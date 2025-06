Zu den schwächsten Werten am deutschen Markt zählen zu Wochenbeginn die Stahlaktien Thyssenkrupp und Salzgitter. Die Branche leidet darunter, dass US-Präsident Donald Trump die Tonlage im Zollstreit wieder verschärft hat. Von den jüngsten Hochs haben sich beide Titel inzwischen doch deutlich entfernt.Trump will die Zölle auf Stahlimporte in die USA von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent verdoppeln. Die EU reagierte bereits mit scharfer Kritik und drohte mit entsprechenden Reaktionen noch vor dem ...

