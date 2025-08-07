Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 07
7 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
6 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
40,000
Highest price paid per share (pence per share):
641.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
635.0p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
637.54p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,136,701 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 173,703 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,319,471 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
245
638
06/08/2025 09:09:36
00481495831TRLO0.1.1
CHIX
399
641
06/08/2025 09:09:52
00481495912TRLO0.1.1
BATE
411
640
06/08/2025 09:10:09
00481495987TRLO0.1.1
XLON
507
640
06/08/2025 09:10:09
00481495988TRLO0.1.1
XLON
1548
640
06/08/2025 09:10:09
00481495989TRLO0.1.1
XLON
16
639
06/08/2025 09:10:09
00481495991TRLO0.1.1
AQXE
64
639
06/08/2025 09:10:09
00481495990TRLO0.1.1
AQXE
70
640
06/08/2025 09:11:34
00481496270TRLO0.1.1
CHIX
114
641
06/08/2025 09:11:49
00481496307TRLO0.1.1
BATE
120
638.5
06/08/2025 09:12:01
00481496370TRLO0.1.1
TRQX
137
638.5
06/08/2025 09:12:01
00481496369TRLO0.1.1
XLON
35
639
06/08/2025 09:14:26
00481496729TRLO0.1.1
CHIX
60
638.5
06/08/2025 09:15:01
00481496865TRLO0.1.1
XLON
77
638.5
06/08/2025 09:15:01
00481496864TRLO0.1.1
XLON
8
639
06/08/2025 09:15:01
00481496863TRLO0.1.1
AQXE
30
638.5
06/08/2025 09:15:01
00481496866TRLO0.1.1
TRQX
57
638.5
06/08/2025 09:15:11
00481496899TRLO0.1.1
BATE
137
638.5
06/08/2025 09:19:08
00481497465TRLO0.1.1
XLON
3
638.5
06/08/2025 09:20:00
00481497639TRLO0.1.1
TRQX
12
638.5
06/08/2025 09:20:00
00481497638TRLO0.1.1
TRQX
137
638.5
06/08/2025 09:23:46
00481498332TRLO0.1.1
XLON
8
639
06/08/2025 09:23:46
00481498334TRLO0.1.1
AQXE
30
638
06/08/2025 09:23:46
00481498335TRLO0.1.1
CHIX
5
638
06/08/2025 09:23:46
00481498336TRLO0.1.1
CHIX
28
636.5
06/08/2025 09:25:16
00481498509TRLO0.1.1
BATE
119
638
06/08/2025 09:28:23
00481498916TRLO0.1.1
XLON
18
638.5
06/08/2025 09:28:23
00481498917TRLO0.1.1
XLON
12
638.5
06/08/2025 09:28:50
00481498990TRLO0.1.1
TRQX
137
637
06/08/2025 09:32:59
00481499609TRLO0.1.1
XLON
35
638
06/08/2025 09:32:59
00481499610TRLO0.1.1
CHIX
86
637.5
06/08/2025 09:33:18
00481499631TRLO0.1.1
BATE
3
638.5
06/08/2025 09:33:19
00481499634TRLO0.1.1
TRQX
8
639
06/08/2025 09:33:19
00481499633TRLO0.1.1
AQXE
137
637
06/08/2025 09:36:37
00481500136TRLO0.1.1
XLON
8
637.5
06/08/2025 09:37:01
00481500174TRLO0.1.1
AQXE
12
638.5
06/08/2025 09:37:02
00481500177TRLO0.1.1
TRQX
3
638.5
06/08/2025 09:38:56
00481500424TRLO0.1.1
TRQX
106
637
06/08/2025 09:40:42
00481500705TRLO0.1.1
XLON
57
637.5
06/08/2025 09:41:30
00481500827TRLO0.1.1
BATE
31
637
06/08/2025 09:44:00
00481501256TRLO0.1.1
XLON
35
638
06/08/2025 09:44:00
00481501255TRLO0.1.1
CHIX
12
638.5
06/08/2025 09:44:35
00481501309TRLO0.1.1
TRQX
18
637
06/08/2025 09:48:19
00481501839TRLO0.1.1
XLON
57
637.5
06/08/2025 09:49:38
00481502006TRLO0.1.1
BATE
16
637
06/08/2025 09:52:19
00481502482TRLO0.1.1
AQXE
256
637
06/08/2025 09:52:19
00481502483TRLO0.1.1
XLON
18
637
06/08/2025 09:52:29
00481502523TRLO0.1.1
TRQX
35
636.5
06/08/2025 09:55:27
00481502944TRLO0.1.1
CHIX
57
637
06/08/2025 09:57:53
00481503225TRLO0.1.1
BATE
90
637
06/08/2025 09:57:53
00481503226TRLO0.1.1
XLON
172
637
06/08/2025 09:59:34
00481503407TRLO0.1.1
XLON
12
637
06/08/2025 10:01:30
00481503584TRLO0.1.1
XLON
14
637
06/08/2025 10:01:30
00481503582TRLO0.1.1
CHIX
21
637
06/08/2025 10:01:30
00481503583TRLO0.1.1
CHIX
8
637
06/08/2025 10:01:30
00481503586TRLO0.1.1
AQXE
15
637
06/08/2025 10:01:30
00481503585TRLO0.1.1
TRQX
12
637
06/08/2025 10:03:51
00481503868TRLO0.1.1
XLON
3
637
06/08/2025 10:04:00
00481503885TRLO0.1.1
XLON
20
637
06/08/2025 10:04:00
00481503883TRLO0.1.1
XLON
43
637
06/08/2025 10:12:16
00481504983TRLO0.1.1
XLON
2
637
06/08/2025 10:13:52
00481505170TRLO0.1.1
CHIX
8
637
06/08/2025 10:13:52
00481505168TRLO0.1.1
AQXE
57
637
06/08/2025 10:13:52
00481505169TRLO0.1.1
BATE
15
637
06/08/2025 10:13:52
00481505172TRLO0.1.1
TRQX
333
637
06/08/2025 10:13:52
00481505171TRLO0.1.1
XLON
2
637
06/08/2025 10:23:10
00481506718TRLO0.1.1
XLON
8
637
06/08/2025 10:23:15
00481506729TRLO0.1.1
AQXE
33
637
06/08/2025 10:23:15
00481506730TRLO0.1.1
CHIX
57
637
06/08/2025 10:23:15
00481506731TRLO0.1.1
BATE
5
637
06/08/2025 10:23:15
00481506732TRLO0.1.1
TRQX
10
637
06/08/2025 10:23:17
00481506739TRLO0.1.1
TRQX
89
637
06/08/2025 10:23:17
00481506738TRLO0.1.1
XLON
