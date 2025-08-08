Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 08
8 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
7 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
40,000
Highest price paid per share (pence per share):
645.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
640.0p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
641.99p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,096,701 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 213,703 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,359,471 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
18
642
07/08/2025 08:12:10
00481664279TRLO0.1.1
BATE
75
642.5
07/08/2025 08:12:10
00481664278TRLO0.1.1
XLON
420
642.5
07/08/2025 08:12:10
00481664277TRLO0.1.1
XLON
16
642
07/08/2025 08:12:10
00481664281TRLO0.1.1
TRQX
40
642
07/08/2025 08:12:10
00481664280TRLO0.1.1
BATE
34
642.5
07/08/2025 08:12:17
00481664298TRLO0.1.1
CHIX
34
642.5
07/08/2025 08:14:36
00481664586TRLO0.1.1
CHIX
16
642
07/08/2025 08:14:52
00481664650TRLO0.1.1
TRQX
58
642
07/08/2025 08:14:52
00481664649TRLO0.1.1
BATE
34
642.5
07/08/2025 08:15:56
00481664868TRLO0.1.1
XLON
131
642.5
07/08/2025 08:15:56
00481664869TRLO0.1.1
XLON
34
643
07/08/2025 08:19:36
00481665432TRLO0.1.1
CHIX
62
643
07/08/2025 08:19:55
00481665480TRLO0.1.1
XLON
103
643
07/08/2025 08:19:55
00481665481TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 08:23:53
00481665963TRLO0.1.1
XLON
58
642
07/08/2025 08:26:05
00481666849TRLO0.1.1
BATE
34
643
07/08/2025 08:26:05
00481666848TRLO0.1.1
CHIX
16
642
07/08/2025 08:26:05
00481666850TRLO0.1.1
TRQX
165
642
07/08/2025 08:28:00
00481667209TRLO0.1.1
XLON
58
642
07/08/2025 08:28:32
00481667313TRLO0.1.1
BATE
16
642
07/08/2025 08:28:35
00481667321TRLO0.1.1
TRQX
165
642
07/08/2025 08:32:11
00481667998TRLO0.1.1
XLON
34
642.5
07/08/2025 08:33:00
00481668115TRLO0.1.1
CHIX
58
642
07/08/2025 08:33:31
00481668154TRLO0.1.1
BATE
81
642
07/08/2025 08:38:33
00481668976TRLO0.1.1
XLON
84
642
07/08/2025 08:38:33
00481668977TRLO0.1.1
XLON
26
642
07/08/2025 08:41:45
00481669475TRLO0.1.1
CHIX
9
642.5
07/08/2025 08:41:45
00481669476TRLO0.1.1
CHIX
59
642
07/08/2025 08:41:52
00481669501TRLO0.1.1
BATE
60
642
07/08/2025 08:50:22
00481670870TRLO0.1.1
BATE
16
642
07/08/2025 08:55:51
00481671727TRLO0.1.1
TRQX
12
641.5
07/08/2025 08:57:05
00481671872TRLO0.1.1
CHIX
23
641.5
07/08/2025 08:57:05
00481671873TRLO0.1.1
CHIX
16
642
07/08/2025 08:57:53
00481671993TRLO0.1.1
TRQX
60
642
07/08/2025 08:58:23
00481672044TRLO0.1.1
BATE
35
641.5
07/08/2025 09:00:09
00481672250TRLO0.1.1
CHIX
19
641.5
07/08/2025 09:00:09
00481672251TRLO0.1.1
XLON
476
641.5
07/08/2025 09:00:09
00481672252TRLO0.1.1
XLON
165
642
07/08/2025 09:02:00
00481672712TRLO0.1.1
XLON
165
642.5
07/08/2025 09:06:40
00481673481TRLO0.1.1
XLON
16
642.5
07/08/2025 09:06:43
00481673484TRLO0.1.1
TRQX
7
642.5
07/08/2025 09:06:56
00481673502TRLO0.1.1
CHIX
28
642.5
07/08/2025 09:06:56
00481673501TRLO0.1.1
CHIX
60
642
07/08/2025 09:07:31
00481673580TRLO0.1.1
BATE
10
641.5
07/08/2025 09:09:56
00481673881TRLO0.1.1
AQXE
10
641.5
07/08/2025 09:09:56
00481673882TRLO0.1.1
AQXE
10
641.5
07/08/2025 09:09:56
00481673883TRLO0.1.1
AQXE
63
641.5
07/08/2025 09:12:12
00481674108TRLO0.1.1
XLON
102
641.5
07/08/2025 09:12:12
00481674109TRLO0.1.1
XLON
12
642
07/08/2025 09:17:47
00481674854TRLO0.1.1
XLON
2
642.5
07/08/2025 09:17:53
00481674867TRLO0.1.1
CHIX
28
642.5
07/08/2025 09:17:53
00481674866TRLO0.1.1
CHIX
2
644
07/08/2025 09:30:08
00481676592TRLO0.1.1
CHIX
12
644
07/08/2025 09:38:05
00481677714TRLO0.1.1
CHIX
23
644
07/08/2025 09:38:06
00481677716TRLO0.1.1
CHIX
26
644
07/08/2025 09:38:06
00481677717TRLO0.1.1
CHIX
12
644
07/08/2025 09:38:07
00481677718TRLO0.1.1
CHIX
12
644
07/08/2025 09:42:31
00481678257TRLO0.1.1
CHIX
14
644
07/08/2025 09:42:31
00481678258TRLO0.1.1
CHIX
9
644
07/08/2025 09:42:31
00481678259TRLO0.1.1
CHIX
12
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679036TRLO0.1.1
XLON
141
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679037TRLO0.1.1
XLON
165
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679038TRLO0.1.1
XLON
165
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679040TRLO0.1.1
XLON
330
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679039TRLO0.1.1
XLON
16
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679042TRLO0.1.1
TRQX
16
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679043TRLO0.1.1
TRQX
16
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679044TRLO0.1.1
TRQX
165
