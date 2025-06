Der DAX kann sich nach dem deutlichen Rücksetzer am Dienstag etwas stabilisieren. Während die Eskalation im Nahen Osten und die mögliche Reaktion der USA das bestimmende Thema bleibt, rückt am Abend auch der Fed-Entscheid in den Blick. Auf Unternehmensseite stehen Airbus, Beiersdorf, Continental, Pfandbriefbank, Gerresheimer, MTU Aero Engines und SMA Solar im Fokus.

