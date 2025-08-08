Anzeige
Mehr »
Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Große CEO-Enthüllung: Analysten sehen +56% Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
07.08.25 | 08:05
7,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2507,55008:36
PR Newswire
08.08.2025 08:06 Uhr
94 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 08

Bodycotewww.bodycote.com

8 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

7 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,000

Highest price paid per share (pence per share):

645.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

640.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

641.99p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,096,701 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 213,703 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,359,471 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

18

642

07/08/2025 08:12:10

00481664279TRLO0.1.1

BATE

75

642.5

07/08/2025 08:12:10

00481664278TRLO0.1.1

XLON

420

642.5

07/08/2025 08:12:10

00481664277TRLO0.1.1

XLON

16

642

07/08/2025 08:12:10

00481664281TRLO0.1.1

TRQX

40

642

07/08/2025 08:12:10

00481664280TRLO0.1.1

BATE

34

642.5

07/08/2025 08:12:17

00481664298TRLO0.1.1

CHIX

34

642.5

07/08/2025 08:14:36

00481664586TRLO0.1.1

CHIX

16

642

07/08/2025 08:14:52

00481664650TRLO0.1.1

TRQX

58

642

07/08/2025 08:14:52

00481664649TRLO0.1.1

BATE

34

642.5

07/08/2025 08:15:56

00481664868TRLO0.1.1

XLON

131

642.5

07/08/2025 08:15:56

00481664869TRLO0.1.1

XLON

34

643

07/08/2025 08:19:36

00481665432TRLO0.1.1

CHIX

62

643

07/08/2025 08:19:55

00481665480TRLO0.1.1

XLON

103

643

07/08/2025 08:19:55

00481665481TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 08:23:53

00481665963TRLO0.1.1

XLON

58

642

07/08/2025 08:26:05

00481666849TRLO0.1.1

BATE

34

643

07/08/2025 08:26:05

00481666848TRLO0.1.1

CHIX

16

642

07/08/2025 08:26:05

00481666850TRLO0.1.1

TRQX

165

642

07/08/2025 08:28:00

00481667209TRLO0.1.1

XLON

58

642

07/08/2025 08:28:32

00481667313TRLO0.1.1

BATE

16

642

07/08/2025 08:28:35

00481667321TRLO0.1.1

TRQX

165

642

07/08/2025 08:32:11

00481667998TRLO0.1.1

XLON

34

642.5

07/08/2025 08:33:00

00481668115TRLO0.1.1

CHIX

58

642

07/08/2025 08:33:31

00481668154TRLO0.1.1

BATE

81

642

07/08/2025 08:38:33

00481668976TRLO0.1.1

XLON

84

642

07/08/2025 08:38:33

00481668977TRLO0.1.1

XLON

26

642

07/08/2025 08:41:45

00481669475TRLO0.1.1

CHIX

9

642.5

07/08/2025 08:41:45

00481669476TRLO0.1.1

CHIX

59

642

07/08/2025 08:41:52

00481669501TRLO0.1.1

BATE

60

642

07/08/2025 08:50:22

00481670870TRLO0.1.1

BATE

16

642

07/08/2025 08:55:51

00481671727TRLO0.1.1

TRQX

12

641.5

07/08/2025 08:57:05

00481671872TRLO0.1.1

CHIX

23

641.5

07/08/2025 08:57:05

00481671873TRLO0.1.1

CHIX

16

642

07/08/2025 08:57:53

00481671993TRLO0.1.1

TRQX

60

642

07/08/2025 08:58:23

00481672044TRLO0.1.1

BATE

35

641.5

07/08/2025 09:00:09

00481672250TRLO0.1.1

CHIX

19

641.5

07/08/2025 09:00:09

00481672251TRLO0.1.1

XLON

476

641.5

07/08/2025 09:00:09

00481672252TRLO0.1.1

XLON

165

642

07/08/2025 09:02:00

00481672712TRLO0.1.1

XLON

165

642.5

07/08/2025 09:06:40

00481673481TRLO0.1.1

XLON

16

642.5

07/08/2025 09:06:43

00481673484TRLO0.1.1

TRQX

7

642.5

07/08/2025 09:06:56

00481673502TRLO0.1.1

CHIX

28

642.5

07/08/2025 09:06:56

00481673501TRLO0.1.1

CHIX

60

642

07/08/2025 09:07:31

00481673580TRLO0.1.1

BATE

10

641.5

07/08/2025 09:09:56

00481673881TRLO0.1.1

AQXE

10

641.5

07/08/2025 09:09:56

00481673882TRLO0.1.1

AQXE

10

641.5

07/08/2025 09:09:56

00481673883TRLO0.1.1

AQXE

63

641.5

07/08/2025 09:12:12

00481674108TRLO0.1.1

XLON

102

641.5

07/08/2025 09:12:12

00481674109TRLO0.1.1

XLON

12

642

07/08/2025 09:17:47

00481674854TRLO0.1.1

XLON

2

642.5

07/08/2025 09:17:53

00481674867TRLO0.1.1

CHIX

28

642.5

07/08/2025 09:17:53

00481674866TRLO0.1.1

CHIX

2

644

07/08/2025 09:30:08

00481676592TRLO0.1.1

CHIX

12

644

07/08/2025 09:38:05

00481677714TRLO0.1.1

CHIX

23

644

07/08/2025 09:38:06

00481677716TRLO0.1.1

CHIX

26

644

07/08/2025 09:38:06

00481677717TRLO0.1.1

CHIX

12

644

07/08/2025 09:38:07

00481677718TRLO0.1.1

CHIX

12

644

07/08/2025 09:42:31

00481678257TRLO0.1.1

CHIX

14

644

07/08/2025 09:42:31

00481678258TRLO0.1.1

CHIX

9

644

07/08/2025 09:42:31

00481678259TRLO0.1.1

CHIX

12

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679036TRLO0.1.1

XLON

141

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679037TRLO0.1.1

XLON

165

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679038TRLO0.1.1

XLON

165

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679040TRLO0.1.1

XLON

330

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679039TRLO0.1.1

XLON

16

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679042TRLO0.1.1

TRQX

16

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679043TRLO0.1.1

TRQX

16

