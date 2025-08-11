Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, August 11
11 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
8 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
38,000
Highest price paid per share (pence per share):
638.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
628.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
632.49.0p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,058,701 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 251,703 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,397,471 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
27
636
08/08/2025 08:18:45
00481821069TRLO0.1.1
CHIX
2
636
08/08/2025 08:18:45
00481821070TRLO0.1.1
CHIX
1
636
08/08/2025 08:18:45
00481821071TRLO0.1.1
CHIX
12
636
08/08/2025 08:18:45
00481821073TRLO0.1.1
CHIX
19
636
08/08/2025 08:18:45
00481821072TRLO0.1.1
CHIX
274
636.5
08/08/2025 08:18:45
00481821074TRLO0.1.1
XLON
5
636
08/08/2025 08:18:46
00481821078TRLO0.1.1
CHIX
9
635
08/08/2025 08:25:33
00481821656TRLO0.1.1
AQXE
12
635
08/08/2025 08:25:33
00481821655TRLO0.1.1
CHIX
9
635
08/08/2025 08:25:33
00481821659TRLO0.1.1
AQXE
18
635
08/08/2025 08:25:33
00481821658TRLO0.1.1
AQXE
21
635
08/08/2025 08:25:33
00481821657TRLO0.1.1
CHIX
137
635
08/08/2025 08:25:33
00481821660TRLO0.1.1
XLON
137
635
08/08/2025 08:25:33
00481821661TRLO0.1.1
XLON
411
635
08/08/2025 08:25:33
00481821662TRLO0.1.1
XLON
33
635
08/08/2025 08:27:30
00481821833TRLO0.1.1
CHIX
26
637.5
08/08/2025 08:42:32
00481823612TRLO0.1.1
XLON
33
637.5
08/08/2025 08:42:32
00481823614TRLO0.1.1
CHIX
52
637.5
08/08/2025 08:42:32
00481823613TRLO0.1.1
XLON
333
637.5
08/08/2025 08:42:32
00481823615TRLO0.1.1
XLON
137
637.5
08/08/2025 08:42:32
00481823616TRLO0.1.1
XLON
137
637.5
08/08/2025 08:44:18
00481823844TRLO0.1.1
XLON
33
637.5
08/08/2025 08:44:46
00481823870TRLO0.1.1
CHIX
15
637.5
08/08/2025 08:48:14
00481824141TRLO0.1.1
CHIX
18
637.5
08/08/2025 08:48:14
00481824142TRLO0.1.1
CHIX
137
637.5
08/08/2025 08:49:11
00481824226TRLO0.1.1
XLON
3
636.5
08/08/2025 08:49:15
00481824231TRLO0.1.1
AQXE
14
637.5
08/08/2025 08:52:34
00481824514TRLO0.1.1
XLON
27
637.5
08/08/2025 08:52:35
00481824515TRLO0.1.1
XLON
36
637.5
08/08/2025 08:52:35
00481824517TRLO0.1.1
XLON
39
637.5
08/08/2025 08:52:35
00481824516TRLO0.1.1
XLON
5
637.5
08/08/2025 08:52:35
00481824518TRLO0.1.1
XLON
16
637.5
08/08/2025 08:53:16
00481824578TRLO0.1.1
XLON
2
636.5
08/08/2025 08:55:02
00481824956TRLO0.1.1
AQXE
13
637.5
08/08/2025 08:57:22
00481825172TRLO0.1.1
XLON
124
637.5
08/08/2025 08:57:22
00481825173TRLO0.1.1
XLON
3
637
08/08/2025 08:57:36
00481825189TRLO0.1.1
CHIX
15
637.5
08/08/2025 08:59:31
00481825500TRLO0.1.1
TRQX
15
637.5
08/08/2025 08:59:31
00481825501TRLO0.1.1
TRQX
22
637
08/08/2025 08:59:31
00481825502TRLO0.1.1
AQXE
30
637
08/08/2025 08:59:31
00481825503TRLO0.1.1
CHIX
330
637.5
08/08/2025 08:59:54
00481825553TRLO0.1.1
BATE
31
637.5
08/08/2025 08:59:54
00481825555TRLO0.1.1
TRQX
110
637.5
08/08/2025 08:59:54
00481825554TRLO0.1.1
BATE
7
637.5
08/08/2025 09:00:00
00481825604TRLO0.1.1
TRQX
8
637.5
08/08/2025 09:00:00
00481825606TRLO0.1.1
TRQX
44
637.5
08/08/2025 09:00:00
00481825605TRLO0.1.1
TRQX
9
637.5
08/08/2025 09:00:00
00481825607TRLO0.1.1
AQXE
137
637.5
08/08/2025 09:02:52
00481826162TRLO0.1.1
XLON
9
637.5
08/08/2025 09:03:00
00481826218TRLO0.1.1
AQXE
15
637.5
08/08/2025 09:03:00
00481826219TRLO0.1.1
TRQX
33
637.5
08/08/2025 09:05:01
00481826516TRLO0.1.1
CHIX
55
637.5
08/08/2025 09:05:01
00481826515TRLO0.1.1
BATE
12
637.5
08/08/2025 09:07:02
00481826823TRLO0.1.1
XLON
28
637.5
08/08/2025 09:07:02
00481826824TRLO0.1.1
XLON
48
637.5
08/08/2025 09:07:02
00481826825TRLO0.1.1
XLON
49
637.5
08/08/2025 09:07:02
00481826826TRLO0.1.1
XLON
9
637.5
08/08/2025 09:09:37
00481827375TRLO0.1.1
AQXE
55
638.5
08/08/2025 09:15:43
00481828366TRLO0.1.1
BATE
33
638
08/08/2025 09:17:35
00481828654TRLO0.1.1
CHIX
12
638
08/08/2025 09:17:35
00481828655TRLO0.1.1
XLON
15
638
08/08/2025 09:17:35
00481828657TRLO0.1.1
TRQX
262
638
08/08/2025 09:17:35
00481828656TRLO0.1.1
XLON
9
637.5
08/08/2025 09:18:42
00481828856TRLO0.1.1
AQXE
15
638
08/08/2025 09:20:12
00481829092TRLO0.1.1
TRQX
3
638
08/08/2025 09:20:47
00481829207TRLO0.1.1
XLON
12
638
08/08/2025 09:20:47
00481829209TRLO0.1.1
XLON
13
638
08/08/2025 09:20:47
00481829208TRLO0.1.1
XLON
6
638
08/08/2025 09:20:47
00481829210TRLO0.1.1
XLON
4
638
08/08/2025 09:20:47
00481829211TRLO0.1.1
XLON
92
638
08/08/2025 09:20:47
00481829212TRLO0.1.1
XLON
1
638
08/08/2025 09:21:00
00481829236TRLO0.1.1
XLON
143
638
08/08/2025 09:25:56
00481830208TRLO0.1.1
XLON
4
638
08/08/2025 09:32:48
00481831803TRLO0.1.1
CHIX
12
638.5
08/08/2025 09:36:36
00481832626TRLO0.1.1
XLON
205
638.5
08/08/2025 09:36:36
00481832624TRLO0.1.1
XLON
11
638.5
08/08/2025 09:36:36
00481832628TRLO0.1.1
XLON
52
638.5
08/08/2025 09:38:56
00481833051TRLO0.1.1
CHIX
10
638.5
08/08/2025 09:43:16
00481833919TRLO0.1.1
CHIX
12
638.5
08/08/2025 09:43:16
00481833920TRLO0.1.1
XLON
29
|
638.5
08/08/2025 09:43:16
00481833921TRLO0.1.1
CHIX
171
638.5
08/08/2025 09:43:16
00481833922TRLO0.1.1
XLON
12
638.5
08/08/2025 09:45:05
00481834282TRLO0.1.1
XLON
125
638.5
08/08/2025 09:45:05
00481834283TRLO0.1.1
XLON
2
638
08/08/2025 09:45:08
00481834291TRLO0.1.1
BATE
37
638.5
08/08/2025 09:47:23
00481834763TRLO0.1.1
CHIX
2
638
08/08/2025 09:52:47
00481835849TRLO0.1.1
BATE
12
638.5
08/08/2025 09:55:19
00481836348TRLO0.1.1
