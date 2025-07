The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2025



ISIN Name

AU000000JRV4 JERVOIS GLOBAL LTD.

AU000000TRS9 THE REJECT SHOP LTD

CA53228G1090 LIFESPEAK INC.

GB00BD5JNK30 AQUIS EXCHANGE PL LS-,1

GB00B3DGH821 DE LA RUE PLC LS-,4486857

SE0010414615 LOGISTRI FASTIGHETS AB

US30034T1034 EVERI HLDGS INC. DL-,001

XS2342247355 TUI CRUISES REGS 21/26

XS2550063478 NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26





