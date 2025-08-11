Anzeige
Mehr »
Montag, 11.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
11.08.25 | 08:16
7,150 Euro
-1,38 % -0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1507,50009:46
PR Newswire
11.08.2025 08:06 Uhr
57 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 11

Bodycotewww.bodycote.com

11 August 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

8 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

38,000

Highest price paid per share (pence per share):

638.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

628.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

632.49.0p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,058,701 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 251,703 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,397,471 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

27

636

08/08/2025 08:18:45

00481821069TRLO0.1.1

CHIX

2

636

08/08/2025 08:18:45

00481821070TRLO0.1.1

CHIX

1

636

08/08/2025 08:18:45

00481821071TRLO0.1.1

CHIX

12

636

08/08/2025 08:18:45

00481821073TRLO0.1.1

CHIX

19

636

08/08/2025 08:18:45

00481821072TRLO0.1.1

CHIX

274

636.5

08/08/2025 08:18:45

00481821074TRLO0.1.1

XLON

5

636

08/08/2025 08:18:46

00481821078TRLO0.1.1

CHIX

9

635

08/08/2025 08:25:33

00481821656TRLO0.1.1

AQXE

12

635

08/08/2025 08:25:33

00481821655TRLO0.1.1

CHIX

9

635

08/08/2025 08:25:33

00481821659TRLO0.1.1

AQXE

18

635

08/08/2025 08:25:33

00481821658TRLO0.1.1

AQXE

21

635

08/08/2025 08:25:33

00481821657TRLO0.1.1

CHIX

137

635

08/08/2025 08:25:33

00481821660TRLO0.1.1

XLON

137

635

08/08/2025 08:25:33

00481821661TRLO0.1.1

XLON

411

635

08/08/2025 08:25:33

00481821662TRLO0.1.1

XLON

33

635

08/08/2025 08:27:30

00481821833TRLO0.1.1

CHIX

26

637.5

08/08/2025 08:42:32

00481823612TRLO0.1.1

XLON

33

637.5

08/08/2025 08:42:32

00481823614TRLO0.1.1

CHIX

52

637.5

08/08/2025 08:42:32

00481823613TRLO0.1.1

XLON

333

637.5

08/08/2025 08:42:32

00481823615TRLO0.1.1

XLON

137

637.5

08/08/2025 08:42:32

00481823616TRLO0.1.1

XLON

137

637.5

08/08/2025 08:44:18

00481823844TRLO0.1.1

XLON

33

637.5

08/08/2025 08:44:46

00481823870TRLO0.1.1

CHIX

15

637.5

08/08/2025 08:48:14

00481824141TRLO0.1.1

CHIX

18

637.5

08/08/2025 08:48:14

00481824142TRLO0.1.1

CHIX

137

637.5

08/08/2025 08:49:11

00481824226TRLO0.1.1

XLON

3

636.5

08/08/2025 08:49:15

00481824231TRLO0.1.1

AQXE

14

637.5

08/08/2025 08:52:34

00481824514TRLO0.1.1

XLON

27

637.5

08/08/2025 08:52:35

00481824515TRLO0.1.1

XLON

36

637.5

08/08/2025 08:52:35

00481824517TRLO0.1.1

XLON

39

637.5

08/08/2025 08:52:35

00481824516TRLO0.1.1

XLON

5

637.5

08/08/2025 08:52:35

00481824518TRLO0.1.1

XLON

16

637.5

08/08/2025 08:53:16

00481824578TRLO0.1.1

XLON

2

636.5

08/08/2025 08:55:02

00481824956TRLO0.1.1

AQXE

13

637.5

08/08/2025 08:57:22

00481825172TRLO0.1.1

XLON

124

637.5

08/08/2025 08:57:22

00481825173TRLO0.1.1

XLON

3

637

08/08/2025 08:57:36

00481825189TRLO0.1.1

CHIX

15

637.5

08/08/2025 08:59:31

00481825500TRLO0.1.1

TRQX

15

637.5

08/08/2025 08:59:31

00481825501TRLO0.1.1

TRQX

22

637

08/08/2025 08:59:31

00481825502TRLO0.1.1

AQXE

30

637

08/08/2025 08:59:31

00481825503TRLO0.1.1

CHIX

330

637.5

08/08/2025 08:59:54

00481825553TRLO0.1.1

BATE

31

637.5

08/08/2025 08:59:54

00481825555TRLO0.1.1

TRQX

110

637.5

08/08/2025 08:59:54

00481825554TRLO0.1.1

BATE

7

637.5

08/08/2025 09:00:00

00481825604TRLO0.1.1

TRQX

8

637.5

08/08/2025 09:00:00

00481825606TRLO0.1.1

TRQX

44

637.5

08/08/2025 09:00:00

00481825605TRLO0.1.1

TRQX

9

637.5

08/08/2025 09:00:00

00481825607TRLO0.1.1

AQXE

137

637.5

08/08/2025 09:02:52

00481826162TRLO0.1.1

XLON

9

637.5

08/08/2025 09:03:00

00481826218TRLO0.1.1

AQXE

15

637.5

08/08/2025 09:03:00

00481826219TRLO0.1.1

TRQX

33

637.5

08/08/2025 09:05:01

00481826516TRLO0.1.1

CHIX

55

637.5

08/08/2025 09:05:01

00481826515TRLO0.1.1

BATE

12

637.5

08/08/2025 09:07:02

00481826823TRLO0.1.1

XLON

28

637.5

08/08/2025 09:07:02

00481826824TRLO0.1.1

XLON

48

637.5

08/08/2025 09:07:02

00481826825TRLO0.1.1

XLON

49

637.5

08/08/2025 09:07:02

00481826826TRLO0.1.1

XLON

9

637.5

08/08/2025 09:09:37

00481827375TRLO0.1.1

AQXE

55

638.5

08/08/2025 09:15:43

00481828366TRLO0.1.1

BATE

33

638

08/08/2025 09:17:35

00481828654TRLO0.1.1

CHIX

12

638

08/08/2025 09:17:35

00481828655TRLO0.1.1

XLON

15

638

08/08/2025 09:17:35

00481828657TRLO0.1.1

TRQX

262

638

08/08/2025 09:17:35

00481828656TRLO0.1.1

XLON

9

637.5

08/08/2025 09:18:42

00481828856TRLO0.1.1

AQXE

15

638

08/08/2025 09:20:12

00481829092TRLO0.1.1

TRQX

3

638

08/08/2025 09:20:47

00481829207TRLO0.1.1

XLON

12

638

08/08/2025 09:20:47

00481829209TRLO0.1.1

XLON

13

638

08/08/2025 09:20:47

00481829208TRLO0.1.1

XLON

6

638

08/08/2025 09:20:47

00481829210TRLO0.1.1

XLON

4

638

08/08/2025 09:20:47

00481829211TRLO0.1.1

XLON

92

638

08/08/2025 09:20:47

00481829212TRLO0.1.1

XLON

1

638

08/08/2025 09:21:00

00481829236TRLO0.1.1

XLON

143

638

08/08/2025 09:25:56

00481830208TRLO0.1.1

XLON

4

638

08/08/2025 09:32:48

00481831803TRLO0.1.1

CHIX

12

638.5

08/08/2025 09:36:36

00481832626TRLO0.1.1

XLON

205

638.5

08/08/2025 09:36:36

00481832624TRLO0.1.1

XLON

11

638.5

08/08/2025 09:36:36

00481832628TRLO0.1.1

XLON

52

638.5

08/08/2025 09:38:56

00481833051TRLO0.1.1

CHIX

10

638.5

08/08/2025 09:43:16

00481833919TRLO0.1.1

CHIX

12

638.5

08/08/2025 09:43:16

00481833920TRLO0.1.1

XLON

29

638.5

08/08/2025 09:43:16

00481833921TRLO0.1.1

CHIX

171

638.5

08/08/2025 09:43:16

00481833922TRLO0.1.1

XLON

12

638.5

08/08/2025 09:45:05

00481834282TRLO0.1.1

XLON

125

638.5

08/08/2025 09:45:05

00481834283TRLO0.1.1

XLON

2

638

08/08/2025 09:45:08

00481834291TRLO0.1.1

BATE

37

638.5