CHIX
2
638.5
08/08/2025 09:55:19
00481836349TRLO0.1.1
CHIX
19
638.5
08/08/2025 09:55:19
00481836350TRLO0.1.1
CHIX
3
638
08/08/2025 09:56:03
00481836488TRLO0.1.1
BATE
59
638
08/08/2025 09:57:15
00481836770TRLO0.1.1
BATE
137
638
08/08/2025 09:59:02
00481837077TRLO0.1.1
XLON
44
638
08/08/2025 09:59:02
00481837079TRLO0.1.1
BATE
55
638
08/08/2025 09:59:02
00481837080TRLO0.1.1
BATE
103
638
08/08/2025 09:59:02
00481837078TRLO0.1.1
XLON
13
638
08/08/2025 09:59:02
00481837081TRLO0.1.1
XLON
53
638
08/08/2025 09:59:02
00481837082TRLO0.1.1
BATE
53
638
08/08/2025 09:59:02
00481837083TRLO0.1.1
BATE
158
638
08/08/2025 09:59:02
00481837084TRLO0.1.1
XLON
15
638
08/08/2025 09:59:02
00481837086TRLO0.1.1
TRQX
15
638
08/08/2025 09:59:02
00481837088TRLO0.1.1
TRQX
30
638
08/08/2025 09:59:02
00481837087TRLO0.1.1
TRQX
137
638
08/08/2025 09:59:02
00481837085TRLO0.1.1
XLON
15
638
08/08/2025 09:59:02
00481837089TRLO0.1.1
TRQX
3
637.5
08/08/2025 09:59:03
00481837099TRLO0.1.1
AQXE
12
637.5
08/08/2025 10:00:29
00481837453TRLO0.1.1
AQXE
3
637.5
08/08/2025 10:00:29
00481837454TRLO0.1.1
AQXE
3
637.5
08/08/2025 10:00:29
00481837455TRLO0.1.1
AQXE
3
637.5
08/08/2025 10:00:29
00481837456TRLO0.1.1
AQXE
1
637.5
08/08/2025 10:00:29
00481837457TRLO0.1.1
AQXE
2
637.5
08/08/2025 10:00:29
00481837458TRLO0.1.1
AQXE
9
637.5
08/08/2025 10:02:00
00481837738TRLO0.1.1
AQXE
9
637.5
08/08/2025 10:02:00
00481837739TRLO0.1.1
AQXE
4
637.5
08/08/2025 10:04:15
00481838266TRLO0.1.1
CHIX
12
637.5
08/08/2025 10:04:15
00481838267TRLO0.1.1
CHIX
17
637.5
08/08/2025 10:04:15
00481838268TRLO0.1.1
CHIX
1
637
08/08/2025 10:06:33
00481838755TRLO0.1.1
BATE
2
637
08/08/2025 10:06:33
00481838756TRLO0.1.1
BATE
10
638
08/08/2025 10:06:35
00481838771TRLO0.1.1
XLON
127
638
08/08/2025 10:06:35
00481838772TRLO0.1.1
XLON
12
638
08/08/2025 10:08:03
00481839114TRLO0.1.1
TRQX
3
638
08/08/2025 10:08:03
00481839115TRLO0.1.1
TRQX
55
638
08/08/2025 10:12:11
00481839945TRLO0.1.1
XLON
82
638
08/08/2025 10:12:11
00481839944TRLO0.1.1
XLON
33
637.5
08/08/2025 10:14:35
00481840514TRLO0.1.1
CHIX
31
638
08/08/2025 10:17:45
00481841180TRLO0.1.1
XLON
106
638
08/08/2025 10:17:45
00481841181TRLO0.1.1
XLON
15
638
08/08/2025 10:17:57
00481841240TRLO0.1.1
TRQX
2
637.5
08/08/2025 10:23:22
00481842358TRLO0.1.1
XLON
117
637.5
08/08/2025 10:23:22
00481842359TRLO0.1.1
XLON
18
637.5
08/08/2025 10:23:27
00481842367TRLO0.1.1
XLON
36
637.5
08/08/2025 10:23:27
00481842368TRLO0.1.1
BATE
19
637.5
08/08/2025 10:23:28
00481842373TRLO0.1.1
BATE
33
637.5
08/08/2025 10:26:03
00481843068TRLO0.1.1
CHIX
55
637.5
08/08/2025 10:26:03
00481843067TRLO0.1.1
BATE
9
637
08/08/2025 10:26:03
00481843070TRLO0.1.1
AQXE
18
637
08/08/2025 10:26:03
00481843069TRLO0.1.1
AQXE
15
637
08/08/2025 10:27:51
00481843475TRLO0.1.1
TRQX
2
637
08/08/2025 10:28:09
00481843531TRLO0.1.1
BATE
5
637
08/08/2025 10:28:09
00481843530TRLO0.1.1
BATE
49
637
08/08/2025 10:28:09
00481843532TRLO0.1.1
BATE
137
636.5
08/08/2025 10:28:57
00481843663TRLO0.1.1
XLON
7
636
08/08/2025 10:35:39
00481845800TRLO0.1.1
XLON
82
636
08/08/2025 10:35:39
00481845801TRLO0.1.1
XLON
48
636.5
08/08/2025 10:35:39
00481845802TRLO0.1.1
XLON
33
636
08/08/2025 10:36:36
00481846105TRLO0.1.1
CHIX
7
636
08/08/2025 10:38:13
00481846381TRLO0.1.1
BATE
48
636
08/08/2025 10:38:13
00481846382TRLO0.1.1
BATE
1
636
08/08/2025 10:39:46
00481846664TRLO0.1.1
TRQX
2
636
08/08/2025 10:39:46
00481846665TRLO0.1.1
TRQX
12
636
08/08/2025 10:39:46
00481846666TRLO0.1.1
TRQX
2
636
08/08/2025 10:42:38
00481847249TRLO0.1.1
XLON
3
636
08/08/2025 10:42:38
00481847250TRLO0.1.1
XLON
2
636
08/08/2025 10:42:38
00481847254TRLO0.1.1
XLON
12
636
08/08/2025 10:42:38
00481847253TRLO0.1.1
XLON
54
636
08/08/2025 10:42:38
00481847252TRLO0.1.1
XLON
64
636
08/08/2025 10:42:38
00481847251TRLO0.1.1
XLON
9
635.5
08/08/2025 10:43:06
00481847322TRLO0.1.1
AQXE
2
636
08/08/2025 10:49:30
00481848585TRLO0.1.1
CHIX
31
636
08/08/2025 10:49:30
00481848586TRLO0.1.1
CHIX
137
635.5
08/08/2025 10:49:37
00481848608TRLO0.1.1
XLON
23
635.5
08/08/2025 10:51:11
00481849006TRLO0.1.1
BATE
32
635.5
08/08/2025 10:51:11
00481849005TRLO0.1.1
BATE
9
635.5
08/08/2025 10:52:01
00481849124TRLO0.1.1
AQXE
15
635.5
08/08/2025 10:52:12
00481849139TRLO0.1.1
TRQX
74
635.5
08/08/2025 10:56:40
00481850094TRLO0.1.1
XLON
63
635.5
08/08/2025 10:56:40
00481850095TRLO0.1.1
XLON
33
635.5
08/08/2025 11:01:19
00481851106TRLO0.1.1
CHIX
82
635.5
08/08/2025 11:02:02
00481851241TRLO0.1.1
XLON
12
635.5
08/08/2025 11:02:02
00481851243TRLO0.1.1
XLON
43
635.5
08/08/2025 11:02:02
00481851242TRLO0.1.1
XLON
9
635.5
08/08/2025 11:02:15
00481851283TRLO0.1.1
AQXE
1
635.5
08/08/2025 11:02:20
00481851309TRLO0.1.1
BATE
54
635.5
08/08/2025 11:02:20
00481851310TRLO0.1.1
BATE
2
635.5
08/08/2025 11:02:36
00481851386TRLO0.1.1
TRQX
13
635.5
08/08/2025 11:02:36
00481851387TRLO0.1.1
TRQX
120
635.5
08/08/2025 11:05:54
00481851978TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
08/08/2025 11:05:54
00481851979TRLO0.1.1
XLON
9
635.5
08/08/2025 11:08:57
00481852628TRLO0.1.1
AQXE
137
635.5
08/08/2025 11:09:54
00481852824TRLO0.1.1
XLON
33
634.5
08/08/2025 11:11:23
00481853060TRLO0.1.1
CHIX
55
634.5
08/08/2025 11:11:23
00481853059TRLO0.1.1
BATE
15
634.5
08/08/2025 11:11:23
00481853061TRLO0.1.1
TRQX
12
634.5
08/08/2025 11:13:45
00481853521TRLO0.1.1
XLON
62
634.5
08/08/2025 11:13:45
00481853520TRLO0.1.1
XLON
63
634.5
08/08/2025 11:13:45
00481853522TRLO0.1.1
XLON
1
634.5
08/08/2025 11:15:55
00481853956TRLO0.1.1
AQXE
8
634.5
08/08/2025 11:16:00