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679044TRLO0.1.1

TRQX

165

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679041TRLO0.1.1

XLON

16

643.5

07/08/2025 09:47:07

00481679045TRLO0.1.1

TRQX

10

643

07/08/2025 09:47:07

00481679047TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 09:47:07

00481679048TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 09:47:07

00481679049TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 09:47:07

00481679050TRLO0.1.1

AQXE

92

643.5

07/08/2025 09:49:06

00481679346TRLO0.1.1

XLON

14

643.5

07/08/2025 09:49:06

00481679348TRLO0.1.1

XLON

59

643.5

07/08/2025 09:49:06

00481679347TRLO0.1.1

XLON

16

643.5

07/08/2025 09:49:44

00481679497TRLO0.1.1

TRQX

35

643.5

07/08/2025 09:50:42

00481679668TRLO0.1.1

CHIX

115

643.5

07/08/2025 09:53:19

00481680183TRLO0.1.1

XLON

4

643.5

07/08/2025 09:53:19

00481680185TRLO0.1.1

XLON

46

643.5

07/08/2025 09:53:19

00481680184TRLO0.1.1

XLON

29

643.5

07/08/2025 09:53:20

00481680188TRLO0.1.1

BATE

165

644

07/08/2025 09:59:50

00481681736TRLO0.1.1

XLON

1

643.5

07/08/2025 09:59:50

00481681738TRLO0.1.1

BATE

3

643.5

07/08/2025 09:59:50

00481681737TRLO0.1.1

BATE

16

644

07/08/2025 09:59:50

00481681739TRLO0.1.1

TRQX

10

643.5

07/08/2025 10:00:06

00481681795TRLO0.1.1

AQXE

30

643.5

07/08/2025 10:00:06

00481681796TRLO0.1.1

BATE

10

644

07/08/2025 10:03:58

00481682622TRLO0.1.1

AQXE

35

644

07/08/2025 10:03:58

00481682623TRLO0.1.1

CHIX

165

644

07/08/2025 10:03:58

00481682621TRLO0.1.1

XLON

51

643.5

07/08/2025 10:07:01

00481683436TRLO0.1.1

BATE

126

643.5

07/08/2025 10:07:01

00481683437TRLO0.1.1

BATE

60

643.5

07/08/2025 10:07:01

00481683438TRLO0.1.1

BATE

60

643.5

07/08/2025 10:07:01

00481683439TRLO0.1.1

BATE

16

644

07/08/2025 10:07:34

00481683518TRLO0.1.1

TRQX

165

644

07/08/2025 10:10:16

00481684077TRLO0.1.1

XLON

10

644

07/08/2025 10:11:02

00481684283TRLO0.1.1

AQXE

60

643.5

07/08/2025 10:11:03

00481684290TRLO0.1.1

BATE

165

644

07/08/2025 10:16:34

00481685372TRLO0.1.1

XLON

12

644

07/08/2025 10:17:54

00481685569TRLO0.1.1

TRQX

4

644

07/08/2025 10:18:00

00481685586TRLO0.1.1

TRQX

35

643

07/08/2025 10:19:19

00481685823TRLO0.1.1

CHIX

35

643.5

07/08/2025 10:21:40

00481686275TRLO0.1.1

CHIX

8

644

07/08/2025 10:21:52

00481686325TRLO0.1.1

AQXE

2

644

07/08/2025 10:21:52

00481686326TRLO0.1.1

AQXE

35

643.5

07/08/2025 10:21:53

00481686332TRLO0.1.1

BATE

165

645

07/08/2025 10:25:13

00481686929TRLO0.1.1

XLON

16

644.5

07/08/2025 10:28:23

00481687568TRLO0.1.1

TRQX

12

644.5

07/08/2025 10:30:23

00481688026TRLO0.1.1

CHIX

12

644.5

07/08/2025 10:30:23

00481688027TRLO0.1.1

CHIX

11

644.5

07/08/2025 10:30:23

00481688028TRLO0.1.1

CHIX

3

644

07/08/2025 10:30:23

00481688029TRLO0.1.1

XLON

10

644.5

07/08/2025 10:40:07

00481689660TRLO0.1.1

AQXE

162

644.5

07/08/2025 10:40:07

00481689661TRLO0.1.1

XLON

16

645

07/08/2025 10:40:52

00481689923TRLO0.1.1

TRQX

12

645

07/08/2025 10:43:43

00481690501TRLO0.1.1

CHIX

11

645

07/08/2025 10:43:43

00481690503TRLO0.1.1

CHIX

12

645

07/08/2025 10:43:43

00481690502TRLO0.1.1

CHIX

12

645

07/08/2025 10:47:56

00481691574TRLO0.1.1

XLON

68

645

07/08/2025 10:47:56

00481691579TRLO0.1.1

XLON

250

645

07/08/2025 10:47:56

00481691577TRLO0.1.1

XLON

10

644.5

07/08/2025 10:50:19

00481692383TRLO0.1.1

AQXE

12

645

07/08/2025 10:52:31

00481692811TRLO0.1.1

XLON

16

645

07/08/2025 10:52:31

00481692812TRLO0.1.1

XLON

9

645

07/08/2025 10:52:31

00481692813TRLO0.1.1

XLON

2

645

07/08/2025 10:56:40

00481693593TRLO0.1.1

XLON

16

645

07/08/2025 10:56:40

00481693594TRLO0.1.1

TRQX

12

645

07/08/2025 10:59:52

00481694341TRLO0.1.1

XLON

35

645

07/08/2025 10:59:52

00481694342TRLO0.1.1

CHIX

14

645

07/08/2025 10:59:52

00481694343TRLO0.1.1

XLON

100

645

07/08/2025 10:59:52

00481694344TRLO0.1.1

XLON

10

644.5

07/08/2025 11:00:37

00481694519TRLO0.1.1

AQXE

3

645

07/08/2025 11:03:52

00481695001TRLO0.1.1

TRQX

13

645

07/08/2025 11:03:52

00481695000TRLO0.1.1

TRQX

330

645

07/08/2025 11:06:11

00481695343TRLO0.1.1

XLON

15

645

07/08/2025 11:06:12

00481695348TRLO0.1.1

CHIX

3

645

07/08/2025 11:06:12

00481695349TRLO0.1.1

CHIX

9

645

07/08/2025 11:06:12

00481695350TRLO0.1.1

CHIX

8

645

07/08/2025 11:07:01

00481695464TRLO0.1.1

CHIX

10

644.5

07/08/2025 11:08:32

00481695647TRLO0.1.1

AQXE

60

644.5

07/08/2025 11:08:32

00481695645TRLO0.1.1

BATE

60

644.5

07/08/2025 11:08:32

00481695646TRLO0.1.1

BATE

145

644.5

07/08/2025 11:08:32

00481695644TRLO0.1.1

BATE

116

642.5

07/08/2025 11:09:03

00481695737TRLO0.1.1

XLON

49

642.5

07/08/2025 11:09:03

00481695738TRLO0.1.1

XLON

16

642.5

07/08/2025 11:12:24

00481696280TRLO0.1.1

TRQX

13

643

07/08/2025 11:13:03

00481696390TRLO0.1.1

CHIX

111

643

07/08/2025 11:14:04

00481696566TRLO0.1.1

XLON

22

643

07/08/2025 11:14:04

00481696576TRLO0.1.1

CHIX

54

643

07/08/2025 11:14:05

00481696577TRLO0.1.1

XLON

60

643.5

07/08/2025 11:15:44

