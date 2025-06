© Foto: Martin Joppen / Sanofi

Der französische Pharmariese Sanofi kündigt milliardenschweren Übernahme von Blueprint Medicines an. Die Ankündigung lässt die Aktie in die Höhe steigen!Der französische Pharmakonzern Sanofi plant die Übernahme der US-Biopharmafirma Blueprint Medicines für insgesamt 9,1 Milliarden US-Dollar. Damit will der Konzern seine strategische Neuausrichtung als global führender Anbieter im Bereich Immuntherapie beschleunigen. Die Transaktion markiert einen der größten Zukäufe des Unternehmens in den vergangenen Jahren und unterstreicht Sanofis Ambitionen, im hochspezialisierten Markt für seltene Krankheiten führend zu werden. Laut Unternehmensmitteilung vom Montag bietet Sanofi 129 US-Dollar je …