00481853980TRLO0.1.1
AQXE
33
634.5
08/08/2025 11:16:00
00481853981TRLO0.1.1
CHIX
1
635.5
08/08/2025 11:18:58
00481854479TRLO0.1.1
XLON
55
636.5
08/08/2025 11:19:37
00481854578TRLO0.1.1
BATE
1
636.5
08/08/2025 11:21:04
00481854909TRLO0.1.1
XLON
3
636.5
08/08/2025 11:21:04
00481854910TRLO0.1.1
XLON
132
636.5
08/08/2025 11:21:04
00481854911TRLO0.1.1
XLON
9
636.5
08/08/2025 11:22:55
00481855272TRLO0.1.1
AQXE
137
636.5
08/08/2025 11:22:59
00481855281TRLO0.1.1
XLON
1
636.5
08/08/2025 11:23:00
00481855288TRLO0.1.1
CHIX
3
636.5
08/08/2025 11:23:00
00481855289TRLO0.1.1
CHIX
12
636.5
08/08/2025 11:23:00
00481855290TRLO0.1.1
CHIX
17
636.5
08/08/2025 11:23:00
00481855291TRLO0.1.1
CHIX
12
636.5
08/08/2025 11:24:15
00481855559TRLO0.1.1
BATE
43
636.5
08/08/2025 11:24:15
00481855560TRLO0.1.1
BATE
3
636.5
08/08/2025 11:25:25
00481855795TRLO0.1.1
XLON
50
636.5
08/08/2025 11:26:01
00481855905TRLO0.1.1
XLON
82
636.5
08/08/2025 11:26:01
00481855906TRLO0.1.1
XLON
1
636.5
08/08/2025 11:26:24
00481855993TRLO0.1.1
XLON
9
636.5
08/08/2025 11:30:31
00481856805TRLO0.1.1
AQXE
33
636.5
08/08/2025 11:30:31
00481856806TRLO0.1.1
CHIX
4
636
08/08/2025 11:30:31
00481856809TRLO0.1.1
TRQX
9
636.5
08/08/2025 11:30:31
00481856808TRLO0.1.1
XLON
129
636.5
08/08/2025 11:30:31
00481856807TRLO0.1.1
XLON
55
636.5
08/08/2025 11:31:23
00481856996TRLO0.1.1
BATE
137
636.5
08/08/2025 11:34:55
00481857646TRLO0.1.1
XLON
3
636.5
08/08/2025 11:41:14
00481859553TRLO0.1.1
AQXE
1
636.5
08/08/2025 11:42:19
00481859987TRLO0.1.1
CHIX
32
636.5
08/08/2025 11:42:19
00481859989TRLO0.1.1
CHIX
55
636.5
08/08/2025 11:42:19
00481859988TRLO0.1.1
BATE
6
636.5
08/08/2025 11:42:19
00481859990TRLO0.1.1
AQXE
274
636.5
08/08/2025 11:42:19
00481859991TRLO0.1.1
XLON
33
636.5
08/08/2025 11:44:05
00481860465TRLO0.1.1
CHIX
9
636.5
08/08/2025 11:44:38
00481860577TRLO0.1.1
AQXE
2
636.5
08/08/2025 11:44:40
00481860583TRLO0.1.1
XLON
118
636.5
08/08/2025 11:44:40
00481860584TRLO0.1.1
XLON
17
636.5
08/08/2025 11:44:40
00481860585TRLO0.1.1
XLON
14
636.5
08/08/2025 11:45:23
00481860805TRLO0.1.1
BATE
41
636.5
08/08/2025 11:45:23
00481860806TRLO0.1.1
BATE
26
636
08/08/2025 11:45:28
00481860823TRLO0.1.1
TRQX
26
636
08/08/2025 11:45:28
00481860824TRLO0.1.1
TRQX
15
636
08/08/2025 11:45:28
00481860825TRLO0.1.1
TRQX
118
636.5
08/08/2025 11:48:07
00481861472TRLO0.1.1
XLON
9
636.5
08/08/2025 11:48:07
00481861474TRLO0.1.1
XLON
10
636.5
08/08/2025 11:48:07
00481861473TRLO0.1.1
XLON
9
636.5
08/08/2025 11:49:43
00481861784TRLO0.1.1
AQXE
19
636.5
08/08/2025 11:50:24
00481861942TRLO0.1.1
TRQX
12
636.5
08/08/2025 11:50:59
00481862093TRLO0.1.1
CHIX
20
636.5
08/08/2025 11:50:59
00481862094TRLO0.1.1
CHIX
1
636.5
08/08/2025 11:50:59
00481862095TRLO0.1.1
CHIX
137
636.5
08/08/2025 11:51:52
00481862293TRLO0.1.1
XLON
110
636.5
08/08/2025 11:59:55
00481863880TRLO0.1.1
BATE
274
636.5
08/08/2025 11:59:55
00481863881TRLO0.1.1
XLON
15
637
08/08/2025 12:01:58
00481864319TRLO0.1.1
TRQX
33
637
08/08/2025 12:02:07
00481864342TRLO0.1.1
CHIX
33
637
08/08/2025 12:06:09
00481865355TRLO0.1.1
CHIX
55
637
08/08/2025 12:06:09
00481865354TRLO0.1.1
BATE
137
637
08/08/2025 12:06:09
00481865356TRLO0.1.1
XLON
15
637
08/08/2025 12:06:09
00481865357TRLO0.1.1
TRQX
274
637
08/08/2025 12:07:51
00481865676TRLO0.1.1
XLON
3
637
08/08/2025 12:07:53
00481865679TRLO0.1.1
AQXE
9
637
08/08/2025 12:08:17
00481865816TRLO0.1.1
AQXE
33
637
08/08/2025 12:08:17
00481865817TRLO0.1.1
CHIX
9
637
08/08/2025 12:08:17
00481865819TRLO0.1.1
AQXE
15
637
08/08/2025 12:08:17
00481865818TRLO0.1.1
AQXE
15
637
08/08/2025 12:08:27
00481865854TRLO0.1.1
TRQX
55
637
08/08/2025 12:08:30
00481865860TRLO0.1.1
BATE
137
637
08/08/2025 12:09:50
00481866089TRLO0.1.1
XLON
12
637
08/08/2025 12:11:05
00481866240TRLO0.1.1
TRQX
3
637
08/08/2025 12:11:05
00481866241TRLO0.1.1
TRQX
33
637
08/08/2025 12:12:01
00481866466TRLO0.1.1
CHIX
36
637
08/08/2025 12:12:26
00481866587TRLO0.1.1
XLON
101
637
08/08/2025 12:12:26
00481866588TRLO0.1.1
XLON
55
637
08/08/2025 12:12:56
00481866647TRLO0.1.1
BATE
137
637
08/08/2025 12:14:40
00481866982TRLO0.1.1
XLON
15
637
08/08/2025 12:15:06
00481867065TRLO0.1.1
TRQX
11
637
08/08/2025 12:16:23
00481867255TRLO0.1.1
CHIX
22
637
08/08/2025 12:16:23
00481867256TRLO0.1.1
CHIX
9
637
08/08/2025 12:16:51
00481867338TRLO0.1.1
XLON
12
637
08/08/2025 12:16:51
00481867339TRLO0.1.1
XLON
116
637
08/08/2025 12:16:51
00481867340TRLO0.1.1
XLON
55
637
08/08/2025 12:17:20
00481867423TRLO0.1.1
BATE
27
637
08/08/2025 12:18:42
00481867670TRLO0.1.1
XLON
110
637
08/08/2025 12:18:42
00481867669TRLO0.1.1
XLON
2
636
08/08/2025 12:18:45
00481867684TRLO0.1.1
AQXE
15
637
08/08/2025 12:19:24
00481867790TRLO0.1.1
TRQX
11
637
08/08/2025 12:20:49
00481868017TRLO0.1.1
CHIX
22
637
08/08/2025 12:20:49
00481868016TRLO0.1.1
CHIX
10
637
08/08/2025 12:21:04
00481868053TRLO0.1.1
XLON
127
637
08/08/2025 12:21:04
00481868054TRLO0.1.1
XLON
55
637
08/08/2025 12:21:46
00481868150TRLO0.1.1
BATE
3
636
08/08/2025 12:21:49
00481868158TRLO0.1.1
AQXE
10
637
08/08/2025 12:23:30
00481868504TRLO0.1.1
XLON
127
637
08/08/2025 12:23:30
00481868505TRLO0.1.1
XLON
3
637
08/08/2025 12:23:41
00481868549TRLO0.1.1
TRQX
12
637
08/08/2025 12:23:41
00481868547TRLO0.1.1
TRQX
33
637
08/08/2025 12:25:12
00481868858TRLO0.1.1
CHIX
67
637
08/08/2025 12:25:59
00481869004TRLO0.1.1
XLON
70
637
08/08/2025 12:25:59
00481869003TRLO0.1.1
XLON
55
637
08/08/2025 12:26:15
00481869062TRLO0.1.1
BATE
2
637
08/08/2025 12:27:51
00481869343TRLO0.1.1
TRQX
6
637
08/08/2025 12:27:51
00481869341TRLO0.1.1
TRQX