00481696817TRLO0.1.1

BATE

165

643.5

07/08/2025 11:17:55

00481697100TRLO0.1.1

XLON

16

643.5

07/08/2025 11:18:25

00481697196TRLO0.1.1

TRQX

10

643

07/08/2025 11:19:04

00481697295TRLO0.1.1

AQXE

16

643

07/08/2025 11:20:28

00481697467TRLO0.1.1

CHIX

12

643

07/08/2025 11:20:28

00481697468TRLO0.1.1

CHIX

7

643

07/08/2025 11:20:44

00481697549TRLO0.1.1

CHIX

119

642.5

07/08/2025 11:22:24

00481697873TRLO0.1.1

XLON

46

642.5

07/08/2025 11:22:25

00481697874TRLO0.1.1

XLON

10

643

07/08/2025 11:22:32

00481697898TRLO0.1.1

AQXE

60

643

07/08/2025 11:22:41

00481698028TRLO0.1.1

BATE

16

643

07/08/2025 11:25:41

00481698578TRLO0.1.1

TRQX

165

642

07/08/2025 11:26:37

00481698748TRLO0.1.1

XLON

35

642.5

07/08/2025 11:27:55

00481698879TRLO0.1.1

CHIX

10

642.5

07/08/2025 11:30:04

00481699272TRLO0.1.1

AQXE

26

643

07/08/2025 11:30:10

00481699297TRLO0.1.1

BATE

34

643

07/08/2025 11:30:10

00481699298TRLO0.1.1

BATE

16

642.5

07/08/2025 11:32:53

00481699845TRLO0.1.1

TRQX

35

642.5

07/08/2025 11:35:07

00481700200TRLO0.1.1

CHIX

1

642.5

07/08/2025 11:37:15

00481700602TRLO0.1.1

AQXE

9

642.5

07/08/2025 11:37:15

00481700603TRLO0.1.1

AQXE

60

642

07/08/2025 11:37:25

00481700630TRLO0.1.1

BATE

330

641

07/08/2025 11:37:25

00481700637TRLO0.1.1

XLON

69

641.5

07/08/2025 11:39:48

00481701326TRLO0.1.1

XLON

96

641.5

07/08/2025 11:39:48

00481701327TRLO0.1.1

XLON

108

641.5

07/08/2025 11:54:53

00481703751TRLO0.1.1

XLON

14

641.5

07/08/2025 11:55:00

00481703779TRLO0.1.1

XLON

14

641.5

07/08/2025 11:55:00

00481703780TRLO0.1.1

XLON

29

641.5

07/08/2025 12:00:07

00481704915TRLO0.1.1

XLON

330

641.5

07/08/2025 12:00:07

00481704919TRLO0.1.1

XLON

165

641.5

07/08/2025 12:00:07

00481704921TRLO0.1.1

XLON

165

641.5

07/08/2025 12:00:07

00481704924TRLO0.1.1

XLON

60

641

07/08/2025 12:00:11

00481704981TRLO0.1.1

BATE

35

641

07/08/2025 12:00:11

00481704985TRLO0.1.1

CHIX

60

641

07/08/2025 12:00:11

00481704982TRLO0.1.1

BATE

35

641

07/08/2025 12:00:11

00481704986TRLO0.1.1

CHIX

35

641

07/08/2025 12:00:11

00481704988TRLO0.1.1

CHIX

60

641

07/08/2025 12:00:11

00481704989TRLO0.1.1

BATE

16

641

07/08/2025 12:00:11

00481704994TRLO0.1.1

TRQX

16

641

07/08/2025 12:00:11

00481704996TRLO0.1.1

TRQX

16

641

07/08/2025 12:00:11

00481704999TRLO0.1.1

TRQX

10

641

07/08/2025 12:00:11

00481705006TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 12:00:11

00481705031TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 12:00:11

00481705035TRLO0.1.1

AQXE

165

641

07/08/2025 12:02:58

00481705585TRLO0.1.1

XLON

4

641

07/08/2025 12:04:00

00481705725TRLO0.1.1

AQXE

6

641

07/08/2025 12:04:23

00481705850TRLO0.1.1

AQXE

10

641.5

07/08/2025 12:04:55

00481705933TRLO0.1.1

CHIX

25

641.5

07/08/2025 12:04:55

00481705934TRLO0.1.1

CHIX

16

641.5

07/08/2025 12:04:56

00481705938TRLO0.1.1

TRQX

165

641.5

07/08/2025 12:06:58

00481706379TRLO0.1.1

XLON

1

641.5

07/08/2025 12:06:58

00481706380TRLO0.1.1

BATE

2

641.5

07/08/2025 12:06:58

00481706381TRLO0.1.1

BATE

16

641.5

07/08/2025 12:06:58

00481706382TRLO0.1.1

TRQX

54

641.5

07/08/2025 12:07:00

00481706396TRLO0.1.1

BATE

3

641.5

07/08/2025 12:07:03

00481706445TRLO0.1.1

BATE

35

641.5

07/08/2025 12:07:03

00481706446TRLO0.1.1

CHIX

51

641.5

07/08/2025 12:11:55

00481707066TRLO0.1.1

XLON

60

641.5

07/08/2025 12:12:06

00481707094TRLO0.1.1

BATE

16

641.5

07/08/2025 12:12:06

00481707099TRLO0.1.1

TRQX

35

641.5

07/08/2025 12:12:06

00481707096TRLO0.1.1

CHIX

279

641.5

07/08/2025 12:12:06

00481707102TRLO0.1.1

XLON

10

641

07/08/2025 12:12:51

00481707649TRLO0.1.1

AQXE

16

641.5

07/08/2025 12:13:56

00481707851TRLO0.1.1

TRQX

60

641.5

07/08/2025 12:14:02

00481707871TRLO0.1.1

BATE

66

641.5

07/08/2025 12:14:15

00481707889TRLO0.1.1

XLON

43

641.5

07/08/2025 12:14:15

00481707891TRLO0.1.1

XLON

56

641.5

07/08/2025 12:14:15

00481707890TRLO0.1.1

XLON

35

641.5

07/08/2025 12:15:47

00481708224TRLO0.1.1

CHIX

165

641.5

07/08/2025 12:16:43

00481708445TRLO0.1.1

XLON

79

642

07/08/2025 12:24:11

00481709542TRLO0.1.1

XLON

86

642

07/08/2025 12:24:11

00481709543TRLO0.1.1

XLON

12

642.5

07/08/2025 12:32:39

00481710742TRLO0.1.1

BATE

60

642.5

07/08/2025 12:42:57

00481712474TRLO0.1.1

BATE

108

642.5

07/08/2025 12:42:57

00481712473TRLO0.1.1

BATE

60

642.5

07/08/2025 12:42:57

00481712475TRLO0.1.1

BATE

60

642.5

07/08/2025 12:42:57

00481712476TRLO0.1.1

BATE

35

642.5

07/08/2025 12:42:57

00481712478TRLO0.1.1

CHIX

35

642.5

07/08/2025 12:42:57

00481712479TRLO0.1.1

CHIX

70

642.5

07/08/2025 12:42:57

00481712477TRLO0.1.1

CHIX

90

642

07/08/2025 12:42:57

00481712481TRLO0.1.1

XLON

330

642

07/08/2025 12:42:57

00481712480TRLO0.1.1

XLON

330

642

07/08/2025 12:42:57

00481712482TRLO0.1.1

XLON

75

642

07/08/2025 12:42:57

00481712484TRLO0.1.1

XLON

165

642

07/08/2025 12:42:57

00481712483TRLO0.1.1

XLON

165

642

07/08/2025 12:45:13

00481712813TRLO0.1.1

XLON

35

642.5

