Der DAX stand am Dienstag deutlich unter Druck. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 24.041,90 Zählern. Der Start in den Mittwoch dürfte hingegen deutlich stärker verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,9 Prozent höher auf 24.249 Zähler.Im Blickfeld steht heute das Handelsabkommen, das Japan mit den USA schließen konnte. Hier hat man sich auf gegenseitige Zölle in Höhe von 15 Prozent geeinigt. Nun steigen auch die Hoffnungen der Europäer, was die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...