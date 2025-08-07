Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 07

Bodycotewww.bodycote.com

7 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

6 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,000

Highest price paid per share (pence per share):

641.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

635.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

637.54p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,136,701 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 173,703 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,319,471 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

245

638

06/08/2025 09:09:36

00481495831TRLO0.1.1

CHIX

399

641

06/08/2025 09:09:52

00481495912TRLO0.1.1

BATE

411

640

06/08/2025 09:10:09

00481495987TRLO0.1.1

XLON

507

640

06/08/2025 09:10:09

00481495988TRLO0.1.1

XLON

1548

640

06/08/2025 09:10:09

00481495989TRLO0.1.1

XLON

16

639

06/08/2025 09:10:09

00481495991TRLO0.1.1

AQXE

64

639

06/08/2025 09:10:09

00481495990TRLO0.1.1

AQXE

70

640

06/08/2025 09:11:34

00481496270TRLO0.1.1

CHIX

114

641

06/08/2025 09:11:49

00481496307TRLO0.1.1

BATE

120

638.5

06/08/2025 09:12:01

00481496370TRLO0.1.1

TRQX

137

638.5

06/08/2025 09:12:01

00481496369TRLO0.1.1

XLON

35

639

06/08/2025 09:14:26

00481496729TRLO0.1.1

CHIX

60

638.5

06/08/2025 09:15:01

00481496865TRLO0.1.1

XLON

77

638.5

06/08/2025 09:15:01

00481496864TRLO0.1.1

XLON

8

639

06/08/2025 09:15:01

00481496863TRLO0.1.1

AQXE

30

638.5

06/08/2025 09:15:01

00481496866TRLO0.1.1

TRQX

57

638.5

06/08/2025 09:15:11

00481496899TRLO0.1.1

BATE

137

638.5

06/08/2025 09:19:08

00481497465TRLO0.1.1

XLON

3

638.5

06/08/2025 09:20:00

00481497639TRLO0.1.1

TRQX

12

638.5

06/08/2025 09:20:00

00481497638TRLO0.1.1

TRQX

137

638.5

06/08/2025 09:23:46

00481498332TRLO0.1.1

XLON

8

639

06/08/2025 09:23:46

00481498334TRLO0.1.1

AQXE

30

638

06/08/2025 09:23:46

00481498335TRLO0.1.1

CHIX

5

638

06/08/2025 09:23:46

00481498336TRLO0.1.1

CHIX

28

636.5

06/08/2025 09:25:16

00481498509TRLO0.1.1

BATE

119

638

06/08/2025 09:28:23

00481498916TRLO0.1.1

XLON

18

638.5

06/08/2025 09:28:23

00481498917TRLO0.1.1

XLON

12

638.5

06/08/2025 09:28:50

00481498990TRLO0.1.1

TRQX

137

637

06/08/2025 09:32:59

00481499609TRLO0.1.1

XLON

35

638

06/08/2025 09:32:59

00481499610TRLO0.1.1

CHIX

86

637.5

06/08/2025 09:33:18

00481499631TRLO0.1.1

BATE

3

638.5

06/08/2025 09:33:19

00481499634TRLO0.1.1

TRQX

8

639

06/08/2025 09:33:19

00481499633TRLO0.1.1

AQXE

137

637

06/08/2025 09:36:37

00481500136TRLO0.1.1

XLON

8

637.5

06/08/2025 09:37:01

00481500174TRLO0.1.1

AQXE

12

638.5

06/08/2025 09:37:02

00481500177TRLO0.1.1

TRQX

3

638.5

06/08/2025 09:38:56

00481500424TRLO0.1.1

TRQX

106

637

06/08/2025 09:40:42

00481500705TRLO0.1.1

XLON

57

637.5

06/08/2025 09:41:30

00481500827TRLO0.1.1

BATE

31

637

06/08/2025 09:44:00

00481501256TRLO0.1.1

XLON

35

638

06/08/2025 09:44:00

00481501255TRLO0.1.1

CHIX

12

638.5

06/08/2025 09:44:35

00481501309TRLO0.1.1

TRQX

18

637

06/08/2025 09:48:19

00481501839TRLO0.1.1

XLON

57

637.5

06/08/2025 09:49:38

00481502006TRLO0.1.1

BATE

16

637

06/08/2025 09:52:19

00481502482TRLO0.1.1

AQXE

256

637

06/08/2025 09:52:19

00481502483TRLO0.1.1

XLON

18

637

06/08/2025 09:52:29

00481502523TRLO0.1.1

TRQX

35

636.5

06/08/2025 09:55:27

00481502944TRLO0.1.1

CHIX

57

637

06/08/2025 09:57:53

00481503225TRLO0.1.1

BATE

90

637

06/08/2025 09:57:53

00481503226TRLO0.1.1

XLON

172

637

06/08/2025 09:59:34

00481503407TRLO0.1.1

XLON

12

637

06/08/2025 10:01:30

00481503584TRLO0.1.1

XLON

14

637

06/08/2025 10:01:30

00481503582TRLO0.1.1

CHIX

21

637

06/08/2025 10:01:30

00481503583TRLO0.1.1

CHIX

8

637

06/08/2025 10:01:30

00481503586TRLO0.1.1

AQXE

15

637

06/08/2025 10:01:30

00481503585TRLO0.1.1

TRQX

12

637

06/08/2025 10:03:51

00481503868TRLO0.1.1

XLON

3

637

06/08/2025 10:04:00

00481503885TRLO0.1.1

XLON

20

637

06/08/2025 10:04:00

00481503883TRLO0.1.1

XLON

43

637

06/08/2025 10:12:16