46
637
06/08/2025 10:23:28
00481506763TRLO0.1.1
XLON
70
638
06/08/2025 10:27:32
00481507222TRLO0.1.1
CHIX
57
638
06/08/2025 10:31:41
00481507746TRLO0.1.1
BATE
8
637.5
06/08/2025 10:31:41
00481507748TRLO0.1.1
AQXE
274
638
06/08/2025 10:31:41
00481507747TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 10:33:28
00481507962TRLO0.1.1
XLON
8
637.5
06/08/2025 10:37:17
00481508341TRLO0.1.1
AQXE
15
637
06/08/2025 10:37:17
00481508342TRLO0.1.1
TRQX
2
637.5
06/08/2025 10:39:36
00481508732TRLO0.1.1
CHIX
12
638
06/08/2025 10:39:36
00481508733TRLO0.1.1
CHIX
9
638
06/08/2025 10:39:36
00481508735TRLO0.1.1
CHIX
12
638
06/08/2025 10:39:36
00481508734TRLO0.1.1
CHIX
121
637
06/08/2025 10:39:42
00481508769TRLO0.1.1
XLON
57
637.5
06/08/2025 10:41:31
00481509047TRLO0.1.1
BATE
15
637
06/08/2025 10:46:26
00481509836TRLO0.1.1
XLON
15
637
06/08/2025 10:46:26
00481509837TRLO0.1.1
TRQX
138
637
06/08/2025 10:46:26
00481509835TRLO0.1.1
XLON
8
637.5
06/08/2025 10:49:04
00481510287TRLO0.1.1
AQXE
35
637.5
06/08/2025 10:52:37
00481511148TRLO0.1.1
CHIX
67
637
06/08/2025 10:52:54
00481511201TRLO0.1.1
XLON
70
637
06/08/2025 10:52:54
00481511200TRLO0.1.1
XLON
57
637.5
06/08/2025 10:54:40
00481511474TRLO0.1.1
BATE
15
637
06/08/2025 10:55:37
00481511654TRLO0.1.1
TRQX
12
637
06/08/2025 10:59:19
00481512774TRLO0.1.1
XLON
5
637
06/08/2025 10:59:19
00481512776TRLO0.1.1
XLON
12
637
06/08/2025 10:59:19
00481512775TRLO0.1.1
XLON
4
637
06/08/2025 10:59:19
00481512778TRLO0.1.1
XLON
8
637
06/08/2025 10:59:19
00481512777TRLO0.1.1
XLON
96
637
06/08/2025 10:59:48
00481512930TRLO0.1.1
XLON
8
637.5
06/08/2025 11:00:26
00481513132TRLO0.1.1
AQXE
35
637.5
06/08/2025 11:03:11
00481513611TRLO0.1.1
CHIX
12
637
06/08/2025 11:03:20
00481513647TRLO0.1.1
XLON
102
637
06/08/2025 11:03:20
00481513646TRLO0.1.1
XLON
23
637
06/08/2025 11:03:20
00481513648TRLO0.1.1
XLON
57
637.5
06/08/2025 11:04:26
00481513805TRLO0.1.1
BATE
6
637
06/08/2025 11:04:37
00481513838TRLO0.1.1
TRQX
9
637
06/08/2025 11:04:52
00481513867TRLO0.1.1
TRQX
8
637.5
06/08/2025 11:06:54
00481514248TRLO0.1.1
AQXE
83
637
06/08/2025 11:06:57
00481514255TRLO0.1.1
XLON
54
637
06/08/2025 11:06:57
00481514256TRLO0.1.1
XLON
12
637.5
06/08/2025 11:10:32
00481514955TRLO0.1.1
CHIX
23
637.5
06/08/2025 11:10:32
00481514956TRLO0.1.1
CHIX
137
637
06/08/2025 11:10:37
00481514970TRLO0.1.1
XLON
15
637
06/08/2025 11:11:44
00481515178TRLO0.1.1
TRQX
21
637.5
06/08/2025 11:11:50
00481515186TRLO0.1.1
BATE
36
637.5
06/08/2025 11:11:50
00481515185TRLO0.1.1
BATE
8
637.5
06/08/2025 11:13:28
00481515421TRLO0.1.1
AQXE
137
637
06/08/2025 11:14:16
00481515532TRLO0.1.1
XLON
12
637.5
06/08/2025 11:17:49
00481516210TRLO0.1.1
CHIX
23
637.5
06/08/2025 11:17:49
00481516211TRLO0.1.1
CHIX
50
637
06/08/2025 11:18:19
00481516298TRLO0.1.1
XLON
2
637.5
06/08/2025 11:19:09
00481516418TRLO0.1.1
BATE
38
637.5
06/08/2025 11:19:09
00481516417TRLO0.1.1
BATE
8
637.5
06/08/2025 11:26:18
00481517624TRLO0.1.1
AQXE
17
637.5
06/08/2025 11:26:18
00481517625TRLO0.1.1
BATE
35
637.5
06/08/2025 11:26:18
00481517627TRLO0.1.1
CHIX
8
637.5
06/08/2025 11:28:56
00481517975TRLO0.1.1
AQXE
57
637.5
06/08/2025 11:28:56
00481517976TRLO0.1.1
BATE
21
637.5
06/08/2025 11:36:03
00481519465TRLO0.1.1
BATE
13
637.5
06/08/2025 11:36:03
00481519466TRLO0.1.1
CHIX
8
637.5
06/08/2025 11:36:03
00481519467TRLO0.1.1
AQXE
22
637.5
06/08/2025 11:36:03
00481519469TRLO0.1.1
CHIX
36
637.5
06/08/2025 11:36:03
00481519468TRLO0.1.1
BATE
224
637.5
06/08/2025 11:36:03
00481519470TRLO0.1.1
XLON
137
637.5
06/08/2025 11:36:03
00481519472TRLO0.1.1
XLON
274
637.5
06/08/2025 11:36:03
00481519471TRLO0.1.1
XLON
15
637
06/08/2025 11:36:03
00481519474TRLO0.1.1
TRQX
30
637
06/08/2025 11:36:03
00481519473TRLO0.1.1
TRQX
15
637
06/08/2025 11:36:03
00481519475TRLO0.1.1
TRQX
8
636.5
06/08/2025 11:39:20
00481520162TRLO0.1.1
AQXE
1
637
06/08/2025 11:39:22
00481520168TRLO0.1.1
CHIX
34
637
06/08/2025 11:39:22
00481520169TRLO0.1.1
CHIX
57
637.5
06/08/2025 11:40:48
00481520411TRLO0.1.1
BATE
8
636.5
06/08/2025 11:45:36
00481521342TRLO0.1.1
AQXE
1
637
06/08/2025 11:46:09
00481521425TRLO0.1.1
TRQX
12
637
06/08/2025 11:46:09
00481521426TRLO0.1.1
TRQX
2
637
06/08/2025 11:46:09
00481521427TRLO0.1.1
TRQX
35
637
06/08/2025 11:46:25
00481521463TRLO0.1.1
CHIX
57
637.5
06/08/2025 11:47:51
00481521798TRLO0.1.1
BATE
274
636.5
06/08/2025 11:49:09
00481522158TRLO0.1.1
XLON
274
636.5
06/08/2025 11:49:09
00481522159TRLO0.1.1
XLON
137
636.5
06/08/2025 11:51:07
00481522593TRLO0.1.1
XLON
32
637.5
06/08/2025 11:53:30
00481523080TRLO0.1.1
XLON
51
637.5
06/08/2025 11:53:30
00481523079TRLO0.1.1
XLON
53