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679041TRLO0.1.1
XLON
16
643.5
07/08/2025 09:47:07
00481679045TRLO0.1.1
TRQX
10
643
07/08/2025 09:47:07
00481679047TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 09:47:07
00481679048TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 09:47:07
00481679049TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 09:47:07
00481679050TRLO0.1.1
AQXE
92
643.5
07/08/2025 09:49:06
00481679346TRLO0.1.1
XLON
14
643.5
07/08/2025 09:49:06
00481679348TRLO0.1.1
XLON
59
643.5
07/08/2025 09:49:06
00481679347TRLO0.1.1
XLON
16
643.5
07/08/2025 09:49:44
00481679497TRLO0.1.1
TRQX
35
643.5
07/08/2025 09:50:42
00481679668TRLO0.1.1
CHIX
115
643.5
07/08/2025 09:53:19
00481680183TRLO0.1.1
XLON
4
643.5
07/08/2025 09:53:19
00481680185TRLO0.1.1
XLON
46
643.5
07/08/2025 09:53:19
00481680184TRLO0.1.1
XLON
29
643.5
07/08/2025 09:53:20
00481680188TRLO0.1.1
BATE
165
644
07/08/2025 09:59:50
00481681736TRLO0.1.1
XLON
1
643.5
07/08/2025 09:59:50
00481681738TRLO0.1.1
BATE
3
643.5
07/08/2025 09:59:50
00481681737TRLO0.1.1
BATE
16
644
07/08/2025 09:59:50
00481681739TRLO0.1.1
TRQX
10
643.5
07/08/2025 10:00:06
00481681795TRLO0.1.1
AQXE
30
643.5
07/08/2025 10:00:06
00481681796TRLO0.1.1
BATE
10
644
07/08/2025 10:03:58
00481682622TRLO0.1.1
AQXE
35
644
07/08/2025 10:03:58
00481682623TRLO0.1.1
CHIX
165
644
07/08/2025 10:03:58
00481682621TRLO0.1.1
XLON
51
643.5
07/08/2025 10:07:01
00481683436TRLO0.1.1
BATE
126
643.5
07/08/2025 10:07:01
00481683437TRLO0.1.1
BATE
60
643.5
07/08/2025 10:07:01
00481683438TRLO0.1.1
BATE
60
643.5
07/08/2025 10:07:01
00481683439TRLO0.1.1
BATE
16
644
07/08/2025 10:07:34
00481683518TRLO0.1.1
TRQX
165
644
07/08/2025 10:10:16
00481684077TRLO0.1.1
XLON
10
644
07/08/2025 10:11:02
00481684283TRLO0.1.1
AQXE
60
643.5
07/08/2025 10:11:03
00481684290TRLO0.1.1
BATE
165
644
07/08/2025 10:16:34
00481685372TRLO0.1.1
XLON
12
644
07/08/2025 10:17:54
00481685569TRLO0.1.1
TRQX
4
644
07/08/2025 10:18:00
00481685586TRLO0.1.1
TRQX
35
643
07/08/2025 10:19:19
00481685823TRLO0.1.1
CHIX
35
643.5
07/08/2025 10:21:40
00481686275TRLO0.1.1
CHIX
8
644
07/08/2025 10:21:52
00481686325TRLO0.1.1
AQXE
2
644
07/08/2025 10:21:52
00481686326TRLO0.1.1
AQXE
35
643.5
07/08/2025 10:21:53
00481686332TRLO0.1.1
BATE
165
645
07/08/2025 10:25:13
00481686929TRLO0.1.1
XLON
16
644.5
07/08/2025 10:28:23
00481687568TRLO0.1.1
TRQX
12
644.5
07/08/2025 10:30:23
00481688026TRLO0.1.1
CHIX
12
644.5
07/08/2025 10:30:23
00481688027TRLO0.1.1
CHIX
11
644.5
07/08/2025 10:30:23
00481688028TRLO0.1.1
CHIX
3
644
07/08/2025 10:30:23
00481688029TRLO0.1.1
XLON
10
644.5
07/08/2025 10:40:07
00481689660TRLO0.1.1
AQXE
162
644.5
07/08/2025 10:40:07
00481689661TRLO0.1.1
XLON
16
645
07/08/2025 10:40:52
00481689923TRLO0.1.1
TRQX
12
645
07/08/2025 10:43:43
00481690501TRLO0.1.1
CHIX
11
645
07/08/2025 10:43:43
00481690503TRLO0.1.1
CHIX
12
645
07/08/2025 10:43:43
00481690502TRLO0.1.1
CHIX
12
645
07/08/2025 10:47:56
00481691574TRLO0.1.1
XLON
68
645
07/08/2025 10:47:56
00481691579TRLO0.1.1
XLON
250
645
07/08/2025 10:47:56
00481691577TRLO0.1.1
XLON
10
644.5
07/08/2025 10:50:19
00481692383TRLO0.1.1
AQXE
12
645
07/08/2025 10:52:31
00481692811TRLO0.1.1
XLON
16
645
07/08/2025 10:52:31
00481692812TRLO0.1.1
XLON
9
645
07/08/2025 10:52:31
00481692813TRLO0.1.1
XLON
2
645
07/08/2025 10:56:40
00481693593TRLO0.1.1
XLON
16
645
07/08/2025 10:56:40
00481693594TRLO0.1.1
TRQX
12
645
07/08/2025 10:59:52
00481694341TRLO0.1.1
XLON
35
645
07/08/2025 10:59:52
00481694342TRLO0.1.1
CHIX
14
645
07/08/2025 10:59:52
00481694343TRLO0.1.1
XLON
100
645
07/08/2025 10:59:52
00481694344TRLO0.1.1
XLON
10
644.5
07/08/2025 11:00:37
00481694519TRLO0.1.1
AQXE
3
645
07/08/2025 11:03:52
00481695001TRLO0.1.1
TRQX
13
645
07/08/2025 11:03:52
00481695000TRLO0.1.1
TRQX
330
645
07/08/2025 11:06:11
00481695343TRLO0.1.1
XLON
15
645
07/08/2025 11:06:12
00481695348TRLO0.1.1
CHIX
3
645
07/08/2025 11:06:12
00481695349TRLO0.1.1
CHIX
9
645
07/08/2025 11:06:12
00481695350TRLO0.1.1
CHIX
8
645
07/08/2025 11:07:01
00481695464TRLO0.1.1
CHIX
10
644.5
07/08/2025 11:08:32
00481695647TRLO0.1.1
AQXE
60
644.5
07/08/2025 11:08:32
00481695645TRLO0.1.1
BATE
60
644.5
07/08/2025 11:08:32
00481695646TRLO0.1.1
BATE
145
644.5
07/08/2025 11:08:32
00481695644TRLO0.1.1
BATE
116
642.5
07/08/2025 11:09:03
00481695737TRLO0.1.1
XLON
49
642.5
07/08/2025 11:09:03
00481695738TRLO0.1.1
XLON
16
642.5
07/08/2025 11:12:24
00481696280TRLO0.1.1
TRQX
13
643
07/08/2025 11:13:03
00481696390TRLO0.1.1
CHIX
111
643
07/08/2025 11:14:04
00481696566TRLO0.1.1
XLON
22
643
07/08/2025 11:14:04
00481696576TRLO0.1.1
CHIX
54
643
07/08/2025 11:14:05