7
637
08/08/2025 12:27:51
00481869344TRLO0.1.1
TRQX
3
636
08/08/2025 12:28:14
00481869410TRLO0.1.1
AQXE
37
637
08/08/2025 12:28:16
00481869414TRLO0.1.1
XLON
100
637
08/08/2025 12:28:16
00481869415TRLO0.1.1
XLON
33
637
08/08/2025 12:29:42
00481869592TRLO0.1.1
CHIX
12
637
08/08/2025 12:31:15
00481869924TRLO0.1.1
XLON
125
637
08/08/2025 12:31:15
00481869925TRLO0.1.1
XLON
3
636
08/08/2025 12:33:10
00481870291TRLO0.1.1
AQXE
15
637
08/08/2025 12:34:01
00481870399TRLO0.1.1
TRQX
61
637
08/08/2025 12:35:45
00481870686TRLO0.1.1
XLON
76
637
08/08/2025 12:35:45
00481870687TRLO0.1.1
XLON
33
637
08/08/2025 12:37:39
00481870955TRLO0.1.1
CHIX
50
637
08/08/2025 12:40:20
00481871392TRLO0.1.1
XLON
87
637
08/08/2025 12:40:20
00481871391TRLO0.1.1
XLON
15
637
08/08/2025 12:42:05
00481871691TRLO0.1.1
TRQX
3
636
08/08/2025 12:42:10
00481871700TRLO0.1.1
AQXE
5
637
08/08/2025 12:45:06
00481872161TRLO0.1.1
XLON
50
637
08/08/2025 12:45:06
00481872162TRLO0.1.1
XLON
53
637
08/08/2025 12:45:06
00481872163TRLO0.1.1
XLON
2
637
08/08/2025 12:45:06
00481872165TRLO0.1.1
XLON
12
637
08/08/2025 12:45:06
00481872164TRLO0.1.1
XLON
15
637
08/08/2025 12:45:07
00481872166TRLO0.1.1
XLON
33
637
08/08/2025 12:46:05
00481872315TRLO0.1.1
CHIX
137
637
08/08/2025 12:49:25
00481872824TRLO0.1.1
XLON
15
637
08/08/2025 12:51:43
00481873281TRLO0.1.1
TRQX
2
637
08/08/2025 12:54:02
00481873780TRLO0.1.1
XLON
4
637.5
08/08/2025 12:55:51
00481874146TRLO0.1.1
BATE
110
637.5
08/08/2025 12:55:51
00481874145TRLO0.1.1
BATE
135
637.5
08/08/2025 12:55:51
00481874147TRLO0.1.1
XLON
33
637.5
08/08/2025 12:57:40
00481874436TRLO0.1.1
CHIX
9
637.5
08/08/2025 12:57:40
00481874438TRLO0.1.1
AQXE
40
637.5
08/08/2025 12:57:40
00481874437TRLO0.1.1
AQXE
106
637.5
08/08/2025 12:58:20
00481874550TRLO0.1.1
BATE
15
637.5
08/08/2025 12:58:21
00481874554TRLO0.1.1
TRQX
137
637.5
08/08/2025 12:58:31
00481874581TRLO0.1.1
XLON
9
637
08/08/2025 12:59:55
00481874840TRLO0.1.1
AQXE
33
637
08/08/2025 13:02:07
00481875252TRLO0.1.1
CHIX
137
637
08/08/2025 13:02:31
00481875338TRLO0.1.1
XLON
1
637
08/08/2025 13:03:51
00481875609TRLO0.1.1
BATE
54
637
08/08/2025 13:04:12
00481875682TRLO0.1.1
BATE
51
637
08/08/2025 13:05:45
00481875924TRLO0.1.1
XLON
86
637
08/08/2025 13:05:45
00481875925TRLO0.1.1
XLON
110
637
08/08/2025 13:19:24
00481878596TRLO0.1.1
BATE
55
637
08/08/2025 13:19:24
00481878597TRLO0.1.1
BATE
120
637
08/08/2025 13:19:24
00481878598TRLO0.1.1
XLON
12
637
08/08/2025 13:19:24
00481878599TRLO0.1.1
XLON
142
637
08/08/2025 13:19:24
00481878600TRLO0.1.1
XLON
137
637
08/08/2025 13:19:24
00481878601TRLO0.1.1
XLON
137
637
08/08/2025 13:19:24
00481878602TRLO0.1.1
XLON
9
637
08/08/2025 13:19:24
00481878603TRLO0.1.1
AQXE
9
637
08/08/2025 13:19:24
00481878604TRLO0.1.1
AQXE
9
637
08/08/2025 13:19:24
00481878605TRLO0.1.1
AQXE
66
636.5
08/08/2025 13:22:26
00481879306TRLO0.1.1
CHIX
1
636.5
08/08/2025 13:22:26
00481879308TRLO0.1.1
TRQX
29
636.5
08/08/2025 13:22:26
00481879309TRLO0.1.1
TRQX
33
636.5
08/08/2025 13:22:26
00481879307TRLO0.1.1
CHIX
15
636.5
08/08/2025 13:22:26
00481879310TRLO0.1.1
TRQX
15
636.5
08/08/2025 13:22:26
00481879311TRLO0.1.1
TRQX
137
636.5
08/08/2025 13:22:29
00481879313TRLO0.1.1
XLON
9
636.5
08/08/2025 13:22:52
00481879383TRLO0.1.1
AQXE
137
637
08/08/2025 13:25:50
00481879881TRLO0.1.1
XLON
33
637
08/08/2025 13:26:59
00481880074TRLO0.1.1
CHIX
9
637
08/08/2025 13:27:41
00481880205TRLO0.1.1
AQXE
15
637
08/08/2025 13:28:41
00481880370TRLO0.1.1
TRQX
19
637
08/08/2025 13:28:53
00481880403TRLO0.1.1
BATE
36
637
08/08/2025 13:28:53
00481880404TRLO0.1.1
BATE
12
637
08/08/2025 13:29:14
00481880497TRLO0.1.1
XLON
4
637
08/08/2025 13:29:14
00481880498TRLO0.1.1
XLON
8
637
08/08/2025 13:29:14
00481880499TRLO0.1.1
XLON
113
637
08/08/2025 13:29:14
00481880501TRLO0.1.1
XLON
12
637
08/08/2025 13:32:03
00481881083TRLO0.1.1
XLON
33
637
08/08/2025 13:32:12
00481881111TRLO0.1.1
CHIX
125
637
08/08/2025 13:32:12
00481881112TRLO0.1.1
XLON
110
637
08/08/2025 13:40:23
00481883080TRLO0.1.1
BATE
274
637
08/08/2025 13:40:23
00481883079TRLO0.1.1
XLON
12
637
08/08/2025 13:40:23
00481883082TRLO0.1.1
XLON
55
637
08/08/2025 13:40:23
00481883081TRLO0.1.1
BATE
125
637
08/08/2025 13:40:23
00481883083TRLO0.1.1
XLON
3
637
08/08/2025 13:40:23
00481883086TRLO0.1.1
XLON
12
637
08/08/2025 13:40:23
00481883085TRLO0.1.1
XLON
122
637
08/08/2025 13:40:23
00481883084TRLO0.1.1
XLON
15
637
08/08/2025 13:40:23
00481883088TRLO0.1.1
TRQX
30
637
08/08/2025 13:40:23
00481883087TRLO0.1.1
TRQX
66
637
08/08/2025 13:40:30
00481883109TRLO0.1.1
CHIX
9
636.5
08/08/2025 13:41:01
00481883196TRLO0.1.1
AQXE
18
636.5
08/08/2025 13:41:01
00481883197TRLO0.1.1
AQXE
137
636.5
08/08/2025 13:42:51
00481883942TRLO0.1.1
XLON
9
636.5
08/08/2025 13:44:19
00481884215TRLO0.1.1
AQXE
15
637
08/08/2025 13:44:56
00481884351TRLO0.1.1
TRQX
137
636.5
08/08/2025 13:45:06
00481884395TRLO0.1.1
XLON
1
636
08/08/2025 13:45:37
00481884501TRLO0.1.1
CHIX
55
637
08/08/2025 13:45:49
00481884543TRLO0.1.1
BATE
27
636
08/08/2025 13:46:53
00481884737TRLO0.1.1
CHIX
5
636
08/08/2025 13:46:53
00481884738TRLO0.1.1
CHIX
9
635.5
08/08/2025 13:49:37
00481885372TRLO0.1.1
AQXE
15
635.5
08/08/2025 13:49:37
00481885373TRLO0.1.1
TRQX
274
635.5
08/08/2025 13:49:37
00481885371TRLO0.1.1
XLON
33
636
08/08/2025 13:49:44
00481885396TRLO0.1.1
CHIX
55
634.5
08/08/2025 13:49:57
00481885442TRLO0.1.1
BATE
37
634.5
08/08/2025 13:51:45
00481885765TRLO0.1.1
XLON
100
634.5
08/08/2025 13:51:45
00481885766TRLO0.1.1
XLON
9
634.5
08/08/2025 13:52:06
00481885829TRLO0.1.1
