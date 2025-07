wO Börsenlounge: AMD | BMW | Kontron - Befreiungsschlag bei Nvidia!

Nvidia nimmt den Vertrieb seiner H20-Grafikprozessoren in China wieder auf und hat ein neues GPU-Modell präsentiert, das speziell auf die regulatorischen Anforderungen des chinesischen Marktes zugeschnitten ist. Nach drei turbulenten Börsentagen zeigt der DAX heute eine Erholung. Nach den jüngsten Unruhen aufgrund des Zollstreits zwischen den USA und der Eurozone scheinen die Anleger am Aktienmarkt wieder zuversichtlicher. Der DAX zeigt sich widerstandsfähig gegenüber den Zollstreitigkeiten und verzeichnet heute moderate Gewinne. Zur Mittagszeit steht der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent im Plus bei 24.212 Punkten. In den letzten drei Handelstagen hatte der Index aufgrund der …

Den vollständigen Artikel lesen ...