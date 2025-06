The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2025



ISIN Name

CA1208311029 BURCON NUTRASCIENCE CORP.

CA36269A2065 GAIA GROW CORP.

CA45328X3058 INCA ONE GOLD CORP.

FR001400XP40 BOLLORE SE NV010125 EO-16

US46122W2044 INUVO INC. NEW DL -,001





© 2025 Xetra Newsboard