00481696577TRLO0.1.1
XLON
60
643.5
07/08/2025 11:15:44
00481696817TRLO0.1.1
BATE
165
643.5
07/08/2025 11:17:55
00481697100TRLO0.1.1
XLON
16
643.5
07/08/2025 11:18:25
00481697196TRLO0.1.1
TRQX
10
643
07/08/2025 11:19:04
00481697295TRLO0.1.1
AQXE
16
643
07/08/2025 11:20:28
00481697467TRLO0.1.1
CHIX
12
643
07/08/2025 11:20:28
00481697468TRLO0.1.1
CHIX
7
643
07/08/2025 11:20:44
00481697549TRLO0.1.1
CHIX
119
642.5
07/08/2025 11:22:24
00481697873TRLO0.1.1
XLON
46
642.5
07/08/2025 11:22:25
00481697874TRLO0.1.1
XLON
10
643
07/08/2025 11:22:32
00481697898TRLO0.1.1
AQXE
60
643
07/08/2025 11:22:41
00481698028TRLO0.1.1
BATE
16
643
07/08/2025 11:25:41
00481698578TRLO0.1.1
TRQX
165
642
07/08/2025 11:26:37
00481698748TRLO0.1.1
XLON
35
642.5
07/08/2025 11:27:55
00481698879TRLO0.1.1
CHIX
10
642.5
07/08/2025 11:30:04
00481699272TRLO0.1.1
AQXE
26
643
07/08/2025 11:30:10
00481699297TRLO0.1.1
BATE
34
643
07/08/2025 11:30:10
00481699298TRLO0.1.1
BATE
16
642.5
07/08/2025 11:32:53
00481699845TRLO0.1.1
TRQX
35
642.5
07/08/2025 11:35:07
00481700200TRLO0.1.1
CHIX
1
642.5
07/08/2025 11:37:15
00481700602TRLO0.1.1
AQXE
9
642.5
07/08/2025 11:37:15
00481700603TRLO0.1.1
AQXE
60
642
07/08/2025 11:37:25
00481700630TRLO0.1.1
BATE
330
641
07/08/2025 11:37:25
00481700637TRLO0.1.1
XLON
69
641.5
07/08/2025 11:39:48
00481701326TRLO0.1.1
XLON
96
641.5
07/08/2025 11:39:48
00481701327TRLO0.1.1
XLON
108
641.5
07/08/2025 11:54:53
00481703751TRLO0.1.1
XLON
14
641.5
07/08/2025 11:55:00
00481703779TRLO0.1.1
XLON
14
641.5
07/08/2025 11:55:00
00481703780TRLO0.1.1
XLON
29
641.5
07/08/2025 12:00:07
00481704915TRLO0.1.1
XLON
330
641.5
07/08/2025 12:00:07
00481704919TRLO0.1.1
XLON
165
641.5
07/08/2025 12:00:07
00481704921TRLO0.1.1
XLON
165
641.5
07/08/2025 12:00:07
00481704924TRLO0.1.1
XLON
60
641
07/08/2025 12:00:11
00481704981TRLO0.1.1
BATE
35
641
07/08/2025 12:00:11
00481704985TRLO0.1.1
CHIX
60
641
07/08/2025 12:00:11
00481704982TRLO0.1.1
BATE
35
641
07/08/2025 12:00:11
00481704986TRLO0.1.1
CHIX
35
641
07/08/2025 12:00:11
00481704988TRLO0.1.1
CHIX
60
641
07/08/2025 12:00:11
00481704989TRLO0.1.1
BATE
16
641
07/08/2025 12:00:11
00481704994TRLO0.1.1
TRQX
16
641
07/08/2025 12:00:11
00481704996TRLO0.1.1
TRQX
16
641
07/08/2025 12:00:11
00481704999TRLO0.1.1
TRQX
10
641
07/08/2025 12:00:11
00481705006TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 12:00:11
00481705031TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 12:00:11
00481705035TRLO0.1.1
AQXE
165
641
07/08/2025 12:02:58
00481705585TRLO0.1.1
XLON
4
641
07/08/2025 12:04:00
00481705725TRLO0.1.1
AQXE
6
641
07/08/2025 12:04:23
00481705850TRLO0.1.1
AQXE
10
641.5
07/08/2025 12:04:55
00481705933TRLO0.1.1
CHIX
25
641.5
07/08/2025 12:04:55
00481705934TRLO0.1.1
CHIX
16
641.5
07/08/2025 12:04:56
00481705938TRLO0.1.1
TRQX
165
641.5
07/08/2025 12:06:58
00481706379TRLO0.1.1
XLON
1
641.5
07/08/2025 12:06:58
00481706380TRLO0.1.1
BATE
2
641.5
07/08/2025 12:06:58
00481706381TRLO0.1.1
BATE
16
641.5
07/08/2025 12:06:58
00481706382TRLO0.1.1
TRQX
54
641.5
07/08/2025 12:07:00
00481706396TRLO0.1.1
BATE
3
641.5
07/08/2025 12:07:03
00481706445TRLO0.1.1
BATE
35
641.5
07/08/2025 12:07:03
00481706446TRLO0.1.1
CHIX
51
641.5
07/08/2025 12:11:55
00481707066TRLO0.1.1
XLON
60
641.5
07/08/2025 12:12:06
00481707094TRLO0.1.1
BATE
16
641.5
07/08/2025 12:12:06
00481707099TRLO0.1.1
TRQX
35
641.5
07/08/2025 12:12:06
00481707096TRLO0.1.1
CHIX
279
641.5
07/08/2025 12:12:06
00481707102TRLO0.1.1
XLON
10
641
07/08/2025 12:12:51
00481707649TRLO0.1.1
AQXE
16
641.5
07/08/2025 12:13:56
00481707851TRLO0.1.1
TRQX
60
641.5
07/08/2025 12:14:02
00481707871TRLO0.1.1
BATE
66
641.5
07/08/2025 12:14:15
00481707889TRLO0.1.1
XLON
43
641.5
07/08/2025 12:14:15
00481707891TRLO0.1.1
XLON
56
641.5
07/08/2025 12:14:15
00481707890TRLO0.1.1
XLON
35
641.5
07/08/2025 12:15:47
00481708224TRLO0.1.1
CHIX
165
641.5
07/08/2025 12:16:43
00481708445TRLO0.1.1
XLON
79
642
07/08/2025 12:24:11
00481709542TRLO0.1.1
XLON
86
642
07/08/2025 12:24:11
00481709543TRLO0.1.1
XLON
12
642.5
07/08/2025 12:32:39
00481710742TRLO0.1.1
BATE
60
642.5
07/08/2025 12:42:57
00481712474TRLO0.1.1
BATE
108
642.5
07/08/2025 12:42:57
00481712473TRLO0.1.1
BATE
60
642.5
07/08/2025 12:42:57
00481712475TRLO0.1.1
BATE
60
642.5
07/08/2025 12:42:57
00481712476TRLO0.1.1
BATE
35
642.5
07/08/2025 12:42:57
00481712478TRLO0.1.1
CHIX
35
642.5
07/08/2025 12:42:57
00481712479TRLO0.1.1
CHIX
70
642.5
07/08/2025 12:42:57
00481712477TRLO0.1.1
CHIX
90
642
07/08/2025 12:42:57
00481712481TRLO0.1.1
XLON
330
642
07/08/2025 12:42:57
00481712480TRLO0.1.1
XLON
330
642
07/08/2025 12:42:57
00481712482TRLO0.1.1
