The following instruments on XETRA do have their first trading 02.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.07.2025Aktien1 MHY004081078 Capital Clean Energy Carriers Corp.2 CA76711R1001 Rio Grande Resources Ltd.3 ES06670509R1 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR4 CA2447781063 DEFSEC Technologies Inc.5 SE0025197619 Logistri Fastighets ABAnleihen/ETF/ETP1 XS3109654726 Vodafone International Financing DAC2 NO0013603084 BlueNord ASA3 XS3110850347 Eurobank S.A.4 NO0013606426 Sigma Holdco B.V.5 AT0000A3ML11 Erste Group Bank AG6 XS3109655293 Vodafone International Financing DAC7 IT0005657520 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.8 XS3103620186 PRICOA Global Funding I9 XS3109655020 Vodafone International Financing DAC10 XS3111813948 Abertis Infraestructuras S.A.11 DE000DJ9AVZ9 DZ BANK AG12 DE000DJ9AVY2 DZ BANK AG13 DE000DJ9AV95 DZ BANK AG14 DE000DJ9AV87 DZ BANK AG15 DE000HEL4AG1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 IE000E02WFD5 Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF17 IE0008BA4TY1 REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF18 IE000OBK3UE0 REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF19 IE000HF69TA9 REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF20 DE000A4A5GV2 Bitwise NEAR Staking ETP