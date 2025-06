Duisburg - Die Arbeitnehmer von Thyssenkrupp erwarten, dass der Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp am Freitag seine Doppelstimme nutzt, um die Vertragsverlängerung von Konzernchef Miguel López durchzubringen.



"Wir gehen davon aus, dass Aufsichtsratschef Russwurm die Doppelstimme ziehen wird", zitiert die "Rheinische Post" (Dienstag) aus Arbeitnehmerkreisen. Man werde die Vertragsverlängerung an Konditionen knüpfen, etwa die Finanzierung für die Abspaltung von Töchtern, hieß es. Doch man gehe davon aus, dass es zur Doppelstimme komme.



Siegfried Russwurm hat die Doppelstimme schon 2023 (Erweiterung des Vorstands) und 2024 (Einstieg von Daniel Kretinsky beim Stahl) genutzt. Ein Sprecher von Thyssenkrupp erklärte: "Es ist richtig, dass die Abspaltung eines Minderheitsanteils von TKMS auf der Agenda der Aufsichtsratssitzung Ende Juni steht, um die nächsten Schritte dieser Transaktion festzulegen. Wir können zudem bestätigen, dass die Verlängerung des Vertrages von Herrn López in diesem Jahr ansteht und der Aufsichtsrat sich damit zu gegebener Zeit befassen wird."