637.5
06/08/2025 11:55:50
00481523483TRLO0.1.1
XLON
1
637.5
06/08/2025 11:58:39
00481524100TRLO0.1.1
XLON
12
637.5
06/08/2025 12:00:53
00481524507TRLO0.1.1
XLON
70
638
06/08/2025 12:00:53
00481524506TRLO0.1.1
CHIX
70
637.5
06/08/2025 12:00:53
00481524508TRLO0.1.1
XLON
192
637.5
06/08/2025 12:00:53
00481524509TRLO0.1.1
XLON
137
637.5
06/08/2025 12:02:52
00481525147TRLO0.1.1
XLON
51
637
06/08/2025 12:04:21
00481525389TRLO0.1.1
BATE
137
637.5
06/08/2025 12:05:13
00481525538TRLO0.1.1
XLON
27
637.5
06/08/2025 12:07:04
00481525816TRLO0.1.1
XLON
110
637.5
06/08/2025 12:07:04
00481525815TRLO0.1.1
XLON
137
637.5
06/08/2025 12:10:25
00481526360TRLO0.1.1
XLON
274
637.5
06/08/2025 12:15:05
00481527385TRLO0.1.1
XLON
100
637.5
06/08/2025 12:18:40
00481528116TRLO0.1.1
XLON
19
637.5
06/08/2025 12:20:58
00481528506TRLO0.1.1
XLON
255
637.5
06/08/2025 12:20:58
00481528507TRLO0.1.1
XLON
75
638
06/08/2025 12:22:16
00481528737TRLO0.1.1
TRQX
127
638
06/08/2025 12:22:56
00481528827TRLO0.1.1
BATE
1
639.5
06/08/2025 12:32:12
00481530727TRLO0.1.1
TRQX
12
639.5
06/08/2025 12:47:58
00481534155TRLO0.1.1
TRQX
2
639.5
06/08/2025 12:47:58
00481534157TRLO0.1.1
TRQX
7
639.5
06/08/2025 12:47:58
00481534158TRLO0.1.1
TRQX
15
639.5
06/08/2025 12:47:58
00481534156TRLO0.1.1
TRQX
8
639.5
06/08/2025 13:04:21
00481537715TRLO0.1.1
TRQX
15
639.5
06/08/2025 13:04:21
00481537716TRLO0.1.1
TRQX
1
639.5
06/08/2025 13:04:21
00481537718TRLO0.1.1
TRQX
15
639.5
06/08/2025 13:04:21
00481537717TRLO0.1.1
TRQX
15
639.5
06/08/2025 13:04:21
00481537719TRLO0.1.1
TRQX
15
639.5
06/08/2025 13:04:21
00481537720TRLO0.1.1
TRQX
14
639.5
06/08/2025 13:04:21
00481537721TRLO0.1.1
TRQX
15
639.5
06/08/2025 13:08:01
00481538450TRLO0.1.1
TRQX
6
639
06/08/2025 13:08:42
00481538560TRLO0.1.1
XLON
19
639
06/08/2025 13:08:42
00481538561TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538563TRLO0.1.1
XLON
249
639
06/08/2025 13:08:42
00481538562TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538565TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538566TRLO0.1.1
XLON
174
639
06/08/2025 13:08:42
00481538564TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538567TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538568TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538569TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538570TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538571TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538572TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538573TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 13:08:42
00481538574TRLO0.1.1
XLON
26
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538577TRLO0.1.1
AQXE
35
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538579TRLO0.1.1
CHIX
140
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538578TRLO0.1.1
CHIX
35
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538581TRLO0.1.1
CHIX
35
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538582TRLO0.1.1
CHIX
70
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538580TRLO0.1.1
CHIX
4
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538583TRLO0.1.1
CHIX
35
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538584TRLO0.1.1
CHIX
31
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538585TRLO0.1.1
CHIX
35
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538586TRLO0.1.1
CHIX
8
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538589TRLO0.1.1
AQXE
16
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538588TRLO0.1.1
AQXE
30
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538587TRLO0.1.1
AQXE
8
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538590TRLO0.1.1
AQXE
8
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538591TRLO0.1.1
AQXE
8
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538592TRLO0.1.1
AQXE
8
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538593TRLO0.1.1
AQXE
8
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538594TRLO0.1.1
AQXE
8
638.5
06/08/2025 13:08:43
00481538595TRLO0.1.1
AQXE
16
638
06/08/2025 13:09:07
00481538659TRLO0.1.1
BATE
77
639
06/08/2025 13:11:41
00481539183TRLO0.1.1
XLON
60
639
06/08/2025 13:11:41
00481539184TRLO0.1.1
XLON
3
639.5
06/08/2025 13:14:07
00481539885TRLO0.1.1
TRQX
12
639.5
06/08/2025 13:14:07
00481539884TRLO0.1.1
TRQX
137
638.5
06/08/2025 13:15:59
00481540271TRLO0.1.1
XLON
64
638.5
06/08/2025 13:17:58
00481540708TRLO0.1.1
XLON
12
639.5
06/08/2025 13:20:07
00481541118TRLO0.1.1
TRQX
3
639.5
06/08/2025 13:20:07
00481541119TRLO0.1.1
TRQX
114
639
06/08/2025 13:20:27
00481541151TRLO0.1.1
