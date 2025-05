Zürich - Das Immobilienunternehmen Epic Suisse hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs die Erträge leicht gesteigert. Der Wert des Portfolios blieb seit Anfang Jahr praktisch unverändert. Der Gesamtertrag nahm im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,2 Prozent auf 16,9 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In dieser Zahl sind die Mieterträge und die übrigen Erträge enthalten. Der Portfoliowert wird per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...