IonQ ging 2021 über einen SPAC-Deal an die Börse und erreichte früh eine Bewertung von über 3 Milliarden US-Dollar. Kritiker warnten vor überzogenen Erwartungen. Heute ist IonQ dreimal so viel Wert und es geht noch mehr! Während Tech-Giganten wie Google und IBM seit Jahren mit Milliardenbudgets an Quantencomputern forschen, hat sich ein unscheinbares US-Unternehmen aus Maryland in eine der führenden Positionen gekämpft: IonQ. Das 2015 von Physikprofessor Chris Monroe und Jungsang Kim gegründete Start-up setzt nicht auf supraleitende Qubits wie die Konkurrenz, sondern auf gefangene Ionen - eine Technologie, die präziser, skalierbarer und weniger fehleranfällig sein soll. Die disruptive …