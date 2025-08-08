VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BF541080
|297000.000
|38670334.17
|130.2031
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60512784.71
|71.6128
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BQQP9F84
|30150000.000
|1960664043.53
|65.0303
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BDFBTQ78
|18225000.000
|719163143.70
|39.4603
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BYWQWR46
|12400000.000
|901375735.90
|72.6916
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BQQP9G91
|12650000.000
|823723797.64
|65.1165
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BDS67326
|1944000.000
|126672073.92
|65.1605
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|378508705.61
|60.0807
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BL0BMZ89
|3550000.000
|120732878.61
|34.0093
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BMC38736
|56400000.000
|2723564913.39
|48.2902
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|62054667.74
|5.6671
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-07
|IE00BMDKNW35
|41950000.000
|494178989.07
|11.7802
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-07
|IE0000H445G8
|275000.000
|4551701.00
|16.5516
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-07
|IE0002PG6CA6
|18450000.000
|187739536.18
|10.1756
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-07
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8277547.47
|23.6501
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-07
|IE000YU9K6K2
|4890000.000
|238271697.20
|48.7263
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-07
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5423700.29
|20.0878
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-07
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7023473.03
|25.5399
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-07
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4885915.38
|20.3580
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-07
|IE000M7V94E1
|19120000.000
|954133854.63
|49.9024
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-07
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15655111.80
|18.6370
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-07
|IE000YYE6WK5
|117400000.000
|6862142293.18
|58.4510
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-07
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|59961367.08
|23.7565
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-07
|IE0007I99HX7
|2000000.000
|46070054.62
|23.0350
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-07
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13651575.07
|22.7526
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-07
|IE0007Y8Y157
|4700000.000
|100187717.60
|21.3165