XLON
75
642
07/08/2025 12:42:57
00481712484TRLO0.1.1
XLON
165
642
07/08/2025 12:42:57
00481712483TRLO0.1.1
XLON
165
642
07/08/2025 12:45:13
00481712813TRLO0.1.1
XLON
35
642.5
07/08/2025 12:45:56
00481712885TRLO0.1.1
CHIX
16
641.5
07/08/2025 12:47:37
00481713065TRLO0.1.1
TRQX
16
641.5
07/08/2025 12:47:37
00481713066TRLO0.1.1
TRQX
16
641.5
07/08/2025 12:47:37
00481713067TRLO0.1.1
TRQX
16
641.5
07/08/2025 12:47:37
00481713068TRLO0.1.1
TRQX
16
641.5
07/08/2025 12:47:37
00481713069TRLO0.1.1
TRQX
16
641.5
07/08/2025 12:50:01
00481713353TRLO0.1.1
TRQX
57
641.5
07/08/2025 12:50:17
00481713378TRLO0.1.1
XLON
108
642
07/08/2025 12:50:17
00481713379TRLO0.1.1
XLON
13
642
07/08/2025 12:50:35
00481713415TRLO0.1.1
BATE
47
642
07/08/2025 12:50:35
00481713416TRLO0.1.1
BATE
35
641.5
07/08/2025 12:54:34
00481713908TRLO0.1.1
CHIX
165
642
07/08/2025 12:55:26
00481714109TRLO0.1.1
XLON
10
641
07/08/2025 12:56:56
00481714418TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 12:56:56
00481714420TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 12:56:56
00481714421TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 12:56:56
00481714422TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 12:56:56
00481714423TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 12:56:56
00481714424TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 12:56:56
00481714425TRLO0.1.1
AQXE
4
641.5
07/08/2025 12:58:31
00481714724TRLO0.1.1
TRQX
12
641.5
07/08/2025 12:58:31
00481714723TRLO0.1.1
TRQX
60
641.5
07/08/2025 12:59:26
00481714924TRLO0.1.1
BATE
10
641
07/08/2025 12:59:29
00481714930TRLO0.1.1
AQXE
165
641
07/08/2025 13:00:26
00481715116TRLO0.1.1
XLON
35
640.5
07/08/2025 13:02:42
00481715665TRLO0.1.1
CHIX
121
641
07/08/2025 13:04:15
00481715972TRLO0.1.1
XLON
44
641
07/08/2025 13:04:15
00481715973TRLO0.1.1
XLON
16
641.5
07/08/2025 13:05:09
00481716106TRLO0.1.1
TRQX
10
641
07/08/2025 13:05:37
00481716217TRLO0.1.1
AQXE
60
640.5
07/08/2025 13:06:04
00481716318TRLO0.1.1
BATE
165
641
07/08/2025 13:08:03
00481716661TRLO0.1.1
XLON
35
640.5
07/08/2025 13:08:48
00481716796TRLO0.1.1
CHIX
16
640
07/08/2025 13:11:23
00481717325TRLO0.1.1
TRQX
117
641
07/08/2025 13:11:49
00481717440TRLO0.1.1
XLON
48
641
07/08/2025 13:11:49
00481717441TRLO0.1.1
XLON
10
640
07/08/2025 13:14:24
00481717859TRLO0.1.1
AQXE
60
640
07/08/2025 13:14:24
00481717860TRLO0.1.1
BATE
35
640
07/08/2025 13:15:06
00481717971TRLO0.1.1
CHIX
16
640.5
07/08/2025 13:17:44
00481718420TRLO0.1.1
TRQX
1
641
07/08/2025 13:19:01
00481718669TRLO0.1.1
BATE
59
641
07/08/2025 13:19:20
00481718739TRLO0.1.1
BATE
35
641
07/08/2025 13:23:15
00481719458TRLO0.1.1
CHIX
7
641
07/08/2025 13:27:24
00481720310TRLO0.1.1
XLON
7
641
07/08/2025 13:27:24
00481720311TRLO0.1.1
XLON
304
641
07/08/2025 13:27:24
00481720312TRLO0.1.1
XLON
12
641
07/08/2025 13:27:24
00481720313TRLO0.1.1
XLON
60
641
07/08/2025 13:27:24
00481720315TRLO0.1.1
XLON
85
641
07/08/2025 13:27:24
00481720314TRLO0.1.1
XLON
60
641
07/08/2025 13:27:25
00481720316TRLO0.1.1
BATE
20
641
07/08/2025 13:27:27
00481720331TRLO0.1.1
XLON
35
641
07/08/2025 13:30:02
00481721040TRLO0.1.1
CHIX
165
641
07/08/2025 13:30:02
00481721038TRLO0.1.1
XLON
10
640.5
07/08/2025 13:30:27
00481721128TRLO0.1.1
AQXE
8
640.5
07/08/2025 13:30:27
00481721130TRLO0.1.1
TRQX
10
640.5
07/08/2025 13:30:27
00481721129TRLO0.1.1
AQXE
16
640.5
07/08/2025 13:30:27
00481721131TRLO0.1.1
TRQX
60
641
07/08/2025 13:31:25
00481721314TRLO0.1.1
BATE
40
643.5
07/08/2025 13:45:45
00481726201TRLO0.1.1
TRQX
60
643.5
07/08/2025 13:46:42
00481726442TRLO0.1.1
BATE
35
643.5
07/08/2025 13:46:42
00481726444TRLO0.1.1
CHIX
120
643.5
07/08/2025 13:46:42
00481726443TRLO0.1.1
BATE
165
643.5
07/08/2025 13:46:42
00481726445TRLO0.1.1
XLON
165
643.5
07/08/2025 13:46:42
00481726446TRLO0.1.1
XLON
51
643.5
07/08/2025 13:47:53
00481726795TRLO0.1.1
XLON
267
643.5
07/08/2025 13:47:53
00481726796TRLO0.1.1
XLON
342
643.5
07/08/2025 13:47:53
00481726794TRLO0.1.1
XLON
165
643.5
07/08/2025 13:47:53
00481726797TRLO0.1.1
XLON
35
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729194TRLO0.1.1
CHIX
35
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729196TRLO0.1.1
CHIX
70
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729195TRLO0.1.1
CHIX
35
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729197TRLO0.1.1
CHIX
60
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729198TRLO0.1.1
BATE
60
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729199TRLO0.1.1
BATE
165
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729200TRLO0.1.1
XLON
165
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729201TRLO0.1.1