07/08/2025 12:45:56

00481712885TRLO0.1.1

CHIX

16

641.5

07/08/2025 12:47:37

00481713065TRLO0.1.1

TRQX

16

641.5

07/08/2025 12:47:37

00481713066TRLO0.1.1

TRQX

16

641.5

07/08/2025 12:47:37

00481713067TRLO0.1.1

TRQX

16

641.5

07/08/2025 12:47:37

00481713068TRLO0.1.1

TRQX

16

641.5

07/08/2025 12:47:37

00481713069TRLO0.1.1

TRQX

16

641.5

07/08/2025 12:50:01

00481713353TRLO0.1.1

TRQX

57

641.5

07/08/2025 12:50:17

00481713378TRLO0.1.1

XLON

108

642

07/08/2025 12:50:17

00481713379TRLO0.1.1

XLON

13

642

07/08/2025 12:50:35

00481713415TRLO0.1.1

BATE

47

642

07/08/2025 12:50:35

00481713416TRLO0.1.1

BATE

35

641.5

07/08/2025 12:54:34

00481713908TRLO0.1.1

CHIX

165

642

07/08/2025 12:55:26

00481714109TRLO0.1.1

XLON

10

641

07/08/2025 12:56:56

00481714418TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 12:56:56

00481714420TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 12:56:56

00481714421TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 12:56:56

00481714422TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 12:56:56

00481714423TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 12:56:56

00481714424TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 12:56:56

00481714425TRLO0.1.1

AQXE

4

641.5

07/08/2025 12:58:31

00481714724TRLO0.1.1

TRQX

12

641.5

07/08/2025 12:58:31

00481714723TRLO0.1.1

TRQX

60

641.5

07/08/2025 12:59:26

00481714924TRLO0.1.1

BATE

10

641

07/08/2025 12:59:29

00481714930TRLO0.1.1

AQXE

165

641

07/08/2025 13:00:26

00481715116TRLO0.1.1

XLON

35

640.5

07/08/2025 13:02:42

00481715665TRLO0.1.1

CHIX

121

641

07/08/2025 13:04:15

00481715972TRLO0.1.1

XLON

44

641

07/08/2025 13:04:15

00481715973TRLO0.1.1

XLON

16

641.5

07/08/2025 13:05:09

00481716106TRLO0.1.1

TRQX

10

641

07/08/2025 13:05:37

00481716217TRLO0.1.1

AQXE

60

640.5

07/08/2025 13:06:04

00481716318TRLO0.1.1

BATE

165

641

07/08/2025 13:08:03

00481716661TRLO0.1.1

XLON

35

640.5

07/08/2025 13:08:48

00481716796TRLO0.1.1

CHIX

16

640

07/08/2025 13:11:23

00481717325TRLO0.1.1

TRQX

117

641

07/08/2025 13:11:49

00481717440TRLO0.1.1

XLON

48

641

07/08/2025 13:11:49

00481717441TRLO0.1.1

XLON

10

640

07/08/2025 13:14:24

00481717859TRLO0.1.1

AQXE

60

640

07/08/2025 13:14:24

00481717860TRLO0.1.1

BATE

35

640

07/08/2025 13:15:06

00481717971TRLO0.1.1

CHIX

16

640.5

07/08/2025 13:17:44

00481718420TRLO0.1.1

TRQX

1

641

07/08/2025 13:19:01

00481718669TRLO0.1.1

BATE

59

641

07/08/2025 13:19:20

00481718739TRLO0.1.1

BATE

35

641

07/08/2025 13:23:15

00481719458TRLO0.1.1

CHIX

7

641

07/08/2025 13:27:24

00481720310TRLO0.1.1

XLON

7

641

07/08/2025 13:27:24

00481720311TRLO0.1.1

XLON

304

641

07/08/2025 13:27:24

00481720312TRLO0.1.1

XLON

12

641

07/08/2025 13:27:24

00481720313TRLO0.1.1

XLON

60

641

07/08/2025 13:27:24

00481720315TRLO0.1.1

XLON

85

641

07/08/2025 13:27:24

00481720314TRLO0.1.1

XLON

60

641

07/08/2025 13:27:25

00481720316TRLO0.1.1

BATE

20

641

07/08/2025 13:27:27

00481720331TRLO0.1.1

XLON

35

641

07/08/2025 13:30:02

00481721040TRLO0.1.1

CHIX

165

641

07/08/2025 13:30:02

00481721038TRLO0.1.1

XLON

10

640.5

07/08/2025 13:30:27

00481721128TRLO0.1.1

AQXE

8

640.5

07/08/2025 13:30:27

00481721130TRLO0.1.1

TRQX

10

640.5

07/08/2025 13:30:27

00481721129TRLO0.1.1

AQXE

16

640.5

07/08/2025 13:30:27

00481721131TRLO0.1.1

TRQX

60

641

07/08/2025 13:31:25

00481721314TRLO0.1.1

BATE

40

643.5

07/08/2025 13:45:45

00481726201TRLO0.1.1

TRQX

60

643.5

07/08/2025 13:46:42

00481726442TRLO0.1.1

BATE

35

643.5

07/08/2025 13:46:42

00481726444TRLO0.1.1

CHIX

120

643.5

07/08/2025 13:46:42

00481726443TRLO0.1.1

BATE

165

643.5

07/08/2025 13:46:42

00481726445TRLO0.1.1

XLON

165

643.5

07/08/2025 13:46:42

00481726446TRLO0.1.1

XLON

51

643.5

07/08/2025 13:47:53

00481726795TRLO0.1.1

XLON

267

643.5

07/08/2025 13:47:53

00481726796TRLO0.1.1

XLON

342

643.5

07/08/2025 13:47:53

00481726794TRLO0.1.1

XLON

165

643.5

07/08/2025 13:47:53

00481726797TRLO0.1.1

XLON

35

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729194TRLO0.1.1

CHIX

35

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729196TRLO0.1.1

CHIX

70

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729195TRLO0.1.1

CHIX

35

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729197TRLO0.1.1

CHIX

60

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729198TRLO0.1.1

BATE

60

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729199TRLO0.1.1

BATE

165

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729200TRLO0.1.1

XLON

165

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729201TRLO0.1.1

XLON

165

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729202TRLO0.1.1

XLON

16

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729203TRLO0.1.1

TRQX

16

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729204TRLO0.1.1

TRQX

16

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729205TRLO0.1.1

TRQX

16

643.5

07/08/2025 13:56:07

00481729206TRLO0.1.1

