Bastei Lübbe AG startet im Prime Standard der Frankfurter Börse mit planmäßigen Q1-Zahlen ins Geschäftsjahr 2025/2026: Der Konzernumsatz erreicht 23,0 Mio. €, das EBIT 1,2 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 5,2 %. Trotz rückläufiger Community-Modelle stabilisieren sich Erlöse dank hohem Digitalanteil von 38 % und attraktiver Neuerscheinungen. Für Anleger spannend: Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose von 120-125 Mio. € Umsatz sowie 14-16 Mio. € EBIT. Mit Bestseller-Titeln und einer ausgewogenen Segment-Basis bleibt Bastei Lübbe ein aussichtsreicher Small Cap im hart umkämpften Buchmarkt.
