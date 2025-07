Im Vorfeld der Berichtssaison in Deutschland, die am Abend mit dem Softwareriesen SAP richtig startet, hat sich der DAX kaum bewegt. Bei Xetra-Schluss am Montag notierte der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 24.307, ein Plus von 18 Pünktchen. Am Dienstagmorgen tendieren die Kurse etwas nach unten, wobei die Unternehmen Evotec, Hochtief, Jungheinrich, Munich Re, Sartorius, SMA Solar und Symrise im Fokus stehen dürften.

