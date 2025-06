FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kommt wohl auch am Pfingstmontag auf seinem Rekordniveau wenig vom Fleck. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.282 Punkte. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex seine aktuelle Bestmarke von 24.479 Punkten erreicht - nach einem Jahresplus von fast 23 Prozent.

Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen 0,1 Prozent schwächer erwartet. Angesichts des Feiertags ist mit geringen Börsenumsätzen zu rechnen, was vor allem bei Nebenwerten größere Kursausschläge zur Folge haben kann.

An der Wall Street hatten die Investoren am Freitag zwar positiv auf Arbeitsmarktdaten für den Mai reagiert. Die Tageshöchststände wurden dort jedoch bereits im frühen Handel erreicht, also noch während der europäischen Handelszeit. In Asien überwogen am Montagmorgen die Gewinner.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gaben Allianz-Aktien leicht nach. Die Investmentbank Keefe, Bruyette & Woods hat ihre positive Haltung zur Allianz-Aktie aufgegeben. Ein negativer Kommentar des Investmenthauses Stifel zu den Papieren von Gerresheimer drückte den Kurs des Herstellers von Spezialverpackungen um ein Prozent nach unten./bek/zb

DE0008404005, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A0C4CA0, DE000A0LD6E6