XLON
165
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729202TRLO0.1.1
XLON
16
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729203TRLO0.1.1
TRQX
16
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729204TRLO0.1.1
TRQX
16
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729205TRLO0.1.1
TRQX
16
643.5
07/08/2025 13:56:07
00481729206TRLO0.1.1
TRQX
30
643
07/08/2025 13:57:54
00481729616TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 13:57:54
00481729617TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 13:57:54
00481729618TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 13:57:54
00481729619TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 13:57:54
00481729620TRLO0.1.1
AQXE
35
643.5
07/08/2025 13:58:04
00481729666TRLO0.1.1
CHIX
330
643
07/08/2025 13:58:27
00481729771TRLO0.1.1
XLON
56
643
07/08/2025 13:58:39
00481729816TRLO0.1.1
BATE
4
643
07/08/2025 13:58:39
00481729817TRLO0.1.1
BATE
16
643
07/08/2025 13:59:06
00481729929TRLO0.1.1
TRQX
10
643
07/08/2025 14:01:09
00481730595TRLO0.1.1
AQXE
165
642.5
07/08/2025 14:01:17
00481730619TRLO0.1.1
XLON
24
642.5
07/08/2025 14:01:40
00481730695TRLO0.1.1
BATE
35
642.5
07/08/2025 14:01:40
00481730696TRLO0.1.1
BATE
1
643
07/08/2025 14:01:40
00481730697TRLO0.1.1
BATE
35
642.5
07/08/2025 14:03:02
00481731084TRLO0.1.1
CHIX
165
642
07/08/2025 14:04:11
00481731545TRLO0.1.1
XLON
16
642.5
07/08/2025 14:04:19
00481731565TRLO0.1.1
TRQX
10
642.5
07/08/2025 14:06:57
00481732262TRLO0.1.1
AQXE
60
642.5
07/08/2025 14:07:23
00481732416TRLO0.1.1
BATE
165
642
07/08/2025 14:08:00
00481732571TRLO0.1.1
XLON
16
642.5
07/08/2025 14:09:49
00481733203TRLO0.1.1
TRQX
35
642
07/08/2025 14:12:28
00481734411TRLO0.1.1
CHIX
165
642
07/08/2025 14:12:28
00481734412TRLO0.1.1
XLON
10
642
07/08/2025 14:12:31
00481734419TRLO0.1.1
AQXE
25
642
07/08/2025 14:13:07
00481734588TRLO0.1.1
BATE
35
642
07/08/2025 14:13:07
00481734587TRLO0.1.1
BATE
16
641.5
07/08/2025 14:15:35
00481735424TRLO0.1.1
TRQX
35
641.5
07/08/2025 14:15:35
00481735423TRLO0.1.1
CHIX
24
641.5
07/08/2025 14:16:01
00481735560TRLO0.1.1
XLON
141
641.5
07/08/2025 14:17:17
00481735874TRLO0.1.1
XLON
10
642
07/08/2025 14:18:13
00481736059TRLO0.1.1
AQXE
60
642
07/08/2025 14:18:47
00481736335TRLO0.1.1
BATE
10
642
07/08/2025 14:23:59
00481737983TRLO0.1.1
AQXE
60
642
07/08/2025 14:24:31
00481738333TRLO0.1.1
BATE
330
642.5
07/08/2025 14:28:03
00481739828TRLO0.1.1
XLON
35
642
07/08/2025 14:28:56
00481740088TRLO0.1.1
CHIX
35
642
07/08/2025 14:28:56
00481740089TRLO0.1.1
CHIX
16
642
07/08/2025 14:28:56
00481740090TRLO0.1.1
TRQX
16
642
07/08/2025 14:28:56
00481740091TRLO0.1.1
TRQX
10
642
07/08/2025 14:29:32
00481740339TRLO0.1.1
AQXE
24
641.5
07/08/2025 14:30:06
00481740959TRLO0.1.1
XLON
8
641.5
07/08/2025 14:30:06
00481740961TRLO0.1.1
XLON
77
641.5
07/08/2025 14:30:06
00481740960TRLO0.1.1
XLON
23
642
07/08/2025 14:30:10
00481740985TRLO0.1.1
BATE
37
642
07/08/2025 14:30:10
00481740984TRLO0.1.1
BATE
16
642
07/08/2025 14:31:12
00481741733TRLO0.1.1
TRQX
35
642
07/08/2025 14:31:20
00481741773TRLO0.1.1
CHIX
34
642
07/08/2025 14:32:09
00481742212TRLO0.1.1
XLON
131
642
07/08/2025 14:32:09
00481742211TRLO0.1.1
XLON
10
642
07/08/2025 14:33:22
00481743298TRLO0.1.1
AQXE
26
642
07/08/2025 14:33:49
00481743884TRLO0.1.1
BATE
34
642
07/08/2025 14:33:49
00481743885TRLO0.1.1
BATE
33
642
07/08/2025 14:34:15
00481744236TRLO0.1.1
CHIX
2
642
07/08/2025 14:34:15
00481744237TRLO0.1.1
CHIX
165
642
07/08/2025 14:34:16
00481744240TRLO0.1.1
XLON
16
642
07/08/2025 14:34:46
00481744472TRLO0.1.1
TRQX
77
642
07/08/2025 14:36:41
00481745471TRLO0.1.1
XLON
11
642
07/08/2025 14:36:41
00481745473TRLO0.1.1
XLON
77
642
07/08/2025 14:36:41
00481745472TRLO0.1.1
XLON
60
642
07/08/2025 14:37:27
00481745816TRLO0.1.1
BATE
16
642
07/08/2025 14:38:12
00481746225TRLO0.1.1
TRQX
35
642
07/08/2025 14:38:48
00481746516TRLO0.1.1
XLON
130
642
07/08/2025 14:38:48
00481746517TRLO0.1.1
XLON
60
642
07/08/2025 14:41:04
00481748402TRLO0.1.1
BATE
330
642
07/08/2025 14:41:16
00481748509TRLO0.1.1
XLON
16
642
07/08/2025 14:41:44
00481748885TRLO0.1.1
TRQX
35
641
07/08/2025 14:43:06
00481749449TRLO0.1.1
CHIX
35
641
07/08/2025 14:43:06
00481749450TRLO0.1.1
CHIX
165
641
07/08/2025 14:43:06
00481749451TRLO0.1.1
XLON
10
641
07/08/2025 14:43:19
00481749514TRLO0.1.1
AQXE
10
641
07/08/2025 14:43:19
00481749515TRLO0.1.1
AQXE
8
641.5
07/08/2025 14:44:43
00481750006TRLO0.1.1
BATE
52
641.5
07/08/2025 14:44:43
00481750005TRLO0.1.1
BATE
35
641
07/08/2025 14:45:12
00481750178TRLO0.1.1
CHIX
16
641.5
07/08/2025 14:45:15
00481750201TRLO0.1.1
TRQX
165
641
07/08/2025 14:45:16
