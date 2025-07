Der DAX hat am Mittwoch seine starke Wochenentwicklung fortgesetzt und hat bei 24.609 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss bei 24.549,56 Zählern. Und auch der Start in den Donnerstag wird freundlich erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 24.585 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es am Donnerstag relativ ruhig. Quartalszahlen gibt es von Südzucker und Gerresheimer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...