08/08/2025 09:47:23

00481834763TRLO0.1.1

CHIX

2

638

08/08/2025 09:52:47

00481835849TRLO0.1.1

BATE

12

638.5

08/08/2025 09:55:19

00481836348TRLO0.1.1

CHIX

2

638.5

08/08/2025 09:55:19

00481836349TRLO0.1.1

CHIX

19

638.5

08/08/2025 09:55:19

00481836350TRLO0.1.1

CHIX

3

638

08/08/2025 09:56:03

00481836488TRLO0.1.1

BATE

59

638

08/08/2025 09:57:15

00481836770TRLO0.1.1

BATE

137

638

08/08/2025 09:59:02

00481837077TRLO0.1.1

XLON

44

638

08/08/2025 09:59:02

00481837079TRLO0.1.1

BATE

55

638

08/08/2025 09:59:02

00481837080TRLO0.1.1

BATE

103

638

08/08/2025 09:59:02

00481837078TRLO0.1.1

XLON

13

638

08/08/2025 09:59:02

00481837081TRLO0.1.1

XLON

53

638

08/08/2025 09:59:02

00481837082TRLO0.1.1

BATE

53

638

08/08/2025 09:59:02

00481837083TRLO0.1.1

BATE

158

638

08/08/2025 09:59:02

00481837084TRLO0.1.1

XLON

15

638

08/08/2025 09:59:02

00481837086TRLO0.1.1

TRQX

15

638

08/08/2025 09:59:02

00481837088TRLO0.1.1

TRQX

30

638

08/08/2025 09:59:02

00481837087TRLO0.1.1

TRQX

137

638

08/08/2025 09:59:02

00481837085TRLO0.1.1

XLON

15

638

08/08/2025 09:59:02

00481837089TRLO0.1.1

TRQX

3

637.5

08/08/2025 09:59:03

00481837099TRLO0.1.1

AQXE

12

637.5

08/08/2025 10:00:29

00481837453TRLO0.1.1

AQXE

3

637.5

08/08/2025 10:00:29

00481837454TRLO0.1.1

AQXE

3

637.5

08/08/2025 10:00:29

00481837455TRLO0.1.1

AQXE

3

637.5

08/08/2025 10:00:29

00481837456TRLO0.1.1

AQXE

1

637.5

08/08/2025 10:00:29

00481837457TRLO0.1.1

AQXE

2

637.5

08/08/2025 10:00:29

00481837458TRLO0.1.1

AQXE

9

637.5

08/08/2025 10:02:00

00481837738TRLO0.1.1

AQXE

9

637.5

08/08/2025 10:02:00

00481837739TRLO0.1.1

AQXE

4

637.5

08/08/2025 10:04:15

00481838266TRLO0.1.1

CHIX

12

637.5

08/08/2025 10:04:15

00481838267TRLO0.1.1

CHIX

17

637.5

08/08/2025 10:04:15

00481838268TRLO0.1.1

CHIX

1

637

08/08/2025 10:06:33

00481838755TRLO0.1.1

BATE

2

637

08/08/2025 10:06:33

00481838756TRLO0.1.1

BATE

10

638

08/08/2025 10:06:35

00481838771TRLO0.1.1

XLON

127

638

08/08/2025 10:06:35

00481838772TRLO0.1.1

XLON

12

638

08/08/2025 10:08:03

00481839114TRLO0.1.1

TRQX

3

638

08/08/2025 10:08:03

00481839115TRLO0.1.1

TRQX

55

638

08/08/2025 10:12:11

00481839945TRLO0.1.1

XLON

82

638

08/08/2025 10:12:11

00481839944TRLO0.1.1

XLON

33

637.5

08/08/2025 10:14:35

00481840514TRLO0.1.1

CHIX

31

638

08/08/2025 10:17:45

00481841180TRLO0.1.1

XLON

106

638

08/08/2025 10:17:45

00481841181TRLO0.1.1

XLON

15

638

08/08/2025 10:17:57

00481841240TRLO0.1.1

TRQX

2

637.5

08/08/2025 10:23:22

00481842358TRLO0.1.1

XLON

117

637.5

08/08/2025 10:23:22

00481842359TRLO0.1.1

XLON

18

637.5

08/08/2025 10:23:27

00481842367TRLO0.1.1

XLON

36

637.5

08/08/2025 10:23:27

00481842368TRLO0.1.1

BATE

19

637.5

08/08/2025 10:23:28

00481842373TRLO0.1.1

BATE

33

637.5

08/08/2025 10:26:03

00481843068TRLO0.1.1

CHIX

55

637.5

08/08/2025 10:26:03

00481843067TRLO0.1.1

BATE

9

637

08/08/2025 10:26:03

00481843070TRLO0.1.1

AQXE

18

637

08/08/2025 10:26:03

00481843069TRLO0.1.1

AQXE

15

637

08/08/2025 10:27:51

00481843475TRLO0.1.1

TRQX

2

637

08/08/2025 10:28:09

00481843531TRLO0.1.1

BATE

5

637

08/08/2025 10:28:09

00481843530TRLO0.1.1

BATE

49

637

08/08/2025 10:28:09

00481843532TRLO0.1.1

BATE

137

636.5

08/08/2025 10:28:57

00481843663TRLO0.1.1

XLON

7

636

08/08/2025 10:35:39

00481845800TRLO0.1.1

XLON

82

636

08/08/2025 10:35:39

00481845801TRLO0.1.1

XLON

48

636.5

08/08/2025 10:35:39

00481845802TRLO0.1.1

XLON

33

636

08/08/2025 10:36:36

00481846105TRLO0.1.1

CHIX

7

636

08/08/2025 10:38:13

00481846381TRLO0.1.1

BATE

48

636

08/08/2025 10:38:13

00481846382TRLO0.1.1

BATE

1

636

08/08/2025 10:39:46

00481846664TRLO0.1.1

TRQX

2

636

08/08/2025 10:39:46

00481846665TRLO0.1.1

TRQX

12

636

08/08/2025 10:39:46

00481846666TRLO0.1.1

TRQX

2

636

08/08/2025 10:42:38

00481847249TRLO0.1.1

XLON

3

636

08/08/2025 10:42:38

00481847250TRLO0.1.1

XLON

2

636

08/08/2025 10:42:38

00481847254TRLO0.1.1

XLON

12

636

08/08/2025 10:42:38

00481847253TRLO0.1.1

XLON

54

636

08/08/2025 10:42:38

00481847252TRLO0.1.1

XLON

64

636

08/08/2025 10:42:38

00481847251TRLO0.1.1

XLON

9

635.5

08/08/2025 10:43:06

00481847322TRLO0.1.1

AQXE

2

636

08/08/2025 10:49:30

00481848585TRLO0.1.1

CHIX

31

636

08/08/2025 10:49:30

00481848586TRLO0.1.1

CHIX

137

635.5

08/08/2025 10:49:37

00481848608TRLO0.1.1

XLON

23

635.5

08/08/2025 10:51:11

00481849006TRLO0.1.1

BATE

32

635.5

08/08/2025 10:51:11

00481849005TRLO0.1.1

BATE

9

635.5

08/08/2025 10:52:01

00481849124TRLO0.1.1

AQXE

15

635.5

08/08/2025 10:52:12

00481849139TRLO0.1.1

TRQX

74

635.5

08/08/2025 10:56:40

00481850094TRLO0.1.1

XLON

63

635.5

08/08/2025 10:56:40

00481850095TRLO0.1.1

XLON

33

635.5

08/08/2025 11:01:19

00481851106TRLO0.1.1

CHIX

82

635.5

08/08/2025 11:02:02

00481851241TRLO0.1.1

XLON

12

635.5

08/08/2025 11:02:02

00481851243TRLO0.1.1

XLON

43

635.5

08/08/2025 11:02:02

00481851242TRLO0.1.1

XLON

9

635.5

08/08/2025 11:02:15

00481851283TRLO0.1.1

AQXE

1

635.5

08/08/2025 11:02:20

00481851309TRLO0.1.1

BATE

54

635.5

08/08/2025 11:02:20

00481851310TRLO0.1.1

BATE

2

635.5

08/08/2025 11:02:36

00481851386TRLO0.1.1

TRQX

13

635.5

08/08/2025 11:02:36

00481851387TRLO0.1.1

TRQX

120

635.5

08/08/2025 11:05:54

00481851978TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

08/08/2025 11:05:54

00481851979TRLO0.1.1

XLON

9

635.5

08/08/2025 11:08:57

00481852628TRLO0.1.1

AQXE

137

635.5

08/08/2025 11:09:54

00481852824TRLO0.1.1

XLON

33

634.5

08/08/2025 11:11:23

00481853060TRLO0.1.1

CHIX

55

634.5

08/08/2025 11:11:23

00481853059TRLO0.1.1

BATE

15

634.5

08/08/2025 11:11:23

00481853061TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

08/08/2025 11:13:45

00481853521TRLO0.1.1

XLON

62

634.5

08/08/2025 11:13:45

00481853520TRLO0.1.1

XLON

63

634.5