00481504983TRLO0.1.1

XLON

2

637

06/08/2025 10:13:52

00481505170TRLO0.1.1

CHIX

8

637

06/08/2025 10:13:52

00481505168TRLO0.1.1

AQXE

57

637

06/08/2025 10:13:52

00481505169TRLO0.1.1

BATE

15

637

06/08/2025 10:13:52

00481505172TRLO0.1.1

TRQX

333

637

06/08/2025 10:13:52

00481505171TRLO0.1.1

XLON

2

637

06/08/2025 10:23:10

00481506718TRLO0.1.1

XLON

8

637

06/08/2025 10:23:15

00481506729TRLO0.1.1

AQXE

33

637

06/08/2025 10:23:15

00481506730TRLO0.1.1

CHIX

57

637

06/08/2025 10:23:15

00481506731TRLO0.1.1

BATE

5

637

06/08/2025 10:23:15

00481506732TRLO0.1.1

TRQX

10

637

06/08/2025 10:23:17

00481506739TRLO0.1.1

TRQX

89

637

06/08/2025 10:23:17

00481506738TRLO0.1.1

XLON

46

637

06/08/2025 10:23:28

00481506763TRLO0.1.1

XLON

70

638

06/08/2025 10:27:32

00481507222TRLO0.1.1

CHIX

57

638

06/08/2025 10:31:41

00481507746TRLO0.1.1

BATE

8

637.5

06/08/2025 10:31:41

00481507748TRLO0.1.1

AQXE

274

638

06/08/2025 10:31:41

00481507747TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 10:33:28

00481507962TRLO0.1.1

XLON

8

637.5

06/08/2025 10:37:17

00481508341TRLO0.1.1

AQXE

15

637

06/08/2025 10:37:17

00481508342TRLO0.1.1

TRQX

2

637.5

06/08/2025 10:39:36

00481508732TRLO0.1.1

CHIX

12

638

06/08/2025 10:39:36

00481508733TRLO0.1.1

CHIX

9

638

06/08/2025 10:39:36

00481508735TRLO0.1.1

CHIX

12

638

06/08/2025 10:39:36

00481508734TRLO0.1.1

CHIX

121

637

06/08/2025 10:39:42

00481508769TRLO0.1.1

XLON

57

637.5

06/08/2025 10:41:31

00481509047TRLO0.1.1

BATE

15

637

06/08/2025 10:46:26

00481509836TRLO0.1.1

XLON

15

637

06/08/2025 10:46:26

00481509837TRLO0.1.1

TRQX

138

637

06/08/2025 10:46:26

00481509835TRLO0.1.1

XLON

8

637.5

06/08/2025 10:49:04

00481510287TRLO0.1.1

AQXE

35

637.5

06/08/2025 10:52:37

00481511148TRLO0.1.1

CHIX

67

637

06/08/2025 10:52:54

00481511201TRLO0.1.1

XLON

70

637

06/08/2025 10:52:54

00481511200TRLO0.1.1

XLON

57

637.5

06/08/2025 10:54:40

00481511474TRLO0.1.1

BATE

15

637

06/08/2025 10:55:37

00481511654TRLO0.1.1

TRQX

12

637

06/08/2025 10:59:19

00481512774TRLO0.1.1

XLON

5

637

06/08/2025 10:59:19

00481512776TRLO0.1.1

XLON

12

637

06/08/2025 10:59:19

00481512775TRLO0.1.1

XLON

4

637

06/08/2025 10:59:19

00481512778TRLO0.1.1

XLON

8

637

06/08/2025 10:59:19

00481512777TRLO0.1.1

XLON

96

637

06/08/2025 10:59:48

00481512930TRLO0.1.1

XLON

8

637.5

06/08/2025 11:00:26

00481513132TRLO0.1.1

AQXE

35

637.5

06/08/2025 11:03:11

00481513611TRLO0.1.1

CHIX

12

637

06/08/2025 11:03:20

00481513647TRLO0.1.1

XLON

102

637

06/08/2025 11:03:20

00481513646TRLO0.1.1

XLON

23

637

06/08/2025 11:03:20

00481513648TRLO0.1.1

XLON

57

637.5

06/08/2025 11:04:26

00481513805TRLO0.1.1

BATE

6

637

06/08/2025 11:04:37

00481513838TRLO0.1.1

TRQX

9

637

06/08/2025 11:04:52

00481513867TRLO0.1.1

TRQX

8

637.5

06/08/2025 11:06:54

00481514248TRLO0.1.1

AQXE

83

637

06/08/2025 11:06:57

00481514255TRLO0.1.1

XLON

54

637

06/08/2025 11:06:57

00481514256TRLO0.1.1

XLON

12

637.5

06/08/2025 11:10:32

00481514955TRLO0.1.1

CHIX

23

637.5

06/08/2025 11:10:32

00481514956TRLO0.1.1

CHIX

137

637

06/08/2025 11:10:37

00481514970TRLO0.1.1

XLON

15

637

06/08/2025 11:11:44

00481515178TRLO0.1.1

TRQX

21

637.5

06/08/2025 11:11:50

00481515186TRLO0.1.1

BATE

36

637.5

06/08/2025 11:11:50

00481515185TRLO0.1.1

BATE

8

637.5

06/08/2025 11:13:28

00481515421TRLO0.1.1

AQXE

137

637

06/08/2025 11:14:16

00481515532TRLO0.1.1

XLON

12

637.5

06/08/2025 11:17:49

00481516210TRLO0.1.1

CHIX

23

637.5

06/08/2025 11:17:49

00481516211TRLO0.1.1

CHIX

50

637

06/08/2025 11:18:19

00481516298TRLO0.1.1

XLON

2

637.5

06/08/2025 11:19:09

00481516418TRLO0.1.1

BATE

38

637.5

06/08/2025 11:19:09

00481516417TRLO0.1.1

BATE

8

637.5

06/08/2025 11:26:18

00481517624TRLO0.1.1

AQXE

17

637.5

06/08/2025 11:26:18

00481517625TRLO0.1.1

BATE

35

637.5

06/08/2025 11:26:18

00481517627TRLO0.1.1

CHIX

8

637.5

06/08/2025 11:28:56

00481517975TRLO0.1.1

AQXE

57

637.5

06/08/2025 11:28:56

00481517976TRLO0.1.1

BATE

21

637.5

06/08/2025 11:36:03

00481519465TRLO0.1.1

BATE

13

