Anzeige
Mehr »
Montag, 11.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 813135 | ISIN: DE0008131350 | Ticker-Symbol: AMI
Tradegate
08.08.25 | 17:41
0,464 Euro
+3,11 % +0,014
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MEDONDO HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MEDONDO HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,4160,44417:36
Dow Jones News
11.08.2025 20:21 Uhr
177 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: medondo holding ag: lädt die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung - über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: lädt die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung - über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

medondo holding ag: lädt die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung

über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

München (pta000/11.08.2025/19:45 UTC+2)

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

medondo holding AG lädt die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

München, den 11. August 2025 - Der Vorstand der medondo holding AG, München hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3H2085 - WKN A3H208) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen im Zeitraum vom 8. September 2025 bis zum 10. September 2025 einzuladen.

Beschlussgegenstände werden im Wesentlichen die folgenden sein:

1. Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre; 2. Herabsetzung des Zinssatzes auf 1 % p.a. ab dem 1. Oktober 2025.

Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der Entschuldungsstrategie der medondo holding AG dar. Die entstehende Entlastung der Liquidität und die Stärkung der Eigenkapitalbasis schaffen eine stabile Grundlage für das operative Fortbestehen und die angestrebte nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.

Um die Entschuldungsstrategie voranzutreiben, haben wesentliche Anleihegläubiger in Vorgesprächen signalisiert, nach der Verlängerung ihre Anleiheforderungen im Rahmen einer noch zu beschließenden Sachkapitalerhöhung in Aktien der Gesellschaft einzubringen (Debt-to-Equity Swap). Dies betrifft nach aktuellem Stand rund 50 % des ausstehenden Anleihevolumens. Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt weiterer gesellschaftsrechtlicher Beschlüsse sowie der tatsächlichen Teilnahme der betreffenden Gläubiger.

Die Verlängerung der Restlaufzeit der Anleihe trägt zur finanziellen Stabilisierung bei und ist eine wichtige Voraussetzung für die Erhöhung des Investorenvertrauens sowie die zukünftige Kapitalaufnahme.

Mit diesem Schritt setzt die medondo holding AG ihren eingeschlagenen Sanierungskurs konsequent fort.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung wird voraussichtlich am 22. August 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist ab diesem Datum auf der Internetseite der medondo holding AG unter https://holding.medondo.com/medondo/schuldverschreibung/ abrufbar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      medondo holding ag 
           Tattenbachstraße 6 
           80538 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Rotter 
Tel.:         +49 89 9974290 00 
E-Mail:        ir.holding@medondo.com 
Website:       www.holding.medondo.com 
ISIN(s):       DE0008131350 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754934300976 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 13:45 ET (17:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.