BATE
35
639
06/08/2025 13:20:27
00481541154TRLO0.1.1
CHIX
130
639
06/08/2025 13:20:27
00481541153TRLO0.1.1
BATE
417
639
06/08/2025 13:20:27
00481541152TRLO0.1.1
BATE
8
638.5
06/08/2025 13:20:27
00481541156TRLO0.1.1
AQXE
126
637.5
06/08/2025 13:23:01
00481542138TRLO0.1.1
XLON
8
638.5
06/08/2025 13:24:12
00481542496TRLO0.1.1
AQXE
15
639
06/08/2025 13:26:13
00481542930TRLO0.1.1
TRQX
12
638.5
06/08/2025 13:26:25
00481542972TRLO0.1.1
XLON
125
638.5
06/08/2025 13:26:25
00481542973TRLO0.1.1
XLON
221
638.5
06/08/2025 13:28:33
00481543321TRLO0.1.1
XLON
57
638.5
06/08/2025 13:30:18
00481543705TRLO0.1.1
BATE
8
638.5
06/08/2025 13:30:18
00481543706TRLO0.1.1
AQXE
15
638.5
06/08/2025 13:30:18
00481543707TRLO0.1.1
CHIX
20
638.5
06/08/2025 13:30:18
00481543708TRLO0.1.1
CHIX
137
638.5
06/08/2025 13:30:49
00481543819TRLO0.1.1
XLON
15
639
06/08/2025 13:31:34
00481544002TRLO0.1.1
TRQX
35
638.5
06/08/2025 13:32:12
00481544137TRLO0.1.1
CHIX
12
638.5
06/08/2025 13:32:13
00481544138TRLO0.1.1
BATE
12
638.5
06/08/2025 13:33:30
00481544368TRLO0.1.1
XLON
45
638.5
06/08/2025 13:33:30
00481544370TRLO0.1.1
BATE
125
638.5
06/08/2025 13:33:30
00481544369TRLO0.1.1
XLON
8
638.5
06/08/2025 13:33:38
00481544399TRLO0.1.1
AQXE
13
638.5
06/08/2025 13:34:26
00481544545TRLO0.1.1
CHIX
22
638.5
06/08/2025 13:34:26
00481544546TRLO0.1.1
CHIX
15
638.5
06/08/2025 13:35:32
00481544731TRLO0.1.1
TRQX
57
638.5
06/08/2025 13:36:02
00481544944TRLO0.1.1
BATE
12
638.5
06/08/2025 13:44:59
00481546960TRLO0.1.1
TRQX
35
638.5
06/08/2025 13:44:59
00481546962TRLO0.1.1
CHIX
70
638.5
06/08/2025 13:44:59
00481546961TRLO0.1.1
CHIX
114
638.5
06/08/2025 13:44:59
00481546963TRLO0.1.1
BATE
15
638.5
06/08/2025 13:44:59
00481546965TRLO0.1.1
TRQX
18
638.5
06/08/2025 13:44:59
00481546964TRLO0.1.1
TRQX
274
638
06/08/2025 13:48:02
00481547626TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 13:48:02
00481547629TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 13:48:02
00481547631TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 13:48:02
00481547633TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 13:48:02
00481547634TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 13:48:02
00481547635TRLO0.1.1
XLON
4
638.5
06/08/2025 13:48:29
00481547757TRLO0.1.1
BATE
53
638.5
06/08/2025 13:48:29
00481547756TRLO0.1.1
BATE
8
637.5
06/08/2025 13:50:16
00481548185TRLO0.1.1
AQXE
16
637.5
06/08/2025 13:50:16
00481548184TRLO0.1.1
AQXE
137
638
06/08/2025 13:50:16
00481548183TRLO0.1.1
XLON
8
637.5
06/08/2025 13:50:16
00481548186TRLO0.1.1
AQXE
8
637.5
06/08/2025 13:50:16
00481548187TRLO0.1.1
AQXE
35
638
06/08/2025 13:51:08
00481548369TRLO0.1.1
CHIX
15
638
06/08/2025 13:51:37
00481548479TRLO0.1.1
TRQX
8
637.5
06/08/2025 13:52:10
00481548601TRLO0.1.1
XLON
11
637.5
06/08/2025 13:52:10
00481548603TRLO0.1.1
XLON
118
637.5
06/08/2025 13:52:10
00481548602TRLO0.1.1
XLON
57
638.5
06/08/2025 13:52:40
00481548706TRLO0.1.1
BATE
66
637.5
06/08/2025 13:54:22
00481549185TRLO0.1.1
XLON
71
637.5
06/08/2025 13:54:22
00481549186TRLO0.1.1
XLON
2
638.5
06/08/2025 13:56:52
00481549822TRLO0.1.1
BATE
12
638.5
06/08/2025 13:56:52
00481549820TRLO0.1.1
BATE
40
638.5
06/08/2025 13:56:52
00481549821TRLO0.1.1
BATE
3
638.5
06/08/2025 13:56:52
00481549823TRLO0.1.1
BATE
137
637
06/08/2025 13:59:25
00481550589TRLO0.1.1
XLON
15
637
06/08/2025 13:59:25
00481550593TRLO0.1.1
TRQX
137
637
06/08/2025 13:59:25
00481550591TRLO0.1.1
XLON
70
637
06/08/2025 13:59:26
00481550608TRLO0.1.1
CHIX
12
638.5
06/08/2025 14:01:22
00481551106TRLO0.1.1
BATE
17
638.5
06/08/2025 14:01:22
00481551107TRLO0.1.1
BATE
28
638.5
06/08/2025 14:01:22
00481551108TRLO0.1.1
BATE
15
637
06/08/2025 14:01:23
00481551122TRLO0.1.1
TRQX
274
637
06/08/2025 14:02:09
00481551332TRLO0.1.1
XLON
5
637
06/08/2025 14:04:44
00481551905TRLO0.1.1
TRQX
8
637
06/08/2025 14:04:44
00481551903TRLO0.1.1
AQXE
8
637
06/08/2025 14:04:44
00481551904TRLO0.1.1
AQXE
10
637
06/08/2025 14:04:44
00481551906TRLO0.1.1
TRQX
12
638.5
06/08/2025 14:06:59
00481552415TRLO0.1.1
BATE
12
638.5
06/08/2025 14:06:59
00481552416TRLO0.1.1
BATE
33
638.5
06/08/2025 14:06:59
00481552417TRLO0.1.1
BATE
35
637.5
06/08/2025 14:07:08
00481552485TRLO0.1.1
CHIX
137
637.5
06/08/2025 14:07:08
00481552484TRLO0.1.1
XLON
8
637
06/08/2025 14:07:14
00481552500TRLO0.1.1
AQXE
137
637.5
06/08/2025 14:09:13
00481552829TRLO0.1.1
XLON
15
637.5
06/08/2025 14:10:05
00481553023TRLO0.1.1
TRQX
35
637.5
06/08/2025 14:10:13
00481553075TRLO0.1.1
CHIX
1
637
06/08/2025 14:10:58
00481553202TRLO0.1.1
AQXE
7
637
06/08/2025 14:10:58
00481553203TRLO0.1.1
AQXE
58
637.5
06/08/2025 14:11:20
00481553284TRLO0.1.1