637.5

06/08/2025 11:36:03

00481519466TRLO0.1.1

CHIX

8

637.5

06/08/2025 11:36:03

00481519467TRLO0.1.1

AQXE

22

637.5

06/08/2025 11:36:03

00481519469TRLO0.1.1

CHIX

36

637.5

06/08/2025 11:36:03

00481519468TRLO0.1.1

BATE

224

637.5

06/08/2025 11:36:03

00481519470TRLO0.1.1

XLON

137

637.5

06/08/2025 11:36:03

00481519472TRLO0.1.1

XLON

274

637.5

06/08/2025 11:36:03

00481519471TRLO0.1.1

XLON

15

637

06/08/2025 11:36:03

00481519474TRLO0.1.1

TRQX

30

637

06/08/2025 11:36:03

00481519473TRLO0.1.1

TRQX

15

637

06/08/2025 11:36:03

00481519475TRLO0.1.1

TRQX

8

636.5

06/08/2025 11:39:20

00481520162TRLO0.1.1

AQXE

1

637

06/08/2025 11:39:22

00481520168TRLO0.1.1

CHIX

34

637

06/08/2025 11:39:22

00481520169TRLO0.1.1

CHIX

57

637.5

06/08/2025 11:40:48

00481520411TRLO0.1.1

BATE

8

636.5

06/08/2025 11:45:36

00481521342TRLO0.1.1

AQXE

1

637

06/08/2025 11:46:09

00481521425TRLO0.1.1

TRQX

12

637

06/08/2025 11:46:09

00481521426TRLO0.1.1

TRQX

2

637

06/08/2025 11:46:09

00481521427TRLO0.1.1

TRQX

35

637

06/08/2025 11:46:25

00481521463TRLO0.1.1

CHIX

57

637.5

06/08/2025 11:47:51

00481521798TRLO0.1.1

BATE

274

636.5

06/08/2025 11:49:09

00481522158TRLO0.1.1

XLON

274

636.5

06/08/2025 11:49:09

00481522159TRLO0.1.1

XLON

137

636.5

06/08/2025 11:51:07

00481522593TRLO0.1.1

XLON

32

637.5

06/08/2025 11:53:30

00481523080TRLO0.1.1

XLON

51

637.5

06/08/2025 11:53:30

00481523079TRLO0.1.1

XLON

53

637.5

06/08/2025 11:55:50

00481523483TRLO0.1.1

XLON

1

637.5

06/08/2025 11:58:39

00481524100TRLO0.1.1

XLON

12

637.5

06/08/2025 12:00:53

00481524507TRLO0.1.1

XLON

70

638

06/08/2025 12:00:53

00481524506TRLO0.1.1

CHIX

70

637.5

06/08/2025 12:00:53

00481524508TRLO0.1.1

XLON

192

637.5

06/08/2025 12:00:53

00481524509TRLO0.1.1

XLON

137

637.5

06/08/2025 12:02:52

00481525147TRLO0.1.1

XLON

51

637

06/08/2025 12:04:21

00481525389TRLO0.1.1

BATE

137

637.5

06/08/2025 12:05:13

00481525538TRLO0.1.1

XLON

27

637.5

06/08/2025 12:07:04

00481525816TRLO0.1.1

XLON

110

637.5

06/08/2025 12:07:04

00481525815TRLO0.1.1

XLON

137

637.5

06/08/2025 12:10:25

00481526360TRLO0.1.1

XLON

274

637.5

06/08/2025 12:15:05

00481527385TRLO0.1.1

XLON

100

637.5

06/08/2025 12:18:40

00481528116TRLO0.1.1

XLON

19

637.5

06/08/2025 12:20:58

00481528506TRLO0.1.1

XLON

255

637.5

06/08/2025 12:20:58

00481528507TRLO0.1.1

XLON

75

638

06/08/2025 12:22:16

00481528737TRLO0.1.1

TRQX

127

638

06/08/2025 12:22:56

00481528827TRLO0.1.1

BATE

1

639.5

06/08/2025 12:32:12

00481530727TRLO0.1.1

TRQX

12

639.5

06/08/2025 12:47:58

00481534155TRLO0.1.1

TRQX

2

639.5

06/08/2025 12:47:58

00481534157TRLO0.1.1

TRQX

7

639.5

06/08/2025 12:47:58

00481534158TRLO0.1.1

TRQX

15

639.5

06/08/2025 12:47:58

00481534156TRLO0.1.1

TRQX

8

639.5

06/08/2025 13:04:21

00481537715TRLO0.1.1

TRQX

15

639.5

06/08/2025 13:04:21

00481537716TRLO0.1.1

TRQX

1

639.5

06/08/2025 13:04:21

00481537718TRLO0.1.1

TRQX

15

639.5

06/08/2025 13:04:21

00481537717TRLO0.1.1

TRQX

15

639.5

06/08/2025 13:04:21

00481537719TRLO0.1.1

TRQX

15

639.5

06/08/2025 13:04:21

00481537720TRLO0.1.1

TRQX

14

639.5

06/08/2025 13:04:21

00481537721TRLO0.1.1

TRQX

15

639.5

06/08/2025 13:08:01

00481538450TRLO0.1.1

TRQX

6

639

06/08/2025 13:08:42

00481538560TRLO0.1.1

XLON

19

639

06/08/2025 13:08:42

00481538561TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538563TRLO0.1.1

XLON

249

639

06/08/2025 13:08:42

00481538562TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538565TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538566TRLO0.1.1

XLON

174

639

06/08/2025 13:08:42

00481538564TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538567TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538568TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538569TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538570TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538571TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538572TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538573TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 13:08:42