08/08/2025 11:13:45

00481853522TRLO0.1.1

XLON

1

634.5

08/08/2025 11:15:55

00481853956TRLO0.1.1

AQXE

8

634.5

08/08/2025 11:16:00

00481853980TRLO0.1.1

AQXE

33

634.5

08/08/2025 11:16:00

00481853981TRLO0.1.1

CHIX

1

635.5

08/08/2025 11:18:58

00481854479TRLO0.1.1

XLON

55

636.5

08/08/2025 11:19:37

00481854578TRLO0.1.1

BATE

1

636.5

08/08/2025 11:21:04

00481854909TRLO0.1.1

XLON

3

636.5

08/08/2025 11:21:04

00481854910TRLO0.1.1

XLON

132

636.5

08/08/2025 11:21:04

00481854911TRLO0.1.1

XLON

9

636.5

08/08/2025 11:22:55

00481855272TRLO0.1.1

AQXE

137

636.5

08/08/2025 11:22:59

00481855281TRLO0.1.1

XLON

1

636.5

08/08/2025 11:23:00

00481855288TRLO0.1.1

CHIX

3

636.5

08/08/2025 11:23:00

00481855289TRLO0.1.1

CHIX

12

636.5

08/08/2025 11:23:00

00481855290TRLO0.1.1

CHIX

17

636.5

08/08/2025 11:23:00

00481855291TRLO0.1.1

CHIX

12

636.5

08/08/2025 11:24:15

00481855559TRLO0.1.1

BATE

43

636.5

08/08/2025 11:24:15

00481855560TRLO0.1.1

BATE

3

636.5

08/08/2025 11:25:25

00481855795TRLO0.1.1

XLON

50

636.5

08/08/2025 11:26:01

00481855905TRLO0.1.1

XLON

82

636.5

08/08/2025 11:26:01

00481855906TRLO0.1.1

XLON

1

636.5

08/08/2025 11:26:24

00481855993TRLO0.1.1

XLON

9

636.5

08/08/2025 11:30:31

00481856805TRLO0.1.1

AQXE

33

636.5

08/08/2025 11:30:31

00481856806TRLO0.1.1

CHIX

4

636

08/08/2025 11:30:31

00481856809TRLO0.1.1

TRQX

9

636.5

08/08/2025 11:30:31

00481856808TRLO0.1.1

XLON

129

636.5

08/08/2025 11:30:31

00481856807TRLO0.1.1

XLON

55

636.5

08/08/2025 11:31:23

00481856996TRLO0.1.1

BATE

137

636.5

08/08/2025 11:34:55

00481857646TRLO0.1.1

XLON

3

636.5

08/08/2025 11:41:14

00481859553TRLO0.1.1

AQXE

1

636.5

08/08/2025 11:42:19

00481859987TRLO0.1.1

CHIX

32

636.5

08/08/2025 11:42:19

00481859989TRLO0.1.1

CHIX

55

636.5

08/08/2025 11:42:19

00481859988TRLO0.1.1

BATE

6

636.5

08/08/2025 11:42:19

00481859990TRLO0.1.1

AQXE

274

636.5

08/08/2025 11:42:19

00481859991TRLO0.1.1

XLON

33

636.5

08/08/2025 11:44:05

00481860465TRLO0.1.1

CHIX

9

636.5

08/08/2025 11:44:38

00481860577TRLO0.1.1

AQXE

2

636.5

08/08/2025 11:44:40

00481860583TRLO0.1.1

XLON

118

636.5

08/08/2025 11:44:40

00481860584TRLO0.1.1

XLON

17

636.5

08/08/2025 11:44:40

00481860585TRLO0.1.1

XLON

14

636.5

08/08/2025 11:45:23

00481860805TRLO0.1.1

BATE

41

636.5

08/08/2025 11:45:23

00481860806TRLO0.1.1

BATE

26

636

08/08/2025 11:45:28

00481860823TRLO0.1.1

TRQX

26

636

08/08/2025 11:45:28

00481860824TRLO0.1.1

TRQX

15

636

08/08/2025 11:45:28

00481860825TRLO0.1.1

TRQX

118

636.5

08/08/2025 11:48:07

00481861472TRLO0.1.1

XLON

9

636.5

08/08/2025 11:48:07

00481861474TRLO0.1.1

XLON

10

636.5

08/08/2025 11:48:07

00481861473TRLO0.1.1

XLON

9

636.5

08/08/2025 11:49:43

00481861784TRLO0.1.1

AQXE

19

636.5

08/08/2025 11:50:24

00481861942TRLO0.1.1

TRQX

12

636.5

08/08/2025 11:50:59

00481862093TRLO0.1.1

CHIX

20

636.5

08/08/2025 11:50:59

00481862094TRLO0.1.1

CHIX

1

636.5

08/08/2025 11:50:59

00481862095TRLO0.1.1

CHIX

137

636.5

08/08/2025 11:51:52

00481862293TRLO0.1.1

XLON

110

636.5

08/08/2025 11:59:55

00481863880TRLO0.1.1

BATE

274

636.5

08/08/2025 11:59:55

00481863881TRLO0.1.1

XLON

15

637

08/08/2025 12:01:58

00481864319TRLO0.1.1

TRQX

33

637

08/08/2025 12:02:07

00481864342TRLO0.1.1

CHIX

33

637

08/08/2025 12:06:09

00481865355TRLO0.1.1

CHIX

55

637

08/08/2025 12:06:09

00481865354TRLO0.1.1

BATE

137

637

08/08/2025 12:06:09

00481865356TRLO0.1.1

XLON

15

637

08/08/2025 12:06:09

00481865357TRLO0.1.1

TRQX

274

637

08/08/2025 12:07:51

00481865676TRLO0.1.1

XLON

3

637

08/08/2025 12:07:53

00481865679TRLO0.1.1

AQXE

9

637

08/08/2025 12:08:17

00481865816TRLO0.1.1

AQXE

33

637

08/08/2025 12:08:17

00481865817TRLO0.1.1

CHIX

9

637

08/08/2025 12:08:17

00481865819TRLO0.1.1

AQXE

15

637

08/08/2025 12:08:17

00481865818TRLO0.1.1

AQXE

15

637

08/08/2025 12:08:27

00481865854TRLO0.1.1

TRQX

55

637

08/08/2025 12:08:30

00481865860TRLO0.1.1

BATE

137

637

08/08/2025 12:09:50

00481866089TRLO0.1.1

XLON

12

637

08/08/2025 12:11:05

00481866240TRLO0.1.1

TRQX

3

637

08/08/2025 12:11:05

00481866241TRLO0.1.1

TRQX

33

637

08/08/2025 12:12:01

00481866466TRLO0.1.1

CHIX

36

637

08/08/2025 12:12:26

00481866587TRLO0.1.1

XLON

101

637

08/08/2025 12:12:26

00481866588TRLO0.1.1

XLON

55

637

08/08/2025 12:12:56

00481866647TRLO0.1.1

BATE

137

637

08/08/2025 12:14:40

00481866982TRLO0.1.1

XLON

15

637

08/08/2025 12:15:06

00481867065TRLO0.1.1

TRQX

11

637

08/08/2025 12:16:23

00481867255TRLO0.1.1

CHIX

22

637

08/08/2025 12:16:23

00481867256TRLO0.1.1

CHIX

9

637

08/08/2025 12:16:51

00481867338TRLO0.1.1

XLON

12

637

08/08/2025 12:16:51

00481867339TRLO0.1.1

XLON

116

637

08/08/2025 12:16:51

00481867340TRLO0.1.1

XLON

55

637

08/08/2025 12:17:20

00481867423TRLO0.1.1

BATE

27

637

08/08/2025 12:18:42

00481867670TRLO0.1.1

XLON

110

637

08/08/2025 12:18:42

00481867669TRLO0.1.1

XLON

2

636

08/08/2025 12:18:45

00481867684TRLO0.1.1

AQXE

15

637

08/08/2025 12:19:24

00481867790TRLO0.1.1

TRQX

11

637

08/08/2025 12:20:49

00481868017TRLO0.1.1

CHIX

22

637

08/08/2025 12:20:49

00481868016TRLO0.1.1

CHIX

10

637

08/08/2025 12:21:04

00481868053TRLO0.1.1

XLON

127

637

08/08/2025 12:21:04

00481868054TRLO0.1.1

XLON

55

637

08/08/2025 12:21:46

00481868150TRLO0.1.1

BATE

3

636

08/08/2025 12:21:49

00481868158TRLO0.1.1

AQXE

10

637

08/08/2025 12:23:30

00481868504TRLO0.1.1

XLON

127

637

08/08/2025 12:23:30

00481868505TRLO0.1.1

XLON

3

637

08/08/2025 12:23:41

00481868549TRLO0.1.1

TRQX

12

637

08/08/2025 12:23:41

00481868547TRLO0.1.1

TRQX

33

637

08/08/2025 12:25:12

00481868858TRLO0.1.1

CHIX

67

637

08/08/2025 12:25:59

00481869004TRLO0.1.1

XLON

70

637

08/08/2025 12:25:59

00481869003TRLO0.1.1

XLON

55

637

08/08/2025 12:26:15

00481869062TRLO0.1.1

BATE