XLON
79
637.5
06/08/2025 14:11:20
00481553285TRLO0.1.1
XLON
57
638.5
06/08/2025 14:12:33
00481553473TRLO0.1.1
BATE
137
637.5
06/08/2025 14:13:25
00481553673TRLO0.1.1
XLON
8
637
06/08/2025 14:14:32
00481553887TRLO0.1.1
AQXE
15
637
06/08/2025 14:15:23
00481554033TRLO0.1.1
TRQX
35
637
06/08/2025 14:15:46
00481554097TRLO0.1.1
CHIX
137
637
06/08/2025 14:15:58
00481554138TRLO0.1.1
XLON
12
637
06/08/2025 14:18:07
00481554807TRLO0.1.1
BATE
45
637
06/08/2025 14:18:07
00481554808TRLO0.1.1
BATE
137
637
06/08/2025 14:18:45
00481554962TRLO0.1.1
XLON
8
637
06/08/2025 14:19:31
00481555163TRLO0.1.1
AQXE
12
637
06/08/2025 14:20:44
00481555398TRLO0.1.1
TRQX
3
637
06/08/2025 14:20:44
00481555399TRLO0.1.1
TRQX
35
637
06/08/2025 14:21:18
00481555505TRLO0.1.1
CHIX
137
637
06/08/2025 14:21:33
00481555576TRLO0.1.1
XLON
13
637
06/08/2025 14:23:38
00481556173TRLO0.1.1
BATE
44
637
06/08/2025 14:23:38
00481556174TRLO0.1.1
BATE
19
636.5
06/08/2025 14:24:18
00481556361TRLO0.1.1
XLON
118
636.5
06/08/2025 14:24:18
00481556360TRLO0.1.1
XLON
8
637
06/08/2025 14:24:28
00481556522TRLO0.1.1
AQXE
15
636.5
06/08/2025 14:26:02
00481557167TRLO0.1.1
TRQX
35
635.5
06/08/2025 14:27:05
00481557440TRLO0.1.1
CHIX
18
636
06/08/2025 14:27:05
00481557439TRLO0.1.1
XLON
119
636
06/08/2025 14:27:05
00481557438TRLO0.1.1
XLON
57
636
06/08/2025 14:29:17
00481558283TRLO0.1.1
BATE
8
636
06/08/2025 14:29:26
00481558310TRLO0.1.1
AQXE
15
636.5
06/08/2025 14:30:55
00481559406TRLO0.1.1
TRQX
3
635.5
06/08/2025 14:31:31
00481559838TRLO0.1.1
CHIX
32
635.5
06/08/2025 14:31:31
00481559839TRLO0.1.1
CHIX
8
636
06/08/2025 14:32:47
00481560949TRLO0.1.1
AQXE
57
635.5
06/08/2025 14:33:06
00481561080TRLO0.1.1
BATE
2
635.5
06/08/2025 14:34:21
00481561788TRLO0.1.1
TRQX
13
635.5
06/08/2025 14:34:21
00481561789TRLO0.1.1
TRQX
16
635.5
06/08/2025 14:35:03
00481562117TRLO0.1.1
CHIX
19
635.5
06/08/2025 14:35:03
00481562116TRLO0.1.1
CHIX
14
635.5
06/08/2025 14:36:10
00481562616TRLO0.1.1
XLON
8
636
06/08/2025 14:36:18
00481562626TRLO0.1.1
AQXE
57
636
06/08/2025 14:36:49
00481562900TRLO0.1.1
BATE
35
636
06/08/2025 14:38:39
00481563724TRLO0.1.1
CHIX
8
636
06/08/2025 14:39:10
00481563910TRLO0.1.1
AQXE
57
636
06/08/2025 14:40:14
00481564291TRLO0.1.1
BATE
19
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564292TRLO0.1.1
XLON
172
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564293TRLO0.1.1
XLON
12
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564294TRLO0.1.1
XLON
57
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564295TRLO0.1.1
XLON
137
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564296TRLO0.1.1
XLON
137
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564298TRLO0.1.1
XLON
137
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564299TRLO0.1.1
XLON
137
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564301TRLO0.1.1
XLON
15
635.5
06/08/2025 14:40:14
00481564302TRLO0.1.1
TRQX
137
635
06/08/2025 14:41:02
00481564754TRLO0.1.1
XLON
15
635.5
06/08/2025 14:42:26
00481565206TRLO0.1.1
TRQX
137
636
06/08/2025 14:43:59
00481565742TRLO0.1.1
XLON
274
636
06/08/2025 14:45:51
00481566442TRLO0.1.1
XLON
137
636
06/08/2025 14:48:23
00481567451TRLO0.1.1
XLON
137
636
06/08/2025 14:50:40
00481568630TRLO0.1.1
XLON
8
636
06/08/2025 14:50:40
00481568642TRLO0.1.1
AQXE
16
636
06/08/2025 14:50:40
00481568643TRLO0.1.1
AQXE
136
636
06/08/2025 14:52:35
00481569693TRLO0.1.1
XLON
1
636
06/08/2025 14:52:35
00481569694TRLO0.1.1
XLON
23
636
06/08/2025 14:52:42
00481569725TRLO0.1.1
CHIX
12
636
06/08/2025 14:52:46
00481569767TRLO0.1.1
CHIX
8
636
06/08/2025 14:53:00
00481569931TRLO0.1.1
AQXE
137
636
06/08/2025 14:54:30
00481570805TRLO0.1.1
XLON
35
636
06/08/2025 14:54:56
00481571077TRLO0.1.1
CHIX
70
636
06/08/2025 14:54:56
00481571078TRLO0.1.1
CHIX
8
636
06/08/2025 14:55:27
00481571412TRLO0.1.1
AQXE
2
636.5
06/08/2025 14:56:45
00481572213TRLO0.1.1
XLON
272
636.5
06/08/2025 14:56:45
00481572212TRLO0.1.1
XLON
15
636.5
06/08/2025 14:56:53
00481572262TRLO0.1.1
TRQX
35
636.5
06/08/2025 14:57:10
00481572580TRLO0.1.1
CHIX
8
636
06/08/2025 14:58:12
00481573120TRLO0.1.1
AQXE
1
635.5
06/08/2025 14:58:59
00481573463TRLO0.1.1
BATE
12
636.5
06/08/2025 14:59:02
00481573472TRLO0.1.1
TRQX
3
636.5
06/08/2025 14:59:02
00481573473TRLO0.1.1
TRQX
137
636
06/08/2025 14:59:15
00481573610TRLO0.1.1
XLON
1
636
06/08/2025 14:59:54
00481573918TRLO0.1.1
CHIX
34
636.5
06/08/2025 14:59:54
00481573919TRLO0.1.1
CHIX
15
636.5
06/08/2025 15:01:17
00481575029TRLO0.1.1
TRQX
30
636.5
06/08/2025 15:01:17
00481575028TRLO0.1.1
TRQX
12
636.5
06/08/2025 15:03:45
00481576246TRLO0.1.1