00481538574TRLO0.1.1

XLON

26

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538577TRLO0.1.1

AQXE

35

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538579TRLO0.1.1

CHIX

140

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538578TRLO0.1.1

CHIX

35

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538581TRLO0.1.1

CHIX

35

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538582TRLO0.1.1

CHIX

70

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538580TRLO0.1.1

CHIX

4

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538583TRLO0.1.1

CHIX

35

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538584TRLO0.1.1

CHIX

31

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538585TRLO0.1.1

CHIX

35

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538586TRLO0.1.1

CHIX

8

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538589TRLO0.1.1

AQXE

16

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538588TRLO0.1.1

AQXE

30

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538587TRLO0.1.1

AQXE

8

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538590TRLO0.1.1

AQXE

8

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538591TRLO0.1.1

AQXE

8

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538592TRLO0.1.1

AQXE

8

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538593TRLO0.1.1

AQXE

8

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538594TRLO0.1.1

AQXE

8

638.5

06/08/2025 13:08:43

00481538595TRLO0.1.1

AQXE

16

638

06/08/2025 13:09:07

00481538659TRLO0.1.1

BATE

77

639

06/08/2025 13:11:41

00481539183TRLO0.1.1

XLON

60

639

06/08/2025 13:11:41

00481539184TRLO0.1.1

XLON

3

639.5

06/08/2025 13:14:07

00481539885TRLO0.1.1

TRQX

12

639.5

06/08/2025 13:14:07

00481539884TRLO0.1.1

TRQX

137

638.5

06/08/2025 13:15:59

00481540271TRLO0.1.1

XLON

64

638.5

06/08/2025 13:17:58

00481540708TRLO0.1.1

XLON

12

639.5

06/08/2025 13:20:07

00481541118TRLO0.1.1

TRQX

3

639.5

06/08/2025 13:20:07

00481541119TRLO0.1.1

TRQX

114

639

06/08/2025 13:20:27

00481541151TRLO0.1.1

BATE

35

639

06/08/2025 13:20:27

00481541154TRLO0.1.1

CHIX

130

639

06/08/2025 13:20:27

00481541153TRLO0.1.1

BATE

417

639

06/08/2025 13:20:27

00481541152TRLO0.1.1

BATE

8

638.5

06/08/2025 13:20:27

00481541156TRLO0.1.1

AQXE

126

637.5

06/08/2025 13:23:01

00481542138TRLO0.1.1

XLON

8

638.5

06/08/2025 13:24:12

00481542496TRLO0.1.1

AQXE

15

639

06/08/2025 13:26:13

00481542930TRLO0.1.1

TRQX

12

638.5

06/08/2025 13:26:25

00481542972TRLO0.1.1

XLON

125

638.5

06/08/2025 13:26:25

00481542973TRLO0.1.1

XLON

221

638.5

06/08/2025 13:28:33

00481543321TRLO0.1.1

XLON

57

638.5

06/08/2025 13:30:18

00481543705TRLO0.1.1

BATE

8

638.5

06/08/2025 13:30:18

00481543706TRLO0.1.1

AQXE

15

638.5

06/08/2025 13:30:18

00481543707TRLO0.1.1

CHIX

20

638.5

06/08/2025 13:30:18

00481543708TRLO0.1.1

CHIX

137

638.5

06/08/2025 13:30:49

00481543819TRLO0.1.1

XLON

15

639

06/08/2025 13:31:34

00481544002TRLO0.1.1

TRQX

35

638.5

06/08/2025 13:32:12

00481544137TRLO0.1.1

CHIX

12

638.5

06/08/2025 13:32:13

00481544138TRLO0.1.1

BATE

12

638.5

06/08/2025 13:33:30

00481544368TRLO0.1.1

XLON

45

638.5

06/08/2025 13:33:30

00481544370TRLO0.1.1

BATE

125

638.5

06/08/2025 13:33:30

00481544369TRLO0.1.1

XLON

8

638.5

06/08/2025 13:33:38

00481544399TRLO0.1.1

AQXE

13

638.5

06/08/2025 13:34:26

00481544545TRLO0.1.1

CHIX

22

638.5

06/08/2025 13:34:26

00481544546TRLO0.1.1

CHIX

15

638.5

06/08/2025 13:35:32

00481544731TRLO0.1.1

TRQX

57

638.5

06/08/2025 13:36:02

00481544944TRLO0.1.1

BATE

12

638.5

06/08/2025 13:44:59

00481546960TRLO0.1.1

TRQX

35

638.5

06/08/2025 13:44:59

00481546962TRLO0.1.1

CHIX

70

638.5

06/08/2025 13:44:59

00481546961TRLO0.1.1

CHIX

114

638.5

06/08/2025 13:44:59

00481546963TRLO0.1.1

BATE

15

638.5

06/08/2025 13:44:59

00481546965TRLO0.1.1

TRQX

18

638.5

06/08/2025 13:44:59

00481546964TRLO0.1.1

TRQX

274

638

06/08/2025 13:48:02

00481547626TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 13:48:02

00481547629TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 13:48:02

00481547631TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 13:48:02

00481547633TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 13:48:02

00481547634TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 13:48:02

00481547635TRLO0.1.1

XLON

4

638.5

06/08/2025 13:48:29

00481547757TRLO0.1.1

BATE

53

638.5

06/08/2025 13:48:29

00481547756TRLO0.1.1

BATE

8

637.5

06/08/2025 13:50:16

00481548185TRLO0.1.1

AQXE

16

637.5

06/08/2025 13:50:16

00481548184TRLO0.1.1

AQXE

137

638

06/08/2025 13:50:16

00481548183TRLO0.1.1

XLON

8

637.5

06/08/2025 13:50:16

00481548186TRLO0.1.1

AQXE

8

637.5

06/08/2025 13:50:16

00481548187TRLO0.1.1

AQXE

35

638

06/08/2025 13:51:08

00481548369TRLO0.1.1

CHIX

15

638

06/08/2025 13:51:37

00481548479TRLO0.1.1

TRQX

8

637.5

06/08/2025 13:52:10

00481548601TRLO0.1.1

XLON

11

637.5

06/08/2025 13:52:10

00481548603TRLO0.1.1

XLON

118

637.5

06/08/2025 13:52:10

00481548602TRLO0.1.1

XLON

57

638.5

06/08/2025 13:52:40

00481548706TRLO0.1.1

BATE

66

637.5

06/08/2025 13:54:22

00481549185TRLO0.1.1

XLON

71

637.5

06/08/2025 13:54:22

00481549186TRLO0.1.1

XLON

2

638.5

