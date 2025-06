DJ PTA-News: Veganz Group AG: Strategische Partnerschaft mit Lassonde Industries zum Einsatz der Mililk®-Technologie in Nordamerika - Forschungs- und Entwicklungsauftrag für drei neue Produktkategorien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Veganz Group AG: Strategische Partnerschaft mit Lassonde Industries zum Einsatz der Mililk(R)-Technologie in Nordamerika

Forschungs- und Entwicklungsauftrag für drei neue Produktkategorien

Ludwigsfelde (pta000/05.06.2025/08:00 UTC+2)

Ludwigsfelde (Deutschland), den 5. Juni 2025 - Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), ein führender Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, und Lassonde Industries Inc. (TSX: LAS.A) ("Lassonde"), ein kanadischer Agrar- und Lebensmittelkonzern mit einem Jahresumsatz von rund 2,6 Milliarden CAD, haben sich vertraglich darauf verständigt, die patentierte Mililk(R)-Technologie im Rahmen eines auf drei Monate angelegten Forschungs- und Entwicklungsprojekts für Säfte, Smoothies und "Better for you"-Getränke (funktionelle Getränke) anzupassen. Für diese Arbeiten wird Veganz von Lassonde vergütet.

Die patentierte Mililk(R)-Technologie ermöglicht den 2D-Druck von Lebensmitteln und Getränken, wodurch konventionelle Produktionsprozesse deutlich effizienter gestaltet werden können. Dieses energie- und kosteneffiziente Produktionsverfahren bietet eine ganze Reihe signifikanter Vorteile. Dazu zählen eine lange Haltbarkeit der Produkte, bis zu 85 Prozent weniger Gewicht und Volumen, bis zu 94 Prozent weniger Verpackungsmaterial sowie bis zu 90 Prozent CO2-Ersparnis.

Dies führt im Endeffekt zu sehr geringen Transport- und Logistikkosten sowie einer signifikanten Müllvermeidung. Der 2D-Druck ist zudem in variablen Formen und Stärken möglich. Der Clou ist, dass bei diesen Produkten keine Kühlung notwendig ist.

Laut Mordor Intelligence beläuft sich das Umsatzvolumen des weltweiten Marktes für Säfte im Jahr 2025 auf 142,1 Mrd. USD und wird bis zum Jahr 2030 auf 168,4 Mrd. USD ansteigen. Das weltweite Umsatzvolumen des Marktes für Smoothies liegt den Experten zufolge bei 5,48 Mrd. USD und wird bis zum Jahr 2030 rund 7,88 Mrd. USD erreichen. Der größte Markt für Smoothies ist Nordamerika.

Der globale Markt für "Better-for-you"-Getränke (BFY) wird voraussichtlich mit einer CAGR von 8,5 Prozent wachsen und bis 2034 ein Umsatzvolumen von 484,0 Mio. USD erreichen. Nordamerika ist eine prominente Region, die im Jahr 2034 einen Marktanteil von 24,3 Prozent haben dürfte.

Anja Brachmüller, COO von Veganz, sagte: "Diese Kooperation mit einem Platzhirsch der nordamerikanischen Lebensmittel- und Getränkebranche markiert einen wichtigen Meilenstein für die internationale Expansion von Veganz und unterstreicht die Innovationskraft unseres Unternehmens. Dank der strategischen Partnerschaft mit Lassonde positioniert sich Veganz als führender Anbieter nachhaltiger Lebensmitteltechnologien in Nordamerika."

Quellen:

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-juices-market

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/smoothies-market

https://www.factmr.com/report/better-for-you-beverages-market

Über Lassonde

Lassonde Industries ist ein führendes Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Palette von Eigenmarken- und nationalen Markenprodukten, darunter trinkfertige Getränke, Snacks auf Fruchtbasis sowie gefrorene Saftkonzentrate.

Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Hersteller von Cranberry-Saucen und Lebensmittelspezialitäten wie Nudelsaucen, BBQ-Saucen, Gewürzen, Suppen sowie Fondue-Brühen und -Saucen.

Das Unternehmen ist in zwei Marktsegmenten tätig:

Der Bereich Retail Sales umfasst Verkäufe an Lebensmitteleinzel- und -großhändler wie Supermarktketten, unabhängige Lebensmittelhändler, Superstores, Warehouse Clubs und große Apothekenketten.

Der Bereich Food Service umfasst Verkäufe an Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Schulen und Großhändler, die diese Einrichtungen beliefern.

Das Unternehmen betreibt 19 Fabriken in Kanada sowie den USA und stellt seine hochwertigen Produkte mit dem Fachwissen von über 2.900 Vollzeitbeschäftigten her. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.lassonde.com.

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk(R), Peas on Earth und OrbiFarm.

Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird.

Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Kontakt Veganz:

Massimo Garau

Chief Financial Officer

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Veganz Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Massimo Garau Tel.: +49 30 2936378-0 E-Mail: ir@veganz.de Website: www.veganz.de ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1749103200006 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)