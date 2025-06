VANCOUVER, British Columbia, 4. Juni 2025 / IRW-Press / Rektron Group Incorporated ("Rektron" oder das "Unternehmen"), (CSE: REK. U) (FRA: F75), ein weltweit führendes Energie- und Infrastrukturunternehmen, hat in einer strategischen Allianz mit Afritel Ghana Limited ("Afritel") Pläne zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von sechzig Prozent (60 %) an AT Ghana Limited (ehemals Airtel Tigo), einem der führenden Telekommunikationsanbieter Ghanas, bekannt gegeben (die "Übernahme"). Afritel, ein angesehenes Telekommunikationsunternehmen in Ghana, wird von Nana Richmond Aggrey ("Herr Aggrey") gegründet. Herr Aggrey ist eine Pionierfigur in Ghanas Telekommunikationsbranche und Mitbegründer von Scancom Ghana Limited (Areeba), dem ersten GSM-Anbieter (Global System for Mobile Communication) in Ghana, der später von MTN Ghana übernommen wurde. Die Übernahme bedeutet für Rektron eine Diversifizierung in den Telekommunikationssektor und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Infrastrukturentwicklung voranzutreiben, die Konnektivität zu verbessern und den digitalen Fortschritt in ganz Afrika zu fördern.

AT Ghana ist ein Telekommunikationsunternehmen, das sich vollständig im Besitz der ghanaischen Regierung befindet und ein breites Spektrum an dynamischen Telekommunikationsdiensten anbietet, darunter Sprach-, Daten-, mobile Finanzdienstleistungen und Business-Connectivity-Lösungen. Geleitet von seiner Kernvision "Ein besseres Leben für unsere Kunden" strebt AT Ghana danach, eine nachhaltigere Zukunft zu fördern, indem es Produkte und Dienstleistungen der nächsten Generation liefert, die wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt für seine Kunden und Stakeholder ermöglichen.

Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an AT Ghana fügt sich nahtlos in die übergeordnete Infrastrukturstrategie von Rektron ein, die darauf abzielt, widerstandsfähige, verbindungsorientierte Ökosysteme in kritischen Sektoren aufzubauen. Mit der bewährten Leistungsfähigkeit von AT Ghana und seiner Position als führender Mobilfunknetzbetreiber des Landes mit über 2,3 Millionen Nutzern wird diese Investition die Fähigkeit des Unternehmens unterstreichen, stabile Cashflows zu generieren und langfristigen Wert zu schaffen. Darüber hinaus bietet die schnell wachsende digitale Landschaft in Ghana erhebliche Wachstumschancen für fortschrittliche Telekommunikationsdienste, finanzielle Inklusion und digitale Konnektivitätslösungen. Durch die Nutzung der strategischen Vision und des operativen Know-hows von Rektron ist diese Partnerschaft bereit, den nachhaltigen Wachstumskurs von AT Ghana zu beschleunigen, seine Marktführerschaft weiter zu stärken und einen bedeutenden Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung Ghanas zu leisten.

Die Regierung von Ghana hat ihre nachdrückliche Unterstützung für die Übernahme zum Ausdruck gebracht und ihr Potenzial zur Stärkung der Telekommunikationsinfrastruktur und der digitalen Wirtschaft des Landes anerkannt.

" Wir freuen uns sehr über den Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an AT Ghana und schätzen die Unterstützung der ghanaischen Regierung bei diesem Vorhaben. Dies steht im Einklang mit unserer globalen Vision, wichtige Infrastrukturinitiativen voranzutreiben, Innovationen zu fördern und den Verbrauchern in der gesamten Region einen Mehrwert zu bieten", sagte Atanas Kolarov, Chief Executive Officer von Rektron.

"Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Telekommunikationsdienste in Ghana voranzubringen. Durch unsere strategische Zusammenarbeit mit Rektron, die globale Best Practices, strategische Investitionen und Infrastruktur der nächsten Generation mit sich bringt, werden wir unser Mobilfunknetz stärken, die landesweite Abdeckung ausbauen und die Bereitstellung von Diensten modernisieren. Diese Verbesserungen werden es uns ermöglichen, die Kosten für mobile Daten zu senken und gleichzeitig die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und den Zugang zu verbessern. Indem wir Kunden in allen Regionen - einschließlich abgelegener Gebiete - eine erschwingliche, hochwertige Konnektivität zur Verfügung stellen, werden wir alle Ghanaer in die Lage versetzen, uneingeschränkt an der digitalen Wirtschaft teilzunehmen und von den damit verbundenen Chancen zu profitieren", sagte Nana Richmond Aggrey, Gründer und Vorsitzender von Afritel Ghana.

Das Unternehmen, Afritel und die Regierung von Ghana haben am 21. Mai 2025 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) über die Übernahme unterzeichnet, die das Wachstum von AT Ghana durch die Nutzung der Finanzkraft von Rektron und der umfassenden lokalen Expertise von Afritel beschleunigen und letztlich Millionen von ghanaischen Verbrauchern und Unternehmen zugutekommen soll.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt weiterhin bestimmten Bedingungen, darunter die Durchführung einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, die Festlegung der finanziellen Bedingungen, die Unterzeichnung der endgültigen Unterlagen im Zusammenhang mit der Übernahme und die Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl die Parteien gemeinsam auf einen erfolgreichen Abschluss hinarbeiten, kann nicht garantiert werden, dass die Übernahme tatsächlich vollzogen wird. Das Unternehmen wird regelmäßig über den aktuellen Stand der Übernahme informieren.

Über Rektron Group Inc.

Die Rektron Group Inc. (CSE: REK.U | FRA:75) ist ein diversifiziertes, führendes multinationales Unternehmen, das sich weltweit auf Investitionen in innovative Projekte spezialisiert hat. Mit Schwerpunkt auf Schwellenmärkten strebt Rektron nachhaltiges Wachstum und wirkungsvolle Lösungen an. Über seine Tochtergesellschaften ist Rektron weiterhin als Handelsunternehmen für physische Rohstoffe und Infrastrukturunternehmen auf den globalen Märkten tätig.

Rektron hat sich zum Ziel gesetzt, durch Innovation, verantwortungsbewusstes Ressourcenmanagement und eine strategische Ausrichtung auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und Kommunikation langfristigen Wert zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rektrongroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rektron über zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "wird wahrscheinlich resultieren", "wird erwartet", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird erwartet", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "Prognose", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick") sind keine historischen Fakten und könnenzukunftsgerichtete Aussagen und können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Bedingungen und dem Abschluss der Akquisition sowie zur Diversifizierung des Unternehmens in den Telekommunikationssektor. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht übermäßig als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Rektron liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem andere Faktoren, die unter "Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" und "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Juli 2024 endende Jahr und vom 25. November 2024 sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten, die auf dem Profil des Unternehmens SEDAR+ verfügbar sind, aufgeführt sind. Rektron übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf, und es ist Rektron nicht möglich, alle von ihnen vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes dieser Faktoren zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Martyna Jovaisaite

Rektron Group Inc.

investorrelations@rektrongroup.com

(604) 359-5412

Chris Santa Cruz

Alliance Advisors IR

604-787-0563

csantacruz@allianceadvisors.com



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75941A1012Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19433229-rektron-group-incorporated-kuendigt-geplante-strategische-uebernahme-mehrheitsbeteiligung-at-ghana-an-praesenz-ghanaischen-telekommunikationssektor-festigen