06/08/2025 13:56:52

00481549822TRLO0.1.1

BATE

12

638.5

06/08/2025 13:56:52

00481549820TRLO0.1.1

BATE

40

638.5

06/08/2025 13:56:52

00481549821TRLO0.1.1

BATE

3

638.5

06/08/2025 13:56:52

00481549823TRLO0.1.1

BATE

137

637

06/08/2025 13:59:25

00481550589TRLO0.1.1

XLON

15

637

06/08/2025 13:59:25

00481550593TRLO0.1.1

TRQX

137

637

06/08/2025 13:59:25

00481550591TRLO0.1.1

XLON

70

637

06/08/2025 13:59:26

00481550608TRLO0.1.1

CHIX

12

638.5

06/08/2025 14:01:22

00481551106TRLO0.1.1

BATE

17

638.5

06/08/2025 14:01:22

00481551107TRLO0.1.1

BATE

28

638.5

06/08/2025 14:01:22

00481551108TRLO0.1.1

BATE

15

637

06/08/2025 14:01:23

00481551122TRLO0.1.1

TRQX

274

637

06/08/2025 14:02:09

00481551332TRLO0.1.1

XLON

5

637

06/08/2025 14:04:44

00481551905TRLO0.1.1

TRQX

8

637

06/08/2025 14:04:44

00481551903TRLO0.1.1

AQXE

8

637

06/08/2025 14:04:44

00481551904TRLO0.1.1

AQXE

10

637

06/08/2025 14:04:44

00481551906TRLO0.1.1

TRQX

12

638.5

06/08/2025 14:06:59

00481552415TRLO0.1.1

BATE

12

638.5

06/08/2025 14:06:59

00481552416TRLO0.1.1

BATE

33

638.5

06/08/2025 14:06:59

00481552417TRLO0.1.1

BATE

35

637.5

06/08/2025 14:07:08

00481552485TRLO0.1.1

CHIX

137

637.5

06/08/2025 14:07:08

00481552484TRLO0.1.1

XLON

8

637

06/08/2025 14:07:14

00481552500TRLO0.1.1

AQXE

137

637.5

06/08/2025 14:09:13

00481552829TRLO0.1.1

XLON

15

637.5

06/08/2025 14:10:05

00481553023TRLO0.1.1

TRQX

35

637.5

06/08/2025 14:10:13

00481553075TRLO0.1.1

CHIX

1

637

06/08/2025 14:10:58

00481553202TRLO0.1.1

AQXE

7

637

06/08/2025 14:10:58

00481553203TRLO0.1.1

AQXE

58

637.5

06/08/2025 14:11:20

00481553284TRLO0.1.1

XLON

79

637.5

06/08/2025 14:11:20

00481553285TRLO0.1.1

XLON

57

638.5

06/08/2025 14:12:33

00481553473TRLO0.1.1

BATE

137

637.5

06/08/2025 14:13:25

00481553673TRLO0.1.1

XLON

8

637

06/08/2025 14:14:32

00481553887TRLO0.1.1

AQXE

15

637

06/08/2025 14:15:23

00481554033TRLO0.1.1

TRQX

35

637

06/08/2025 14:15:46

00481554097TRLO0.1.1

CHIX

137

637

06/08/2025 14:15:58

00481554138TRLO0.1.1

XLON

12

637

06/08/2025 14:18:07

00481554807TRLO0.1.1

BATE

45

637

06/08/2025 14:18:07

00481554808TRLO0.1.1

BATE

137

637

06/08/2025 14:18:45

00481554962TRLO0.1.1

XLON

8

637

06/08/2025 14:19:31

00481555163TRLO0.1.1

AQXE

12

637

06/08/2025 14:20:44

00481555398TRLO0.1.1

TRQX

3

637

06/08/2025 14:20:44

00481555399TRLO0.1.1

TRQX

35

637

06/08/2025 14:21:18

00481555505TRLO0.1.1

CHIX

137

637

06/08/2025 14:21:33

00481555576TRLO0.1.1

XLON

13

637

06/08/2025 14:23:38

00481556173TRLO0.1.1

BATE

44

637

06/08/2025 14:23:38

00481556174TRLO0.1.1

BATE

19

636.5

06/08/2025 14:24:18

00481556361TRLO0.1.1

XLON

118

636.5

06/08/2025 14:24:18

00481556360TRLO0.1.1

XLON

8

637

06/08/2025 14:24:28

00481556522TRLO0.1.1

AQXE

15

636.5

06/08/2025 14:26:02

00481557167TRLO0.1.1

TRQX

35

635.5

06/08/2025 14:27:05

00481557440TRLO0.1.1

CHIX

18

636

06/08/2025 14:27:05

00481557439TRLO0.1.1

XLON

119

636

06/08/2025 14:27:05

00481557438TRLO0.1.1

XLON

57

636

06/08/2025 14:29:17

00481558283TRLO0.1.1

BATE

8

636

06/08/2025 14:29:26

00481558310TRLO0.1.1

AQXE

15

636.5

06/08/2025 14:30:55

00481559406TRLO0.1.1

TRQX

3

635.5

06/08/2025 14:31:31

00481559838TRLO0.1.1

CHIX

32

635.5

06/08/2025 14:31:31

00481559839TRLO0.1.1

CHIX

8

636

06/08/2025 14:32:47

00481560949TRLO0.1.1

AQXE

57

635.5

06/08/2025 14:33:06

00481561080TRLO0.1.1

BATE

2

635.5

06/08/2025 14:34:21

00481561788TRLO0.1.1

TRQX

13

635.5

06/08/2025 14:34:21

00481561789TRLO0.1.1

TRQX

16

635.5

06/08/2025 14:35:03

00481562117TRLO0.1.1

CHIX

19

635.5

06/08/2025 14:35:03

00481562116TRLO0.1.1

CHIX

14

635.5

06/08/2025 14:36:10

00481562616TRLO0.1.1

XLON

8

636

06/08/2025 14:36:18

00481562626TRLO0.1.1

AQXE

57

636

06/08/2025 14:36:49

00481562900TRLO0.1.1

BATE

35

636

06/08/2025 14:38:39

00481563724TRLO0.1.1

CHIX

8

636

06/08/2025 14:39:10

00481563910TRLO0.1.1

AQXE

57

636

06/08/2025 14:40:14

00481564291TRLO0.1.1

BATE

19

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564292TRLO0.1.1

XLON

172

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564293TRLO0.1.1

XLON

12

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564294TRLO0.1.1

XLON

57

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564295TRLO0.1.1

XLON

137

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564296TRLO0.1.1

XLON

137

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564298TRLO0.1.1

XLON

137

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564299TRLO0.1.1

XLON

137

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564301TRLO0.1.1

XLON

15

635.5

06/08/2025 14:40:14

00481564302TRLO0.1.1

TRQX

137

635

06/08/2025 14:41:02

00481564754TRLO0.1.1

XLON

15

635.5

06/08/2025 14:42:26

00481565206TRLO0.1.1

TRQX

137

636

06/08/2025 14:43:59

00481565742TRLO0.1.1

XLON

274

636

06/08/2025 14:45:51

00481566442TRLO0.1.1

XLON

137

636

06/08/2025 14:48:23

00481567451TRLO0.1.1

XLON

137

636

06/08/2025 14:50:40

00481568630TRLO0.1.1

XLON

8

636

06/08/2025 14:50:40

00481568642TRLO0.1.1

AQXE

16

636

06/08/2025 14:50:40

00481568643TRLO0.1.1

AQXE

136

636

06/08/2025 14:52:35

00481569693TRLO0.1.1

XLON

1

636

06/08/2025 14:52:35