AQXE
2
634.5
08/08/2025 13:52:42
00481885955TRLO0.1.1
CHIX
31
634.5
08/08/2025 13:52:42
00481885956TRLO0.1.1
CHIX
55
634.5
08/08/2025 13:54:06
00481886182TRLO0.1.1
BATE
67
634.5
08/08/2025 13:54:16
00481886203TRLO0.1.1
XLON
70
634.5
08/08/2025 13:54:16
00481886204TRLO0.1.1
XLON
15
633
08/08/2025 13:54:30
00481886235TRLO0.1.1
TRQX
2
632
08/08/2025 13:56:49
00481886673TRLO0.1.1
CHIX
18
632
08/08/2025 13:56:49
00481886674TRLO0.1.1
CHIX
13
632
08/08/2025 13:56:49
00481886675TRLO0.1.1
CHIX
12
631.5
08/08/2025 13:56:49
00481886676TRLO0.1.1
TRQX
3
631.5
08/08/2025 13:57:01
00481886710TRLO0.1.1
TRQX
10
632
08/08/2025 13:58:19
00481887090TRLO0.1.1
BATE
45
632
08/08/2025 13:58:19
00481887089TRLO0.1.1
BATE
3
631.5
08/08/2025 14:01:02
00481887686TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
08/08/2025 14:01:02
00481887685TRLO0.1.1
TRQX
33
632
08/08/2025 14:01:17
00481887729TRLO0.1.1
CHIX
1
632
08/08/2025 14:03:09
00481888087TRLO0.1.1
BATE
54
632
08/08/2025 14:03:09
00481888088TRLO0.1.1
BATE
33
632
08/08/2025 14:06:40
00481888795TRLO0.1.1
CHIX
1
632
08/08/2025 14:08:40
00481889342TRLO0.1.1
BATE
12
632
08/08/2025 14:08:40
00481889343TRLO0.1.1
BATE
13
632
08/08/2025 14:08:40
00481889341TRLO0.1.1
BATE
18
631
08/08/2025 14:08:40
00481889346TRLO0.1.1
AQXE
12
632
08/08/2025 14:08:40
00481889344TRLO0.1.1
BATE
17
632
08/08/2025 14:08:40
00481889345TRLO0.1.1
BATE
9
631
08/08/2025 14:08:40
00481889347TRLO0.1.1
AQXE
9
631
08/08/2025 14:08:40
00481889348TRLO0.1.1
AQXE
15
631
08/08/2025 14:08:40
00481889349TRLO0.1.1
TRQX
2
630.5
08/08/2025 14:08:42
00481889350TRLO0.1.1
XLON
135
630.5
08/08/2025 14:08:42
00481889351TRLO0.1.1
XLON
274
630.5
08/08/2025 14:09:53
00481889570TRLO0.1.1
XLON
4
631
08/08/2025 14:11:31
00481889868TRLO0.1.1
TRQX
11
631
08/08/2025 14:11:31
00481889869TRLO0.1.1
TRQX
55
631
08/08/2025 14:12:04
00481889936TRLO0.1.1
XLON
11
631
08/08/2025 14:12:04
00481889938TRLO0.1.1
XLON
50
631
08/08/2025 14:12:04
00481889937TRLO0.1.1
XLON
2
631
08/08/2025 14:12:04
00481889939TRLO0.1.1
XLON
3
631
08/08/2025 14:12:04
00481889940TRLO0.1.1
XLON
4
631
08/08/2025 14:12:04
00481889942TRLO0.1.1
XLON
12
631
08/08/2025 14:12:04
00481889943TRLO0.1.1
XLON
33
631
08/08/2025 14:12:09
00481889974TRLO0.1.1
CHIX
55
631
08/08/2025 14:14:10
00481890431TRLO0.1.1
BATE
137
631
08/08/2025 14:14:13
00481890444TRLO0.1.1
XLON
137
631
08/08/2025 14:18:39
00481891295TRLO0.1.1
XLON
11
631
08/08/2025 14:18:39
00481891298TRLO0.1.1
XLON
126
631
08/08/2025 14:18:39
00481891296TRLO0.1.1
XLON
137
631
08/08/2025 14:18:39
00481891297TRLO0.1.1
XLON
15
631
08/08/2025 14:18:39
00481891299TRLO0.1.1
TRQX
55
631
08/08/2025 14:19:38
00481891476TRLO0.1.1
BATE
12
631
08/08/2025 14:21:08
00481891770TRLO0.1.1
XLON
40
631
08/08/2025 14:21:08
00481891772TRLO0.1.1
XLON
85
631
08/08/2025 14:21:08
00481891771TRLO0.1.1
XLON
13
631
08/08/2025 14:22:01
00481891959TRLO0.1.1
TRQX
2
631
08/08/2025 14:22:01
00481891960TRLO0.1.1
TRQX
41
631
08/08/2025 14:23:15
00481892191TRLO0.1.1
XLON
96
631
08/08/2025 14:23:15
00481892192TRLO0.1.1
XLON
3
631
08/08/2025 14:25:10
00481892572TRLO0.1.1
BATE
52
631
08/08/2025 14:25:10
00481892571TRLO0.1.1
BATE
4
631
08/08/2025 14:25:19
00481892649TRLO0.1.1
XLON
59
631
08/08/2025 14:25:19
00481892648TRLO0.1.1
XLON
66
630.5
08/08/2025 14:25:19
00481892650TRLO0.1.1
CHIX
74
631
08/08/2025 14:25:19
00481892651TRLO0.1.1
XLON
33
630.5
08/08/2025 14:25:19
00481892652TRLO0.1.1
CHIX
9
630
08/08/2025 14:25:27
00481892683TRLO0.1.1
AQXE
3
631
08/08/2025 14:27:16
00481893070TRLO0.1.1
TRQX
12
631
08/08/2025 14:27:16
00481893069TRLO0.1.1
TRQX
1
630.5
08/08/2025 14:33:30
00481895784TRLO0.1.1
XLON
104
630.5
08/08/2025 14:36:27
00481896905TRLO0.1.1
BATE
34
631
08/08/2025 14:37:07
00481897108TRLO0.1.1
XLON
1
631
08/08/2025 14:37:07
00481897109TRLO0.1.1
XLON
2
631
08/08/2025 14:37:07
00481897110TRLO0.1.1
XLON
3
631
08/08/2025 14:37:07
00481897111TRLO0.1.1
XLON
97
631
08/08/2025 14:37:07
00481897112TRLO0.1.1
XLON
92
631
08/08/2025 14:38:02
00481897404TRLO0.1.1
XLON
12
631
08/08/2025 14:38:02
00481897405TRLO0.1.1
XLON
170
631
08/08/2025 14:38:02
00481897406TRLO0.1.1
XLON
9
630.5
08/08/2025 14:38:23
00481897524TRLO0.1.1
AQXE
9
630.5
08/08/2025 14:38:23
00481897525TRLO0.1.1
AQXE
9
630.5
08/08/2025 14:38:23
00481897526TRLO0.1.1
AQXE
25
630.5
08/08/2025 14:38:23
00481897527TRLO0.1.1
CHIX
9
630.5
08/08/2025 14:38:23
00481897528TRLO0.1.1
AQXE
9
630.5
08/08/2025 14:38:23
00481897529TRLO0.1.1
AQXE
15
630.5
08/08/2025 14:38:23
00481897530TRLO0.1.1
TRQX
15
630.5
08/08/2025 14:38:23
00481897531TRLO0.1.1
TRQX
6
631
08/08/2025 14:39:49
00481897974TRLO0.1.1
XLON
88
631
08/08/2025 14:39:49
00481897976TRLO0.1.1
XLON
180
631
08/08/2025 14:39:49
00481897975TRLO0.1.1
XLON
6
630.5
08/08/2025 14:40:00
00481898016TRLO0.1.1
BATE
55
630.5
08/08/2025 14:40:00
00481898017TRLO0.1.1
BATE
33
630.5
08/08/2025 14:40:00
00481898019TRLO0.1.1
CHIX
41
630.5
08/08/2025 14:40:00
00481898018TRLO0.1.1
CHIX
136
630.5
08/08/2025 14:40:00
00481898021TRLO0.1.1
XLON
137
630.5
08/08/2025 14:40:00
00481898020TRLO0.1.1
XLON
15
630.5
08/08/2025 14:40:30
00481898293TRLO0.1.1
TRQX
9
630.5
08/08/2025 14:41:00
00481898420TRLO0.1.1
AQXE
55
630.5
08/08/2025 14:41:44
00481898722TRLO0.1.1
BATE
137
630.5
08/08/2025 14:42:17
00481898975TRLO0.1.1
XLON
33
630.5
08/08/2025 14:43:05
00481899196TRLO0.1.1
CHIX
3
630.5
08/08/2025 14:43:12
00481899210TRLO0.1.1
TRQX
12
630.5
08/08/2025 14:43:12
00481899211TRLO0.1.1
TRQX
33
630.5
08/08/2025 14:44:16
00481899486TRLO0.1.1
XLON
104
630.5