2

637

08/08/2025 12:27:51

00481869343TRLO0.1.1

TRQX

6

637

08/08/2025 12:27:51

00481869341TRLO0.1.1

TRQX

7

637

08/08/2025 12:27:51

00481869344TRLO0.1.1

TRQX

3

636

08/08/2025 12:28:14

00481869410TRLO0.1.1

AQXE

37

637

08/08/2025 12:28:16

00481869414TRLO0.1.1

XLON

100

637

08/08/2025 12:28:16

00481869415TRLO0.1.1

XLON

33

637

08/08/2025 12:29:42

00481869592TRLO0.1.1

CHIX

12

637

08/08/2025 12:31:15

00481869924TRLO0.1.1

XLON

125

637

08/08/2025 12:31:15

00481869925TRLO0.1.1

XLON

3

636

08/08/2025 12:33:10

00481870291TRLO0.1.1

AQXE

15

637

08/08/2025 12:34:01

00481870399TRLO0.1.1

TRQX

61

637

08/08/2025 12:35:45

00481870686TRLO0.1.1

XLON

76

637

08/08/2025 12:35:45

00481870687TRLO0.1.1

XLON

33

637

08/08/2025 12:37:39

00481870955TRLO0.1.1

CHIX

50

637

08/08/2025 12:40:20

00481871392TRLO0.1.1

XLON

87

637

08/08/2025 12:40:20

00481871391TRLO0.1.1

XLON

15

637

08/08/2025 12:42:05

00481871691TRLO0.1.1

TRQX

3

636

08/08/2025 12:42:10

00481871700TRLO0.1.1

AQXE

5

637

08/08/2025 12:45:06

00481872161TRLO0.1.1

XLON

50

637

08/08/2025 12:45:06

00481872162TRLO0.1.1

XLON

53

637

08/08/2025 12:45:06

00481872163TRLO0.1.1

XLON

2

637

08/08/2025 12:45:06

00481872165TRLO0.1.1

XLON

12

637

08/08/2025 12:45:06

00481872164TRLO0.1.1

XLON

15

637

08/08/2025 12:45:07

00481872166TRLO0.1.1

XLON

33

637

08/08/2025 12:46:05

00481872315TRLO0.1.1

CHIX

137

637

08/08/2025 12:49:25

00481872824TRLO0.1.1

XLON

15

637

08/08/2025 12:51:43

00481873281TRLO0.1.1

TRQX

2

637

08/08/2025 12:54:02

00481873780TRLO0.1.1

XLON

4

637.5

08/08/2025 12:55:51

00481874146TRLO0.1.1

BATE

110

637.5

08/08/2025 12:55:51

00481874145TRLO0.1.1

BATE

135

637.5

08/08/2025 12:55:51

00481874147TRLO0.1.1

XLON

33

637.5

08/08/2025 12:57:40

00481874436TRLO0.1.1

CHIX

9

637.5

08/08/2025 12:57:40

00481874438TRLO0.1.1

AQXE

40

637.5

08/08/2025 12:57:40

00481874437TRLO0.1.1

AQXE

106

637.5

08/08/2025 12:58:20

00481874550TRLO0.1.1

BATE

15

637.5

08/08/2025 12:58:21

00481874554TRLO0.1.1

TRQX

137

637.5

08/08/2025 12:58:31

00481874581TRLO0.1.1

XLON

9

637

08/08/2025 12:59:55

00481874840TRLO0.1.1

AQXE

33

637

08/08/2025 13:02:07

00481875252TRLO0.1.1

CHIX

137

637

08/08/2025 13:02:31

00481875338TRLO0.1.1

XLON

1

637

08/08/2025 13:03:51

00481875609TRLO0.1.1

BATE

54

637

08/08/2025 13:04:12

00481875682TRLO0.1.1

BATE

51

637

08/08/2025 13:05:45

00481875924TRLO0.1.1

XLON

86

637

08/08/2025 13:05:45

00481875925TRLO0.1.1

XLON

110

637

08/08/2025 13:19:24

00481878596TRLO0.1.1

BATE

55

637

08/08/2025 13:19:24

00481878597TRLO0.1.1

BATE

120

637

08/08/2025 13:19:24

00481878598TRLO0.1.1

XLON

12

637

08/08/2025 13:19:24

00481878599TRLO0.1.1

XLON

142

637

08/08/2025 13:19:24

00481878600TRLO0.1.1

XLON

137

637

08/08/2025 13:19:24

00481878601TRLO0.1.1

XLON

137

637

08/08/2025 13:19:24

00481878602TRLO0.1.1

XLON

9

637

08/08/2025 13:19:24

00481878603TRLO0.1.1

AQXE

9

637

08/08/2025 13:19:24

00481878604TRLO0.1.1

AQXE

9

637

08/08/2025 13:19:24

00481878605TRLO0.1.1

AQXE

66

636.5

08/08/2025 13:22:26

00481879306TRLO0.1.1

CHIX

1

636.5

08/08/2025 13:22:26

00481879308TRLO0.1.1

TRQX

29

636.5

08/08/2025 13:22:26

00481879309TRLO0.1.1

TRQX

33

636.5

08/08/2025 13:22:26

00481879307TRLO0.1.1

CHIX

15

636.5

08/08/2025 13:22:26

00481879310TRLO0.1.1

TRQX

15

636.5

08/08/2025 13:22:26

00481879311TRLO0.1.1

TRQX

137

636.5

08/08/2025 13:22:29

00481879313TRLO0.1.1

XLON

9

636.5

08/08/2025 13:22:52

00481879383TRLO0.1.1

AQXE

137

637

08/08/2025 13:25:50

00481879881TRLO0.1.1

XLON

33

637

08/08/2025 13:26:59

00481880074TRLO0.1.1

CHIX

9

637

08/08/2025 13:27:41

00481880205TRLO0.1.1

AQXE

15

637

08/08/2025 13:28:41

00481880370TRLO0.1.1

TRQX

19

637

08/08/2025 13:28:53

00481880403TRLO0.1.1

BATE

36

637

08/08/2025 13:28:53

00481880404TRLO0.1.1

BATE

12

637

08/08/2025 13:29:14

00481880497TRLO0.1.1

XLON

4

637

08/08/2025 13:29:14

00481880498TRLO0.1.1

XLON

8

637

08/08/2025 13:29:14

00481880499TRLO0.1.1

XLON

113

637

08/08/2025 13:29:14

00481880501TRLO0.1.1

XLON

12

637

08/08/2025 13:32:03

00481881083TRLO0.1.1

XLON

33

637

08/08/2025 13:32:12

00481881111TRLO0.1.1

CHIX

125

637

08/08/2025 13:32:12

00481881112TRLO0.1.1

XLON

110

637

08/08/2025 13:40:23

00481883080TRLO0.1.1

BATE

274

637

08/08/2025 13:40:23

00481883079TRLO0.1.1

XLON

12

637

08/08/2025 13:40:23

00481883082TRLO0.1.1

XLON

55

637

08/08/2025 13:40:23

00481883081TRLO0.1.1

BATE

125

637

08/08/2025 13:40:23

00481883083TRLO0.1.1

XLON

3

637

08/08/2025 13:40:23

00481883086TRLO0.1.1

XLON

12

637

08/08/2025 13:40:23

00481883085TRLO0.1.1

XLON

122

637

08/08/2025 13:40:23

00481883084TRLO0.1.1

XLON

15

637

08/08/2025 13:40:23

00481883088TRLO0.1.1

TRQX

30

637

08/08/2025 13:40:23

00481883087TRLO0.1.1

TRQX

66

637

08/08/2025 13:40:30

00481883109TRLO0.1.1

CHIX

9

636.5

08/08/2025 13:41:01

00481883196TRLO0.1.1

AQXE

18

636.5

08/08/2025 13:41:01

00481883197TRLO0.1.1

AQXE

137

636.5

08/08/2025 13:42:51

00481883942TRLO0.1.1

XLON

9

636.5

08/08/2025 13:44:19

00481884215TRLO0.1.1

AQXE

15

637

08/08/2025 13:44:56

00481884351TRLO0.1.1

TRQX

137

636.5

08/08/2025 13:45:06

00481884395TRLO0.1.1

XLON

1

636

08/08/2025 13:45:37

00481884501TRLO0.1.1

CHIX

55

637

08/08/2025 13:45:49

00481884543TRLO0.1.1

BATE

27

636

08/08/2025 13:46:53

00481884737TRLO0.1.1

CHIX

5

636

08/08/2025 13:46:53

00481884738TRLO0.1.1

CHIX

9

635.5

08/08/2025 13:49:37

00481885372TRLO0.1.1

AQXE

15

635.5

08/08/2025 13:49:37

00481885373TRLO0.1.1

TRQX

274

635.5

08/08/2025 13:49:37

00481885371TRLO0.1.1

XLON

33

636

08/08/2025 13:49:44

00481885396TRLO0.1.1

CHIX

55

634.5

08/08/2025 13:49:57

00481885442TRLO0.1.1

BATE

37

634.5

08/08/2025 13:51:45

00481885765TRLO0.1.1

XLON

100

634.5

08/08/2025 13:51:45