00481569694TRLO0.1.1

XLON

23

636

06/08/2025 14:52:42

00481569725TRLO0.1.1

CHIX

12

636

06/08/2025 14:52:46

00481569767TRLO0.1.1

CHIX

8

636

06/08/2025 14:53:00

00481569931TRLO0.1.1

AQXE

137

636

06/08/2025 14:54:30

00481570805TRLO0.1.1

XLON

35

636

06/08/2025 14:54:56

00481571077TRLO0.1.1

CHIX

70

636

06/08/2025 14:54:56

00481571078TRLO0.1.1

CHIX

8

636

06/08/2025 14:55:27

00481571412TRLO0.1.1

AQXE

2

636.5

06/08/2025 14:56:45

00481572213TRLO0.1.1

XLON

272

636.5

06/08/2025 14:56:45

00481572212TRLO0.1.1

XLON

15

636.5

06/08/2025 14:56:53

00481572262TRLO0.1.1

TRQX

35

636.5

06/08/2025 14:57:10

00481572580TRLO0.1.1

CHIX

8

636

06/08/2025 14:58:12

00481573120TRLO0.1.1

AQXE

1

635.5

06/08/2025 14:58:59

00481573463TRLO0.1.1

BATE

12

636.5

06/08/2025 14:59:02

00481573472TRLO0.1.1

TRQX

3

636.5

06/08/2025 14:59:02

00481573473TRLO0.1.1

TRQX

137

636

06/08/2025 14:59:15

00481573610TRLO0.1.1

XLON

1

636

06/08/2025 14:59:54

00481573918TRLO0.1.1

CHIX

34

636.5

06/08/2025 14:59:54

00481573919TRLO0.1.1

CHIX

15

636.5

06/08/2025 15:01:17

00481575029TRLO0.1.1

TRQX

30

636.5

06/08/2025 15:01:17

00481575028TRLO0.1.1

TRQX

12

636.5

06/08/2025 15:03:45

00481576246TRLO0.1.1

TRQX

3

636.5

06/08/2025 15:04:17

00481576593TRLO0.1.1

TRQX

35

636.5

06/08/2025 15:04:17

00481576592TRLO0.1.1

CHIX

26

636.5

06/08/2025 15:07:45

00481578221TRLO0.1.1

CHIX

30

637

06/08/2025 15:09:02

00481578774TRLO0.1.1

TRQX

22

636.5

06/08/2025 15:11:14

00481579870TRLO0.1.1

BATE

1

636.5

06/08/2025 15:11:14

00481579873TRLO0.1.1

BATE

2

636.5

06/08/2025 15:11:14

00481579871TRLO0.1.1

BATE

10

636.5

06/08/2025 15:11:14

00481579872TRLO0.1.1

BATE

1

636.5

06/08/2025 15:11:14

00481579874TRLO0.1.1

BATE

1

637

06/08/2025 15:11:16

00481579890TRLO0.1.1

CHIX

43

637

06/08/2025 15:11:16

00481579891TRLO0.1.1

CHIX

15

637

06/08/2025 15:12:40

00481580620TRLO0.1.1

TRQX

12

636.5

06/08/2025 15:12:54

00481580698TRLO0.1.1

BATE

2

636.5

06/08/2025 15:12:54

00481580700TRLO0.1.1

BATE

13

636.5

06/08/2025 15:12:54

00481580699TRLO0.1.1

BATE

57

636.5

06/08/2025 15:15:00

00481581482TRLO0.1.1

BATE

278

636.5

06/08/2025 15:15:00

00481581481TRLO0.1.1

BATE

8

636.5

06/08/2025 15:15:00

00481581485TRLO0.1.1

AQXE

57

636.5

06/08/2025 15:15:00

00481581483TRLO0.1.1

BATE

57

636.5

06/08/2025 15:15:00

00481581484TRLO0.1.1

BATE

8

636.5

06/08/2025 15:15:00

00481581487TRLO0.1.1

AQXE

16

636.5

06/08/2025 15:15:00

00481581486TRLO0.1.1

AQXE

35

636.5

06/08/2025 15:15:04

00481581499TRLO0.1.1

CHIX

10

636

06/08/2025 15:15:04

00481581501TRLO0.1.1

XLON

119

636

06/08/2025 15:15:04

00481581500TRLO0.1.1

XLON

2

636

06/08/2025 15:15:04

00481581502TRLO0.1.1

XLON

143

636

06/08/2025 15:15:04

00481581503TRLO0.1.1

XLON

548

636

06/08/2025 15:15:04

00481581504TRLO0.1.1

XLON

137

636

06/08/2025 15:15:04

00481581505TRLO0.1.1

XLON

137

636

06/08/2025 15:15:04

00481581506TRLO0.1.1

XLON

137

636

06/08/2025 15:15:04

00481581507TRLO0.1.1

XLON

15

636.5

06/08/2025 15:16:23

00481581905TRLO0.1.1

TRQX

57

636.5

06/08/2025 15:17:01

00481582061TRLO0.1.1

BATE

8

636.5

06/08/2025 15:17:30

00481582200TRLO0.1.1

AQXE

12

636

06/08/2025 15:17:39

00481582302TRLO0.1.1

XLON

60

636

06/08/2025 15:17:48

00481582392TRLO0.1.1

XLON

26

636

06/08/2025 15:18:20

00481582581TRLO0.1.1

XLON

176

637.5

06/08/2025 15:24:09

00481585147TRLO0.1.1

XLON

137

637.5

06/08/2025 15:24:09

00481585148TRLO0.1.1

XLON

137

637.5

06/08/2025 15:24:09

00481585149TRLO0.1.1

XLON

8

637

06/08/2025 15:24:38

00481585438TRLO0.1.1

AQXE

8

637

06/08/2025 15:24:38

00481585439TRLO0.1.1

AQXE

15

637

06/08/2025 15:24:38

00481585440TRLO0.1.1

TRQX

57

637.5

06/08/2025 15:25:46

00481586068TRLO0.1.1

BATE

57

637.5

06/08/2025 15:25:46

00481586069TRLO0.1.1

BATE

35

637.5

06/08/2025 15:27:17

00481586808TRLO0.1.1

CHIX

70

637.5

06/08/2025 15:27:17

00481586807TRLO0.1.1

CHIX

274

637.5

06/08/2025 15:27:17

00481586809TRLO0.1.1

XLON

17

637.5

06/08/2025 15:27:17

00481586810TRLO0.1.1

XLON

120

637.5

06/08/2025 15:27:17

00481586811TRLO0.1.1

XLON

8

637

06/08/2025 15:27:18

00481586816TRLO0.1.1

AQXE

57

637.5

06/08/2025 15:28:30

00481587332TRLO0.1.1

BATE

15

637

06/08/2025 15:30:07

00481587959TRLO0.1.1

TRQX

8

637

06/08/2025 15:30:07

00481587961TRLO0.1.1

AQXE

15

637

06/08/2025 15:30:07

00481587960TRLO0.1.1

TRQX

35

637

06/08/2025 15:30:07

00481587965TRLO0.1.1

CHIX

66

638.5

06/08/2025 15:30:30

00481588084TRLO0.1.1

XLON

71

638.5

06/08/2025 15:31:00

00481588299TRLO0.1.1

XLON

15

638.5

06/08/2025 15:32:11

00481588978TRLO0.1.1

TRQX

35

638.5

06/08/2025 15:32:59

00481589497TRLO0.1.1

CHIX

137

638.5

06/08/2025 15:33:21

00481589601TRLO0.1.1

XLON

15

638.5

06/08/2025 15:34:13

00481589971TRLO0.1.1

TRQX

1

638.5

06/08/2025 15:35:14

00481590344TRLO0.1.1

XLON

12

638.5

06/08/2025 15:35:14

00481590342TRLO0.1.1

XLON

1

638.5

06/08/2025 15:35:14

00481590346TRLO0.1.1

XLON

11

638.5

06/08/2025 15:35:14

00481590345TRLO0.1.1

XLON

112

638.5

06/08/2025 15:35:15

00481590347TRLO0.1.1

XLON

12

638.5

06/08/2025 15:35:53

00481590498TRLO0.1.1

CHIX

23

638.5

06/08/2025 15:35:53

00481590499TRLO0.1.1

CHIX

15

