Köngen - Accenture hat die Übernahme der Staufen AG , einer in Deutschland ansässigen Managementberatung, Ende Februar 2025 abgeschlossen. Die Akquisition schloss auch die Tochtergesellschaften mit ein. In der Schweiz trifft das auf die Staufen.Inova AG zu. Mit der Übernahme von Staufen wird Accenture seine Kompetenzen weiter ausbauen, operative Exzellenz zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung und den Lieferketten zu steigern, insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...