TRQX

30

643

07/08/2025 13:57:54

00481729616TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 13:57:54

00481729617TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 13:57:54

00481729618TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 13:57:54

00481729619TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 13:57:54

00481729620TRLO0.1.1

AQXE

35

643.5

07/08/2025 13:58:04

00481729666TRLO0.1.1

CHIX

330

643

07/08/2025 13:58:27

00481729771TRLO0.1.1

XLON

56

643

07/08/2025 13:58:39

00481729816TRLO0.1.1

BATE

4

643

07/08/2025 13:58:39

00481729817TRLO0.1.1

BATE

16

643

07/08/2025 13:59:06

00481729929TRLO0.1.1

TRQX

10

643

07/08/2025 14:01:09

00481730595TRLO0.1.1

AQXE

165

642.5

07/08/2025 14:01:17

00481730619TRLO0.1.1

XLON

24

642.5

07/08/2025 14:01:40

00481730695TRLO0.1.1

BATE

35

642.5

07/08/2025 14:01:40

00481730696TRLO0.1.1

BATE

1

643

07/08/2025 14:01:40

00481730697TRLO0.1.1

BATE

35

642.5

07/08/2025 14:03:02

00481731084TRLO0.1.1

CHIX

165

642

07/08/2025 14:04:11

00481731545TRLO0.1.1

XLON

16

642.5

07/08/2025 14:04:19

00481731565TRLO0.1.1

TRQX

10

642.5

07/08/2025 14:06:57

00481732262TRLO0.1.1

AQXE

60

642.5

07/08/2025 14:07:23

00481732416TRLO0.1.1

BATE

165

642

07/08/2025 14:08:00

00481732571TRLO0.1.1

XLON

16

642.5

07/08/2025 14:09:49

00481733203TRLO0.1.1

TRQX

35

642

07/08/2025 14:12:28

00481734411TRLO0.1.1

CHIX

165

642

07/08/2025 14:12:28

00481734412TRLO0.1.1

XLON

10

642

07/08/2025 14:12:31

00481734419TRLO0.1.1

AQXE

25

642

07/08/2025 14:13:07

00481734588TRLO0.1.1

BATE

35

642

07/08/2025 14:13:07

00481734587TRLO0.1.1

BATE

16

641.5

07/08/2025 14:15:35

00481735424TRLO0.1.1

TRQX

35

641.5

07/08/2025 14:15:35

00481735423TRLO0.1.1

CHIX

24

641.5

07/08/2025 14:16:01

00481735560TRLO0.1.1

XLON

141

641.5

07/08/2025 14:17:17

00481735874TRLO0.1.1

XLON

10

642

07/08/2025 14:18:13

00481736059TRLO0.1.1

AQXE

60

642

07/08/2025 14:18:47

00481736335TRLO0.1.1

BATE

10

642

07/08/2025 14:23:59

00481737983TRLO0.1.1

AQXE

60

642

07/08/2025 14:24:31

00481738333TRLO0.1.1

BATE

330

642.5

07/08/2025 14:28:03

00481739828TRLO0.1.1

XLON

35

642

07/08/2025 14:28:56

00481740088TRLO0.1.1

CHIX

35

642

07/08/2025 14:28:56

00481740089TRLO0.1.1

CHIX

16

642

07/08/2025 14:28:56

00481740090TRLO0.1.1

TRQX

16

642

07/08/2025 14:28:56

00481740091TRLO0.1.1

TRQX

10

642

07/08/2025 14:29:32

00481740339TRLO0.1.1

AQXE

24

641.5

07/08/2025 14:30:06

00481740959TRLO0.1.1

XLON

8

641.5

07/08/2025 14:30:06

00481740961TRLO0.1.1

XLON

77

641.5

07/08/2025 14:30:06

00481740960TRLO0.1.1

XLON

23

642

07/08/2025 14:30:10

00481740985TRLO0.1.1

BATE

37

642

07/08/2025 14:30:10

00481740984TRLO0.1.1

BATE

16

642

07/08/2025 14:31:12

00481741733TRLO0.1.1

TRQX

35

642

07/08/2025 14:31:20

00481741773TRLO0.1.1

CHIX

34

642

07/08/2025 14:32:09

00481742212TRLO0.1.1

XLON

131

642

07/08/2025 14:32:09

00481742211TRLO0.1.1

XLON

10

642

07/08/2025 14:33:22

00481743298TRLO0.1.1

AQXE

26

642

07/08/2025 14:33:49

00481743884TRLO0.1.1

BATE

34

642

07/08/2025 14:33:49

00481743885TRLO0.1.1

BATE

33

642

07/08/2025 14:34:15

00481744236TRLO0.1.1

CHIX

2

642

07/08/2025 14:34:15

00481744237TRLO0.1.1

CHIX

165

642

07/08/2025 14:34:16

00481744240TRLO0.1.1

XLON

16

642

07/08/2025 14:34:46

00481744472TRLO0.1.1

TRQX

77

642

07/08/2025 14:36:41

00481745471TRLO0.1.1

XLON

11

642

07/08/2025 14:36:41

00481745473TRLO0.1.1

XLON

77

642

07/08/2025 14:36:41

00481745472TRLO0.1.1

XLON

60

642

07/08/2025 14:37:27

00481745816TRLO0.1.1

BATE

16

642

07/08/2025 14:38:12

00481746225TRLO0.1.1

TRQX

35

642

07/08/2025 14:38:48

00481746516TRLO0.1.1

XLON

130

642

07/08/2025 14:38:48

00481746517TRLO0.1.1

XLON

60

642

07/08/2025 14:41:04

00481748402TRLO0.1.1

BATE

330

642

07/08/2025 14:41:16

00481748509TRLO0.1.1

XLON

16

642

07/08/2025 14:41:44

00481748885TRLO0.1.1

TRQX

35

641

07/08/2025 14:43:06

00481749449TRLO0.1.1

CHIX

35

641

07/08/2025 14:43:06

00481749450TRLO0.1.1

CHIX

165

641

07/08/2025 14:43:06

00481749451TRLO0.1.1

XLON

10

641

07/08/2025 14:43:19

00481749514TRLO0.1.1

AQXE

10

641

07/08/2025 14:43:19

00481749515TRLO0.1.1

AQXE

8

641.5

07/08/2025 14:44:43

00481750006TRLO0.1.1

BATE

52

641.5

07/08/2025 14:44:43

00481750005TRLO0.1.1

BATE

35

641

07/08/2025 14:45:12

00481750178TRLO0.1.1

CHIX

16

641.5

07/08/2025 14:45:15

00481750201TRLO0.1.1

TRQX

165

641

07/08/2025 14:45:16

00481750204TRLO0.1.1

XLON

10

641

07/08/2025 14:45:23

00481750310TRLO0.1.1

AQXE

330

641

07/08/2025 14:47:38

00481750949TRLO0.1.1

XLON

10

641

07/08/2025 14:47:55

00481751016TRLO0.1.1

AQXE

60

641

07/08/2025 14:48:23

00481751130TRLO0.1.1

BATE

1

641.5

07/08/2025 14:48:54

00481751268TRLO0.1.1

TRQX

15

641.5

07/08/2025 14:48:54

00481751269TRLO0.1.1

TRQX

221

641

07/08/2025 14:49:38

00481751459TRLO0.1.1

XLON

35

640.5

07/08/2025 14:49:39

00481751466TRLO0.1.1

CHIX

60

640.5

07/08/2025 14:52:07

00481752205TRLO0.1.1

