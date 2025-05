PARIS/MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die stark exportorientierten Autowerte haben am Freitag besonders deutlich unter neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gelitten. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe Automobile & Parts büßte am Ende der Sektorübersicht 2,9 Prozent auf 532,05 Punkte ein und fiel damit auf das Niveau von Anfang Mai zurück.

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von Stellantis als Schlusslicht im Index um fast 5 Prozent ab. Verluste zwischen 4 und 4,8 Prozent verzeichneten Valeo, Mercedes-Benz, Ferrari und Porsche AG .

Im Handelsstreit mit der Europäischen Union (EU) sprach sich Trump für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent aus. Diese Abgabe für Waren aus der EU solle am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. "Es gibt keine Zölle, wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten gebaut oder hergestellt wird", fügte er hin. Zu den laufenden Verhandlungen schrieb Trump, dass diese zu nichts führten.

Erst im April hatte er Teile seines gewaltigen globalen Zollpakets für 90 Tage ausgesetzt. Vorläufig gilt ein Basis-Zollsatz von 10 Prozent auf US-Importe.

Im ersten Quartal hatten zwar Ausfuhren gerade auch von Autos noch die deutsche Wirtschaft gestützt. Diese war nicht zuletzt deshalb mit 0,4 Prozent zum Vorquartal doppelt so stark gewachsen wie zunächst vom Statistischen Bundesamt geschätzt. Die Statistiker sprachen aber von Vorzieheffekten im schwelenden Handelskonflikt mit den USA. Insofern könnte das Wachstum in Deutschland "bald zu einer positiven Eintagsfliege werden", schrieb ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski./la/jkr/he

