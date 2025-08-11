Anzeige
Montag, 11.08.2025
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
WKN: 517630 | ISIN: DE0005176309 | Ticker-Symbol: B9V
Hamburg
11.08.25 | 08:16
5,950 Euro
-4,03 % -0,250
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WURMTAL BETEILIGUNGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WURMTAL BETEILIGUNGEN AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
11.08.2025 08:51 Uhr
181 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Geschäftsbericht 2024/25 online, HV-Termin steht - Hauptversammlung soll am 19. Sept. abgehalten werden

DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Geschäftsbericht 2024/25 online, HV-Termin steht - Hauptversammlung soll am 19. Sept. abgehalten werden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wurmtal Beteiligungen AG: Geschäftsbericht 2024/25 online, HV-Termin steht

Hauptversammlung soll am 19. Sept. abgehalten werden

Übach-Palenberg (pta000/11.08.2025/08:15 UTC+2)

Geschäftsbericht 2024/25 online, HV-Termin steht

Hauptversammlung soll am 19. Sept. abgehalten werden

Übach-Palenberg, 11.08.2025 - Der Geschäftsbericht 2024/25 der Wurmtal Beteiligungen AG steht ab sofort zum Download auf der Homepage (www.wurmtal-beteiligungen.de) bereit. Die Hauptversammlung (HV) findet am 19. Sept. 2025 um 9.30h im Hotel Weydenhof, Kirchstr. 17 am Sitz der Gesellschaft in Übach-Palenberg statt. Die HV-Einladung mit der Tagesordnung wurde am Freitag. 8. August 2025 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Unter Tagesordnungspunkt (TOP) 2 soll über den Dividendenvorschlag der Verwaltung von 0,75 (0,35) Euro je Aktie abgestimmt werden.

"Sollten unsere Aktionäre dem Dividendenvorschlag der Verwaltung, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 (30.04.) von 0,75 Euro je Aktie zustimmen, so würde die Ausschüttung am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung, sprich am Mittwoch, 24. September 2025, erfolgen", sagt Alleinvorstand Franz-Josef Lhomme. Ansonsten stünden die üblichen TOPs in der Einladung, darunter die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/25, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie dessen Vergütung. Ebenso endet die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder, die sich geschlossen für weitere fünf Jahre zur Wiederwahl stellen.

Geschäftsbericht ab sofort online verfügbar

Der Geschäftsbericht 2024/25 steht zum Download auf der Homepage der Gesellschaft (www.wurmtal-beteiligungen.de) zur Verfügung. "Ohne meiner HV-Rede allzu weit vorgreifen zu wollen, kann ich heute schon sagen, dass die ersten sieben Monate des Geschäftsjahres 2025 bei unseren Töchtern Kehmer und Gondorf mehr als nur zufriedenstellend verlaufen sind. Einen detaillierten Einblick lasse ich im Rahmen der HV folgen", so Lhomme.

* * *

Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist nach der erfolgten Sachkapitalerhöhung in 1,475 Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wurmtal Beteiligungen AG 
           Carlstraße 50 
           52531 Übach-Palenberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Franz-Josef Lhomme 
Tel.:         +49 2451 4901004 
E-Mail:        info@wurmtal-beteiligungen.de 
Website:       www.wurmtal-beteiligungen.de 
ISIN(s):       DE0005176309 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg, Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754892900947 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