BATE

35

640.5

07/08/2025 14:55:21

00481753652TRLO0.1.1

CHIX

330

640.5

07/08/2025 14:55:21

00481753653TRLO0.1.1

XLON

165

640.5

07/08/2025 14:55:21

00481753654TRLO0.1.1

XLON

16

640.5

07/08/2025 14:55:29

00481753687TRLO0.1.1

TRQX

6

641

07/08/2025 15:00:33

00481755169TRLO0.1.1

XLON

324

641

07/08/2025 15:00:33

00481755170TRLO0.1.1

XLON

7

641

07/08/2025 15:00:33

00481755171TRLO0.1.1

TRQX

35

641

07/08/2025 15:00:35

00481755191TRLO0.1.1

CHIX

60

641

07/08/2025 15:00:50

00481755326TRLO0.1.1

BATE

16

640.5

07/08/2025 15:01:25

00481755476TRLO0.1.1

TRQX

35

640.5

07/08/2025 15:01:25

00481755474TRLO0.1.1

CHIX

10

640.5

07/08/2025 15:01:52

00481755647TRLO0.1.1

AQXE

20

640.5

07/08/2025 15:01:52

00481755646TRLO0.1.1

AQXE

26

640.5

07/08/2025 15:02:38

00481756045TRLO0.1.1

BATE

34

641

07/08/2025 15:02:38

00481756046TRLO0.1.1

BATE

165

640.5

07/08/2025 15:03:03

00481756158TRLO0.1.1

XLON

16

640.5

07/08/2025 15:03:06

00481756165TRLO0.1.1

TRQX

35

640.5

07/08/2025 15:03:47

00481756361TRLO0.1.1

CHIX

24

641

07/08/2025 15:04:32

00481756607TRLO0.1.1

BATE

36

641

07/08/2025 15:04:32

00481756606TRLO0.1.1

BATE

165

641

07/08/2025 15:05:37

00481756947TRLO0.1.1

XLON

35

641

07/08/2025 15:07:42

00481757656TRLO0.1.1

CHIX

60

641

07/08/2025 15:07:42

00481757655TRLO0.1.1

BATE

165

641

07/08/2025 15:07:43

00481757673TRLO0.1.1

XLON

165

641

07/08/2025 15:09:46

00481758274TRLO0.1.1

XLON

10

640.5

07/08/2025 15:10:24

00481758525TRLO0.1.1

AQXE

10

640.5

07/08/2025 15:10:24

00481758526TRLO0.1.1

AQXE

16

640.5

07/08/2025 15:10:24

00481758533TRLO0.1.1

TRQX

4

641

07/08/2025 15:10:49

00481758669TRLO0.1.1

CHIX

31

641

07/08/2025 15:10:49

00481758668TRLO0.1.1

CHIX

26

641

07/08/2025 15:10:57

00481758704TRLO0.1.1

BATE

26

641

07/08/2025 15:10:57

00481758705TRLO0.1.1

BATE

8

641

07/08/2025 15:10:57

00481758706TRLO0.1.1

BATE

104

641

07/08/2025 15:11:40

00481758923TRLO0.1.1

XLON

61

641

07/08/2025 15:11:40

00481758924TRLO0.1.1

XLON

49

641

07/08/2025 15:13:57

00481759654TRLO0.1.1

XLON

116

641

07/08/2025 15:13:57

00481759655TRLO0.1.1

XLON

9

641

07/08/2025 15:14:41

00481759887TRLO0.1.1

CHIX

26

641

07/08/2025 15:14:41

00481759886TRLO0.1.1

CHIX

11

641

07/08/2025 15:14:52

00481759969TRLO0.1.1

BATE

49

641

07/08/2025 15:14:52

00481759968TRLO0.1.1

BATE

10

640.5

07/08/2025 15:15:54

00481760270TRLO0.1.1

AQXE

10

640.5

07/08/2025 15:15:54

00481760271TRLO0.1.1

AQXE

16

640.5

07/08/2025 15:15:54

00481760272TRLO0.1.1

TRQX

25

640.5

07/08/2025 15:15:54

00481760273TRLO0.1.1

TRQX

59

641

07/08/2025 15:16:17

00481760408TRLO0.1.1

XLON

100

641

07/08/2025 15:16:17

00481760406TRLO0.1.1

XLON

6

641

07/08/2025 15:16:17

00481760409TRLO0.1.1

XLON

16

640.5

07/08/2025 15:18:09

00481760918TRLO0.1.1

TRQX

10

640.5

07/08/2025 15:18:12

00481760928TRLO0.1.1

AQXE

35

641

07/08/2025 15:18:32

00481761018TRLO0.1.1

CHIX

60

641

07/08/2025 15:18:48

00481761195TRLO0.1.1

BATE

165

641

07/08/2025 15:18:49

00481761204TRLO0.1.1

XLON

9

641

07/08/2025 15:21:05

00481761965TRLO0.1.1

XLON

39

641

07/08/2025 15:21:05

00481761963TRLO0.1.1

XLON

117

641

07/08/2025 15:21:05

00481761964TRLO0.1.1

XLON

16

641

07/08/2025 15:21:55

00481762246TRLO0.1.1

TRQX

10

640.5

07/08/2025 15:22:06

00481762344TRLO0.1.1

AQXE

35

641

07/08/2025 15:22:18

00481762427TRLO0.1.1

CHIX

8

641

07/08/2025 15:22:38

00481762553TRLO0.1.1

BATE

16

641

07/08/2025 15:22:38

00481762554TRLO0.1.1

BATE

36

641

07/08/2025 15:22:38

00481762555TRLO0.1.1

BATE

165

641

07/08/2025 15:23:02

00481762726TRLO0.1.1

XLON

165

640

07/08/2025 15:25:31

00481763985TRLO0.1.1

XLON

16

640.5

07/08/2025 15:25:41

00481764066TRLO0.1.1

TRQX

10

640

07/08/2025 15:26:00

00481764172TRLO0.1.1

AQXE

35

640.5

07/08/2025 15:26:13

00481764244TRLO0.1.1

CHIX

39

640.5

07/08/2025 15:26:35

00481764398TRLO0.1.1

BATE

21

641

07/08/2025 15:26:35

00481764399TRLO0.1.1

BATE

165

640

07/08/2025 15:28:13

00481765092TRLO0.1.1

XLON

16

640.5

07/08/2025 15:29:29

00481765521TRLO0.1.1

TRQX

9

640.5

07/08/2025 15:29:57

00481765692TRLO0.1.1

CHIX

26

640.5

07/08/2025 15:29:57

00481765693TRLO0.1.1

CHIX

60

641

07/08/2025 15:30:21

00481765945TRLO0.1.1

BATE

59

640.5

07/08/2025 15:30:31

00481766001TRLO0.1.1

XLON

106

640.5

07/08/2025 15:30:31

00481766003TRLO0.1.1

XLON

165

640.5

07/08/2025 15:32:21

00481766697TRLO0.1.1

XLON

16

641

07/08/2025 15:32:26

00481766736TRLO0.1.1

TRQX

35

640.5

07/08/2025 15:32:56

00481766906TRLO0.1.1

CHIX

60

641

07/08/2025 15:33:14

00481767073TRLO0.1.1

BATE

16

640.5

07/08/2025 15:35:17

00481767970TRLO0.1.1

TRQX

42

640

07/08/2025 15:35:17

00481767971TRLO0.1.1

XLON

10

640.5

07/08/2025 15:35:28

00481768022TRLO0.1.1

AQXE

7

640.5

07/08/2025 15:36:10

00481768340TRLO0.1.1

CHIX

28

640.5

07/08/2025 15:36:10

00481768339TRLO0.1.1

CHIX

12

641

07/08/2025 15:36:14

00481768380TRLO0.1.1

BATE

48

641

07/08/2025 15:36:14

00481768379TRLO0.1.1

