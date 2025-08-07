ISG Provider Lens®-Studie: Unternehmen sehen softwaredefinierte Netzwerke als essenziell, um grundlegende Anforderungen an Funktion und Sicherheit zu erfüllen.

Unter deutschen Unternehmen wächst der Bedarf an modernen, sicheren und cloudfähigen Unternehmensnetzwerken. Die steigende Nachfrage ist darauf zurückzuführen, dass die Betriebe ihre digitalen Strategien an internationale Trends und die sich wandelnde Anforderungen ihrer Märkte anpassen. Dies hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens® Network Software-Defined Solutions and Services report for Germany" kommt zu dem Schluss, dass immer mehr deutsche Unternehmen auf Software-Defined Networking setzen, um sich in den Bereichen Leistung, Sicherheit und Konnektivität zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu minimieren. In den vergangenen beiden Jahren haben Systemintegratoren und Netzwerkanbieter diesen Trend unterstützt, indem sie flexible Lösungen und verbrauchsbasierte Managed-Services-Modelle entwickelt haben, die den Anforderungen der Anwenderunternehmen gerecht werden. Inzwischen wird die Position Deutschlands als einer der größten nationalen Nutzer von Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)-Lösungen durch ein gut ausgebautes Anbieter-Ökosystem und den wachsenden Bedarf an standardisierten, skalierbaren Netzwerken für weltweite Aktivitäten gestärkt, so die Studie weiter.

"SD-WANs sind für den digitalen Fortschritt deutscher Unternehmen von entscheidender Bedeutung", betont Jon Harrod, Partner und Leiter des Bereichs Network Advisory von ISG. "Diese Technologie hilft den Betrieben, ihre Netzwerke zu aktualisieren, ohne Hardware ersetzen zu müssen."

Laut Studie vereinfachen deutsche Unternehmen ihre Abläufe und machen ihre Netzwerke durch den Einsatz von SD-WAN-Lösungen anpassungsfähiger. Ziel ist es, die Netzwerktransformation zu beschleunigen. SD-WAN-Lösungen ermöglichen eine zentralisierte, cloudbasierte Verwaltung, automatisieren Netzwerkfunktionen und bieten Echtzeitanalysen. Zudem können Unternehmen damit ihr Ressourcenmanagement optimieren und die Komplexität reduzieren, wodurch eine regelmäßige Ersatzbeschaffung von Hardware vermieden wird.

Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung ist die rasche Migration zu Cloud- und Multicloud-Umgebungen. Unternehmen hierzulande setzen SDN-Lösungen ein, um die Umstellung auf Cloud-Dienste mit minimalen Unterbrechungen durchzuführen, so ISG weiter. Die Technologie ermöglicht die Administration von Multicloud-Umgebungen einschließlich einer umfassenden Netzwerküberwachung, was einen entscheidenden Faktor für die breite Akzeptanz darstellt. Software-Defined Networking bietet Unternehmen außerdem den Vorteil einer sicheren Datenübertragung über verschiedene Plattformen hinweg. Darüber hinaus wird die Bereitstellung und Optimierung von cloudnativen Technologien erleichtert.

Da sich Unternehmen in Deutschland fortgesetzt an neue Umgebungen anpassen müssen, gewinnt das Thema Sicherheit eine immer höhere Bedeutung, so die Studie weiter. Software-definierte Netzwerke geben den Unternehmen die Mittel an die Hand, fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Bedrohungserkennung entweder allein oder als Teil umfassenderer Secure Access Service Edge (SASE)-Frameworks zu integrieren. Zudem erfordert der Einsatz neuer Technologien wie KI, generative KI und maschinelles Lernen flexible und anpassungsfähige Netzwerkinfrastrukturen. SDN-Lösungen bieten diese Funktionen und erzielen Topleistungen in den Bereichen Verwaltung, Echtzeit-Anpassungsfähigkeit und Automatisierung.

"Deutsche Unternehmen, die fortschrittliche Edge-Computing- und 5G-Technologiedienste nutzen, profitieren von der nahtlosen, sicheren Integration, die softwaredefinierte Netzwerke bieten", sagt Dr. Kenn Walters, Global Principal Lead Analyst von ISG Provider Lens Research, und weist darauf hin: "Wenn diese Dienste extern verwaltet werden, sinkt der Bedarf an Schulungen und Software-Upgrades. Stattdessen erhalten die Unternehmen mehr Beinfreiheit, um sich auf ihre strategischen Zielsetzungen zu konzentrieren."

Darüber hinaus nimmt die Studie eine Reihe weiterer Trends in den Blick, die sich auf dem deutschen SDN-Markt aktuell abzeichnen. So etwa die zunehmende Verbreitung nutzungsabhängiger Preismodelle, insbesondere im Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen, sowie die Integration von SD-WAN in SASE in größeren Unternehmen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, die sich im SDN-Bereich aktuell ergeben, bietet das "ISG Provider Lens® Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann. Zusätzlich zur Analyse der Herausforderungen enthält das Briefing auch Empfehlungen von ISG zum Umgang damit.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens® Network Software-Defined Solutions and Services report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 39 Anbietern in vier Marktsegmenten (Quadranten): "Managed SD-WAN Services", "SD-Networks Transformation Services (Consulting Implementation)", "Edge Technologies Services (incl. Private 5G)" sowie "Secure Access Service Edge (SASE)."

Die Studie stuft Accenture, Deutsche Telekom, Logicalis, Orange Business und Wipro in allen vier Marktsegmenten als "Leader" ein. Computacenter und Vodafone erhalten diese Einstufung in jeweils drei sowie Axians, Colt, HCLTech, Tech Mahindra und Verizon Business in je zwei Quadranten. BT, CANCOM, GTT und Riedel Networks sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem wird HCLTech in zwei Marktsegmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält HCLTech auch die Auszeichnung "global ISG CX Star Performer for 2025" unter den SDN-Anbietern. HCLTech erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence®" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Computacenter, Deutsche Telekom and GTT zum Download bereit.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens® Network Software-Defined Solutions and Services report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens® Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, den Niederlanden, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, zählt ISG zu den führenden Anbietern in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an der Spitze der Entwicklung, wenn es darum geht, Organisationen durch den Einsatz von KI zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine exklusiven Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Experten weltweit. Gemeinsam unterstützen sie die Kunden von ISG, den Wert ihrer Technologie-Investitionen zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250807888479/de/

Contacts:

Pressekontakt

Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com

Matthias Longo, für ISG

+49 152 341 464 63

matthias@longo-pr.de