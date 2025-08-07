VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BF541080
|297000.000
|38628846.45
|130.0635
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60508903.20
|71.6082
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BQQP9F84
|30400000.000
|1952499863.78
|64.2270
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BDFBTQ78
|18225000.000
|710143422.90
|38.9653
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BYWQWR46
|12400000.000
|887709155.14
|71.5894
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|801806608.50
|63.8890
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BDS67326
|1944000.000
|126359882.89
|64.9999
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|376769511.07
|59.8047
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BL0BMZ89
|3550000.000
|121061978.06
|34.1020
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BMC38736
|56500000.000
|2679968632.59
|47.4331
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|62500009.82
|5.7078
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-06
|IE00BMDKNW35
|41950000.000
|497252955.65
|11.8535
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-06
|IE0000H445G8
|275000.000
|4578503.62
|16.6491
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-06
|IE0002PG6CA6
|18600000.000
|184039353.75
|9.8946
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-06
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8226131.05
|23.5032
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-06
|IE000YU9K6K2
|4840000.000
|244856409.68
|50.5902
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-06
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5366215.28
|19.8749
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-06
|IE0001J5A2T9
|255000.000
|6533101.36
|25.6200
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-06
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4835491.46
|20.1479
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-06
|IE000M7V94E1
|19220000.000
|967629817.79
|50.3449
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-06
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15862626.59
|18.8841
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-06
|IE000YYE6WK5
|117300000.000
|6958743922.51
|59.3243
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-06
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|59910125.30
|23.7362
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-06
|IE0007I99HX7
|2000000.000
|46039802.74
|23.0199
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-06
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13707921.26
|22.8465
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-06
|IE0007Y8Y157
|4550000.000
|97371080.94
|21.4002
© 2025 PR Newswire