The following instruments on XETRA do have their first trading 26.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.05.2025Aktien1 MXCFFM010000 Banco Invex S.A.2 US6551874091 Aclarion Inc.3 US00835Q2021 Aeva Technologies Inc.4 VGG794831062 SEALSQ Corp.5 CA76927E1097 Riverside Resources Inc.Anleihen/ETF1 XS3080684551 Grenke Finance PLC2 DE000A4EBMC1 Robert Bosch Finance LLC3 XS3081756002 Daimler Truck International Finance B.V.4 XS3081821699 Daimler Truck International Finance B.V.5 XS3077388729 Metso Oyj6 FI4000590864 Metsä Board Oyj7 US639057AV00 NatWest Group PLC8 DE000A4EBME7 Robert Bosch Finance LLC9 BE6365316791 Syensqo S.A.10 BE6365314770 Syensqo S.A.11 XS3080782488 African Development Bank12 DE000DW6AJC2 DZ BANK AG13 DE000DW6AJB4 DZ BANK AG14 AT0000A3M4Y9 Erste Group Bank AG15 GB00BT7J0241 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich16 US676167CQ04 Oesterreichische Kontrollbank AG17 DE000A4EBMB3 Robert Bosch Finance LLC18 DE000A4EBMD9 Robert Bosch Investment Nederland B.V.19 XS3079613850 SIX Group AG20 IT0005651788 Banco BPM S.p.A.21 USF1886DAB85 BPCE S.A.22 USF1886DAA03 BPCE S.A.23 USG3R41AAB20 Endeavour Mining PLC24 XS3081808837 H. Lundbeck A/S25 DE000NWB0AZ1 NRW.BANK26 DE000A4EBMA5 Robert Bosch Finance LLC27 FR001400ZYD0 Spie S.A.28 XS3080735726 Trivium Packaging Finance B.V.29 US900123DQ00 Türkei, Republik30 BE6365319829 Belfius Bank S.A.31 AT0000A3M7Y2 Erste Group Bank AG32 US515110CG79 Landwirtschaftliche Rentenbank33 IE0007Y8Y157 VanEck Quantum Computing UCITS ETF