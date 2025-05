DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TRUSTPILOT - Die Wettbewerbszentrale hat die Bewertungsplattform Trustpilot wegen möglicher Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ins Visier genommen, berichtet der Spiegel. In einem Schreiben bemängelt die Organisation, Trustpilot mache irreführende Angaben zur Authentizität der veröffentlichten Bewertungen. Trustpilot wirbt auf seiner Seite mit Aussagen wie "Echte Bewertungen von echten Menschen" und "Echte Bewertungen machen einen echten Unterschied". Laut Wettbewerbszentrale suggerieren diese Aussagen eine hundertprozentige Echtheit der Bewertungen - ein Anspruch, dem Trustpilot nicht gerecht werde. (Spiegel)

THYSSENKRUPP - Nach deutlicher Kritik von Arbeitnehmervertretern hat Thyssenkrupp-Konzernchef Miguel Lopez seine Pläne zur Teil-Verselbständigung aller fünf Konzernsparten in eigene Unternehmen verteidigt. "Es ist keine Zerschlagung, es ist eine Aufteilung", sagt er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Es sei auch "kein Stellenabbauprogramm". Die Zahlen, die dazu kursierten, "stimmen nicht", so Lopez. Die Planungen für die Personalstruktur der zukünftigen Holding seien noch gar nicht so weit fortgeschritten. "Wir kreieren aus den Segmenten fünf Bereiche, die klar auf Wachstum ausgelegt sind, die Zugang zu Kapital haben und damit auch das eigene Wachstum in die Hand nehmen können." Ihm gehe es darum, die zukünftig eigenständigen Unternehmen "zu stärken". Es sei geplant, das Konzept am 16. September dem Aufsichtsrat vorstellen. (FAZ)

ALSTOM - Trotz der umfangreichen laufenden Sanierungsmaßnahmen im deutschen Schienennetz wird es noch lange dauern, bis sich die Situation im Zugverkehr nachhaltig verbessert. "Bei den vielen Baustellen im Netz müssen wir uns wohl noch auf einige Jahre mit Einschränkungen im Bahnbetrieb einstellen", sagte der Deutschland-Chef des Bahntechnikherstellers Alstom, Tim Dawidowsky, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Dazu gebe es keine Alternative. "Sie können ein Haus auch nicht in zwei Wochen umbauen - das ist bei der Bahn genauso", fügte Dawidowsky hinzu. "Man kann nicht Jahrzehnte auf Verschleiß fahren und dann annehmen, man sei in zwei oder drei Jahren durch mit der Sanierung." Der Manager hofft mit Blick auf das 500 Milliarden Euro schwere Infrastrukturpaket der Bundesregierung auf gute Geschäfte. Derzeit entfällt ein großer Teil des Umsatzes auf Züge. Alstom hat 14 Standorte hierzulande. (FAZ)

ITM - Das Münchner Biotechunternehmen ITM hat sich in einer der größten Finanzierungsrunden der Branche einen Kredit in Höhe von bis zu 262,5 Millionen Dollar gesichert. Das Geld kommt aus den Fonds des US-Investors Blue Owl, der zu den führenden Vermögensverwaltern mit Erfahrungen im Pharmabereich zählt. ITM ist auf Radiopharmazeutika spezialisiert, also radioaktiv aufgeladene Wirkstoffe. Mit dem Geld will das Unternehmen unter anderem die Markteinführung seiner am weitesten fortgeschrittenen Krebstherapie in den USA finanzieren. Allerdings muss ITM dort erst noch die Zulassung erhalten; der Antrag bei der Aufsicht FDA soll in diesem Jahr gestellt werden. (Handelsblatt)

MCKINSEY - Die Unternehmensberatung McKinsey hat ihre Belegschaft in den vergangenen 18 Monaten um mehr als 10 Prozent reduziert. Sie dreht damit Expansionspläne zurück, die ihren Höhepunkt während der Pandemie erreicht hatten, als Beratungsdienstleistungen stark nachgefragt wurden und das Unternehmen seine Belegschaft um fast zwei Drittel aufgestockt hatte. Das Unternehmen habe rund 40.000 Mitarbeiter, berichtet die Financial Times, Ende 2023 seien es noch über 45.000 gewesen. Die größten Streichungen der knapp 100-jährigen Unternehmensgeschichte seien auf schwächere Umsätze im Beratungsmarkt zurückzuführen. Außerdem muss das Unternehmen in einem Vergleich wegen seiner Arbeit für US-Opioid-Hersteller 1,6 Milliarden US-Dollar zahlen. (Financial Times)

