PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG geht Partnerschaft mit der solago GmbH zum Bezug von Balkonkraftwerken ein

Hamburg (pta000/07.08.2025/16:00 UTC+2)

Hamburg, 7. August 2025 - Die HausVorteil AG, Spezialist für die Rekapitalisierung von Immobilienvermögen, gibt heute ihre neue Kooperation mit der solago GmbH aus Hilden bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet die HausVorteil AG ab sofort Neu- und Bestandskunden den Bezug von Balkonkraftwerken über die solago GmbH an.

Die solago GmbH ist ein führender Anbieter von Balkonkraftwerken und Photovoltaik-Komponenten in Deutschland und Österreich, die unter der Marke Solago an Privatkunden und unter Solarhandel24 an Gewerbekunden vertrieben werden. Kompakte Solaranlagen ermöglichen es Immobilienbesitzern und Mietern, unkompliziert eigenen Strom zu erzeugen, die Nebenkosten zu senken und den Wert ihrer Immobilie nachhaltig zu steigern.

Sören Ploschke, Vorstand der HausVorteil AG, kommentiert die Kooperation: "Unsere Mission bei HausVorteil ist es, das Potenzial von Immobilien für ihre Eigentümer voll auszuschöpfen. Die Partnerschaft mit der solago GmbH ist hierfür eine perfekte Ergänzung. Wir geben unseren Kunden nicht nur finanzielle Freiheit, sondern jetzt auch die Möglichkeit, ihr Zuhause energetisch aufzuwerten und aktiv zur Energiewende beizutragen. Das ist ein echter "HausVorteil" und ein smarter Schritt in eine unabhängige Energiezukunft."

Zum Start der Kooperation wird die HausVorteil AG den ersten 10 im Aktionszeitraum bis zum 30. September 2025 über die Webseite www.hausvorteil.de registrierten Neukunden mit unterzeichnetem Angebot im Erbbaurecht ein Balkonkraftwerk der solago GmbH kostenfrei zur Verfügung stellen.

Über die HausVorteil AG:

Die HausVorteil AG, gegründet im Februar 2021, ist ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen und bietet Rekapitalisierungsprodukte und Maklerservices an. Mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft ermöglicht HausVorteil Vertriebspartnern aus der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft eine Portfolioerweiterung mit attraktiven Konditionen. Die flexibel anpassbaren Produkte sind sowohl für die wachsende Kundengruppe im Alterssegment 50 plus als auch für jüngere Zielgruppen und Familien interessant.

Über die solago GmbH:

Die solago GmbH mit Sitz in Hilden ist ein Experte für Balkonkraftwerke und Photovoltaik-Lösungen. Mit den Marken Solago (B2C) und Solarhandel24 (B2B) bietet das Unternehmen qualitativ hochwertige Produkte für eine dezentrale und nachhaltige Energieversorgung.

