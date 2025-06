So startet der DAX in die neue Woche, nachdem er zuvor wegen des Konflikts im Nahen Osten abverkauft worden war. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Roche und Symrise. Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag trotz des weiter eskalierenden Nahost-Kriegs stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten nach ihren jüngsten Verlusten wieder etwas zu. "Noch geht man an der Börse von einem begrenzten ...