638.5

06/08/2025 15:36:30

00481590737TRLO0.1.1

TRQX

12

638.5

06/08/2025 15:37:25

00481591280TRLO0.1.1

XLON

125

638.5

06/08/2025 15:37:35

00481591328TRLO0.1.1

XLON

12

638.5

06/08/2025 15:38:43

00481591689TRLO0.1.1

CHIX

23

638.5

06/08/2025 15:38:43

00481591690TRLO0.1.1

CHIX

3

638.5

06/08/2025 15:39:05

00481591865TRLO0.1.1

TRQX

12

638.5

06/08/2025 15:39:05

00481591864TRLO0.1.1

TRQX

100

638

06/08/2025 15:39:39

00481592076TRLO0.1.1

BATE

137

638.5

06/08/2025 15:39:39

00481592082TRLO0.1.1

XLON

10

638.5

06/08/2025 15:41:40

00481593226TRLO0.1.1

CHIX

25

638.5

06/08/2025 15:41:40

00481593225TRLO0.1.1

CHIX

15

638.5

06/08/2025 15:41:49

00481593294TRLO0.1.1

TRQX

49

639

06/08/2025 15:42:00

00481593342TRLO0.1.1

XLON

88

639

06/08/2025 15:42:00

00481593343TRLO0.1.1

XLON

137

638.5

06/08/2025 15:44:00

00481594188TRLO0.1.1

XLON

15

638.5

06/08/2025 15:44:24

00481594295TRLO0.1.1

TRQX

3

638.5

06/08/2025 15:44:25

00481594301TRLO0.1.1

CHIX

8

638.5

06/08/2025 15:44:25

00481594300TRLO0.1.1

CHIX

24

638.5

06/08/2025 15:44:25

00481594299TRLO0.1.1

CHIX

62

638.5

06/08/2025 15:46:01

00481594911TRLO0.1.1

XLON

212

638.5

06/08/2025 15:46:01

00481594912TRLO0.1.1

XLON

128

639

06/08/2025 15:46:07

00481594965TRLO0.1.1

BATE

15

638.5

06/08/2025 15:47:07

00481595276TRLO0.1.1

TRQX

35

639

06/08/2025 15:47:16

00481595387TRLO0.1.1

CHIX

8

638

06/08/2025 15:47:45

00481595550TRLO0.1.1

AQXE

8

638

06/08/2025 15:47:45

00481595551TRLO0.1.1

AQXE

40

638

06/08/2025 15:47:45

00481595552TRLO0.1.1

AQXE

42

638

06/08/2025 15:47:45

00481595553TRLO0.1.1

XLON

48

638.5

06/08/2025 15:48:16

00481595712TRLO0.1.1

BATE

15

638.5

06/08/2025 15:49:52

00481596324TRLO0.1.1

TRQX

12

638.5

06/08/2025 15:50:18

00481596581TRLO0.1.1

BATE

45

638.5

06/08/2025 15:50:18

00481596582TRLO0.1.1

BATE

12

638.5

06/08/2025 15:52:38

00481597497TRLO0.1.1

TRQX

8

638

06/08/2025 15:56:51

00481599537TRLO0.1.1

AQXE

8

638

06/08/2025 15:56:51

00481599538TRLO0.1.1

AQXE

8

638

06/08/2025 15:56:51

00481599539TRLO0.1.1

AQXE

66

638.5

06/08/2025 15:56:51

00481599540TRLO0.1.1

BATE

35

638

06/08/2025 15:56:51

00481599542TRLO0.1.1

CHIX

57

638.5

06/08/2025 15:56:51

00481599541TRLO0.1.1

BATE

35

638

06/08/2025 15:56:51

00481599543TRLO0.1.1

CHIX

57

638.5

06/08/2025 15:56:51

00481599544TRLO0.1.1

BATE

35

638

06/08/2025 15:56:51

00481599545TRLO0.1.1

CHIX

15

638.5

06/08/2025 15:56:51

00481599546TRLO0.1.1

TRQX

137

638

06/08/2025 15:56:51

00481599548TRLO0.1.1

XLON

232

638

06/08/2025 15:56:51

00481599547TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 15:56:51

00481599549TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 15:56:51

00481599550TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 15:56:51

00481599551TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 15:56:51

00481599552TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 15:56:51

00481599553TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 15:56:51

00481599554TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 15:56:51

00481599555TRLO0.1.1

XLON

8

636.5

06/08/2025 15:57:25

00481599879TRLO0.1.1

AQXE

137

636.5

06/08/2025 15:57:25

00481599880TRLO0.1.1

XLON

15

637

06/08/2025 15:58:37

00481600445TRLO0.1.1

TRQX

57

637

06/08/2025 15:58:41

00481600449TRLO0.1.1

BATE

137

637

06/08/2025 15:59:05

00481600570TRLO0.1.1

XLON

35

637

06/08/2025 15:59:07

00481600585TRLO0.1.1

CHIX

274

637

06/08/2025 16:00:56

00481601739TRLO0.1.1

XLON

57

637

06/08/2025 16:00:56

00481601740TRLO0.1.1

BATE

1

637.5

06/08/2025 16:01:24

00481601983TRLO0.1.1

TRQX

8

638.5

06/08/2025 16:01:53

00481602150TRLO0.1.1

AQXE

57

638.5

06/08/2025 16:02:47

00481602499TRLO0.1.1

BATE

137

639

06/08/2025 16:03:18

00481602701TRLO0.1.1

XLON

8

638.5

06/08/2025 16:04:01

00481602917TRLO0.1.1

AQXE

35

638

06/08/2025 16:04:33

00481603072TRLO0.1.1

CHIX

5

638

06/08/2025 16:04:33

00481603075TRLO0.1.1

AQXE

35

638

06/08/2025 16:04:33

00481603073TRLO0.1.1

CHIX

35

638

06/08/2025 16:04:33

00481603074TRLO0.1.1

CHIX

3

638

06/08/2025 16:04:33

00481603077TRLO0.1.1

AQXE

8

638

06/08/2025 16:04:33

00481603076TRLO0.1.1

AQXE

5

638

06/08/2025 16:04:33

00481603079TRLO0.1.1

XLON

13

638

06/08/2025 16:04:33

00481603080TRLO0.1.1

XLON

137

638

06/08/2025 16:04:33

00481603078TRLO0.1.1

XLON

17

638

06/08/2025 16:04:33

00481603081TRLO0.1.1

TRQX

119

638

06/08/2025 16:04:33

00481603082TRLO0.1.1

XLON

15

638

06/08/2025 16:04:33

00481603084TRLO0.1.1

TRQX

15

638

06/08/2025 16:04:33

00481603085TRLO0.1.1

TRQX

137

638

06/08/2025 16:04:33

00481603083TRLO0.1.1

XLON

57

638.5

06/08/2025 16:05:03

00481603292TRLO0.1.1

BATE

45

639

06/08/2025 16:06:28

00481603770TRLO0.1.1

XLON

92

639

06/08/2025 16:06:28

00481603771TRLO0.1.1

XLON

137

639

06/08/2025 16:06:28

00481603772TRLO0.1.1

XLON

12

639

06/08/2025 16:06:36

00481603821TRLO0.1.1

CHIX

23

639

06/08/2025 16:06:36

00481603822TRLO0.1.1

CHIX

8

639

06/08/2025 16:06:54

00481603951TRLO0.1.1

AQXE

15

639.5

06/08/2025 16:06:59

00481603978TRLO0.1.1

TRQX

12

639.5

06/08/2025 16:08:43

00481604657TRLO0.1.1

CHIX

12

639.5

06/08/2025 16:08:43

00481604658TRLO0.1.1

CHIX

12

639.5