00481885766TRLO0.1.1

XLON

9

634.5

08/08/2025 13:52:06

00481885829TRLO0.1.1

AQXE

2

634.5

08/08/2025 13:52:42

00481885955TRLO0.1.1

CHIX

31

634.5

08/08/2025 13:52:42

00481885956TRLO0.1.1

CHIX

55

634.5

08/08/2025 13:54:06

00481886182TRLO0.1.1

BATE

67

634.5

08/08/2025 13:54:16

00481886203TRLO0.1.1

XLON

70

634.5

08/08/2025 13:54:16

00481886204TRLO0.1.1

XLON

15

633

08/08/2025 13:54:30

00481886235TRLO0.1.1

TRQX

2

632

08/08/2025 13:56:49

00481886673TRLO0.1.1

CHIX

18

632

08/08/2025 13:56:49

00481886674TRLO0.1.1

CHIX

13

632

08/08/2025 13:56:49

00481886675TRLO0.1.1

CHIX

12

631.5

08/08/2025 13:56:49

00481886676TRLO0.1.1

TRQX

3

631.5

08/08/2025 13:57:01

00481886710TRLO0.1.1

TRQX

10

632

08/08/2025 13:58:19

00481887090TRLO0.1.1

BATE

45

632

08/08/2025 13:58:19

00481887089TRLO0.1.1

BATE

3

631.5

08/08/2025 14:01:02

00481887686TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

08/08/2025 14:01:02

00481887685TRLO0.1.1

TRQX

33

632

08/08/2025 14:01:17

00481887729TRLO0.1.1

CHIX

1

632

08/08/2025 14:03:09

00481888087TRLO0.1.1

BATE

54

632

08/08/2025 14:03:09

00481888088TRLO0.1.1

BATE

33

632

08/08/2025 14:06:40

00481888795TRLO0.1.1

CHIX

1

632

08/08/2025 14:08:40

00481889342TRLO0.1.1

BATE

12

632

08/08/2025 14:08:40

00481889343TRLO0.1.1

BATE

13

632

08/08/2025 14:08:40

00481889341TRLO0.1.1

BATE

18

631

08/08/2025 14:08:40

00481889346TRLO0.1.1

AQXE

12

632

08/08/2025 14:08:40

00481889344TRLO0.1.1

BATE

17

632

08/08/2025 14:08:40

00481889345TRLO0.1.1

BATE

9

631

08/08/2025 14:08:40

00481889347TRLO0.1.1

AQXE

9

631

08/08/2025 14:08:40

00481889348TRLO0.1.1

AQXE

15

631

08/08/2025 14:08:40

00481889349TRLO0.1.1

TRQX

2

630.5

08/08/2025 14:08:42

00481889350TRLO0.1.1

XLON

135

630.5

08/08/2025 14:08:42

00481889351TRLO0.1.1

XLON

274

630.5

08/08/2025 14:09:53

00481889570TRLO0.1.1

XLON

4

631

08/08/2025 14:11:31

00481889868TRLO0.1.1

TRQX

11

631

08/08/2025 14:11:31

00481889869TRLO0.1.1

TRQX

55

631

08/08/2025 14:12:04

00481889936TRLO0.1.1

XLON

11

631

08/08/2025 14:12:04

00481889938TRLO0.1.1

XLON

50

631

08/08/2025 14:12:04

00481889937TRLO0.1.1

XLON

2

631

08/08/2025 14:12:04

00481889939TRLO0.1.1

XLON

3

631

08/08/2025 14:12:04

00481889940TRLO0.1.1

XLON

4

631

08/08/2025 14:12:04

00481889942TRLO0.1.1

XLON

12

631

08/08/2025 14:12:04

00481889943TRLO0.1.1

XLON

33

631

08/08/2025 14:12:09

00481889974TRLO0.1.1

CHIX

55

631

08/08/2025 14:14:10

00481890431TRLO0.1.1

BATE

137

631

08/08/2025 14:14:13

00481890444TRLO0.1.1

XLON

137

631

08/08/2025 14:18:39

00481891295TRLO0.1.1

XLON

11

631

08/08/2025 14:18:39

00481891298TRLO0.1.1

XLON

126

631

08/08/2025 14:18:39

00481891296TRLO0.1.1

XLON

137

631

08/08/2025 14:18:39

00481891297TRLO0.1.1

XLON

15

631

08/08/2025 14:18:39

00481891299TRLO0.1.1

TRQX

55

631

08/08/2025 14:19:38

00481891476TRLO0.1.1

BATE

12

631

08/08/2025 14:21:08

00481891770TRLO0.1.1

XLON

40

631

08/08/2025 14:21:08

00481891772TRLO0.1.1

XLON

85

631

08/08/2025 14:21:08

00481891771TRLO0.1.1

XLON

13

631

08/08/2025 14:22:01

00481891959TRLO0.1.1

TRQX

2

631

08/08/2025 14:22:01

00481891960TRLO0.1.1

TRQX

41

631

08/08/2025 14:23:15

00481892191TRLO0.1.1

XLON

96

631

08/08/2025 14:23:15

00481892192TRLO0.1.1

XLON

3

631

08/08/2025 14:25:10

00481892572TRLO0.1.1

BATE

52

631

08/08/2025 14:25:10

00481892571TRLO0.1.1

BATE

4

631

08/08/2025 14:25:19

00481892649TRLO0.1.1

XLON

59

631

08/08/2025 14:25:19

00481892648TRLO0.1.1

XLON

66

630.5

08/08/2025 14:25:19

00481892650TRLO0.1.1

CHIX

74

631

08/08/2025 14:25:19

00481892651TRLO0.1.1

XLON

33

630.5

08/08/2025 14:25:19

00481892652TRLO0.1.1

CHIX

9

630

08/08/2025 14:25:27

00481892683TRLO0.1.1

AQXE

3

631

08/08/2025 14:27:16

00481893070TRLO0.1.1

TRQX

12

631

08/08/2025 14:27:16

00481893069TRLO0.1.1

TRQX

1

630.5

08/08/2025 14:33:30

00481895784TRLO0.1.1

XLON

104

630.5

08/08/2025 14:36:27

00481896905TRLO0.1.1

BATE

34

631

08/08/2025 14:37:07

00481897108TRLO0.1.1

XLON

1

631

08/08/2025 14:37:07

00481897109TRLO0.1.1

XLON

2

631

08/08/2025 14:37:07

00481897110TRLO0.1.1

XLON

3

631

08/08/2025 14:37:07

00481897111TRLO0.1.1

XLON

97

631

08/08/2025 14:37:07

00481897112TRLO0.1.1

XLON

92

631

08/08/2025 14:38:02

00481897404TRLO0.1.1

XLON

12

631

08/08/2025 14:38:02

00481897405TRLO0.1.1

XLON

170

631

08/08/2025 14:38:02

00481897406TRLO0.1.1

XLON

9

630.5

08/08/2025 14:38:23

00481897524TRLO0.1.1

AQXE

9

630.5

08/08/2025 14:38:23

00481897525TRLO0.1.1

AQXE

9

630.5

08/08/2025 14:38:23

00481897526TRLO0.1.1

AQXE

25

630.5

08/08/2025 14:38:23

00481897527TRLO0.1.1

CHIX

9

630.5

08/08/2025 14:38:23

00481897528TRLO0.1.1

AQXE

9

630.5

08/08/2025 14:38:23

00481897529TRLO0.1.1

AQXE

15

630.5

08/08/2025 14:38:23

00481897530TRLO0.1.1

TRQX

15

630.5

08/08/2025 14:38:23

00481897531TRLO0.1.1

TRQX

6

631

08/08/2025 14:39:49

00481897974TRLO0.1.1

XLON

88

631

08/08/2025 14:39:49

00481897976TRLO0.1.1

XLON

180

631

08/08/2025 14:39:49

00481897975TRLO0.1.1

XLON

6

630.5

08/08/2025 14:40:00

00481898016TRLO0.1.1

BATE

55

630.5

08/08/2025 14:40:00

00481898017TRLO0.1.1

BATE

33

630.5

08/08/2025 14:40:00

00481898019TRLO0.1.1

CHIX

41

630.5

08/08/2025 14:40:00

00481898018TRLO0.1.1

CHIX

136

630.5

08/08/2025 14:40:00

00481898021TRLO0.1.1

XLON

137

630.5

08/08/2025 14:40:00

00481898020TRLO0.1.1

XLON

15

630.5

08/08/2025 14:40:30

00481898293TRLO0.1.1

TRQX

9

630.5

08/08/2025 14:41:00

00481898420TRLO0.1.1

AQXE

55

630.5

08/08/2025 14:41:44

00481898722TRLO0.1.1

BATE

137

630.5

08/08/2025 14:42:17

00481898975TRLO0.1.1

XLON

33

630.5

08/08/2025 14:43:05

00481899196TRLO0.1.1

CHIX

3

630.5

08/08/2025 14:43:12

00481899210TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

08/08/2025 14:43:12

00481899211TRLO0.1.1

