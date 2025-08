Der DAX befindet sich am Mittwoch weiter im Aufwind und steigt bis an die Marke von 24.000 Punkte. Das treibt den deutschen Leitindex jetzt an. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Zalando und Vonovia. Gestützt von überwiegend guten Unternehmenszahlen und neuen Ukraine-Hoffnungen hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch seinen jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Der DAX kam im frühen Handel bis auf zwei Punkte an die Marke von 24.000 Zählern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...