06/08/2025 16:09:03

00481604760TRLO0.1.1

XLON

11

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605340TRLO0.1.1

CHIX

35

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605341TRLO0.1.1

CHIX

8

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605344TRLO0.1.1

AQXE

12

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605342TRLO0.1.1

XLON

16

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605343TRLO0.1.1

AQXE

137

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605346TRLO0.1.1

XLON

137

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605347TRLO0.1.1

XLON

250

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605345TRLO0.1.1

XLON

15

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605349TRLO0.1.1

TRQX

137

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605348TRLO0.1.1

XLON

137

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605350TRLO0.1.1

XLON

15

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605351TRLO0.1.1

TRQX

15

639.5

06/08/2025 16:10:35

00481605352TRLO0.1.1

TRQX

43

639

06/08/2025 16:12:38

00481606299TRLO0.1.1

XLON

12

639.5

06/08/2025 16:12:39

00481606301TRLO0.1.1

TRQX

3

639.5

06/08/2025 16:12:39

00481606302TRLO0.1.1

TRQX

12

639.5

06/08/2025 16:13:01

00481606427TRLO0.1.1

CHIX

12

639.5

06/08/2025 16:13:03

00481606432TRLO0.1.1

CHIX

7

639.5

06/08/2025 16:13:03

00481606440TRLO0.1.1

CHIX

4

639.5

06/08/2025 16:13:39

00481606736TRLO0.1.1

AQXE

8

639.5

06/08/2025 16:13:39

00481606737TRLO0.1.1

AQXE

4

639.5

06/08/2025 16:13:40

00481606738TRLO0.1.1

AQXE

12

639.5

06/08/2025 16:14:21

00481607157TRLO0.1.1

TRQX

505

639.5

06/08/2025 16:14:40

00481607381TRLO0.1.1

XLON

137

639.5

06/08/2025 16:14:40

00481607382TRLO0.1.1

XLON

35

639.5

06/08/2025 16:14:56

00481607458TRLO0.1.1

CHIX

8

639.5

06/08/2025 16:16:05

00481608031TRLO0.1.1

AQXE

39

639

06/08/2025 16:16:31

00481608185TRLO0.1.1

CHIX

57

639

06/08/2025 16:16:31

00481608187TRLO0.1.1

BATE

57

639

06/08/2025 16:16:31

00481608188TRLO0.1.1

BATE

57

639

06/08/2025 16:16:31

00481608189TRLO0.1.1

BATE

116

639

06/08/2025 16:16:31

00481608186TRLO0.1.1

CHIX

57

639

06/08/2025 16:16:31

00481608190TRLO0.1.1

BATE

57

639

06/08/2025 16:16:31

00481608191TRLO0.1.1

BATE

57

639

06/08/2025 16:16:31

00481608193TRLO0.1.1

BATE

57

639

06/08/2025 16:16:31

00481608194TRLO0.1.1

BATE

151

639

06/08/2025 16:16:31

00481608192TRLO0.1.1

BATE

18

639

06/08/2025 16:16:31

00481608198TRLO0.1.1

TRQX

32

639

06/08/2025 16:16:31

00481608197TRLO0.1.1

AQXE

57

639

06/08/2025 16:16:31

00481608195TRLO0.1.1

BATE

137

639

06/08/2025 16:16:31

00481608196TRLO0.1.1

XLON

56

639

06/08/2025 16:16:31

00481608199TRLO0.1.1

TRQX

51

639

06/08/2025 16:18:58

00481609260TRLO0.1.1

BATE

27

639.5

06/08/2025 16:19:00

00481609273TRLO0.1.1

TRQX

93

639.5

06/08/2025 16:19:12

00481609364TRLO0.1.1

CHIX

245

639.5

06/08/2025 16:19:18

00481609415TRLO0.1.1

XLON

426

639.5

06/08/2025 16:19:18

00481609414TRLO0.1.1

XLON

3

638.5

06/08/2025 16:21:00

00481610367TRLO0.1.1

AQXE

44

639.5

06/08/2025 16:21:11

00481610437TRLO0.1.1

CHIX

39

639.5

06/08/2025 16:21:26

00481610503TRLO0.1.1

BATE

42

639.5

06/08/2025 16:21:26

00481610504TRLO0.1.1

BATE

38

639.5

06/08/2025 16:21:26

00481610505TRLO0.1.1

BATE

26

639.5

06/08/2025 16:21:38

00481610573TRLO0.1.1

TRQX

154

639.5

06/08/2025 16:21:52

00481610677TRLO0.1.1

XLON

125

639.5

06/08/2025 16:21:52

00481610678TRLO0.1.1

XLON

2

639.5

06/08/2025 16:21:52

00481610681TRLO0.1.1

XLON

31

639.5

06/08/2025 16:21:52

00481610680TRLO0.1.1

XLON

118

639.5

06/08/2025 16:21:52

00481610679TRLO0.1.1

XLON

10

639.5

06/08/2025 16:21:52

00481610682TRLO0.1.1

XLON

278

639.5

06/08/2025 16:21:52

00481610683TRLO0.1.1

XLON

40

639.5

06/08/2025 16:22:58

00481611241TRLO0.1.1

CHIX

77

639.5

06/08/2025 16:23:33

00481611569TRLO0.1.1

BATE

2

638.5

06/08/2025 16:23:49

00481611682TRLO0.1.1

AQXE

118

639.5

06/08/2025 16:23:56

00481611748TRLO0.1.1

XLON

330

639.5

06/08/2025 16:23:56

00481611747TRLO0.1.1

XLON

11

639.5

06/08/2025 16:23:56

00481611751TRLO0.1.1

XLON

95

639.5

06/08/2025 16:23:56

00481611750TRLO0.1.1

XLON

96

639.5

06/08/2025 16:23:56

00481611749TRLO0.1.1

XLON

24

639.5

06/08/2025 16:24:02

00481611780TRLO0.1.1

TRQX

51

639.5

06/08/2025 16:25:15

00481612361TRLO0.1.1

CHIX

8

638.5

06/08/2025 16:25:35

00481612506TRLO0.1.1

AQXE

11

638.5

06/08/2025 16:25:35

00481612508TRLO0.1.1

AQXE

13

638.5

06/08/2025 16:25:35

00481612507TRLO0.1.1

AQXE

13

638.5

06/08/2025 16:25:35

00481612509TRLO0.1.1

AQXE

17

639.5

06/08/2025 16:25:42

00481612548TRLO0.1.1

TRQX

82

639.5

06/08/2025 16:25:49

00481612630TRLO0.1.1

BATE

127

639.5

06/08/2025 16:25:57

00481612697TRLO0.1.1

XLON

102

639.5

06/08/2025 16:25:57

00481612699TRLO0.1.1

XLON

118

639.5

06/08/2025 16:25:57

00481612698TRLO0.1.1

XLON

22

639.5

06/08/2025 16:27:05

00481613264TRLO0.1.1

BATE

207

639.5

06/08/2025 16:27:07

00481613296TRLO0.1.1

XLON

8

639.5

06/08/2025 16:27:13

00481613332TRLO0.1.1

TRQX

17

639.5

06/08/2025 16:27:31

00481613465TRLO0.1.1

XLON

27

640

06/08/2025 16:29:34

00481614425TRLO0.1.1

CHIX

10

639.5

06/08/2025 16:29:52

00481614749TRLO0.1.1

AQXE