08/08/2025 14:44:16
00481899485TRLO0.1.1
XLON
1
630.5
08/08/2025 14:44:25
00481899522TRLO0.1.1
AQXE
8
630.5
08/08/2025 14:44:25
00481899523TRLO0.1.1
AQXE
7
630.5
08/08/2025 14:45:40
00481899838TRLO0.1.1
TRQX
8
630.5
08/08/2025 14:45:40
00481899839TRLO0.1.1
TRQX
137
630.5
08/08/2025 14:45:59
00481899923TRLO0.1.1
XLON
33
630.5
08/08/2025 14:46:35
00481900076TRLO0.1.1
CHIX
3
630.5
08/08/2025 14:47:42
00481900514TRLO0.1.1
AQXE
6
630.5
08/08/2025 14:47:42
00481900515TRLO0.1.1
AQXE
137
630.5
08/08/2025 14:48:00
00481900612TRLO0.1.1
XLON
15
630.5
08/08/2025 14:48:36
00481900783TRLO0.1.1
TRQX
55
629.5
08/08/2025 14:48:37
00481900810TRLO0.1.1
BATE
55
629.5
08/08/2025 14:48:37
00481900811TRLO0.1.1
BATE
5
629.5
08/08/2025 14:50:07
00481901489TRLO0.1.1
CHIX
10
629.5
08/08/2025 14:50:07
00481901490TRLO0.1.1
CHIX
2
629.5
08/08/2025 14:50:07
00481901492TRLO0.1.1
CHIX
6
629.5
08/08/2025 14:50:07
00481901491TRLO0.1.1
CHIX
1
629.5
08/08/2025 14:50:07
00481901493TRLO0.1.1
CHIX
9
630
08/08/2025 14:50:07
00481901494TRLO0.1.1
CHIX
38
629.5
08/08/2025 14:50:12
00481901529TRLO0.1.1
XLON
99
629.5
08/08/2025 14:50:12
00481901530TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
08/08/2025 14:51:04
00481901863TRLO0.1.1
AQXE
55
629.5
08/08/2025 14:51:38
00481901957TRLO0.1.1
BATE
15
629.5
08/08/2025 14:51:52
00481902030TRLO0.1.1
TRQX
16
629.5
08/08/2025 14:52:04
00481902116TRLO0.1.1
XLON
121
629.5
08/08/2025 14:52:04
00481902115TRLO0.1.1
XLON
33
629.5
08/08/2025 14:53:36
00481902602TRLO0.1.1
CHIX
9
629.5
08/08/2025 14:54:24
00481902918TRLO0.1.1
AQXE
137
630
08/08/2025 14:54:31
00481902999TRLO0.1.1
XLON
15
629.5
08/08/2025 14:55:14
00481903267TRLO0.1.1
TRQX
55
629
08/08/2025 14:55:15
00481903272TRLO0.1.1
BATE
3
628.5
08/08/2025 14:55:46
00481903403TRLO0.1.1
XLON
3
629.5
08/08/2025 14:57:07
00481903907TRLO0.1.1
CHIX
1
629.5
08/08/2025 14:57:07
00481903908TRLO0.1.1
CHIX
29
629.5
08/08/2025 14:57:07
00481903909TRLO0.1.1
CHIX
134
630
08/08/2025 14:57:26
00481903982TRLO0.1.1
XLON
55
630
08/08/2025 14:58:37
00481904449TRLO0.1.1
BATE
9
629.5
08/08/2025 14:58:51
00481904529TRLO0.1.1
AQXE
5
629.5
08/08/2025 14:58:51
00481904531TRLO0.1.1
XLON
15
629.5
08/08/2025 14:58:51
00481904530TRLO0.1.1
TRQX
55
632
08/08/2025 15:08:39
00481908154TRLO0.1.1
BATE
4
632.5
08/08/2025 15:09:06
00481908373TRLO0.1.1
XLON
8
632.5
08/08/2025 15:09:06
00481908374TRLO0.1.1
XLON
12
632.5
08/08/2025 15:09:06
00481908375TRLO0.1.1
XLON
1
632.5
08/08/2025 15:09:06
00481908376TRLO0.1.1
XLON
33
633
08/08/2025 15:09:25
00481908505TRLO0.1.1
CHIX
653
633
08/08/2025 15:09:40
00481908585TRLO0.1.1
XLON
139
633
08/08/2025 15:09:40
00481908587TRLO0.1.1
XLON
18
632.5
08/08/2025 15:09:51
00481908635TRLO0.1.1
AQXE
9
632.5
08/08/2025 15:09:51
00481908636TRLO0.1.1
AQXE
12
631.5
08/08/2025 15:10:06
00481908756TRLO0.1.1
XLON
110
631.5
08/08/2025 15:10:17
00481908834TRLO0.1.1
BATE
33
631.5
08/08/2025 15:10:17
00481908835TRLO0.1.1
CHIX
33
631.5
08/08/2025 15:10:17
00481908837TRLO0.1.1
CHIX
55
631.5
08/08/2025 15:10:17
00481908836TRLO0.1.1
BATE
15
631.5
08/08/2025 15:10:17
00481908839TRLO0.1.1
TRQX
125
631.5
08/08/2025 15:10:17
00481908838TRLO0.1.1
XLON
15
631.5
08/08/2025 15:10:17
00481908840TRLO0.1.1
TRQX
15
631.5
08/08/2025 15:10:17
00481908841TRLO0.1.1
TRQX
136
631.5
08/08/2025 15:12:08
00481909276TRLO0.1.1
XLON
1
631.5
08/08/2025 15:12:08
00481909277TRLO0.1.1
XLON
9
631.5
08/08/2025 15:12:16
00481909338TRLO0.1.1
AQXE
33
631.5
08/08/2025 15:12:36
00481909381TRLO0.1.1
CHIX
1
631.5
08/08/2025 15:12:56
00481909462TRLO0.1.1
TRQX
14
631.5
08/08/2025 15:12:56
00481909461TRLO0.1.1
TRQX
29
631.5
08/08/2025 15:14:04
00481909728TRLO0.1.1
XLON
108
631.5
08/08/2025 15:14:04
00481909729TRLO0.1.1
XLON
9
631.5
08/08/2025 15:15:31
00481910087TRLO0.1.1
AQXE
33
631.5
08/08/2025 15:15:35
00481910108TRLO0.1.1
CHIX
15
631.5
08/08/2025 15:16:32
00481910383TRLO0.1.1
TRQX
55
631.5
08/08/2025 15:17:22
00481910622TRLO0.1.1
BATE
66
630.5
08/08/2025 15:17:46
00481910720TRLO0.1.1
XLON
71
630.5
08/08/2025 15:17:46
00481910719TRLO0.1.1
XLON
137
630.5
08/08/2025 15:17:46
00481910718TRLO0.1.1
XLON
9
631
08/08/2025 15:19:06
00481911341TRLO0.1.1
AQXE
2
631
08/08/2025 15:19:22
00481911397TRLO0.1.1
CHIX
3
631
08/08/2025 15:19:22
00481911396TRLO0.1.1
CHIX
1
631.5
08/08/2025 15:19:22
00481911398TRLO0.1.1
CHIX
12
631.5
08/08/2025 15:19:22
00481911399TRLO0.1.1
CHIX
15
631.5
08/08/2025 15:19:22
00481911400TRLO0.1.1
CHIX
12
631.5
08/08/2025 15:20:04
00481911627TRLO0.1.1
TRQX
1
631.5
08/08/2025 15:20:20
00481911690TRLO0.1.1
TRQX
3
631.5
08/08/2025 15:22:43
00481912825TRLO0.1.1
BATE
10
631.5
08/08/2025 15:22:43
00481912826TRLO0.1.1
BATE
2
631.5
08/08/2025 15:22:43
00481912827TRLO0.1.1
TRQX
42
631.5
08/08/2025 15:23:01
00481912929TRLO0.1.1
BATE
33
631.5
08/08/2025 15:23:07
00481912941TRLO0.1.1
CHIX
1
631.5
08/08/2025 15:24:51
00481913570TRLO0.1.1
TRQX
14
631.5
08/08/2025 15:24:51
00481913571TRLO0.1.1
TRQX
24
631.5
08/08/2025 15:24:55
00481913584TRLO0.1.1
BATE
31
631.5
08/08/2025 15:24:55
00481913583TRLO0.1.1
BATE
1
631
08/08/2025 15:25:22
00481913860TRLO0.1.1
AQXE
1
631.5
08/08/2025 15:25:32
00481913961TRLO0.1.1
XLON
136
631.5
08/08/2025 15:25:32
00481913962TRLO0.1.1
XLON
6
631.5
08/08/2025 15:26:53
00481914433TRLO0.1.1
CHIX
27
631.5
08/08/2025 15:26:53
00481914434TRLO0.1.1
CHIX
15
631.5
08/08/2025 15:27:20
00481914676TRLO0.1.1
TRQX
1
631
08/08/2025 15:27:31
00481914752TRLO0.1.1
AQXE
137
631
08/08/2025 15:27:31
00481914753TRLO0.1.1
XLON
137
631
08/08/2025 15:27:31
00481914754TRLO0.1.1
