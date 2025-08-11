The following instruments on XETRA do have their first trading 11.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.08.2025
Aktien
1 US14843C1053 Castle Biosciences Inc.
2 US2681501092 Dynatrace Inc.
3 KYG9390R1103 Vobile Group Ltd.
4 KYG9T27M1036 XTAO Inc.
5 US67022C3043 Nucana PLC ADR
6 CA88909Q1090 Tokenwell Platforms Inc.
7 US92536C2026 Veru Inc.
Anleihen/ETF
1 USU09513KS75 BMW US Capital LLC
2 USU09513KP37 BMW US Capital LLC
3 USU09513KT58 BMW US Capital LLC
4 US776696AL09 Roper Technologies Inc.
5 US776696AM81 Roper Technologies Inc.
6 US776696AK26 Roper Technologies Inc.
7 US03769MAE66 Apollo Global Management Inc.
8 USU09513KR92 BMW US Capital LLC
9 US55336VCD01 MPLX L.P.
10 US55336VCB45 MPLX L.P.
11 US55336VCA61 MPLX L.P.
12 US682680DC47 Oneok Inc.
13 XS3145651009 Standard Chartered PLC
14 DE000DW6AKF3 DZ BANK AG
15 DE000DW6AKE6 DZ BANK AG
16 US682680DD20 Oneok Inc.
17 US682680DB63 Oneok Inc.
18 AU3SG0003221 Queensland Treasury Corp.
19 XS3151386128 Skandinaviska Enskilda Banken AB
20 AU3SG0003239 South Australian Government Financing Authority
21 US30225VAV99 Extra Space Storage L.P.
22 USC3535CAS73 First Quantum Minerals Ltd.
23 US69351UBD46 PPL Electric Utilities Corp.
24 US74456QCW42 Public Service Electric & Gas Co.
25 US91282CNU17 United States of America
26 US92345YAN67 Verisk Analytics Inc.
27 US92345YAM84 Verisk Analytics Inc.
28 US91282CNT44 United States of America
29 IE000ASNLWH9 BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF
30 LU3093383670 UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro P
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.08.2025
Aktien
1 US14843C1053 Castle Biosciences Inc.
2 US2681501092 Dynatrace Inc.
3 KYG9390R1103 Vobile Group Ltd.
4 KYG9T27M1036 XTAO Inc.
5 US67022C3043 Nucana PLC ADR
6 CA88909Q1090 Tokenwell Platforms Inc.
7 US92536C2026 Veru Inc.
Anleihen/ETF
1 USU09513KS75 BMW US Capital LLC
2 USU09513KP37 BMW US Capital LLC
3 USU09513KT58 BMW US Capital LLC
4 US776696AL09 Roper Technologies Inc.
5 US776696AM81 Roper Technologies Inc.
6 US776696AK26 Roper Technologies Inc.
7 US03769MAE66 Apollo Global Management Inc.
8 USU09513KR92 BMW US Capital LLC
9 US55336VCD01 MPLX L.P.
10 US55336VCB45 MPLX L.P.
11 US55336VCA61 MPLX L.P.
12 US682680DC47 Oneok Inc.
13 XS3145651009 Standard Chartered PLC
14 DE000DW6AKF3 DZ BANK AG
15 DE000DW6AKE6 DZ BANK AG
16 US682680DD20 Oneok Inc.
17 US682680DB63 Oneok Inc.
18 AU3SG0003221 Queensland Treasury Corp.
19 XS3151386128 Skandinaviska Enskilda Banken AB
20 AU3SG0003239 South Australian Government Financing Authority
21 US30225VAV99 Extra Space Storage L.P.
22 USC3535CAS73 First Quantum Minerals Ltd.
23 US69351UBD46 PPL Electric Utilities Corp.
24 US74456QCW42 Public Service Electric & Gas Co.
25 US91282CNU17 United States of America
26 US92345YAN67 Verisk Analytics Inc.
27 US92345YAM84 Verisk Analytics Inc.
28 US91282CNT44 United States of America
29 IE000ASNLWH9 BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF
30 LU3093383670 UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro P
