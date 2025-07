Der DAX hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch bei 24.639 Punkten markieren können. Dieses Niveau konnte er aber im Tagesverlauf nicht halten. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 24.456,81 Zählern aus dem Handel. Und auch zum Start in den Freitag dürfte der DAX weitere Punkte abgeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 24.394 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss noch einmal sehr ruhig, bevor in der kommenden Woche die Berichtssaison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...