HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi nach Itepekimab- Studiendaten von 120 auf 118 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursreaktion auf die durchwachsenen Studienergebnisse des Antikörpers Itepekimab sei überzogen gewesen, schrieb Luisa Hector in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Zunächst brauche es aber eine schlüssige Erklärung. Hector strich Itepekimab aus ihrem Bewertungsmodell./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2025 / 16:27 / GMT

