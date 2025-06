ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Die Verkehrszahlen für den Mai sorgten für Beruhigung trotz des Rückgangs im Mautgeschäft im Vergleich zu den hohen Vorjahreswerten, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagnachmittag. Vinci Autoroutes habe aber immer noch fast 11 Prozent über dem Niveau von 2019 gelegen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

