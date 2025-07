Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0010414615 Logistri Fastighets 01.07.2025 SE0025197619 Logistri Fastighets 02.07.2025 Tausch 1:1

CA5015068029 DEFSEC Technologies Inc. 01.07.2025 CA2447781063 DEFSEC Technologies Inc. 02.07.2025 Tausch 1:1