00481750204TRLO0.1.1
XLON
10
641
07/08/2025 14:45:23
00481750310TRLO0.1.1
AQXE
330
641
07/08/2025 14:47:38
00481750949TRLO0.1.1
XLON
10
641
07/08/2025 14:47:55
00481751016TRLO0.1.1
AQXE
60
641
07/08/2025 14:48:23
00481751130TRLO0.1.1
BATE
1
641.5
07/08/2025 14:48:54
00481751268TRLO0.1.1
TRQX
15
641.5
07/08/2025 14:48:54
00481751269TRLO0.1.1
TRQX
221
641
07/08/2025 14:49:38
00481751459TRLO0.1.1
XLON
35
640.5
07/08/2025 14:49:39
00481751466TRLO0.1.1
CHIX
60
640.5
07/08/2025 14:52:07
00481752205TRLO0.1.1
BATE
35
640.5
07/08/2025 14:55:21
00481753652TRLO0.1.1
CHIX
330
640.5
07/08/2025 14:55:21
00481753653TRLO0.1.1
XLON
165
640.5
07/08/2025 14:55:21
00481753654TRLO0.1.1
XLON
16
640.5
07/08/2025 14:55:29
00481753687TRLO0.1.1
TRQX
6
641
07/08/2025 15:00:33
00481755169TRLO0.1.1
XLON
324
641
07/08/2025 15:00:33
00481755170TRLO0.1.1
XLON
7
641
07/08/2025 15:00:33
00481755171TRLO0.1.1
TRQX
35
641
07/08/2025 15:00:35
00481755191TRLO0.1.1
CHIX
60
641
07/08/2025 15:00:50
00481755326TRLO0.1.1
BATE
16
640.5
07/08/2025 15:01:25
00481755476TRLO0.1.1
TRQX
35
640.5
07/08/2025 15:01:25
00481755474TRLO0.1.1
CHIX
10
640.5
07/08/2025 15:01:52
00481755647TRLO0.1.1
AQXE
20
640.5
07/08/2025 15:01:52
00481755646TRLO0.1.1
AQXE
26
640.5
07/08/2025 15:02:38
00481756045TRLO0.1.1
BATE
34
641
07/08/2025 15:02:38
00481756046TRLO0.1.1
BATE
165
640.5
07/08/2025 15:03:03
00481756158TRLO0.1.1
XLON
16
640.5
07/08/2025 15:03:06
00481756165TRLO0.1.1
TRQX
35
640.5
07/08/2025 15:03:47
00481756361TRLO0.1.1
CHIX
24
641
07/08/2025 15:04:32
00481756607TRLO0.1.1
BATE
36
641
07/08/2025 15:04:32
00481756606TRLO0.1.1
BATE
165
641
07/08/2025 15:05:37
00481756947TRLO0.1.1
XLON
35
641
07/08/2025 15:07:42
00481757656TRLO0.1.1
CHIX
60
641
07/08/2025 15:07:42
00481757655TRLO0.1.1
BATE
165
641
07/08/2025 15:07:43
00481757673TRLO0.1.1
XLON
165
641
07/08/2025 15:09:46
00481758274TRLO0.1.1
XLON
10
640.5
07/08/2025 15:10:24
00481758525TRLO0.1.1
AQXE
10
640.5
07/08/2025 15:10:24
00481758526TRLO0.1.1
AQXE
16
640.5
07/08/2025 15:10:24
00481758533TRLO0.1.1
TRQX
4
641
07/08/2025 15:10:49
00481758669TRLO0.1.1
CHIX
31
641
07/08/2025 15:10:49
00481758668TRLO0.1.1
CHIX
26
641
07/08/2025 15:10:57
00481758704TRLO0.1.1
BATE
26
641
07/08/2025 15:10:57
00481758705TRLO0.1.1
BATE
8
641
07/08/2025 15:10:57
00481758706TRLO0.1.1
BATE
104
641
07/08/2025 15:11:40
00481758923TRLO0.1.1
XLON
61
641
07/08/2025 15:11:40
00481758924TRLO0.1.1
XLON
49
641
07/08/2025 15:13:57
00481759654TRLO0.1.1
XLON
116
641
07/08/2025 15:13:57
00481759655TRLO0.1.1
XLON
9
641
07/08/2025 15:14:41
00481759887TRLO0.1.1
CHIX
26
641
07/08/2025 15:14:41
00481759886TRLO0.1.1
CHIX
11
641
07/08/2025 15:14:52
00481759969TRLO0.1.1
BATE
49
641
07/08/2025 15:14:52
00481759968TRLO0.1.1
BATE
10
640.5
07/08/2025 15:15:54
00481760270TRLO0.1.1
AQXE
10
640.5
07/08/2025 15:15:54
00481760271TRLO0.1.1
AQXE
16
640.5
07/08/2025 15:15:54
00481760272TRLO0.1.1
TRQX
25
640.5
07/08/2025 15:15:54
00481760273TRLO0.1.1
TRQX
59
641
07/08/2025 15:16:17
00481760408TRLO0.1.1
XLON
100
641
07/08/2025 15:16:17
00481760406TRLO0.1.1
XLON
6
641
07/08/2025 15:16:17
00481760409TRLO0.1.1
XLON
16
640.5
07/08/2025 15:18:09
00481760918TRLO0.1.1
TRQX
10
640.5
07/08/2025 15:18:12
00481760928TRLO0.1.1
AQXE
35
641
07/08/2025 15:18:32
00481761018TRLO0.1.1
CHIX
60
641
07/08/2025 15:18:48
00481761195TRLO0.1.1
BATE
165
641
07/08/2025 15:18:49
00481761204TRLO0.1.1
XLON
9
641
07/08/2025 15:21:05
00481761965TRLO0.1.1
XLON
39
641
07/08/2025 15:21:05
00481761963TRLO0.1.1
XLON
117
641
07/08/2025 15:21:05
00481761964TRLO0.1.1
XLON
16
641
07/08/2025 15:21:55
00481762246TRLO0.1.1
TRQX
10
640.5
07/08/2025 15:22:06
00481762344TRLO0.1.1
AQXE
35
641
07/08/2025 15:22:18
00481762427TRLO0.1.1
CHIX
8
641
07/08/2025 15:22:38
00481762553TRLO0.1.1
BATE
16
641
07/08/2025 15:22:38
00481762554TRLO0.1.1
BATE
36
641
07/08/2025 15:22:38
00481762555TRLO0.1.1
BATE
165
641
07/08/2025 15:23:02
00481762726TRLO0.1.1
XLON
165
640
07/08/2025 15:25:31
00481763985TRLO0.1.1
XLON
16
640.5
07/08/2025 15:25:41
00481764066TRLO0.1.1
TRQX
10
640
07/08/2025 15:26:00
00481764172TRLO0.1.1
AQXE
35
640.5
07/08/2025 15:26:13
00481764244TRLO0.1.1
CHIX
39
640.5
07/08/2025 15:26:35
00481764398TRLO0.1.1
BATE
21
641
07/08/2025 15:26:35
00481764399TRLO0.1.1
BATE
165
640
07/08/2025 15:28:13
00481765092TRLO0.1.1
XLON
16
640.5
07/08/2025 15:29:29
00481765521TRLO0.1.1
TRQX
9
640.5
07/08/2025 15:29:57
00481765692TRLO0.1.1
CHIX
26
640.5
07/08/2025 15:29:57
00481765693TRLO0.1.1
CHIX
60
641
07/08/2025 15:30:21
00481765945TRLO0.1.1
BATE
59
640.5
07/08/2025 15:30:31
00481766001TRLO0.1.1
XLON
106
640.5
07/08/2025 15:30:31