BATE

288

640.5

07/08/2025 15:37:01

00481768772TRLO0.1.1

XLON

10

640.5

07/08/2025 15:37:40

00481769171TRLO0.1.1

AQXE

16

640.5

07/08/2025 15:38:07

00481769438TRLO0.1.1

TRQX

35

640.5

07/08/2025 15:38:41

00481769677TRLO0.1.1

CHIX

60

641

07/08/2025 15:39:09

00481769924TRLO0.1.1

BATE

77

640.5

07/08/2025 15:39:23

00481770105TRLO0.1.1

XLON

88

640.5

07/08/2025 15:39:23

00481770104TRLO0.1.1

XLON

10

640.5

07/08/2025 15:40:00

00481770533TRLO0.1.1

AQXE

16

640.5

07/08/2025 15:40:55

00481770982TRLO0.1.1

TRQX

78

640.5

07/08/2025 15:41:31

00481771235TRLO0.1.1

XLON

32

640.5

07/08/2025 15:41:31

00481771236TRLO0.1.1

XLON

1

640.5

07/08/2025 15:41:35

00481771247TRLO0.1.1

CHIX

34

640.5

07/08/2025 15:41:35

00481771248TRLO0.1.1

CHIX

10

640.5

07/08/2025 15:41:40

00481771326TRLO0.1.1

AQXE

60

641

07/08/2025 15:42:04

00481771505TRLO0.1.1

BATE

10

641

07/08/2025 15:44:40

00481772784TRLO0.1.1

AQXE

35

641

07/08/2025 15:44:40

00481772785TRLO0.1.1

CHIX

48

641

07/08/2025 15:44:40

00481772786TRLO0.1.1

XLON

14

641

07/08/2025 15:44:40

00481772788TRLO0.1.1

XLON

29

641

07/08/2025 15:44:40

00481772789TRLO0.1.1

XLON

177

641

07/08/2025 15:44:40

00481772787TRLO0.1.1

XLON

12

641

07/08/2025 15:44:40

00481772791TRLO0.1.1

XLON

16

641

07/08/2025 15:44:40

00481772790TRLO0.1.1

TRQX

105

641

07/08/2025 15:44:40

00481772792TRLO0.1.1

XLON

165

641

07/08/2025 15:44:40

00481772793TRLO0.1.1

XLON

60

641

07/08/2025 15:46:28

00481774090TRLO0.1.1

BATE

112

641

07/08/2025 15:46:42

00481774227TRLO0.1.1

XLON

16

641.5

07/08/2025 15:47:29

00481774582TRLO0.1.1

TRQX

60

641.5

07/08/2025 15:48:19

00481774980TRLO0.1.1

BATE

218

641.5

07/08/2025 15:49:21

00481775381TRLO0.1.1

XLON

35

641.5

07/08/2025 15:49:42

00481775532TRLO0.1.1

CHIX

60

643

07/08/2025 15:54:29

00481777853TRLO0.1.1

BATE

30

643

07/08/2025 15:54:30

00481777878TRLO0.1.1

AQXE

165

643

07/08/2025 15:54:33

00481777883TRLO0.1.1

XLON

35

643.5

07/08/2025 15:56:55

00481778956TRLO0.1.1

CHIX

35

643

07/08/2025 15:57:05

00481779029TRLO0.1.1

CHIX

35

643

07/08/2025 15:57:05

00481779030TRLO0.1.1

CHIX

60

643

07/08/2025 15:57:05

00481779031TRLO0.1.1

BATE

60

643

07/08/2025 15:57:05

00481779032TRLO0.1.1

BATE

165

643

07/08/2025 15:57:05

00481779034TRLO0.1.1

XLON

330

643

07/08/2025 15:57:05

00481779033TRLO0.1.1

XLON

16

643

07/08/2025 15:57:05

00481779036TRLO0.1.1

TRQX

165

643

07/08/2025 15:57:05

00481779035TRLO0.1.1

XLON

16

643

07/08/2025 15:57:05

00481779037TRLO0.1.1

TRQX

16

643

07/08/2025 15:57:05

00481779038TRLO0.1.1

TRQX

10

643

07/08/2025 15:58:30

00481779707TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 15:58:30

00481779708TRLO0.1.1

AQXE

10

643.5

07/08/2025 16:01:07

00481781237TRLO0.1.1

AQXE

35

643.5

07/08/2025 16:01:07

00481781238TRLO0.1.1

CHIX

35

643.5

07/08/2025 16:01:07

00481781239TRLO0.1.1

CHIX

165

643.5

07/08/2025 16:01:07

00481781240TRLO0.1.1

XLON

165

643.5

07/08/2025 16:01:07

00481781241TRLO0.1.1

XLON

16

643.5

07/08/2025 16:01:07

00481781243TRLO0.1.1

TRQX

16

643.5

07/08/2025 16:01:07

00481781244TRLO0.1.1

TRQX

165

643.5

07/08/2025 16:01:07

00481781242TRLO0.1.1

XLON

60

643

07/08/2025 16:02:55

00481782285TRLO0.1.1

BATE

10

643

07/08/2025 16:02:55

00481782288TRLO0.1.1

AQXE

60

643

07/08/2025 16:02:55

00481782286TRLO0.1.1

BATE

10

643

07/08/2025 16:02:55

00481782289TRLO0.1.1

AQXE

165

643

07/08/2025 16:02:55

00481782291TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:02:55

00481782292TRLO0.1.1

XLON

16

641

07/08/2025 16:02:56

00481782332TRLO0.1.1

TRQX

60

643

07/08/2025 16:14:18

00481787081TRLO0.1.1

BATE

60

643

07/08/2025 16:14:18

00481787082TRLO0.1.1

BATE

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787084TRLO0.1.1

CHIX

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787085TRLO0.1.1

CHIX

60

643

07/08/2025 16:14:18

00481787083TRLO0.1.1

BATE

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787086TRLO0.1.1

CHIX

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787087TRLO0.1.1

CHIX

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787088TRLO0.1.1

CHIX

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787089TRLO0.1.1

CHIX

60

643

07/08/2025 16:14:18

00481787090TRLO0.1.1

BATE

60

643

07/08/2025 16:14:18

00481787091TRLO0.1.1

BATE

60

643

07/08/2025 16:14:18

00481787092TRLO0.1.1

BATE

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787094TRLO0.1.1

CHIX

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787095TRLO0.1.1

CHIX

60

643

07/08/2025 16:14:18

00481787093TRLO0.1.1

BATE

70

643

07/08/2025 16:14:18

00481787097TRLO0.1.1

XLON

95

643

07/08/2025 16:14:18

00481787096TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787099TRLO0.1.1

XLON

107

643

07/08/2025 16:14:18

00481787102TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787100TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787101TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787103TRLO0.1.1

