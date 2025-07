"Der Aktionärsbrief"

Für 2025 erwartet man nur noch ein EBITA zwischen 0,95 und 1,05 Mrd.?€. Zuvor hatte man 1,1 bis 1,3 Mrd.?€ in Aussicht gestellt, während Analysten im Schnitt mit 1,06 Mrd.?€ gerechnet hatten. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die ungünstige Entwicklung des Euro-Dollar-Wechselkurses seit Beginn des zweiten Quartals, der sich voraussichtlich auch in den kommenden Monaten nicht verbessern wird. Zusätzlich sorgt das schwierige wirtschaftliche Umfeld, das durch geopolitische Spannungen und ungelöste Zolldiskussionen geprägt ist, für eine spürbar schwächere Nachfrage und steigenden Preisdruck in mehreren Endmärkten. Auch hier geht Brenntag nicht von einer baldigen Erholung aus. Nun muss sich zeigen, ob bei der Aktie die Unterstützung bei 55 € hält.