00481766003TRLO0.1.1
XLON
165
640.5
07/08/2025 15:32:21
00481766697TRLO0.1.1
XLON
16
641
07/08/2025 15:32:26
00481766736TRLO0.1.1
TRQX
35
640.5
07/08/2025 15:32:56
00481766906TRLO0.1.1
CHIX
60
641
07/08/2025 15:33:14
00481767073TRLO0.1.1
BATE
16
640.5
07/08/2025 15:35:17
00481767970TRLO0.1.1
TRQX
42
640
07/08/2025 15:35:17
00481767971TRLO0.1.1
XLON
10
640.5
07/08/2025 15:35:28
00481768022TRLO0.1.1
AQXE
7
640.5
07/08/2025 15:36:10
00481768340TRLO0.1.1
CHIX
28
640.5
07/08/2025 15:36:10
00481768339TRLO0.1.1
CHIX
12
641
07/08/2025 15:36:14
00481768380TRLO0.1.1
BATE
48
641
07/08/2025 15:36:14
00481768379TRLO0.1.1
BATE
288
640.5
07/08/2025 15:37:01
00481768772TRLO0.1.1
XLON
10
640.5
07/08/2025 15:37:40
00481769171TRLO0.1.1
AQXE
16
640.5
07/08/2025 15:38:07
00481769438TRLO0.1.1
TRQX
35
640.5
07/08/2025 15:38:41
00481769677TRLO0.1.1
CHIX
60
641
07/08/2025 15:39:09
00481769924TRLO0.1.1
BATE
77
640.5
07/08/2025 15:39:23
00481770105TRLO0.1.1
XLON
88
640.5
07/08/2025 15:39:23
00481770104TRLO0.1.1
XLON
10
640.5
07/08/2025 15:40:00
00481770533TRLO0.1.1
AQXE
16
640.5
07/08/2025 15:40:55
00481770982TRLO0.1.1
TRQX
78
640.5
07/08/2025 15:41:31
00481771235TRLO0.1.1
XLON
32
640.5
07/08/2025 15:41:31
00481771236TRLO0.1.1
XLON
1
640.5
07/08/2025 15:41:35
00481771247TRLO0.1.1
CHIX
34
640.5
07/08/2025 15:41:35
00481771248TRLO0.1.1
CHIX
10
640.5
07/08/2025 15:41:40
00481771326TRLO0.1.1
AQXE
60
641
07/08/2025 15:42:04
00481771505TRLO0.1.1
BATE
10
641
07/08/2025 15:44:40
00481772784TRLO0.1.1
AQXE
35
641
07/08/2025 15:44:40
00481772785TRLO0.1.1
CHIX
48
641
07/08/2025 15:44:40
00481772786TRLO0.1.1
XLON
14
641
07/08/2025 15:44:40
00481772788TRLO0.1.1
XLON
29
641
07/08/2025 15:44:40
00481772789TRLO0.1.1
XLON
177
641
07/08/2025 15:44:40
00481772787TRLO0.1.1
XLON
12
641
07/08/2025 15:44:40
00481772791TRLO0.1.1
XLON
16
641
07/08/2025 15:44:40
00481772790TRLO0.1.1
TRQX
105
641
07/08/2025 15:44:40
00481772792TRLO0.1.1
XLON
165
641
07/08/2025 15:44:40
00481772793TRLO0.1.1
XLON
60
641
07/08/2025 15:46:28
00481774090TRLO0.1.1
BATE
112
641
07/08/2025 15:46:42
00481774227TRLO0.1.1
XLON
16
641.5
07/08/2025 15:47:29
00481774582TRLO0.1.1
TRQX
60
641.5
07/08/2025 15:48:19
00481774980TRLO0.1.1
BATE
218
641.5
07/08/2025 15:49:21
00481775381TRLO0.1.1
XLON
35
641.5
07/08/2025 15:49:42
00481775532TRLO0.1.1
CHIX
60
643
07/08/2025 15:54:29
00481777853TRLO0.1.1
BATE
30
643
07/08/2025 15:54:30
00481777878TRLO0.1.1
AQXE
165
643
07/08/2025 15:54:33
00481777883TRLO0.1.1
XLON
35
643.5
07/08/2025 15:56:55
00481778956TRLO0.1.1
CHIX
35
643
07/08/2025 15:57:05
00481779029TRLO0.1.1
CHIX
35
643
07/08/2025 15:57:05
00481779030TRLO0.1.1
CHIX
60
643
07/08/2025 15:57:05
00481779031TRLO0.1.1
BATE
60
643
07/08/2025 15:57:05
00481779032TRLO0.1.1
BATE
165
643
07/08/2025 15:57:05
00481779034TRLO0.1.1
XLON
330
643
07/08/2025 15:57:05
00481779033TRLO0.1.1
XLON
16
643
07/08/2025 15:57:05
00481779036TRLO0.1.1
TRQX
165
643
07/08/2025 15:57:05
00481779035TRLO0.1.1
XLON
16
643
07/08/2025 15:57:05
00481779037TRLO0.1.1
TRQX
16
643
07/08/2025 15:57:05
00481779038TRLO0.1.1
TRQX
10
643
07/08/2025 15:58:30
00481779707TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 15:58:30
00481779708TRLO0.1.1
AQXE
10
643.5
07/08/2025 16:01:07
00481781237TRLO0.1.1
AQXE
35
643.5
07/08/2025 16:01:07
00481781238TRLO0.1.1
CHIX
35
643.5
07/08/2025 16:01:07
00481781239TRLO0.1.1
CHIX
165
643.5
07/08/2025 16:01:07
00481781240TRLO0.1.1
XLON
165
643.5
07/08/2025 16:01:07
00481781241TRLO0.1.1
XLON
16
643.5
07/08/2025 16:01:07
00481781243TRLO0.1.1
TRQX
16
643.5
07/08/2025 16:01:07
00481781244TRLO0.1.1
TRQX
165
643.5
07/08/2025 16:01:07
00481781242TRLO0.1.1
XLON
60
643
07/08/2025 16:02:55
00481782285TRLO0.1.1
BATE
10
643
07/08/2025 16:02:55
00481782288TRLO0.1.1
AQXE
60
643
07/08/2025 16:02:55
00481782286TRLO0.1.1
BATE
10
643
07/08/2025 16:02:55
00481782289TRLO0.1.1
AQXE
165
643
07/08/2025 16:02:55
00481782291TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:02:55
00481782292TRLO0.1.1
XLON
16
641
07/08/2025 16:02:56
00481782332TRLO0.1.1
TRQX
60
643
07/08/2025 16:14:18
00481787081TRLO0.1.1
BATE
60
643
07/08/2025 16:14:18
00481787082TRLO0.1.1
BATE
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787084TRLO0.1.1
CHIX
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787085TRLO0.1.1
CHIX
60
643
07/08/2025 16:14:18
00481787083TRLO0.1.1
BATE
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787086TRLO0.1.1
CHIX
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787087TRLO0.1.1
CHIX
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787088TRLO0.1.1
CHIX