TRQX

33

630.5

08/08/2025 14:44:16

00481899486TRLO0.1.1

XLON

104

630.5

08/08/2025 14:44:16

00481899485TRLO0.1.1

XLON

1

630.5

08/08/2025 14:44:25

00481899522TRLO0.1.1

AQXE

8

630.5

08/08/2025 14:44:25

00481899523TRLO0.1.1

AQXE

7

630.5

08/08/2025 14:45:40

00481899838TRLO0.1.1

TRQX

8

630.5

08/08/2025 14:45:40

00481899839TRLO0.1.1

TRQX

137

630.5

08/08/2025 14:45:59

00481899923TRLO0.1.1

XLON

33

630.5

08/08/2025 14:46:35

00481900076TRLO0.1.1

CHIX

3

630.5

08/08/2025 14:47:42

00481900514TRLO0.1.1

AQXE

6

630.5

08/08/2025 14:47:42

00481900515TRLO0.1.1

AQXE

137

630.5

08/08/2025 14:48:00

00481900612TRLO0.1.1

XLON

15

630.5

08/08/2025 14:48:36

00481900783TRLO0.1.1

TRQX

55

629.5

08/08/2025 14:48:37

00481900810TRLO0.1.1

BATE

55

629.5

08/08/2025 14:48:37

00481900811TRLO0.1.1

BATE

5

629.5

08/08/2025 14:50:07

00481901489TRLO0.1.1

CHIX

10

629.5

08/08/2025 14:50:07

00481901490TRLO0.1.1

CHIX

2

629.5

08/08/2025 14:50:07

00481901492TRLO0.1.1

CHIX

6

629.5

08/08/2025 14:50:07

00481901491TRLO0.1.1

CHIX

1

629.5

08/08/2025 14:50:07

00481901493TRLO0.1.1

CHIX

9

630

08/08/2025 14:50:07

00481901494TRLO0.1.1

CHIX

38

629.5

08/08/2025 14:50:12

00481901529TRLO0.1.1

XLON

99

629.5

08/08/2025 14:50:12

00481901530TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

08/08/2025 14:51:04

00481901863TRLO0.1.1

AQXE

55

629.5

08/08/2025 14:51:38

00481901957TRLO0.1.1

BATE

15

629.5

08/08/2025 14:51:52

00481902030TRLO0.1.1

TRQX

16

629.5

08/08/2025 14:52:04

00481902116TRLO0.1.1

XLON

121

629.5

08/08/2025 14:52:04

00481902115TRLO0.1.1

XLON

33

629.5

08/08/2025 14:53:36

00481902602TRLO0.1.1

CHIX

9

629.5

08/08/2025 14:54:24

00481902918TRLO0.1.1

AQXE

137

630

08/08/2025 14:54:31

00481902999TRLO0.1.1

XLON

15

629.5

08/08/2025 14:55:14

00481903267TRLO0.1.1

TRQX

55

629

08/08/2025 14:55:15

00481903272TRLO0.1.1

BATE

3

628.5

08/08/2025 14:55:46

00481903403TRLO0.1.1

XLON

3

629.5

08/08/2025 14:57:07

00481903907TRLO0.1.1

CHIX

1

629.5

08/08/2025 14:57:07

00481903908TRLO0.1.1

CHIX

29

629.5

08/08/2025 14:57:07

00481903909TRLO0.1.1

CHIX

134

630

08/08/2025 14:57:26

00481903982TRLO0.1.1

XLON

55

630

08/08/2025 14:58:37

00481904449TRLO0.1.1

BATE

9

629.5

08/08/2025 14:58:51

00481904529TRLO0.1.1

AQXE

5

629.5

08/08/2025 14:58:51

00481904531TRLO0.1.1

XLON

15

629.5

08/08/2025 14:58:51

00481904530TRLO0.1.1

TRQX

55

632

08/08/2025 15:08:39

00481908154TRLO0.1.1

BATE

4

632.5

08/08/2025 15:09:06

00481908373TRLO0.1.1

XLON

8

632.5

08/08/2025 15:09:06

00481908374TRLO0.1.1

XLON

12

632.5

08/08/2025 15:09:06

00481908375TRLO0.1.1

XLON

1

632.5

08/08/2025 15:09:06

00481908376TRLO0.1.1

XLON

33

633

08/08/2025 15:09:25

00481908505TRLO0.1.1

CHIX

653

633

08/08/2025 15:09:40

00481908585TRLO0.1.1

XLON

139

633

08/08/2025 15:09:40

00481908587TRLO0.1.1

XLON

18

632.5

08/08/2025 15:09:51

00481908635TRLO0.1.1

AQXE

9

632.5

08/08/2025 15:09:51

00481908636TRLO0.1.1

AQXE

12

631.5

08/08/2025 15:10:06

00481908756TRLO0.1.1

XLON

110

631.5

08/08/2025 15:10:17

00481908834TRLO0.1.1

BATE

33

631.5

08/08/2025 15:10:17

00481908835TRLO0.1.1

CHIX

33

631.5

08/08/2025 15:10:17

00481908837TRLO0.1.1

CHIX

55

631.5

08/08/2025 15:10:17

00481908836TRLO0.1.1

BATE

15

631.5

08/08/2025 15:10:17

00481908839TRLO0.1.1

TRQX

125

631.5

08/08/2025 15:10:17

00481908838TRLO0.1.1

XLON

15

631.5

08/08/2025 15:10:17

00481908840TRLO0.1.1

TRQX

15

631.5

08/08/2025 15:10:17

00481908841TRLO0.1.1

TRQX

136

631.5

08/08/2025 15:12:08

00481909276TRLO0.1.1

XLON

1

631.5

08/08/2025 15:12:08

00481909277TRLO0.1.1

XLON

9

631.5

08/08/2025 15:12:16

00481909338TRLO0.1.1

AQXE

33

631.5

08/08/2025 15:12:36

00481909381TRLO0.1.1

CHIX

1

631.5

08/08/2025 15:12:56

00481909462TRLO0.1.1

TRQX

14

631.5

08/08/2025 15:12:56

00481909461TRLO0.1.1

TRQX

29

631.5

08/08/2025 15:14:04

00481909728TRLO0.1.1

XLON

108

631.5

08/08/2025 15:14:04

00481909729TRLO0.1.1

XLON

9

631.5

08/08/2025 15:15:31

00481910087TRLO0.1.1

AQXE

33

631.5

08/08/2025 15:15:35

00481910108TRLO0.1.1

CHIX

15

631.5

08/08/2025 15:16:32

00481910383TRLO0.1.1

TRQX

55

631.5

08/08/2025 15:17:22

00481910622TRLO0.1.1

BATE

66

630.5

08/08/2025 15:17:46

00481910720TRLO0.1.1

XLON

71

630.5

08/08/2025 15:17:46

00481910719TRLO0.1.1

XLON

137

630.5

08/08/2025 15:17:46

00481910718TRLO0.1.1

XLON

9

631

08/08/2025 15:19:06

00481911341TRLO0.1.1

AQXE

2

631

08/08/2025 15:19:22

00481911397TRLO0.1.1

CHIX

3

631

08/08/2025 15:19:22

00481911396TRLO0.1.1

CHIX

1

631.5

08/08/2025 15:19:22

00481911398TRLO0.1.1

CHIX

12

631.5

08/08/2025 15:19:22

00481911399TRLO0.1.1

CHIX

15

631.5

08/08/2025 15:19:22

00481911400TRLO0.1.1

CHIX

12

631.5

08/08/2025 15:20:04

00481911627TRLO0.1.1

TRQX

1

631.5

08/08/2025 15:20:20

00481911690TRLO0.1.1

TRQX

3

631.5

08/08/2025 15:22:43

00481912825TRLO0.1.1

BATE

10

631.5

08/08/2025 15:22:43

00481912826TRLO0.1.1

BATE

2

631.5

08/08/2025 15:22:43

00481912827TRLO0.1.1

TRQX

42

631.5

08/08/2025 15:23:01

00481912929TRLO0.1.1

BATE

33

631.5

08/08/2025 15:23:07

00481912941TRLO0.1.1

CHIX

1

631.5

08/08/2025 15:24:51

00481913570TRLO0.1.1

TRQX

14

631.5

08/08/2025 15:24:51

00481913571TRLO0.1.1

TRQX

24

631.5

08/08/2025 15:24:55

00481913584TRLO0.1.1

BATE

31

631.5

08/08/2025 15:24:55

00481913583TRLO0.1.1

BATE

1

631

08/08/2025 15:25:22

00481913860TRLO0.1.1

AQXE

1

631.5

08/08/2025 15:25:32

00481913961TRLO0.1.1

XLON

136

631.5

08/08/2025 15:25:32

00481913962TRLO0.1.1

XLON

6

631.5

08/08/2025 15:26:53

00481914433TRLO0.1.1

CHIX

27

631.5

08/08/2025 15:26:53

00481914434TRLO0.1.1

CHIX

15

631.5

08/08/2025 15:27:20

00481914676TRLO0.1.1

TRQX

1

631

08/08/2025 15:27:31

00481914752TRLO0.1.1

AQXE

137

631

08/08/2025 15:27:31

00481914753TRLO0.1.1

XLON

137

631