TRQX
3
636.5
06/08/2025 15:04:17
00481576593TRLO0.1.1
TRQX
35
636.5
06/08/2025 15:04:17
00481576592TRLO0.1.1
CHIX
26
636.5
06/08/2025 15:07:45
00481578221TRLO0.1.1
CHIX
30
637
06/08/2025 15:09:02
00481578774TRLO0.1.1
TRQX
22
636.5
06/08/2025 15:11:14
00481579870TRLO0.1.1
BATE
1
636.5
06/08/2025 15:11:14
00481579873TRLO0.1.1
BATE
2
636.5
06/08/2025 15:11:14
00481579871TRLO0.1.1
BATE
10
636.5
06/08/2025 15:11:14
00481579872TRLO0.1.1
BATE
1
636.5
06/08/2025 15:11:14
00481579874TRLO0.1.1
BATE
1
637
06/08/2025 15:11:16
00481579890TRLO0.1.1
CHIX
43
637
06/08/2025 15:11:16
00481579891TRLO0.1.1
CHIX
15
637
06/08/2025 15:12:40
00481580620TRLO0.1.1
TRQX
12
636.5
06/08/2025 15:12:54
00481580698TRLO0.1.1
BATE
2
636.5
06/08/2025 15:12:54
00481580700TRLO0.1.1
BATE
13
636.5
06/08/2025 15:12:54
00481580699TRLO0.1.1
BATE
57
636.5
06/08/2025 15:15:00
00481581482TRLO0.1.1
BATE
278
636.5
06/08/2025 15:15:00
00481581481TRLO0.1.1
BATE
8
636.5
06/08/2025 15:15:00
00481581485TRLO0.1.1
AQXE
57
636.5
06/08/2025 15:15:00
00481581483TRLO0.1.1
BATE
57
636.5
06/08/2025 15:15:00
00481581484TRLO0.1.1
BATE
8
636.5
06/08/2025 15:15:00
00481581487TRLO0.1.1
AQXE
16
636.5
06/08/2025 15:15:00
00481581486TRLO0.1.1
AQXE
35
636.5
06/08/2025 15:15:04
00481581499TRLO0.1.1
CHIX
10
636
06/08/2025 15:15:04
00481581501TRLO0.1.1
XLON
119
636
06/08/2025 15:15:04
00481581500TRLO0.1.1
XLON
2
636
06/08/2025 15:15:04
00481581502TRLO0.1.1
XLON
143
636
06/08/2025 15:15:04
00481581503TRLO0.1.1
XLON
548
636
06/08/2025 15:15:04
00481581504TRLO0.1.1
XLON
137
636
06/08/2025 15:15:04
00481581505TRLO0.1.1
XLON
137
636
06/08/2025 15:15:04
00481581506TRLO0.1.1
XLON
137
636
06/08/2025 15:15:04
00481581507TRLO0.1.1
XLON
15
636.5
06/08/2025 15:16:23
00481581905TRLO0.1.1
TRQX
57
636.5
06/08/2025 15:17:01
00481582061TRLO0.1.1
BATE
8
636.5
06/08/2025 15:17:30
00481582200TRLO0.1.1
AQXE
12
636
06/08/2025 15:17:39
00481582302TRLO0.1.1
XLON
60
636
06/08/2025 15:17:48
00481582392TRLO0.1.1
XLON
26
636
06/08/2025 15:18:20
00481582581TRLO0.1.1
XLON
176
637.5
06/08/2025 15:24:09
00481585147TRLO0.1.1
XLON
137
637.5
06/08/2025 15:24:09
00481585148TRLO0.1.1
XLON
137
637.5
06/08/2025 15:24:09
00481585149TRLO0.1.1
XLON
8
637
06/08/2025 15:24:38
00481585438TRLO0.1.1
AQXE
8
637
06/08/2025 15:24:38
00481585439TRLO0.1.1
AQXE
15
637
06/08/2025 15:24:38
00481585440TRLO0.1.1
TRQX
57
637.5
06/08/2025 15:25:46
00481586068TRLO0.1.1
BATE
57
637.5
06/08/2025 15:25:46
00481586069TRLO0.1.1
BATE
35
637.5
06/08/2025 15:27:17
00481586808TRLO0.1.1
CHIX
70
637.5
06/08/2025 15:27:17
00481586807TRLO0.1.1
CHIX
274
637.5
06/08/2025 15:27:17
00481586809TRLO0.1.1
XLON
17
637.5
06/08/2025 15:27:17
00481586810TRLO0.1.1
XLON
120
637.5
06/08/2025 15:27:17
00481586811TRLO0.1.1
XLON
8
637
06/08/2025 15:27:18
00481586816TRLO0.1.1
AQXE
57
637.5
06/08/2025 15:28:30
00481587332TRLO0.1.1
BATE
15
637
06/08/2025 15:30:07
00481587959TRLO0.1.1
TRQX
8
637
06/08/2025 15:30:07
00481587961TRLO0.1.1
AQXE
15
637
06/08/2025 15:30:07
00481587960TRLO0.1.1
TRQX
35
637
06/08/2025 15:30:07
00481587965TRLO0.1.1
CHIX
66
638.5
06/08/2025 15:30:30
00481588084TRLO0.1.1
XLON
71
638.5
06/08/2025 15:31:00
00481588299TRLO0.1.1
XLON
15
638.5
06/08/2025 15:32:11
00481588978TRLO0.1.1
TRQX
35
638.5
06/08/2025 15:32:59
00481589497TRLO0.1.1
CHIX
137
638.5
06/08/2025 15:33:21
00481589601TRLO0.1.1
XLON
15
638.5
06/08/2025 15:34:13
00481589971TRLO0.1.1
TRQX
1
638.5
06/08/2025 15:35:14
00481590344TRLO0.1.1
XLON
12
638.5
06/08/2025 15:35:14
00481590342TRLO0.1.1
XLON
1
638.5
06/08/2025 15:35:14
00481590346TRLO0.1.1
XLON
11
638.5
06/08/2025 15:35:14
00481590345TRLO0.1.1
XLON
112
638.5
06/08/2025 15:35:15
00481590347TRLO0.1.1
XLON
12
638.5
06/08/2025 15:35:53
00481590498TRLO0.1.1
CHIX
23
638.5
06/08/2025 15:35:53
00481590499TRLO0.1.1
CHIX
15
638.5
06/08/2025 15:36:30
00481590737TRLO0.1.1
TRQX
12
638.5
06/08/2025 15:37:25
00481591280TRLO0.1.1
XLON
125
638.5
06/08/2025 15:37:35
00481591328TRLO0.1.1
XLON
12
638.5
06/08/2025 15:38:43
00481591689TRLO0.1.1
CHIX
23
638.5
06/08/2025 15:38:43
00481591690TRLO0.1.1
CHIX
3
638.5
06/08/2025 15:39:05
00481591865TRLO0.1.1
TRQX
12
638.5
06/08/2025 15:39:05
00481591864TRLO0.1.1
TRQX
100
638
06/08/2025 15:39:39
00481592076TRLO0.1.1
BATE
137
638.5
06/08/2025 15:39:39
00481592082TRLO0.1.1
XLON
10
638.5
06/08/2025 15:41:40
00481593226TRLO0.1.1
CHIX
25
638.5
06/08/2025 15:41:40
00481593225TRLO0.1.1
CHIX
15
638.5
06/08/2025 15:41:49
00481593294TRLO0.1.1
TRQX
49
639
06/08/2025 15:42:00
00481593342TRLO0.1.1
XLON
88
639
06/08/2025 15:42:00
00481593343TRLO0.1.1
XLON
137
638.5
06/08/2025 15:44:00