XLON
137
631
08/08/2025 15:27:31
00481914755TRLO0.1.1
XLON
7
631
08/08/2025 15:28:18
00481915150TRLO0.1.1
AQXE
9
631
08/08/2025 15:28:18
00481915151TRLO0.1.1
AQXE
137
630.5
08/08/2025 15:28:18
00481915152TRLO0.1.1
XLON
55
630.5
08/08/2025 15:28:55
00481915372TRLO0.1.1
BATE
137
630.5
08/08/2025 15:30:19
00481915869TRLO0.1.1
XLON
1
630.5
08/08/2025 15:30:40
00481915958TRLO0.1.1
CHIX
55
630.5
08/08/2025 15:31:49
00481916330TRLO0.1.1
BATE
32
630.5
08/08/2025 15:31:49
00481916331TRLO0.1.1
CHIX
9
630
08/08/2025 15:31:49
00481916332TRLO0.1.1
XLON
15
630.5
08/08/2025 15:31:49
00481916333TRLO0.1.1
TRQX
55
630.5
08/08/2025 15:34:38
00481917481TRLO0.1.1
BATE
33
630.5
08/08/2025 15:34:38
00481917482TRLO0.1.1
CHIX
12
630.5
08/08/2025 15:35:07
00481917708TRLO0.1.1
TRQX
72
630
08/08/2025 15:35:07
00481917709TRLO0.1.1
XLON
128
630
08/08/2025 15:35:07
00481917710TRLO0.1.1
XLON
137
630
08/08/2025 15:35:07
00481917712TRLO0.1.1
XLON
3
630.5
08/08/2025 15:35:07
00481917711TRLO0.1.1
TRQX
202
630
08/08/2025 15:35:07
00481917713TRLO0.1.1
XLON
33
630.5
08/08/2025 15:37:00
00481918371TRLO0.1.1
CHIX
137
630
08/08/2025 15:37:20
00481918551TRLO0.1.1
XLON
15
630.5
08/08/2025 15:37:28
00481918586TRLO0.1.1
TRQX
1
630.5
08/08/2025 15:37:31
00481918610TRLO0.1.1
BATE
3
630.5
08/08/2025 15:37:31
00481918608TRLO0.1.1
BATE
5
630.5
08/08/2025 15:37:31
00481918609TRLO0.1.1
BATE
46
630.5
08/08/2025 15:37:31
00481918611TRLO0.1.1
BATE
9
630
08/08/2025 15:38:57
00481919223TRLO0.1.1
AQXE
3
630
08/08/2025 15:38:57
00481919224TRLO0.1.1
AQXE
6
630
08/08/2025 15:38:57
00481919225TRLO0.1.1
AQXE
6
630
08/08/2025 15:38:57
00481919226TRLO0.1.1
AQXE
3
630
08/08/2025 15:38:58
00481919233TRLO0.1.1
AQXE
9
630
08/08/2025 15:38:58
00481919234TRLO0.1.1
AQXE
33
630
08/08/2025 15:39:02
00481919267TRLO0.1.1
CHIX
9
630
08/08/2025 15:39:11
00481919339TRLO0.1.1
TRQX
1
630.5
08/08/2025 15:39:11
00481919341TRLO0.1.1
TRQX
5
630.5
08/08/2025 15:39:11
00481919340TRLO0.1.1
TRQX
50
630
08/08/2025 15:39:48
00481919537TRLO0.1.1
XLON
87
630
08/08/2025 15:39:48
00481919536TRLO0.1.1
XLON
55
630
08/08/2025 15:40:19
00481919768TRLO0.1.1
BATE
4
630
08/08/2025 15:41:31
00481920262TRLO0.1.1
TRQX
11
630.5
08/08/2025 15:41:31
00481920263TRLO0.1.1
TRQX
3
630
08/08/2025 15:41:31
00481920264TRLO0.1.1
XLON
81
630
08/08/2025 15:41:31
00481920265TRLO0.1.1
XLON
53
630
08/08/2025 15:41:32
00481920268TRLO0.1.1
XLON
33
630
08/08/2025 15:41:40
00481920360TRLO0.1.1
CHIX
2
630
08/08/2025 15:43:12
00481921166TRLO0.1.1
BATE
37
630
08/08/2025 15:43:12
00481921167TRLO0.1.1
BATE
16
630
08/08/2025 15:43:12
00481921168TRLO0.1.1
BATE
9
629.5
08/08/2025 15:43:36
00481921303TRLO0.1.1
AQXE
9
629.5
08/08/2025 15:43:36
00481921304TRLO0.1.1
AQXE
62
630
08/08/2025 15:43:36
00481921306TRLO0.1.1
XLON
75
630
08/08/2025 15:43:36
00481921305TRLO0.1.1
XLON
137
629.5
08/08/2025 15:43:36
00481921307TRLO0.1.1
XLON
15
630
08/08/2025 15:44:15
00481921593TRLO0.1.1
TRQX
33
630
08/08/2025 15:44:30
00481921694TRLO0.1.1
CHIX
55
630
08/08/2025 15:46:02
00481922629TRLO0.1.1
BATE
137
630
08/08/2025 15:46:03
00481922633TRLO0.1.1
XLON
5
630
08/08/2025 15:46:08
00481922692TRLO0.1.1
AQXE
1
630
08/08/2025 15:46:08
00481922694TRLO0.1.1
AQXE
3
630
08/08/2025 15:47:00
00481923000TRLO0.1.1
AQXE
15
630
08/08/2025 15:47:00
00481923001TRLO0.1.1
TRQX
33
630
08/08/2025 15:47:19
00481923173TRLO0.1.1
CHIX
274
629.5
08/08/2025 15:47:19
00481923174TRLO0.1.1
XLON
28
629.5
08/08/2025 15:48:48
00481923673TRLO0.1.1
BATE
27
630
08/08/2025 15:48:48
00481923674TRLO0.1.1
BATE
44
630
08/08/2025 15:50:25
00481924435TRLO0.1.1
XLON
93
630
08/08/2025 15:50:25
00481924436TRLO0.1.1
XLON
55
630
08/08/2025 15:51:38
00481924892TRLO0.1.1
BATE
36
630
08/08/2025 15:52:09
00481925063TRLO0.1.1
XLON
70
630
08/08/2025 15:52:09
00481925065TRLO0.1.1
XLON
101
630
08/08/2025 15:52:09
00481925064TRLO0.1.1
XLON
67
630
08/08/2025 15:52:09
00481925066TRLO0.1.1
XLON
33
629.5
08/08/2025 15:53:32
00481925637TRLO0.1.1
CHIX
15
629.5
08/08/2025 15:53:32
00481925640TRLO0.1.1
TRQX
33
629.5
08/08/2025 15:53:32
00481925639TRLO0.1.1
CHIX
15
629.5
08/08/2025 15:53:32
00481925641TRLO0.1.1
TRQX
38
630
08/08/2025 15:54:23
00481925937TRLO0.1.1
XLON
7
630
08/08/2025 15:54:23
00481925938TRLO0.1.1
XLON
92
630
08/08/2025 15:54:23
00481925939TRLO0.1.1
XLON
33
630
08/08/2025 15:56:18
00481926636TRLO0.1.1
CHIX
55
630
08/08/2025 15:56:18
00481926637TRLO0.1.1
BATE
137
630
08/08/2025 15:56:18
00481926638TRLO0.1.1
XLON
9
630
08/08/2025 15:56:19
00481926640TRLO0.1.1
AQXE
15
630
08/08/2025 15:56:28
00481926674TRLO0.1.1
TRQX
137
629.5
08/08/2025 15:56:39
00481926754TRLO0.1.1
XLON
55
630
08/08/2025 15:58:25
00481927365TRLO0.1.1
BATE
137
629.5
08/08/2025 15:58:36
00481927433TRLO0.1.1
XLON
33
629.5
08/08/2025 15:58:39
00481927451TRLO0.1.1
CHIX
9
630
08/08/2025 15:58:48
00481927510TRLO0.1.1
AQXE
15
630
08/08/2025 15:58:49
00481927523TRLO0.1.1
TRQX
55
629.5
08/08/2025 16:00:32
00481928399TRLO0.1.1
BATE
4
630
08/08/2025 16:00:53
00481928587TRLO0.1.1
TRQX
11
630
08/08/2025 16:00:53
00481928586TRLO0.1.1
TRQX
137
629.5
08/08/2025 16:00:58
00481928623TRLO0.1.1
XLON
137
629.5
08/08/2025 16:00:58
00481928624TRLO0.1.1
XLON
33
629.5
08/08/2025 16:00:58
00481928625TRLO0.1.1
CHIX
9
629.5
08/08/2025 16:01:12
00481928740TRLO0.1.1
AQXE
55
629.5
08/08/2025 16:02:44
00481929347TRLO0.1.1
BATE
137
629.5
08/08/2025 16:02:48
00481929390TRLO0.1.1
XLON
15
629.5
08/08/2025 16:02:55
00481929470TRLO0.1.1
TRQX
4
629.5
08/08/2025 16:03:12
00481929599TRLO0.1.1
CHIX
29
629.5
08/08/2025 16:03:12
