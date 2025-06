DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: ZAHLUNGSVERZUG VON DER BIOFRONTERA INC. - UPDATE

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Biofrontera AG: ZAHLUNGSVERZUG VON DER BIOFRONTERA INC. - UPDATE

Leverkusen (pta000/26.06.2025/20:35 UTC+2)

"Die Verhandlungen zwischen der deutschen Biofrontera Gruppe und dem US-amerikanischen Unternehmen Biofrontera Inc. über den bestehenden Lizenz- und Liefervertrag und die zukünftige Zusammenarbeit sind noch nicht abgeschlossen und werden in der nächsten Woche fortgesetzt. Wie bereits am 10. Juni 2025 bekannt gegeben, beinhalten die Gespräche verschiedene strategische Optionen für grundlegende Änderungen der Kooperation und es kann sein, dass die Biofrontera AG ihr Geschäftsmodell und ihre strategische Ausrichtung kurzfristig grundlegend anpassen wird. Weiterhin wurde eine Stundung einer Forderung der Biofrontera Gruppe gegen die Biofrontera Inc. in Höhe von EUR 1,8 Mio. während der Verhandlungen vereinbart."