00481594188TRLO0.1.1
XLON
15
638.5
06/08/2025 15:44:24
00481594295TRLO0.1.1
TRQX
3
638.5
06/08/2025 15:44:25
00481594301TRLO0.1.1
CHIX
8
638.5
06/08/2025 15:44:25
00481594300TRLO0.1.1
CHIX
24
638.5
06/08/2025 15:44:25
00481594299TRLO0.1.1
CHIX
62
638.5
06/08/2025 15:46:01
00481594911TRLO0.1.1
XLON
212
638.5
06/08/2025 15:46:01
00481594912TRLO0.1.1
XLON
128
639
06/08/2025 15:46:07
00481594965TRLO0.1.1
BATE
15
638.5
06/08/2025 15:47:07
00481595276TRLO0.1.1
TRQX
35
639
06/08/2025 15:47:16
00481595387TRLO0.1.1
CHIX
8
638
06/08/2025 15:47:45
00481595550TRLO0.1.1
AQXE
8
638
06/08/2025 15:47:45
00481595551TRLO0.1.1
AQXE
40
638
06/08/2025 15:47:45
00481595552TRLO0.1.1
AQXE
42
638
06/08/2025 15:47:45
00481595553TRLO0.1.1
XLON
48
638.5
06/08/2025 15:48:16
00481595712TRLO0.1.1
BATE
15
638.5
06/08/2025 15:49:52
00481596324TRLO0.1.1
TRQX
12
638.5
06/08/2025 15:50:18
00481596581TRLO0.1.1
BATE
45
638.5
06/08/2025 15:50:18
00481596582TRLO0.1.1
BATE
12
638.5
06/08/2025 15:52:38
00481597497TRLO0.1.1
TRQX
8
638
06/08/2025 15:56:51
00481599537TRLO0.1.1
AQXE
8
638
06/08/2025 15:56:51
00481599538TRLO0.1.1
AQXE
8
638
06/08/2025 15:56:51
00481599539TRLO0.1.1
AQXE
66
638.5
06/08/2025 15:56:51
00481599540TRLO0.1.1
BATE
35
638
06/08/2025 15:56:51
00481599542TRLO0.1.1
CHIX
57
638.5
06/08/2025 15:56:51
00481599541TRLO0.1.1
BATE
35
638
06/08/2025 15:56:51
00481599543TRLO0.1.1
CHIX
57
638.5
06/08/2025 15:56:51
00481599544TRLO0.1.1
BATE
35
638
06/08/2025 15:56:51
00481599545TRLO0.1.1
CHIX
15
638.5
06/08/2025 15:56:51
00481599546TRLO0.1.1
TRQX
137
638
06/08/2025 15:56:51
00481599548TRLO0.1.1
XLON
232
638
06/08/2025 15:56:51
00481599547TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 15:56:51
00481599549TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 15:56:51
00481599550TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 15:56:51
00481599551TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 15:56:51
00481599552TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 15:56:51
00481599553TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 15:56:51
00481599554TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 15:56:51
00481599555TRLO0.1.1
XLON
8
636.5
06/08/2025 15:57:25
00481599879TRLO0.1.1
AQXE
137
636.5
06/08/2025 15:57:25
00481599880TRLO0.1.1
XLON
15
637
06/08/2025 15:58:37
00481600445TRLO0.1.1
TRQX
57
637
06/08/2025 15:58:41
00481600449TRLO0.1.1
BATE
137
637
06/08/2025 15:59:05
00481600570TRLO0.1.1
XLON
35
637
06/08/2025 15:59:07
00481600585TRLO0.1.1
CHIX
274
637
06/08/2025 16:00:56
00481601739TRLO0.1.1
XLON
57
637
06/08/2025 16:00:56
00481601740TRLO0.1.1
BATE
1
637.5
06/08/2025 16:01:24
00481601983TRLO0.1.1
TRQX
8
638.5
06/08/2025 16:01:53
00481602150TRLO0.1.1
AQXE
57
638.5
06/08/2025 16:02:47
00481602499TRLO0.1.1
BATE
137
639
06/08/2025 16:03:18
00481602701TRLO0.1.1
XLON
8
638.5
06/08/2025 16:04:01
00481602917TRLO0.1.1
AQXE
35
638
06/08/2025 16:04:33
00481603072TRLO0.1.1
CHIX
5
638
06/08/2025 16:04:33
00481603075TRLO0.1.1
AQXE
35
638
06/08/2025 16:04:33
00481603073TRLO0.1.1
CHIX
35
638
06/08/2025 16:04:33
00481603074TRLO0.1.1
CHIX
3
638
06/08/2025 16:04:33
00481603077TRLO0.1.1
AQXE
8
638
06/08/2025 16:04:33
00481603076TRLO0.1.1
AQXE
5
638
06/08/2025 16:04:33
00481603079TRLO0.1.1
XLON
13
638
06/08/2025 16:04:33
00481603080TRLO0.1.1
XLON
137
638
06/08/2025 16:04:33
00481603078TRLO0.1.1
XLON
17
638
06/08/2025 16:04:33
00481603081TRLO0.1.1
TRQX
119
638
06/08/2025 16:04:33
00481603082TRLO0.1.1
XLON
15
638
06/08/2025 16:04:33
00481603084TRLO0.1.1
TRQX
15
638
06/08/2025 16:04:33
00481603085TRLO0.1.1
TRQX
137
638
06/08/2025 16:04:33
00481603083TRLO0.1.1
XLON
57
638.5
06/08/2025 16:05:03
00481603292TRLO0.1.1
BATE
45
639
06/08/2025 16:06:28
00481603770TRLO0.1.1
XLON
92
639
06/08/2025 16:06:28
00481603771TRLO0.1.1
XLON
137
639
06/08/2025 16:06:28
00481603772TRLO0.1.1
XLON
12
639
06/08/2025 16:06:36
00481603821TRLO0.1.1
CHIX
23
639
06/08/2025 16:06:36
00481603822TRLO0.1.1
CHIX
8
639
06/08/2025 16:06:54
00481603951TRLO0.1.1
AQXE
15
639.5
06/08/2025 16:06:59
00481603978TRLO0.1.1
TRQX
12
639.5
06/08/2025 16:08:43
00481604657TRLO0.1.1
CHIX
12
639.5
06/08/2025 16:08:43
00481604658TRLO0.1.1
CHIX
12
639.5
06/08/2025 16:09:03
00481604760TRLO0.1.1
XLON
11
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605340TRLO0.1.1
CHIX
35
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605341TRLO0.1.1
CHIX
8
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605344TRLO0.1.1
AQXE
12
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605342TRLO0.1.1
XLON
16
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605343TRLO0.1.1
