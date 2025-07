EEII AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Zug, 28. Juli, 2025 Die EEII AG erhöht erfolgreich ihr Aktienkapital. An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung in Zug haben die Aktionäre der Gesellschaft einer Kapitalerhöhung um maximal 112'676 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 14.20 («Neue Aktien») zugestimmt, was einem Höchstbetrag von CHF 1'599'999.20 entspricht. Auf dieser Grundlage wurde bereits heute eine Kapitalerhöhung um 103.991 Neue Aktien im Gesamtbetrag von CHF 1.476.672,20 durchgeführt. Die ausserordentliche Generalversammlung von heute hat beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 1'599'999.20 von CHF 10'845'321.00 auf maximal CHF 12'445'320.20 zu erhöhen, um maximal 112.676 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.20 zu einem Ausgabepreis von CHF 14.20 («Neue Aktien»). Die Neuen Aktien haben einen anderen Nennwert als die bestehenden kotierten Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 7.10 und werden vorerst nicht kotiert. Die Neuen Aktien wurden der SEBRINA HOLDING SUISSE SA als Gegenleistung für die Verrechnung ihrer Forderungen gegenüber der Gesellschaft zugeteilt und von dieser gezeichnet. Die SEBRINA HOLDING SUISSE SA hat 103.991 Neue Aktien (von maximal 112.676 Neuen Aktien) im Gesamtbetrag von CHF 1.476.672,20 (von maximal CHF 1.599.999,20) gezeichnet. Somit sind diese neuen Aktien gültig gezeichnet worden. Die entsprechende Kapitalerhöhung wurde bereits heute durch Eintragung in das Tagesregister des zuständigen Handelsregisters vollzogen. Nach dieser erfolgreichen Kapitalerhöhung beträgt das gesamte nominale Aktienkapital nun CHF 12'321'993.20. Für weitere Informationen: Die Einzelheiten der Kapitalerhöhung: https://eeii.ch/ad-hoc-announcements Marc Comina, Pressesprecher der EEII AG, marc@clpr.ch , +41 79 128 3495. EEII ist an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW) kotiert.

