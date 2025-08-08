Datum der Anmeldung:
05.08.2025
Aktenzeichen:
B3-73/25
Unternehmen:
Artemis Lux Hold Co I S.a.r.l., Luxemburg (EQT Fund Management S.à r.l., Luxemburg von EQT AB, Schweden); Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die Adalvo Limited (mittelbar über Alvogen Malta Holding Ltd.), beide San Gwann/Malta;
Produktmärkte:
Auslizenzierung und Lieferung von Arzneimitteln
05.08.2025
Aktenzeichen:
B3-73/25
Unternehmen:
Artemis Lux Hold Co I S.a.r.l., Luxemburg (EQT Fund Management S.à r.l., Luxemburg von EQT AB, Schweden); Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die Adalvo Limited (mittelbar über Alvogen Malta Holding Ltd.), beide San Gwann/Malta;
Produktmärkte:
Auslizenzierung und Lieferung von Arzneimitteln
© 2025 Bundeskartellamt