AQXE
137
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605346TRLO0.1.1
XLON
137
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605347TRLO0.1.1
XLON
250
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605345TRLO0.1.1
XLON
15
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605349TRLO0.1.1
TRQX
137
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605348TRLO0.1.1
XLON
137
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605350TRLO0.1.1
XLON
15
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605351TRLO0.1.1
TRQX
15
639.5
06/08/2025 16:10:35
00481605352TRLO0.1.1
TRQX
43
639
06/08/2025 16:12:38
00481606299TRLO0.1.1
XLON
12
639.5
06/08/2025 16:12:39
00481606301TRLO0.1.1
TRQX
3
639.5
06/08/2025 16:12:39
00481606302TRLO0.1.1
TRQX
12
639.5
06/08/2025 16:13:01
00481606427TRLO0.1.1
CHIX
12
639.5
06/08/2025 16:13:03
00481606432TRLO0.1.1
CHIX
7
639.5
06/08/2025 16:13:03
00481606440TRLO0.1.1
CHIX
4
639.5
06/08/2025 16:13:39
00481606736TRLO0.1.1
AQXE
8
639.5
06/08/2025 16:13:39
00481606737TRLO0.1.1
AQXE
4
639.5
06/08/2025 16:13:40
00481606738TRLO0.1.1
AQXE
12
639.5
06/08/2025 16:14:21
00481607157TRLO0.1.1
TRQX
505
639.5
06/08/2025 16:14:40
00481607381TRLO0.1.1
XLON
137
639.5
06/08/2025 16:14:40
00481607382TRLO0.1.1
XLON
35
639.5
06/08/2025 16:14:56
00481607458TRLO0.1.1
CHIX
8
639.5
06/08/2025 16:16:05
00481608031TRLO0.1.1
AQXE
39
639
06/08/2025 16:16:31
00481608185TRLO0.1.1
CHIX
57
639
06/08/2025 16:16:31
00481608187TRLO0.1.1
BATE
57
639
06/08/2025 16:16:31
00481608188TRLO0.1.1
BATE
57
639
06/08/2025 16:16:31
00481608189TRLO0.1.1
BATE
116
639
06/08/2025 16:16:31
00481608186TRLO0.1.1
CHIX
57
639
06/08/2025 16:16:31
00481608190TRLO0.1.1
BATE
57
639
06/08/2025 16:16:31
00481608191TRLO0.1.1
BATE
57
639
06/08/2025 16:16:31
00481608193TRLO0.1.1
BATE
57
639
06/08/2025 16:16:31
00481608194TRLO0.1.1
BATE
151
639
06/08/2025 16:16:31
00481608192TRLO0.1.1
BATE
18
639
06/08/2025 16:16:31
00481608198TRLO0.1.1
TRQX
32
639
06/08/2025 16:16:31
00481608197TRLO0.1.1
AQXE
57
639
06/08/2025 16:16:31
00481608195TRLO0.1.1
BATE
137
639
06/08/2025 16:16:31
00481608196TRLO0.1.1
XLON
56
639
06/08/2025 16:16:31
00481608199TRLO0.1.1
TRQX
51
639
06/08/2025 16:18:58
00481609260TRLO0.1.1
BATE
27
639.5
06/08/2025 16:19:00
00481609273TRLO0.1.1
TRQX
93
639.5
06/08/2025 16:19:12
00481609364TRLO0.1.1
CHIX
245
639.5
06/08/2025 16:19:18
00481609415TRLO0.1.1
XLON
426
639.5
06/08/2025 16:19:18
00481609414TRLO0.1.1
XLON
3
638.5
06/08/2025 16:21:00
00481610367TRLO0.1.1
AQXE
44
639.5
06/08/2025 16:21:11
00481610437TRLO0.1.1
CHIX
39
639.5
06/08/2025 16:21:26
00481610503TRLO0.1.1
BATE
42
639.5
06/08/2025 16:21:26
00481610504TRLO0.1.1
BATE
38
639.5
06/08/2025 16:21:26
00481610505TRLO0.1.1
BATE
26
639.5
06/08/2025 16:21:38
00481610573TRLO0.1.1
TRQX
154
639.5
06/08/2025 16:21:52
00481610677TRLO0.1.1
XLON
125
639.5
06/08/2025 16:21:52
00481610678TRLO0.1.1
XLON
2
639.5
06/08/2025 16:21:52
00481610681TRLO0.1.1
XLON
31
639.5
06/08/2025 16:21:52
00481610680TRLO0.1.1
XLON
118
639.5
06/08/2025 16:21:52
00481610679TRLO0.1.1
XLON
10
639.5
06/08/2025 16:21:52
00481610682TRLO0.1.1
XLON
278
639.5
06/08/2025 16:21:52
00481610683TRLO0.1.1
XLON
40
639.5
06/08/2025 16:22:58
00481611241TRLO0.1.1
CHIX
77
639.5
06/08/2025 16:23:33
00481611569TRLO0.1.1
BATE
2
638.5
06/08/2025 16:23:49
00481611682TRLO0.1.1
AQXE
118
639.5
06/08/2025 16:23:56
00481611748TRLO0.1.1
XLON
330
639.5
06/08/2025 16:23:56
00481611747TRLO0.1.1
XLON
11
639.5
06/08/2025 16:23:56
00481611751TRLO0.1.1
XLON
95
639.5
06/08/2025 16:23:56
00481611750TRLO0.1.1
XLON
96
639.5
06/08/2025 16:23:56
00481611749TRLO0.1.1
XLON
24
639.5
06/08/2025 16:24:02
00481611780TRLO0.1.1
TRQX
51
639.5
06/08/2025 16:25:15
00481612361TRLO0.1.1
CHIX
8
638.5
06/08/2025 16:25:35
00481612506TRLO0.1.1
AQXE
11
638.5
06/08/2025 16:25:35
00481612508TRLO0.1.1
AQXE
13
638.5
06/08/2025 16:25:35
00481612507TRLO0.1.1
AQXE
13
638.5
06/08/2025 16:25:35
00481612509TRLO0.1.1
AQXE
17
639.5
06/08/2025 16:25:42
00481612548TRLO0.1.1
TRQX
82
639.5
06/08/2025 16:25:49
00481612630TRLO0.1.1
BATE
127
639.5
06/08/2025 16:25:57
00481612697TRLO0.1.1
XLON
102
639.5
06/08/2025 16:25:57
00481612699TRLO0.1.1
XLON
118
639.5
06/08/2025 16:25:57
00481612698TRLO0.1.1
XLON
22
639.5
06/08/2025 16:27:05
00481613264TRLO0.1.1
BATE
207
639.5
06/08/2025 16:27:07
00481613296TRLO0.1.1
XLON
8
639.5
06/08/2025 16:27:13
00481613332TRLO0.1.1
TRQX
17
639.5
06/08/2025 16:27:31
00481613465TRLO0.1.1
XLON
27
640
06/08/2025 16:29:34
00481614425TRLO0.1.1
CHIX
10
639.5
06/08/2025 16:29:52
00481614749TRLO0.1.1
AQXE