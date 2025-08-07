München (www.anleihencheck.de) - Die Baubranche spielt eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft, so das Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG im aktuellen "Aktienanleihen Investor".Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen bleibe die Nachfrage nach Infrastrukturprojekten nicht nur weltweit hoch, sondern steige kontinuierlich. Regierungen würden massiv in den Ausbau von Verkehrswegen, Energieinfrastruktur und nachhaltigen Bauprojekten investieren, um ihre Volkswirtschaften zu stärken und die Energiewende voranzutreiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de