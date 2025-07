Das Instrument 3MM FR0013296746 ADVICENNE (PROM.) EO-,20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.07.2025

The instrument 3MM FR0013296746 ADVICENNE (PROM.) EO-,20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.07.2025



Das Instrument JHA0 US47030M1062 JAMES HARDIE INDUST.ADR/1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.07.2025

The instrument JHA0 US47030M1062 JAMES HARDIE INDUST.ADR/1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.07.2025



Das Instrument AC6 SE0010133785 ALZECURE PHARMA AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2025

The instrument AC6 SE0010133785 ALZECURE PHARMA AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.07.2025 and ex capital adjustment on 03.07.2025



Das Instrument CVY CA1787181025 CITY VIEW GREEN HOLDINGS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2025

The instrument CVY CA1787181025 CITY VIEW GREEN HOLDINGS EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.07.2025 and ex capital adjustment on 03.07.2025