08/08/2025 15:27:31

00481914754TRLO0.1.1

XLON

137

631

08/08/2025 15:27:31

00481914755TRLO0.1.1

XLON

7

631

08/08/2025 15:28:18

00481915150TRLO0.1.1

AQXE

9

631

08/08/2025 15:28:18

00481915151TRLO0.1.1

AQXE

137

630.5

08/08/2025 15:28:18

00481915152TRLO0.1.1

XLON

55

630.5

08/08/2025 15:28:55

00481915372TRLO0.1.1

BATE

137

630.5

08/08/2025 15:30:19

00481915869TRLO0.1.1

XLON

1

630.5

08/08/2025 15:30:40

00481915958TRLO0.1.1

CHIX

55

630.5

08/08/2025 15:31:49

00481916330TRLO0.1.1

BATE

32

630.5

08/08/2025 15:31:49

00481916331TRLO0.1.1

CHIX

9

630

08/08/2025 15:31:49

00481916332TRLO0.1.1

XLON

15

630.5

08/08/2025 15:31:49

00481916333TRLO0.1.1

TRQX

55

630.5

08/08/2025 15:34:38

00481917481TRLO0.1.1

BATE

33

630.5

08/08/2025 15:34:38

00481917482TRLO0.1.1

CHIX

12

630.5

08/08/2025 15:35:07

00481917708TRLO0.1.1

TRQX

72

630

08/08/2025 15:35:07

00481917709TRLO0.1.1

XLON

128

630

08/08/2025 15:35:07

00481917710TRLO0.1.1

XLON

137

630

08/08/2025 15:35:07

00481917712TRLO0.1.1

XLON

3

630.5

08/08/2025 15:35:07

00481917711TRLO0.1.1

TRQX

202

630

08/08/2025 15:35:07

00481917713TRLO0.1.1

XLON

33

630.5

08/08/2025 15:37:00

00481918371TRLO0.1.1

CHIX

137

630

08/08/2025 15:37:20

00481918551TRLO0.1.1

XLON

15

630.5

08/08/2025 15:37:28

00481918586TRLO0.1.1

TRQX

1

630.5

08/08/2025 15:37:31

00481918610TRLO0.1.1

BATE

3

630.5

08/08/2025 15:37:31

00481918608TRLO0.1.1

BATE

5

630.5

08/08/2025 15:37:31

00481918609TRLO0.1.1

BATE

46

630.5

08/08/2025 15:37:31

00481918611TRLO0.1.1

BATE

9

630

08/08/2025 15:38:57

00481919223TRLO0.1.1

AQXE

3

630

08/08/2025 15:38:57

00481919224TRLO0.1.1

AQXE

6

630

08/08/2025 15:38:57

00481919225TRLO0.1.1

AQXE

6

630

08/08/2025 15:38:57

00481919226TRLO0.1.1

AQXE

3

630

08/08/2025 15:38:58

00481919233TRLO0.1.1

AQXE

9

630

08/08/2025 15:38:58

00481919234TRLO0.1.1

AQXE

33

630

08/08/2025 15:39:02

00481919267TRLO0.1.1

CHIX

9

630

08/08/2025 15:39:11

00481919339TRLO0.1.1

TRQX

1

630.5

08/08/2025 15:39:11

00481919341TRLO0.1.1

TRQX

5

630.5

08/08/2025 15:39:11

00481919340TRLO0.1.1

TRQX

50

630

08/08/2025 15:39:48

00481919537TRLO0.1.1

XLON

87

630

08/08/2025 15:39:48

00481919536TRLO0.1.1

XLON

55

630

08/08/2025 15:40:19

00481919768TRLO0.1.1

BATE

4

630

08/08/2025 15:41:31

00481920262TRLO0.1.1

TRQX

11

630.5

08/08/2025 15:41:31

00481920263TRLO0.1.1

TRQX

3

630

08/08/2025 15:41:31

00481920264TRLO0.1.1

XLON

81

630

08/08/2025 15:41:31

00481920265TRLO0.1.1

XLON

53

630

08/08/2025 15:41:32

00481920268TRLO0.1.1

XLON

33

630

08/08/2025 15:41:40

00481920360TRLO0.1.1

CHIX

2

630

08/08/2025 15:43:12

00481921166TRLO0.1.1

BATE

37

630

08/08/2025 15:43:12

00481921167TRLO0.1.1

BATE

16

630

08/08/2025 15:43:12

00481921168TRLO0.1.1

BATE

9

629.5

08/08/2025 15:43:36

00481921303TRLO0.1.1

AQXE

9

629.5

08/08/2025 15:43:36

00481921304TRLO0.1.1

AQXE

62

630

08/08/2025 15:43:36

00481921306TRLO0.1.1

XLON

75

630

08/08/2025 15:43:36

00481921305TRLO0.1.1

XLON

137

629.5

08/08/2025 15:43:36

00481921307TRLO0.1.1

XLON

15

630

08/08/2025 15:44:15

00481921593TRLO0.1.1

TRQX

33

630

08/08/2025 15:44:30

00481921694TRLO0.1.1

CHIX

55

630

08/08/2025 15:46:02

00481922629TRLO0.1.1

BATE

137

630

08/08/2025 15:46:03

00481922633TRLO0.1.1

XLON

5

630

08/08/2025 15:46:08

00481922692TRLO0.1.1

AQXE

1

630

08/08/2025 15:46:08

00481922694TRLO0.1.1

AQXE

3

630

08/08/2025 15:47:00

00481923000TRLO0.1.1

AQXE

15

630

08/08/2025 15:47:00

00481923001TRLO0.1.1

TRQX

33

630

08/08/2025 15:47:19

00481923173TRLO0.1.1

CHIX

274

629.5

08/08/2025 15:47:19

00481923174TRLO0.1.1

XLON

28

629.5

08/08/2025 15:48:48

00481923673TRLO0.1.1

BATE

27

630

08/08/2025 15:48:48

00481923674TRLO0.1.1

BATE

44

630

08/08/2025 15:50:25

00481924435TRLO0.1.1

XLON

93

630

08/08/2025 15:50:25

00481924436TRLO0.1.1

XLON

55

630

08/08/2025 15:51:38

00481924892TRLO0.1.1

BATE

36

630

08/08/2025 15:52:09

00481925063TRLO0.1.1

XLON

70

630

08/08/2025 15:52:09

00481925065TRLO0.1.1

XLON

101

630

08/08/2025 15:52:09

00481925064TRLO0.1.1

XLON

67

630

08/08/2025 15:52:09

00481925066TRLO0.1.1

XLON

33

629.5

08/08/2025 15:53:32

00481925637TRLO0.1.1

CHIX

15

629.5

08/08/2025 15:53:32

00481925640TRLO0.1.1

TRQX

33

629.5

08/08/2025 15:53:32

00481925639TRLO0.1.1

CHIX

15

629.5

08/08/2025 15:53:32

00481925641TRLO0.1.1

TRQX

38

630

08/08/2025 15:54:23

00481925937TRLO0.1.1

XLON

7

630

08/08/2025 15:54:23

00481925938TRLO0.1.1

XLON

92

630

08/08/2025 15:54:23

00481925939TRLO0.1.1

XLON

33

630

08/08/2025 15:56:18

00481926636TRLO0.1.1

CHIX

55

630

08/08/2025 15:56:18

00481926637TRLO0.1.1

BATE

137

630

08/08/2025 15:56:18

00481926638TRLO0.1.1

XLON

9

630

08/08/2025 15:56:19

00481926640TRLO0.1.1

AQXE

15

630

08/08/2025 15:56:28

00481926674TRLO0.1.1

TRQX

137

629.5

08/08/2025 15:56:39

00481926754TRLO0.1.1

XLON

55

630

08/08/2025 15:58:25

00481927365TRLO0.1.1

BATE

137

629.5

08/08/2025 15:58:36

00481927433TRLO0.1.1

XLON

33

629.5

08/08/2025 15:58:39

00481927451TRLO0.1.1

CHIX

9

630

08/08/2025 15:58:48

00481927510TRLO0.1.1

AQXE

15

630

08/08/2025 15:58:49

00481927523TRLO0.1.1

TRQX

55

629.5

08/08/2025 16:00:32

00481928399TRLO0.1.1

BATE

4

630

08/08/2025 16:00:53

00481928587TRLO0.1.1

TRQX

11

630

08/08/2025 16:00:53

00481928586TRLO0.1.1

TRQX

137

629.5

08/08/2025 16:00:58

00481928623TRLO0.1.1

XLON

137

629.5

08/08/2025 16:00:58

00481928624TRLO0.1.1

XLON

33

629.5

08/08/2025 16:00:58

00481928625TRLO0.1.1

CHIX

9

629.5

08/08/2025 16:01:12

00481928740TRLO0.1.1

AQXE

55

629.5

08/08/2025 16:02:44

00481929347TRLO0.1.1

BATE

137

629.5

08/08/2025 16:02:48

00481929390TRLO0.1.1

XLON

15

629.5

08/08/2025 16:02:55

00481929470TRLO0.1.1

TRQX

4

629.5

08/08/2025 16:03:12

00481929599TRLO0.1.1

CHIX

29

629.5

