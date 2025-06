In der aktuellen Ausgabe 23/2025 hat DER AKTIONÄR das Thema Übernahme-Chancen im Biotech-Sektor beleuchtet und hier drei spannenden Übernahmekandidaten vorgestellt. Am heutigen Montag kam es zum ersten Paukenschlag. Sanofi hat angekündigt, Blueprint Medicines übernehmen zu wollen. Anleger können sich nun nach nur wenigen Tagen über einen satten Übernahmeaufschlag freuen.Sanofi will laut Mitteilung 129,00 Dollar je Blueprint-Aktie in bar bezahlen, was einem Wert von rund 9,1 Milliarden Dollar für ...

