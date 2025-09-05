|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AAON INC
|US0003602069
|0,1 USD
|0,0858 EUR
|ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITE ...
|AU000000ALI3
|0,055 AUD
|0,0307 EUR
|CAKE BOX HOLDINGS PLC
|GB00BDZWB751
|0,068 GBX
|EUR
|CH ROBINSON WORLDWIDE INC
|US12541W2098
|0,62 USD
|0,5322 EUR
|CHINA MERCHANTS COMMERCIAL REAL ESTATE I ...
|HK0000552189
|0,0558 HKD
|0,0061 EUR
|COLES GROUP LIMITED
|AU0000030678
|0,32 AUD
|0,1789 EUR
|CURIOSITYSTREAM INC
|US23130Q1076
|0,08 USD
|0,0686 EUR
|DOMINION ENERGY INC
|US25746U1097
|0,6675 USD
|0,573 EUR
|FLAGSTAR FINANCIAL INC
|US6494454001
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|FORTESCUE LTD ADR
|US34959A2069
|0,7779 USD
|0,6678 EUR
|GENUINE PARTS COMPANY
|US3724601055
|1,03 USD
|0,8842 EUR
|JACK HENRY & ASSOCIATES INC
|US4262811015
|0,58 USD
|0,4979 EUR
|KIMBERLY-CLARK CORPORATION
|US4943681035
|1,26 USD
|1,0817 EUR
|KIMCO REALTY CORPORATION
|US49446R1095
|0,25 USD
|0,2146 EUR
|KRONOS WORLDWIDE INC
|US50105F1057
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|MAPLE LEAF FOODS INC
|CA5649051078
|0,24 CAD
|0,149 EUR
|MINISO GROUP HOLDING LTD ADR
|US66981J1025
|0,2896 USD
|0,2486 EUR
|MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY
|US60871R2094
|0,47 USD
|0,4034 EUR
|MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL A
|US60871R1005
|0,47 USD
|0,4034 EUR
|MOLSON COORS CANADA INC
|CA6087112067
|0,6444 CAD
|0,4003 EUR
|MOLSON COORS CANADA INC CL A
|CA6087111077
|0,6444 CAD
|0,4003 EUR
|MUELLER INDUSTRIES INC
|US6247561029
|0,25 USD
|0,2146 EUR
|MULTI-CHEM LIMITED
|SG1BA2000002
|0,111 SGD
|0,0738 EUR
|NAVIENT CORPORATION
|US63938C1080
|0,16 USD
|0,1373 EUR
|NORTHERN TRUST CORPORATION
|US6658591044
|0,8 USD
|0,6867 EUR
|ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD ADR
|US68620F1030
|3,594 USD
|3,0854 EUR
|OUTFRONT MEDIA INC
|US69007J3041
|0,3 USD
|0,2575 EUR
|PEPSICO INC
|US7134481081
|1,4225 USD
|1,2212 EUR
|POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S ...
|PLPKBEX00072
|0,17 PLN
|0,0399 EUR
|STRATEGIC EDUCATION INC
|US86272C1036
|0,6 USD
|0,515 EUR
|TBC BANK GROUP PLC
|GB00BYT18307
|0,4049 GBP
|EUR
|TEGNA INC
|US87901J1051
|0,125 USD
|0,1073 EUR
|TERADYNE INC
|US8807701029
|0,12 USD
|0,103 EUR
|TOROMONT INDUSTRIES LTD
|CA8911021050
|0,52 CAD
|0,323 EUR
|TRICO BANCSHARES
|US8960951064
|0,36 USD
|0,309 EUR
|TRUSTCO BANK CORP NY
|US8983492047
|0,38 USD
|0,3262 EUR
|UNIFIRST CORPORATION
|US9047081040
|0,35 USD
|0,3004 EUR
|UNITY BANCORP INC
|US9132901029
|0,15 USD
|0,1287 EUR
|VIVA ENERGY GROUP LIMITED
|AU0000016875
|0,0283 AUD
|0,0158 EUR
|WESBANCO INC
|US9508101014
|0,37 USD
|0,3176 EUR
|YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
|KYG984191075
|0,3107 HKD
|0,0341 EUR