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787089TRLO0.1.1
CHIX
60
643
07/08/2025 16:14:18
00481787090TRLO0.1.1
BATE
60
643
07/08/2025 16:14:18
00481787091TRLO0.1.1
BATE
60
643
07/08/2025 16:14:18
00481787092TRLO0.1.1
BATE
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787094TRLO0.1.1
CHIX
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787095TRLO0.1.1
CHIX
60
643
07/08/2025 16:14:18
00481787093TRLO0.1.1
BATE
70
643
07/08/2025 16:14:18
00481787097TRLO0.1.1
XLON
95
643
07/08/2025 16:14:18
00481787096TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787099TRLO0.1.1
XLON
107
643
07/08/2025 16:14:18
00481787102TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787100TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787101TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787103TRLO0.1.1
XLON
58
643
07/08/2025 16:14:18
00481787105TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787104TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787106TRLO0.1.1
XLON
117
643
07/08/2025 16:14:18
00481787109TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787107TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787108TRLO0.1.1
XLON
13
643
07/08/2025 16:14:18
00481787110TRLO0.1.1
XLON
16
643
07/08/2025 16:14:18
00481787113TRLO0.1.1
TRQX
35
643
07/08/2025 16:14:18
00481787111TRLO0.1.1
XLON
165
643
07/08/2025 16:14:18
00481787112TRLO0.1.1
XLON
16
643
07/08/2025 16:14:18
00481787114TRLO0.1.1
TRQX
16
643
07/08/2025 16:14:18
00481787116TRLO0.1.1
TRQX
16
643
07/08/2025 16:14:18
00481787117TRLO0.1.1
TRQX
16
643
07/08/2025 16:14:18
00481787118TRLO0.1.1
TRQX
16
643
07/08/2025 16:14:18
00481787119TRLO0.1.1
TRQX
10
642.5
07/08/2025 16:14:18
00481787121TRLO0.1.1
AQXE
10
642.5
07/08/2025 16:14:18
00481787122TRLO0.1.1
AQXE
10
642.5
07/08/2025 16:14:18
00481787123TRLO0.1.1
AQXE
10
642.5
07/08/2025 16:14:18
00481787124TRLO0.1.1
AQXE
16
643
07/08/2025 16:14:18
00481787120TRLO0.1.1
TRQX
10
642.5
07/08/2025 16:14:18
00481787125TRLO0.1.1
AQXE
10
642.5
07/08/2025 16:14:18
00481787126TRLO0.1.1
AQXE
10
643
07/08/2025 16:14:18
00481787127TRLO0.1.1
AQXE
165
642
07/08/2025 16:15:45
00481787653TRLO0.1.1
XLON
16
642
07/08/2025 16:16:08
00481787933TRLO0.1.1
TRQX
91
642.5
07/08/2025 16:16:22
00481788017TRLO0.1.1
BATE
118
642.5
07/08/2025 16:16:22
00481788018TRLO0.1.1
BATE
37
642
07/08/2025 16:16:31
00481788089TRLO0.1.1
AQXE
145
642
07/08/2025 16:16:41
00481788111TRLO0.1.1
CHIX
55
642.5
07/08/2025 16:17:49
00481788504TRLO0.1.1
XLON
125
642.5
07/08/2025 16:17:49
00481788505TRLO0.1.1
XLON
150
642.5
07/08/2025 16:17:49
00481788503TRLO0.1.1
XLON
1
642.5
07/08/2025 16:18:06
00481788631TRLO0.1.1
TRQX
56
642.5
07/08/2025 16:18:06
00481788632TRLO0.1.1
TRQX
52
642.5
07/08/2025 16:19:03
00481788958TRLO0.1.1
CHIX
281
642.5
07/08/2025 16:19:55
00481789336TRLO0.1.1
XLON
503
642.5
07/08/2025 16:19:55
00481789337TRLO0.1.1
XLON
77
642
07/08/2025 16:19:55
00481789339TRLO0.1.1
BATE
114
642
07/08/2025 16:19:55
00481789338TRLO0.1.1
BATE
12
642
07/08/2025 16:19:55
00481789341TRLO0.1.1
XLON
12
642
07/08/2025 16:19:55
00481789343TRLO0.1.1
TRQX
153
642
07/08/2025 16:19:55
00481789342TRLO0.1.1
XLON
165
642
07/08/2025 16:19:55
00481789340TRLO0.1.1
XLON
17
642
07/08/2025 16:19:55
00481789345TRLO0.1.1
AQXE
22
642
07/08/2025 16:19:55
00481789344TRLO0.1.1
TRQX
12
641
07/08/2025 16:21:31
00481789984TRLO0.1.1
AQXE
55
641.5
07/08/2025 16:21:35
|
00481790037TRLO0.1.1
CHIX
6
641
07/08/2025 16:21:38
00481790065TRLO0.1.1
XLON
69
641.5
07/08/2025 16:21:46
00481790109TRLO0.1.1
BATE
37
641.5
07/08/2025 16:23:28
00481790889TRLO0.1.1
TRQX
50
641.5
07/08/2025 16:23:48
00481791024TRLO0.1.1
CHIX
35
641
07/08/2025 16:24:50
00481791418TRLO0.1.1
XLON
9
641
07/08/2025 16:24:50
00481791419TRLO0.1.1
XLON
2
640.5
07/08/2025 16:24:55
00481791458TRLO0.1.1
AQXE
116
640.5
07/08/2025 16:24:55
00481791459TRLO0.1.1
BATE
156
641
07/08/2025 16:25:02
00481791650TRLO0.1.1
XLON
130
641.5
07/08/2025 16:25:17
00481791841TRLO0.1.1
XLON
599
641.5
07/08/2025 16:25:17
00481791842TRLO0.1.1
XLON
24
641.5
07/08/2025 16:25:47
00481792059TRLO0.1.1
TRQX
49
641.5
07/08/2025 16:26:03
00481792161TRLO0.1.1
CHIX
56
641.5
07/08/2025 16:26:52
00481792510TRLO0.1.1
BATE
7
641.5
07/08/2025 16:27:01
00481792565TRLO0.1.1
TRQX
215
641.5
07/08/2025 16:27:03
00481792577TRLO0.1.1
XLON
93
641.5
07/08/2025 16:27:03
00481792578TRLO0.1.1
XLON
9
641.5
07/08/2025 16:27:07
00481792617TRLO0.1.1
CHIX
4
641.5
07/08/2025 16:27:30
00481792743TRLO0.1.1
XLON
3
640.5
07/08/2025 16:28:48
00481793249TRLO0.1.1
AQXE
13
640.5
07/08/2025 16:28:48
00481793250TRLO0.1.1
AQXE
15
640.5
07/08/2025 16:28:48
00481793251TRLO0.1.1
AQXE