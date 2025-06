PALM BEACH GARDENS, FL / ACCESS Newswire / 30. Juni 2025 / Eagle Football Holdings Limited bestätigte heute seine Unterstützung für die Führungswechsel, die bei seiner Tochtergesellschaft Eagle Football Group (Frankreich) und Olympique Lyonnais stattfinden werden.

John Textor, Chairman und Mehrheitseigentümer von Eagle Football Holdings, hat in seiner Funktion als alleiniger Direktor und im Namen des Alleinaktionärs von Olympique Lyonnais heute Michael Gerlinger als Generaldirektor (CEO) und Michele Kang als Chair und President ernannt. Herr Textor ist von seinen Führungspositionen bei Olympique Lyonnais zurückgetreten, um die Ernennung von Frau Kang und Herrn Gerlinger zu ermöglichen.

Michele Kang, die auch eine führende Aktionärin von Eagle Football Holdings ist und seit 2023 dem Board von OL angehört, wurde als Chair und President ernannt. Sie wird eine aktive Rolle bei der Unterstützung des leitenden Managements von OL übernehmen, einschließlich der Leitung des Berufungsverfahrens des Vereins beim DNCG.

Michael Gerlinger, zurzeit Chief Sports Officer von Eagle Football, wurde als Generaldirektor von Olympique Lyonnais ernannt. Michael Gerlinger ist eine renommierte Persönlichkeit in der Verwaltung des europäischen Fußballs und kann in den Bereichen Governance, Regulierungsangelegenheiten und Sportbetriebe eine Erfahrung von über zwei Jahrzehnten vorweisen.

Herr Textor bleibt Chairman, CEO und Mehrheitseigentümer von Eagle Football Holdings (UK) sowie Haupteigentümer von SAF Botafogo (Brasilien), Olympique Lyonnais (Frankreich), Crystal Palace FC (England) und Daring Brussels (Belgien). Bezüglich seiner täglichen Aufgaben wird er sein Hauptaugenmerk nun wieder verstärkt auf SAF Botafogo, Daring Brussels und die Strategien von Eagle Football hinsichtlich der Übernahme von Vereinen im Vereinigten Königreich richten.

Chairman und CEO John Textor sagte:

"Ich bin sehr stolz auf die weltweiten sportlichen Erfolge von Eagle Football, mit historischen Meisterschaften, Pokalsiegen und Qualifikationen für Turniere in Brasilien, Frankreich und England, aber es ist auch klar, dass wir Änderungen bei unserem Managementansatz vornehmen müssen, wenn wir außerhalb des Spielfelds genauso effektiv sein wollen wie auf dem Spielfeld."

Hinsichtlich Olympique Lyonnais sagte er: "Jeder unserer Vereine und jede unserer Communitys verdient eine Führung mit einer starken lokalen Präsenz und dem Know-how, um sowohl die sportlichen als auch die nicht sportlichen Herausforderungen zu meistern, denen wir ausgesetzt sind. Es ist für alle offensichtlich, dass Michele die perfekte Wahl für die Leitung von OL ist, und ich freue mich für unsere Community, dass sie den Job angenommen hat."

Er sagte außerdem: "Persönlich freue ich mich darauf, meine täglichen Managementaufgaben in Europa zu reduzieren, damit ich mich auf Märkte konzentrieren kann, in denen wir die vollständige Freiheit haben, unsere Fußballvereine zu führen... zu investieren, innovativ zu sein, zu wachsen und konkurrenzfähig zu sein. OL ist bei Michele in guten Händen und ich werde mich auf Botafogo, Daring Brussels und unseren nächsten Verein in England konzentrieren."

Über Eagle Football Holdings Limited

INSPIRIERT VOM FU?BALL, ANGETRIEBEN VOM FU?BALL… VIEL MEHR ALS NUR FU?BALL

Eagle Football ist ein Sport-, Unterhaltungs- und Technologieunternehmen, das mit seinem Portfolio an Beteiligungen an symbolträchtigen Fußballvereinen und damit in Zusammenhang stehenden Assets in allen Teilen der Welt ein globales Publikum anspricht. Eagle Football ist der führende Aktionär von SAF Botafogo (amtierender Meister Brasiliens und Südamerikas), Olympique Lyonnais (mehrfacher französischer Meister), Crystal Palace Football Club (FA Cup-Sieger 2025) und Daring Brussels.

Angetrieben von unserem Portfolio an symbolträchtigen Fußballvereinen, unserem leidenschaftlichen, globalen Publikum und unserer Position als bevorzugtes Ziel für Spieler besteht unser Ziel darin, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Fußball aufzubauen. Wir handeln nach der Überzeugung, dass das Publikum eines Vereins immer wertvoller ist als der Verein selbst, und unsere skalierbaren Unterhaltungs- und Technologiestrategien wurden konzipiert, um unsere gesamten Marktmöglichkeiten weit über die Reichweite gewöhnlicher Fußballvereine hinaus zu maximieren. Unsere Mission besteht darin, einen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, indem wir uns für unsere Spieler, unsere Vereine, unsere Fans und unsere Communitys sowie für den großartigen Fußballsport einsetzen.

