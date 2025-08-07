© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresDie Telekom hat zum zweiten Mal in Folge den Ausblick angehoben. Grund ist das florierende US-Geschäft. Das operative Ergebnis steigt auf 11 Milliarden - auch unterm Strich bleibt mehr hängen.Die Deutsche Telekom profitiert weiter von der starken Entwicklung ihrer US-Tochter T-Mobile und hat ihre Jahresziele erneut angehoben. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 1 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt lag das Plus bei 4,0 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA AL) erhöhte sich um 1,7 Prozent auf 11 Milliarden Euro - und lag damit leicht über den Analystenschätzungen von 10,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern im Quartal 2,6 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
