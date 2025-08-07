Die Allianz hat am Donnerstagmorgen besser als erwartete Zahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und erklärt, dass man sich klar auf Kurs befinde, die Jahresziele zu erreichen. Mit dem heutigen Anstieg um vier Prozent befindet sich der Titel auf Kurs in Richtung Jahreshoch. Das innerhalb des Konzerns erwirtschaftete Geschäftsvolumen wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,0?Prozent auf 44,5?Milliarden Euro. Beim operativen Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
