MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz wird trotz ihres operativen Rekordgewinns im ersten Halbjahr noch nicht mutiger für das laufende Jahr. "Es ist zu früh für uns, die Gewinnprognose anzuheben", sagte Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre in einer Telefonkonferenz zur Zwischenbilanz am Donnerstag in München. Sie verwies dabei auf die geopolitischen Unsicherheiten, die Turbulenzen an den Finanzmärkten in der ersten Jahreshälfte und mögliche weitere Schäden durch Naturkatastrophen.

So peilt der Vorstand für 2025 weiterhin einen operativen Gewinn zwischen 15 und 17 Milliarden Euro an. Nach den ersten sechs Monaten lag dieses Ergebnis schon bei gut 8,6 Milliarden Euro. Hochgerechnet aufs Gesamtjahr wäre damit mindestens das obere Ende der Zielspanne in Reichweite./stw/mis