Der Diebstahl von Ladekabeln an Schnellladestationen ist ein großes Ärgernis für Ladestationsbetreiber und E-Auto-Fahrer geworden. Eine neue Partnerschaft von Kempower mit Formula Space soll nun Abhilfe schaffen: Dabei kommt ein speziell geschütztes Kabel zum Einsatz, dass sich kaum durchtrennen lässt und den Dieb mit einer speziellen Flüssigkeit markiert. Immer wieder kommt es in Deutschland und anderen Ländern zu Ladekabel-Diebstählen. Die Täter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