08/08/2025 16:03:12

00481929600TRLO0.1.1

CHIX

15

629.5

08/08/2025 16:05:15

00481930534TRLO0.1.1

TRQX

137

629.5

08/08/2025 16:05:15

00481930533TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

08/08/2025 16:05:15

00481930536TRLO0.1.1

AQXE

9

629.5

08/08/2025 16:05:15

00481930537TRLO0.1.1

AQXE

27

629.5

08/08/2025 16:05:15

00481930535TRLO0.1.1

AQXE

33

629.5

08/08/2025 16:05:34

00481930673TRLO0.1.1

CHIX

33

629.5

08/08/2025 16:05:34

00481930674TRLO0.1.1

CHIX

55

629.5

08/08/2025 16:06:23

00481930963TRLO0.1.1

BATE

55

629.5

08/08/2025 16:06:23

00481930964TRLO0.1.1

BATE

66

629.5

08/08/2025 16:06:34

00481931029TRLO0.1.1

XLON

71

629.5

08/08/2025 16:06:34

00481931028TRLO0.1.1

XLON

137

629.5

08/08/2025 16:06:34

00481931027TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

08/08/2025 16:07:14

00481931269TRLO0.1.1

AQXE

9

629.5

08/08/2025 16:07:14

00481931270TRLO0.1.1

AQXE

15

629.5

08/08/2025 16:07:28

00481931390TRLO0.1.1

TRQX

12

629.5

08/08/2025 16:07:44

00481931474TRLO0.1.1

CHIX

137

629.5

08/08/2025 16:08:14

00481931675TRLO0.1.1

XLON

12

629.5

08/08/2025 16:08:14

00481931676TRLO0.1.1

CHIX

55

629.5

08/08/2025 16:08:49

00481931945TRLO0.1.1

BATE

137

629.5

08/08/2025 16:09:06

00481932133TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

08/08/2025 16:09:23

00481932268TRLO0.1.1

AQXE

12

629.5

08/08/2025 16:09:33

00481932355TRLO0.1.1

TRQX

137

629.5

08/08/2025 16:09:55

00481932492TRLO0.1.1

XLON

9

629.5

08/08/2025 16:10:29

00481932720TRLO0.1.1

CHIX

33

629.5

08/08/2025 16:10:29

00481932721TRLO0.1.1

CHIX

33

629.5

08/08/2025 16:10:29

00481932722TRLO0.1.1

CHIX

14

629.5

08/08/2025 16:10:45

00481932830TRLO0.1.1

TRQX

2

629.5

08/08/2025 16:10:46

00481932842TRLO0.1.1

TRQX

4

629.5

08/08/2025 16:10:46

00481932843TRLO0.1.1

TRQX

137

629.5

08/08/2025 16:10:50

00481932863TRLO0.1.1

XLON

55

629.5

08/08/2025 16:11:33

00481933149TRLO0.1.1

BATE

110

629.5

08/08/2025 16:11:33

00481933148TRLO0.1.1

BATE

33

629.5

08/08/2025 16:11:33

00481933151TRLO0.1.1

XLON

137

629.5

08/08/2025 16:11:33

00481933150TRLO0.1.1

XLON

137

629.5

08/08/2025 16:11:33

00481933153TRLO0.1.1

XLON

241

629.5

08/08/2025 16:11:33

00481933152TRLO0.1.1

XLON

13

629.5

08/08/2025 16:11:35

00481933165TRLO0.1.1

TRQX

4

629.5

08/08/2025 16:11:35

00481933166TRLO0.1.1

TRQX

33

629

08/08/2025 16:12:59

00481933796TRLO0.1.1

CHIX

9

629.5

08/08/2025 16:12:59

00481933797TRLO0.1.1

AQXE

9

629.5

08/08/2025 16:12:59

00481933798TRLO0.1.1

AQXE

14

629.5

08/08/2025 16:13:56

00481934101TRLO0.1.1

BATE

1

630

08/08/2025 16:14:42

00481934454TRLO0.1.1

XLON

7

630

08/08/2025 16:14:42

00481934455TRLO0.1.1

XLON

129

630

08/08/2025 16:14:42

00481934456TRLO0.1.1

XLON

4

630

08/08/2025 16:15:30

00481934755TRLO0.1.1

CHIX

25

630

08/08/2025 16:15:30

00481934757TRLO0.1.1

CHIX

95

630

08/08/2025 16:15:30

00481934756TRLO0.1.1

CHIX

137

630

08/08/2025 16:15:46

00481934944TRLO0.1.1

XLON

39

629.5

08/08/2025 16:16:21

00481935274TRLO0.1.1

XLON

235

629.5

08/08/2025 16:16:21

00481935273TRLO0.1.1

XLON

6

629.5

08/08/2025 16:16:23

00481935322TRLO0.1.1

AQXE

3

629.5

08/08/2025 16:16:44

00481935489TRLO0.1.1

AQXE

9

629.5

08/08/2025 16:16:44

00481935490TRLO0.1.1

AQXE

2

629.5

08/08/2025 16:16:44

00481935491TRLO0.1.1

AQXE

43

630

08/08/2025 16:17:28

00481935801TRLO0.1.1

CHIX

46

630

08/08/2025 16:18:03

00481935995TRLO0.1.1

TRQX

56

630

08/08/2025 16:18:03

00481935994TRLO0.1.1

TRQX

18

630

08/08/2025 16:18:03

00481935998TRLO0.1.1

TRQX

42

630

08/08/2025 16:18:17

00481936084TRLO0.1.1

XLON

95

630

08/08/2025 16:18:17

00481936085TRLO0.1.1

XLON

137

630.5

08/08/2025 16:19:08

00481936389TRLO0.1.1

XLON

6

630

08/08/2025 16:19:17

00481936423TRLO0.1.1

AQXE

137

630.5

08/08/2025 16:19:57

00481936659TRLO0.1.1

XLON

99

630

08/08/2025 16:20:43

00481936959TRLO0.1.1

CHIX

206

630

08/08/2025 16:20:43

00481936960TRLO0.1.1

BATE

1

630

08/08/2025 16:20:43

00481936961TRLO0.1.1

AQXE

9

630

08/08/2025 16:20:43

00481936962TRLO0.1.1

AQXE

55

630

08/08/2025 16:20:43

00481936963TRLO0.1.1

BATE

222

630

08/08/2025 16:20:43

00481936964TRLO0.1.1

BATE

25

630

08/08/2025 16:20:43

00481936966TRLO0.1.1

TRQX

38

630

08/08/2025 16:20:43

00481936965TRLO0.1.1

AQXE

411

630

08/08/2025 16:20:43

00481936967TRLO0.1.1

XLON

617

630

08/08/2025 16:20:43

00481936968TRLO0.1.1

XLON

12

629

08/08/2025 16:22:15

00481937775TRLO0.1.1

TRQX

189

629.5

08/08/2025 16:22:32

00481937921TRLO0.1.1

XLON

219

629.5

08/08/2025 16:22:32

00481937920TRLO0.1.1

XLON

45

629.5

08/08/2025 16:22:51

00481938028TRLO0.1.1

BATE

53

629.5

08/08/2025 16:23:06

00481938211TRLO0.1.1

CHIX

17

629.5

08/08/2025 16:23:19

00481938273TRLO0.1.1

AQXE

103

628.5

08/08/2025 16:23:55

00481938489TRLO0.1.1

XLON

23

628.5

08/08/2025 16:24:05

00481938575TRLO0.1.1

TRQX

12

628.5

08/08/2025 16:25:14

00481939106TRLO0.1.1

AQXE

22

628

08/08/2025 16:25:16

00481939114TRLO0.1.1

CHIX

19

628.5

08/08/2025 16:25:56

00481939580TRLO0.1.1

TRQX

109

628.5

08/08/2025 16:26:23

00481939830TRLO0.1.1

XLON

159

628.5

08/08/2025 16:26:23

00481939831TRLO0.1.1

XLON

239

628.5

08/08/2025 16:26:23

00481939832TRLO0.1.1

XLON

20

628.5

08/08/2025 16:26:23

00481939833TRLO0.1.1

XLON

68

628.5

08/08/2025 16:27:07

00481940246TRLO0.1.1

XLON

11

628.5

08/08/2025 16:27:07

00481940248TRLO0.1.1

XLON

40

628.5

08/08/2025 16:27:07

00481940247TRLO0.1.1

XLON

50

628.5

08/08/2025 16:27:09

00481940264TRLO0.1.1

CHIX

6

628.5

08/08/2025 16:27:14

00481940301TRLO0.1.1

TRQX

8

628.5

08/08/2025 16:27:29

00481940393TRLO0.1.1

XLON

7

628.5

08/08/2025 16:27:35

00481940461TRLO0.1.1

BATE

120

628.5

08/08/2025 16:27:35

00481940460TRLO0.1.1

BATE

8

628.5

08/08/2025 16:28:04

00481940693TRLO0.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.