00481929600TRLO0.1.1
CHIX
15
629.5
08/08/2025 16:05:15
00481930534TRLO0.1.1
TRQX
137
629.5
08/08/2025 16:05:15
00481930533TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
08/08/2025 16:05:15
00481930536TRLO0.1.1
AQXE
9
629.5
08/08/2025 16:05:15
00481930537TRLO0.1.1
AQXE
27
629.5
08/08/2025 16:05:15
00481930535TRLO0.1.1
AQXE
33
629.5
08/08/2025 16:05:34
00481930673TRLO0.1.1
CHIX
33
629.5
08/08/2025 16:05:34
00481930674TRLO0.1.1
CHIX
55
629.5
08/08/2025 16:06:23
00481930963TRLO0.1.1
BATE
55
629.5
08/08/2025 16:06:23
00481930964TRLO0.1.1
BATE
66
629.5
08/08/2025 16:06:34
00481931029TRLO0.1.1
XLON
71
629.5
08/08/2025 16:06:34
00481931028TRLO0.1.1
XLON
137
629.5
08/08/2025 16:06:34
00481931027TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
08/08/2025 16:07:14
00481931269TRLO0.1.1
AQXE
9
629.5
08/08/2025 16:07:14
00481931270TRLO0.1.1
AQXE
15
629.5
08/08/2025 16:07:28
00481931390TRLO0.1.1
TRQX
12
629.5
08/08/2025 16:07:44
00481931474TRLO0.1.1
CHIX
137
629.5
08/08/2025 16:08:14
00481931675TRLO0.1.1
XLON
12
629.5
08/08/2025 16:08:14
00481931676TRLO0.1.1
CHIX
55
629.5
08/08/2025 16:08:49
00481931945TRLO0.1.1
BATE
137
629.5
08/08/2025 16:09:06
00481932133TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
08/08/2025 16:09:23
00481932268TRLO0.1.1
AQXE
12
629.5
08/08/2025 16:09:33
00481932355TRLO0.1.1
TRQX
137
629.5
08/08/2025 16:09:55
00481932492TRLO0.1.1
XLON
9
629.5
08/08/2025 16:10:29
00481932720TRLO0.1.1
CHIX
33
629.5
08/08/2025 16:10:29
00481932721TRLO0.1.1
CHIX
33
629.5
08/08/2025 16:10:29
00481932722TRLO0.1.1
CHIX
14
629.5
08/08/2025 16:10:45
00481932830TRLO0.1.1
TRQX
2
629.5
08/08/2025 16:10:46
00481932842TRLO0.1.1
TRQX
4
629.5
08/08/2025 16:10:46
00481932843TRLO0.1.1
TRQX
137
629.5
08/08/2025 16:10:50
00481932863TRLO0.1.1
XLON
55
629.5
08/08/2025 16:11:33
00481933149TRLO0.1.1
BATE
110
629.5
08/08/2025 16:11:33
00481933148TRLO0.1.1
BATE
33
629.5
08/08/2025 16:11:33
00481933151TRLO0.1.1
XLON
137
629.5
08/08/2025 16:11:33
00481933150TRLO0.1.1
XLON
137
629.5
08/08/2025 16:11:33
00481933153TRLO0.1.1
XLON
241
629.5
08/08/2025 16:11:33
00481933152TRLO0.1.1
XLON
13
629.5
08/08/2025 16:11:35
00481933165TRLO0.1.1
TRQX
4
629.5
08/08/2025 16:11:35
00481933166TRLO0.1.1
TRQX
33
629
08/08/2025 16:12:59
00481933796TRLO0.1.1
CHIX
9
629.5
08/08/2025 16:12:59
00481933797TRLO0.1.1
AQXE
9
629.5
08/08/2025 16:12:59
00481933798TRLO0.1.1
AQXE
14
629.5
08/08/2025 16:13:56
00481934101TRLO0.1.1
BATE
1
630
08/08/2025 16:14:42
00481934454TRLO0.1.1
XLON
7
630
08/08/2025 16:14:42
00481934455TRLO0.1.1
XLON
129
630
08/08/2025 16:14:42
00481934456TRLO0.1.1
XLON
4
630
08/08/2025 16:15:30
00481934755TRLO0.1.1
CHIX
25
630
08/08/2025 16:15:30
00481934757TRLO0.1.1
CHIX
95
630
08/08/2025 16:15:30
00481934756TRLO0.1.1
CHIX
137
630
08/08/2025 16:15:46
00481934944TRLO0.1.1
XLON
39
629.5
08/08/2025 16:16:21
00481935274TRLO0.1.1
XLON
235
629.5
08/08/2025 16:16:21
00481935273TRLO0.1.1
XLON
6
629.5
08/08/2025 16:16:23
00481935322TRLO0.1.1
AQXE
3
629.5
08/08/2025 16:16:44
00481935489TRLO0.1.1
AQXE
9
629.5
08/08/2025 16:16:44
00481935490TRLO0.1.1
AQXE
2
629.5
08/08/2025 16:16:44
00481935491TRLO0.1.1
AQXE
43
630
08/08/2025 16:17:28
00481935801TRLO0.1.1
CHIX
46
630
08/08/2025 16:18:03
00481935995TRLO0.1.1
TRQX
56
630
08/08/2025 16:18:03
00481935994TRLO0.1.1
TRQX
18
630
08/08/2025 16:18:03
00481935998TRLO0.1.1
TRQX
42
630
08/08/2025 16:18:17
00481936084TRLO0.1.1
XLON
95
630
08/08/2025 16:18:17
00481936085TRLO0.1.1
XLON
137
630.5
08/08/2025 16:19:08
00481936389TRLO0.1.1
XLON
6
630
08/08/2025 16:19:17
00481936423TRLO0.1.1
AQXE
137
630.5
08/08/2025 16:19:57
00481936659TRLO0.1.1
XLON
99
630
08/08/2025 16:20:43
00481936959TRLO0.1.1
CHIX
206
630
08/08/2025 16:20:43
00481936960TRLO0.1.1
BATE
1
630
08/08/2025 16:20:43
00481936961TRLO0.1.1
AQXE
9
630
08/08/2025 16:20:43
00481936962TRLO0.1.1
AQXE
55
630
08/08/2025 16:20:43
00481936963TRLO0.1.1
BATE
222
630
08/08/2025 16:20:43
00481936964TRLO0.1.1
BATE
25
630
08/08/2025 16:20:43
00481936966TRLO0.1.1
TRQX
38
630
08/08/2025 16:20:43
00481936965TRLO0.1.1
AQXE
411
630
08/08/2025 16:20:43
00481936967TRLO0.1.1
XLON
617
630
08/08/2025 16:20:43
00481936968TRLO0.1.1
XLON
12
629
08/08/2025 16:22:15
00481937775TRLO0.1.1
TRQX
189
629.5
08/08/2025 16:22:32
00481937921TRLO0.1.1
XLON
219
629.5
08/08/2025 16:22:32
00481937920TRLO0.1.1
XLON
45
629.5
08/08/2025 16:22:51
00481938028TRLO0.1.1
BATE
53
629.5
08/08/2025 16:23:06
00481938211TRLO0.1.1
CHIX
17
629.5
08/08/2025 16:23:19
00481938273TRLO0.1.1
AQXE
103
628.5
08/08/2025 16:23:55
00481938489TRLO0.1.1
XLON
23
628.5
08/08/2025 16:24:05
00481938575TRLO0.1.1
TRQX
12
628.5
08/08/2025 16:25:14
00481939106TRLO0.1.1
AQXE
22
628
08/08/2025 16:25:16
00481939114TRLO0.1.1
CHIX
19
628.5
08/08/2025 16:25:56
00481939580TRLO0.1.1
TRQX
109
628.5
08/08/2025 16:26:23
00481939830TRLO0.1.1
XLON
159
628.5
08/08/2025 16:26:23
00481939831TRLO0.1.1
XLON
239
628.5
08/08/2025 16:26:23
00481939832TRLO0.1.1
XLON
20
628.5
08/08/2025 16:26:23
00481939833TRLO0.1.1
XLON
68
628.5
08/08/2025 16:27:07
00481940246TRLO0.1.1
XLON
11
628.5
08/08/2025 16:27:07
00481940248TRLO0.1.1
XLON
40
628.5
08/08/2025 16:27:07
00481940247TRLO0.1.1
XLON
50
628.5
08/08/2025 16:27:09
00481940264TRLO0.1.1
CHIX
6
628.5
08/08/2025 16:27:14
00481940301TRLO0.1.1
TRQX
8
628.5
08/08/2025 16:27:29
00481940393TRLO0.1.1
XLON
7
628.5
08/08/2025 16:27:35
00481940461TRLO0.1.1
BATE
120
628.5
08/08/2025 16:27:35
00481940460TRLO0.1.1
BATE
8
628.5
08/08/2025 16:28:04
00481940693TRLO0.1.1
AQXE