XLON

58

643

07/08/2025 16:14:18

00481787105TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787104TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787106TRLO0.1.1

XLON

117

643

07/08/2025 16:14:18

00481787109TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787107TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787108TRLO0.1.1

XLON

13

643

07/08/2025 16:14:18

00481787110TRLO0.1.1

XLON

16

643

07/08/2025 16:14:18

00481787113TRLO0.1.1

TRQX

35

643

07/08/2025 16:14:18

00481787111TRLO0.1.1

XLON

165

643

07/08/2025 16:14:18

00481787112TRLO0.1.1

XLON

16

643

07/08/2025 16:14:18

00481787114TRLO0.1.1

TRQX

16

643

07/08/2025 16:14:18

00481787116TRLO0.1.1

TRQX

16

643

07/08/2025 16:14:18

00481787117TRLO0.1.1

TRQX

16

643

07/08/2025 16:14:18

00481787118TRLO0.1.1

TRQX

16

643

07/08/2025 16:14:18

00481787119TRLO0.1.1

TRQX

10

642.5

07/08/2025 16:14:18

00481787121TRLO0.1.1

AQXE

10

642.5

07/08/2025 16:14:18

00481787122TRLO0.1.1

AQXE

10

642.5

07/08/2025 16:14:18

00481787123TRLO0.1.1

AQXE

10

642.5

07/08/2025 16:14:18

00481787124TRLO0.1.1

AQXE

16

643

07/08/2025 16:14:18

00481787120TRLO0.1.1

TRQX

10

642.5

07/08/2025 16:14:18

00481787125TRLO0.1.1

AQXE

10

642.5

07/08/2025 16:14:18

00481787126TRLO0.1.1

AQXE

10

643

07/08/2025 16:14:18

00481787127TRLO0.1.1

AQXE

165

642

07/08/2025 16:15:45

00481787653TRLO0.1.1

XLON

16

642

07/08/2025 16:16:08

00481787933TRLO0.1.1

TRQX

91

642.5

07/08/2025 16:16:22

00481788017TRLO0.1.1

BATE

118

642.5

07/08/2025 16:16:22

00481788018TRLO0.1.1

BATE

37

642

07/08/2025 16:16:31

00481788089TRLO0.1.1

AQXE

145

642

07/08/2025 16:16:41

00481788111TRLO0.1.1

CHIX

55

642.5

07/08/2025 16:17:49

00481788504TRLO0.1.1

XLON

125

642.5

07/08/2025 16:17:49

00481788505TRLO0.1.1

XLON

150

642.5

07/08/2025 16:17:49

00481788503TRLO0.1.1

XLON

1

642.5

07/08/2025 16:18:06

00481788631TRLO0.1.1

TRQX

56

642.5

07/08/2025 16:18:06

00481788632TRLO0.1.1

TRQX

52

642.5

07/08/2025 16:19:03

00481788958TRLO0.1.1

CHIX

281

642.5

07/08/2025 16:19:55

00481789336TRLO0.1.1

XLON

503

642.5

07/08/2025 16:19:55

00481789337TRLO0.1.1

XLON

77

642

07/08/2025 16:19:55

00481789339TRLO0.1.1

BATE

114

642

07/08/2025 16:19:55

00481789338TRLO0.1.1

BATE

12

642

07/08/2025 16:19:55

00481789341TRLO0.1.1

XLON

12

642

07/08/2025 16:19:55

00481789343TRLO0.1.1

TRQX

153

642

07/08/2025 16:19:55

00481789342TRLO0.1.1

XLON

165

642

07/08/2025 16:19:55

00481789340TRLO0.1.1

XLON

17

642

07/08/2025 16:19:55

00481789345TRLO0.1.1

AQXE

22

642

07/08/2025 16:19:55

00481789344TRLO0.1.1

TRQX

12

641

07/08/2025 16:21:31

00481789984TRLO0.1.1

AQXE

55

641.5

07/08/2025 16:21:35

00481790037TRLO0.1.1

CHIX

6

641

07/08/2025 16:21:38

00481790065TRLO0.1.1

XLON

69

641.5

07/08/2025 16:21:46

00481790109TRLO0.1.1

BATE

37

641.5

07/08/2025 16:23:28

00481790889TRLO0.1.1

TRQX

50

641.5

07/08/2025 16:23:48

00481791024TRLO0.1.1

CHIX

35

641

07/08/2025 16:24:50

00481791418TRLO0.1.1

XLON

9

641

07/08/2025 16:24:50

00481791419TRLO0.1.1

XLON

2

640.5

07/08/2025 16:24:55

00481791458TRLO0.1.1

AQXE

116

640.5

07/08/2025 16:24:55

00481791459TRLO0.1.1

BATE

156

641

07/08/2025 16:25:02

00481791650TRLO0.1.1

XLON

130

641.5

07/08/2025 16:25:17

00481791841TRLO0.1.1

XLON

599

641.5

07/08/2025 16:25:17

00481791842TRLO0.1.1

XLON

24

641.5

07/08/2025 16:25:47

00481792059TRLO0.1.1

TRQX

49

641.5

07/08/2025 16:26:03

00481792161TRLO0.1.1

CHIX

56

641.5

07/08/2025 16:26:52

00481792510TRLO0.1.1

BATE

7

641.5

07/08/2025 16:27:01

00481792565TRLO0.1.1

TRQX

215

641.5

07/08/2025 16:27:03

00481792577TRLO0.1.1

XLON

93

641.5

07/08/2025 16:27:03

00481792578TRLO0.1.1

XLON

9

641.5

07/08/2025 16:27:07

00481792617TRLO0.1.1

CHIX

4

641.5

07/08/2025 16:27:30

00481792743TRLO0.1.1

XLON

3

640.5

07/08/2025 16:28:48

00481793249TRLO0.1.1

AQXE

13

640.5

07/08/2025 16:28:48

00481793250TRLO0.1.1

AQXE

15

640.5

07/08/2025 16:28:48

00481793251TRLO0.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.